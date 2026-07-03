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Descripción

El combinador Map se puede aplicar a la función max para calcular el valor máximo de un Map para cada clave, mediante la función de combinador de agregación maxMap.

Ejemplo de uso

En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena códigos de estado y sus recuentos para distintas franjas horarias, donde cada fila contiene un Map de códigos de estado con sus recuentos correspondientes. Usaremos maxMap para encontrar el recuento máximo de cada código de estado dentro de cada franja horaria.
Query
La función maxMap devolverá el recuento máximo para cada código de estado dentro de cada franja horaria. Por ejemplo:
  • En la franja horaria ‘2000-01-01 00:00:00’:
    • Estado ‘a’: 15
    • Estado ‘b’: 25
    • Estado ‘c’: max(35, 45) = 45
    • Estado ‘d’: 55
    • Estado ‘e’: 65
  • En la franja horaria ‘2000-01-01 00:01:00’:
    • Estado ‘d’: 75
    • Estado ‘e’: 85
    • Estado ‘f’: max(95, 105) = 105
    • Estado ‘g’: max(115, 125) = 125
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026