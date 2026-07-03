El combinador
Descripción
SimpleState puede aplicarse a la función
min
para devolver el valor mínimo de entre todos los valores de entrada. Devuelve el
resultado con el tipo
SimpleAggregateFunction.
Veamos un ejemplo práctico con una tabla que registra lecturas diarias de temperatura. Para cada ubicación, queremos mantener la temperatura más baja registrada. Al usar el tipo
Ejemplo de uso
SimpleAggregateFunction con
min, el valor
almacenado se actualiza automáticamente cuando se registra una temperatura inferior.
Cree la tabla de origen para las lecturas de temperatura en bruto:
Cree la tabla de agregación que almacenará las temperaturas mínimas:
CREATE TABLE raw_temperature_readings
(
location_id UInt32,
location_name String,
temperature Int32,
recorded_at DateTime DEFAULT now()
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (location_id, recorded_at);
Cree una vista materializada incremental que actuará como un disparador de inserción para los datos insertados y mantendrá las temperaturas mínima y máxima por ubicación.
CREATE TABLE temperature_extremes
(
location_id UInt32,
location_name String,
min_temp SimpleAggregateFunction(min, Int32), -- Almacena la temperatura mínima
max_temp SimpleAggregateFunction(max, Int32) -- Almacena la temperatura máxima
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY location_id;
Inserta algunas lecturas iniciales de temperatura:
CREATE MATERIALIZED VIEW temperature_extremes_mv
TO temperature_extremes
AS SELECT
location_id,
location_name,
minSimpleState(temperature) AS min_temp, -- Uso del combinador SimpleState
maxSimpleState(temperature) AS max_temp -- Uso del combinador SimpleState
FROM raw_temperature_readings
GROUP BY location_id, location_name;
Estas lecturas se procesan automáticamente en la vista materializada. Veamos el estado actual:
INSERT INTO raw_temperature_readings (location_id, location_name, temperature) VALUES
(1, 'North', 5),
(2, 'South', 15),
(3, 'West', 10),
(4, 'East', 8);
SELECT
location_id,
location_name,
min_temp, -- Acceso directo a los valores de SimpleAggregateFunction
max_temp -- No se necesita función de finalización con SimpleAggregateFunction
FROM temperature_extremes
ORDER BY location_id;
Inserte más datos:
┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐
│ 1 │ North │ 5 │ 5 │
│ 2 │ South │ 15 │ 15 │
│ 3 │ West │ 10 │ 10 │
│ 4 │ East │ 8 │ 8 │
└─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘
Vea los extremos actualizados después de añadir nuevos datos:
INSERT INTO raw_temperature_readings (location_id, location_name, temperature) VALUES
(1, 'North', 3),
(2, 'South', 18),
(3, 'West', 10),
(1, 'North', 8),
(4, 'East', 2);
SELECT
location_id,
location_name,
min_temp,
max_temp
FROM temperature_extremes
ORDER BY location_id;
Observe más arriba que tenemos dos valores insertados para cada ubicación. Esto se debe a que las partes aún no se han fusionado (ni se han agregado mediante
┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐
│ 1 │ North │ 3 │ 8 │
│ 1 │ North │ 5 │ 5 │
│ 2 │ South │ 18 │ 18 │
│ 2 │ South │ 15 │ 15 │
│ 3 │ West │ 10 │ 10 │
│ 3 │ West │ 10 │ 10 │
│ 4 │ East │ 2 │ 2 │
│ 4 │ East │ 8 │ 8 │
└─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘
AggregatingMergeTree). Para obtener
el resultado final a partir de los estados parciales, debemos añadir un
GROUP BY:
Ahora obtenemos el resultado esperado:
SELECT
location_id,
location_name,
min(min_temp) AS min_temp, -- Agregar en todas las partes
max(max_temp) AS max_temp -- Agregar en todas las partes
FROM temperature_extremes
GROUP BY location_id, location_name
ORDER BY location_id;
┌─location_id─┬─location_name─┬─min_temp─┬─max_temp─┐
│ 1 │ North │ 3 │ 8 │
│ 2 │ South │ 15 │ 18 │
│ 3 │ West │ 10 │ 10 │
│ 4 │ East │ 2 │ 8 │
└─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┘
Con
SimpleState, no es necesario usar el combinador
Merge para combinar
los estados de agregación parcial.