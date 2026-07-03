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Descripción

Los combinadores Array y If se pueden aplicar a la función quantilesTiming para calcular cuantiles de valores de temporización en arrays en las filas donde se cumple la condición, mediante la función de combinador de agregación quantilesTimingArrayIf.

Ejemplo de uso

En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena los tiempos de respuesta de la API para distintos endpoints, y usaremos quantilesTimingArrayIf para calcular los cuantiles del tiempo de respuesta de las solicitudes exitosas.
Query
La función quantilesTimingArrayIf calculará cuantiles solo para los endpoints con una tasa de éxito superior al 95 %. El array devuelto contiene los siguientes cuantiles en este orden:
  • 0 (mínimo)
  • 0.25 (primer cuartil)
  • 0.5 (mediana)
  • 0.75 (tercer cuartil)
  • 0.95 (percentil 95)
  • 0.99 (percentil 99)
  • 1.0 (máximo)
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026