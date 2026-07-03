Ejemplo de uso del combinador minSimpleState

El combinador SimpleState puede aplicarse a la función min para devolver el valor mínimo de entre todos los valores de entrada. Devuelve el resultado con el tipo SimpleAggregateFunction

​ Ejemplo de uso

Veamos un ejemplo práctico con una tabla que registra lecturas diarias de temperatura. Para cada ubicación, queremos mantener la temperatura más baja registrada. Al usar el tipo SimpleAggregateFunction con min , el valor almacenado se actualiza automáticamente cuando se registra una temperatura inferior.

Cree la tabla de origen para las lecturas de temperatura en bruto:

CREATE TABLE raw_temperature_readings ( location_id UInt32, location_name String, temperature Int32, recorded_at DateTime DEFAULT now () ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY (location_id, recorded_at);

Cree la tabla de agregación que almacenará las temperaturas mínimas:

CREATE TABLE temperature_extremes ( location_id UInt32, location_name String, min_temp SimpleAggregateFunction(min, Int32), -- Almacena la temperatura mínima max_temp SimpleAggregateFunction(max, Int32) -- Almacena la temperatura máxima ) ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY location_id;

Cree una vista materializada incremental que actuará como un disparador de inserción para los datos insertados y mantendrá las temperaturas mínima y máxima por ubicación.

CREATE MATERIALIZED VIEW temperature_extremes_mv TO temperature_extremes AS SELECT location_id, location_name, minSimpleState(temperature) AS min_temp, -- Uso del combinador SimpleState maxSimpleState(temperature) AS max_temp -- Uso del combinador SimpleState FROM raw_temperature_readings GROUP BY location_id, location_name;

Inserta algunas lecturas iniciales de temperatura:

INSERT INTO raw_temperature_readings (location_id, location_name, temperature) VALUES ( 1 , 'North' , 5 ), ( 2 , 'South' , 15 ), ( 3 , 'West' , 10 ), ( 4 , 'East' , 8 );

Estas lecturas se procesan automáticamente en la vista materializada. Veamos el estado actual:

SELECT location_id, location_name, min_temp, -- Acceso directo a los valores de SimpleAggregateFunction max_temp -- No se necesita función de finalización con SimpleAggregateFunction FROM temperature_extremes ORDER BY location_id;

┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐ │ 1 │ North │ 5 │ 5 │ │ 2 │ South │ 15 │ 15 │ │ 3 │ West │ 10 │ 10 │ │ 4 │ East │ 8 │ 8 │ └─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘

Inserte más datos:

INSERT INTO raw_temperature_readings (location_id, location_name, temperature) VALUES ( 1 , 'North' , 3 ), ( 2 , 'South' , 18 ), ( 3 , 'West' , 10 ), ( 1 , 'North' , 8 ), ( 4 , 'East' , 2 );

Vea los extremos actualizados después de añadir nuevos datos:

SELECT location_id, location_name, min_temp, max_temp FROM temperature_extremes ORDER BY location_id;

┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐ │ 1 │ North │ 3 │ 8 │ │ 1 │ North │ 5 │ 5 │ │ 2 │ South │ 18 │ 18 │ │ 2 │ South │ 15 │ 15 │ │ 3 │ West │ 10 │ 10 │ │ 3 │ West │ 10 │ 10 │ │ 4 │ East │ 2 │ 2 │ │ 4 │ East │ 8 │ 8 │ └─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘

Observe más arriba que tenemos dos valores insertados para cada ubicación. Esto se debe a que las partes aún no se han fusionado (ni se han agregado mediante AggregatingMergeTree ). Para obtener el resultado final a partir de los estados parciales, debemos añadir un GROUP BY :

SELECT location_id, location_name, min (min_temp) AS min_temp, -- Agregar en todas las partes max (max_temp) AS max_temp -- Agregar en todas las partes FROM temperature_extremes GROUP BY location_id, location_name ORDER BY location_id;

Ahora obtenemos el resultado esperado:

┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐ │ 1 │ North │ 3 │ 8 │ │ 2 │ South │ 15 │ 18 │ │ 3 │ West │ 10 │ 10 │ │ 4 │ East │ 2 │ 8 │ └─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘

Con SimpleState , no es necesario usar el combinador Merge para combinar los estados de agregación parcial.