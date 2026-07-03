sumArray . El combinador Array se puede aplicar a la función sum para calcular la suma de todos los elementos de un array mediante la función de combinador agregado

La función sumArray es útil cuando necesita calcular la suma total de todos los elementos de varios arrays en un conjunto de datos.

​ Uso de ejemplo

En este ejemplo, usaremos datos de muestra de ventas diarias en distintas categorías de productos para mostrar cómo funciona sumArray . Calcularemos las ventas totales de todas las categorías para cada día.

Query CREATE TABLE daily_category_sales ( date Date , category_sales Array (UInt32) ) ENGINE = Memory; INSERT INTO daily_category_sales VALUES ( '2024-01-01' , [100, 200, 150]), ( '2024-01-02' , [120, 180, 160]), ( '2024-01-03' , [90, 220, 140]); SELECT date , category_sales, sumArray(category_sales) AS total_sales_sumArray, sum (arraySum(category_sales)) AS total_sales_arraySum FROM daily_category_sales GROUP BY date , category_sales;

La función sumArray sumará todos los elementos de cada Array category_sales . Por ejemplo, el 2024-01-01 suma 100 + 200 + 150 = 450 . Esto da el mismo resultado que arraySum .