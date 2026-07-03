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Descripción

El combinador Array se puede aplicar a la función sum para calcular la suma de todos los elementos de un array mediante la función de combinador agregado sumArray. La función sumArray es útil cuando necesita calcular la suma total de todos los elementos de varios arrays en un conjunto de datos.

Uso de ejemplo

En este ejemplo, usaremos datos de muestra de ventas diarias en distintas categorías de productos para mostrar cómo funciona sumArray. Calcularemos las ventas totales de todas las categorías para cada día.
Query
La función sumArray sumará todos los elementos de cada Array category_sales. Por ejemplo, el 2024-01-01 suma 100 + 200 + 150 = 450. Esto da el mismo resultado que arraySum.

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026