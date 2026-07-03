El combinador
Descripción
If puede aplicarse a la función
sum
para calcular la suma de los valores de las filas en las que la condición se cumple,
mediante la función de combinador de agregación
sumIf.
En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena datos de ventas con indicadores de éxito y usaremos
Ejemplo de uso
sumIf para calcular el importe total de las ventas de las transacciones exitosas.
La función
Query
CREATE TABLE sales(
transaction_id UInt32,
amount Decimal(10,2),
is_successful UInt8
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO sales VALUES
(1, 100.50, 1),
(2, 200.75, 1),
(3, 150.25, 0),
(4, 300.00, 1),
(5, 250.50, 0),
(6, 175.25, 1);
SELECT
sumIf(amount, is_successful = 1) AS total_successful_sales
FROM sales;
sumIf sumará solo los importes para los que
is_successful = 1.
En este caso, sumará: 100.50 + 200.75 + 300.00 + 175.25.
Response
┌─total_successful_sales─┐
1. │ 776.50 │
└───────────────────────┘
En este ejemplo usaremos la tabla
Calcular el volumen de negociación en función de la dirección del precio
stock disponible en Playground de ClickHouse
para calcular el volumen de negociación en función de la dirección del precio en la primera mitad del año 2002.
Query
SELECT
toStartOfMonth(date) AS month,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, price > open)) AS volume_on_up_days,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, price < open)) AS volume_on_down_days,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, price = open)) AS volume_on_neutral_days,
formatReadableQuantity(sum(volume)) AS total_volume
FROM stock.stock
WHERE date BETWEEN '2002-01-01' AND '2002-12-31'
GROUP BY month
ORDER BY month;
┌──────month─┬─volume_on_up_days─┬─volume_on_down_days─┬─volume_on_neutral_days─┬─total_volume──┐
1. │ 2002-01-01 │ 26.07 billion │ 30.74 billion │ 781.80 million │ 57.59 billion │
2. │ 2002-02-01 │ 20.84 billion │ 29.60 billion │ 642.36 million │ 51.09 billion │
3. │ 2002-03-01 │ 28.81 billion │ 23.57 billion │ 762.60 million │ 53.14 billion │
4. │ 2002-04-01 │ 24.72 billion │ 30.99 billion │ 763.92 million │ 56.47 billion │
5. │ 2002-05-01 │ 25.09 billion │ 30.57 billion │ 858.57 million │ 56.52 billion │
6. │ 2002-06-01 │ 29.10 billion │ 30.88 billion │ 875.71 million │ 60.86 billion │
7. │ 2002-07-01 │ 32.27 billion │ 41.73 billion │ 747.32 million │ 74.75 billion │
8. │ 2002-08-01 │ 28.57 billion │ 27.49 billion │ 1.17 billion │ 57.24 billion │
9. │ 2002-09-01 │ 23.37 billion │ 31.02 billion │ 775.66 million │ 55.17 billion │
10. │ 2002-10-01 │ 38.57 billion │ 34.05 billion │ 956.48 million │ 73.57 billion │
11. │ 2002-11-01 │ 34.90 billion │ 25.47 billion │ 998.34 million │ 61.37 billion │
12. │ 2002-12-01 │ 22.99 billion │ 28.65 billion │ 1.14 billion │ 52.79 billion │
└────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────┘
En este ejemplo usaremos la tabla
Calcular el volumen de negociación por símbolo bursátil
stock disponible en el Playground de ClickHouse
para calcular el volumen de negociación por símbolo bursátil en 2006 de tres de las mayores empresas
tecnológicas de la época.
Query
SELECT
toStartOfMonth(date) AS month,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, symbol = 'AAPL')) AS apple_volume,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, symbol = 'MSFT')) AS microsoft_volume,
formatReadableQuantity(sumIf(volume, symbol = 'GOOG')) AS google_volume,
sum(volume) AS total_volume,
round(sumIf(volume, symbol IN ('AAPL', 'MSFT', 'GOOG')) / sum(volume) * 100, 2) AS major_tech_percentage
FROM stock.stock
WHERE date BETWEEN '2006-01-01' AND '2006-12-31'
GROUP BY month
ORDER BY month;
Response
┌──────month─┬─apple_volume───┬─microsoft_volume─┬─google_volume──┬─total_volume─┬─major_tech_percentage─┐
1. │ 2006-01-01 │ 782.21 million │ 1.39 billion │ 299.69 million │ 84343937700 │ 2.93 │
2. │ 2006-02-01 │ 670.38 million │ 1.05 billion │ 297.65 million │ 73524748600 │ 2.74 │
3. │ 2006-03-01 │ 744.85 million │ 1.39 billion │ 288.36 million │ 87960830800 │ 2.75 │
4. │ 2006-04-01 │ 718.97 million │ 1.45 billion │ 185.65 million │ 78031719800 │ 3.02 │
5. │ 2006-05-01 │ 557.89 million │ 2.32 billion │ 174.94 million │ 97096584100 │ 3.14 │
6. │ 2006-06-01 │ 641.48 million │ 1.98 billion │ 142.55 million │ 96304086800 │ 2.87 │
7. │ 2006-07-01 │ 624.93 million │ 1.33 billion │ 127.74 million │ 79940921800 │ 2.61 │
8. │ 2006-08-01 │ 639.35 million │ 1.13 billion │ 107.16 million │ 84251753200 │ 2.23 │
9. │ 2006-09-01 │ 633.45 million │ 1.10 billion │ 121.72 million │ 82775234300 │ 2.24 │
10. │ 2006-10-01 │ 514.82 million │ 1.29 billion │ 158.90 million │ 93406712600 │ 2.1 │
11. │ 2006-11-01 │ 494.37 million │ 1.24 billion │ 118.49 million │ 90177365500 │ 2.06 │
12. │ 2006-12-01 │ 603.95 million │ 1.14 billion │ 91.77 million │ 80499584100 │ 2.28 │
└────────────┴────────────────┴──────────────────┴────────────────┴──────────────┴───────────────────────┘