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Descripción

El combinador SimpleState puede aplicarse a la función min para devolver el valor mínimo de entre todos los valores de entrada. Devuelve el resultado con el tipo SimpleAggregateFunction.

Ejemplo de uso

Veamos un ejemplo práctico con una tabla que registra lecturas diarias de temperatura. Para cada ubicación, queremos mantener la temperatura más baja registrada. Al usar el tipo SimpleAggregateFunction con min, el valor almacenado se actualiza automáticamente cuando se registra una temperatura inferior. Cree la tabla de origen para las lecturas de temperatura en bruto:
Cree la tabla de agregación que almacenará las temperaturas mínimas:
Cree una vista materializada incremental que actuará como un disparador de inserción para los datos insertados y mantendrá las temperaturas mínima y máxima por ubicación.
Inserta algunas lecturas iniciales de temperatura:
Estas lecturas se procesan automáticamente en la vista materializada. Veamos el estado actual:
Inserte más datos:
Vea los extremos actualizados después de añadir nuevos datos:
Observe más arriba que tenemos dos valores insertados para cada ubicación. Esto se debe a que las partes aún no se han fusionado (ni se han agregado mediante AggregatingMergeTree). Para obtener el resultado final a partir de los estados parciales, debemos añadir un GROUP BY:
Ahora obtenemos el resultado esperado:
Con SimpleState, no es necesario usar el combinador Merge para combinar los estados de agregación parcial.

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026