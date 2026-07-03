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Descripción

El combinador If puede aplicarse a la función quantilesTiming para calcular cuantiles de valores temporales para las filas en las que se cumple la condición, mediante la función de combinador de agregación quantilesTimingIf.

Ejemplo de uso

En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena los tiempos de respuesta de la API para distintos endpoints, y usaremos quantilesTimingIf para calcular los cuantiles del tiempo de respuesta de las solicitudes exitosas.
Query
La función quantilesTimingIf calculará cuantiles solo para las solicitudes exitosas (is_successful = 1). El array devuelto contiene los siguientes cuantiles en este orden:
  • 0 (mínimo)
  • 0.25 (primer cuartil)
  • 0.5 (mediana)
  • 0.75 (tercer cuartil)
  • 0.95 (percentil 95)
  • 0.99 (percentil 99)
  • 1.0 (máximo)
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026