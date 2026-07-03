quantilesTimingArrayIf . Los combinadores Array If se pueden aplicar a la función quantilesTiming para calcular cuantiles de valores de temporización en arrays en las filas donde se cumple la condición, mediante la función de combinador de agregación

​ Ejemplo de uso

En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena los tiempos de respuesta de la API para distintos endpoints, y usaremos quantilesTimingArrayIf para calcular los cuantiles del tiempo de respuesta de las solicitudes exitosas.

Query CREATE TABLE api_responses ( endpoint String, response_times_ms Array (UInt32), success_rate Float32 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (); INSERT INTO api_responses VALUES ( 'orders' , [82, 94, 98, 87, 103, 92, 89, 105], 0 . 98 ), ( 'products' , [45, 52, 48, 51, 49, 53, 47, 50], 0 . 95 ), ( 'users' , [120, 125, 118, 122, 121, 119, 123, 124], 0 . 92 ); SELECT endpoint , quantilesTimingArrayIf( 0 , 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 , 0 . 95 , 0 . 99 , 1 . 0 )(response_times_ms, success_rate >= 0 . 95 ) as response_time_quantiles FROM api_responses GROUP BY endpoint ;

La función quantilesTimingArrayIf calculará cuantiles solo para los endpoints con una tasa de éxito superior al 95 %. El array devuelto contiene los siguientes cuantiles en este orden:

0 (mínimo)

0.25 (primer cuartil)

0.5 (mediana)

0.75 (tercer cuartil)

0.95 (percentil 95)

0.99 (percentil 99)

1.0 (máximo)

Response ┌─endpoint─┬─response_time_quantiles─────────────────────────────────────────────┐ 1. │ orders │ [82, 87, 92, 98, 103, 104, 105] │ 2. │ products │ [45, 47, 49, 51, 52, 52, 53] │ 3. │ users │ [nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan] │ └──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘