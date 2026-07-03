El combinador
Descripción
Array
se puede aplicar a la función
sum
para calcular la suma de todos los elementos de un array mediante la función de
combinador agregado
sumArray.
La función
sumArray es útil cuando necesita calcular la suma total de
todos los elementos de varios arrays en un conjunto de datos.
En este ejemplo, usaremos datos de muestra de ventas diarias en distintas categorías de productos para mostrar cómo funciona
Uso de ejemplo
sumArray. Calcularemos las ventas totales
de todas las categorías para cada día.
La función
Query
CREATE TABLE daily_category_sales
(
date Date,
category_sales Array(UInt32)
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO daily_category_sales VALUES
('2024-01-01', [100, 200, 150]),
('2024-01-02', [120, 180, 160]),
('2024-01-03', [90, 220, 140]);
SELECT
date,
category_sales,
sumArray(category_sales) AS total_sales_sumArray,
sum(arraySum(category_sales)) AS total_sales_arraySum
FROM daily_category_sales
GROUP BY date, category_sales;
sumArray sumará todos los elementos de cada Array
category_sales.
Por ejemplo, el
2024-01-01 suma
100 + 200 + 150 = 450. Esto da el
mismo resultado que
arraySum.