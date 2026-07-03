Los combinadores
Descripción
Array y
If
se pueden aplicar a la función
quantilesTiming
para calcular cuantiles de valores de temporización en arrays en las filas donde se cumple la condición,
mediante la función de combinador de agregación
quantilesTimingArrayIf.
En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena los tiempos de respuesta de la API para distintos endpoints, y usaremos
Ejemplo de uso
quantilesTimingArrayIf para calcular los cuantiles del tiempo de respuesta de las solicitudes exitosas.
La función
Query
CREATE TABLE api_responses(
endpoint String,
response_times_ms Array(UInt32),
success_rate Float32
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO api_responses VALUES
('orders', [82, 94, 98, 87, 103, 92, 89, 105], 0.98),
('products', [45, 52, 48, 51, 49, 53, 47, 50], 0.95),
('users', [120, 125, 118, 122, 121, 119, 123, 124], 0.92);
SELECT
endpoint,
quantilesTimingArrayIf(0, 0.25, 0.5, 0.75, 0.95, 0.99, 1.0)(response_times_ms, success_rate >= 0.95) as response_time_quantiles
FROM api_responses
GROUP BY endpoint;
quantilesTimingArrayIf calculará cuantiles solo para los endpoints con una tasa de éxito superior al 95 %.
El array devuelto contiene los siguientes cuantiles en este orden:
- 0 (mínimo)
- 0.25 (primer cuartil)
- 0.5 (mediana)
- 0.75 (tercer cuartil)
- 0.95 (percentil 95)
- 0.99 (percentil 99)
- 1.0 (máximo)
Response
┌─endpoint─┬─response_time_quantiles─────────────────────────────────────────────┐
1. │ orders │ [82, 87, 92, 98, 103, 104, 105] │
2. │ products │ [45, 47, 49, 51, 52, 52, 53] │
3. │ users │ [nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan] │
└──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘