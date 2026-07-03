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Descripción

El combinador If puede aplicarse a la función sum para calcular la suma de los valores de las filas en las que la condición se cumple, mediante la función de combinador de agregación sumIf.

Ejemplo de uso

En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena datos de ventas con indicadores de éxito y usaremos sumIf para calcular el importe total de las ventas de las transacciones exitosas.
Query
La función sumIf sumará solo los importes para los que is_successful = 1. En este caso, sumará: 100.50 + 200.75 + 300.00 + 175.25.
Response

Calcular el volumen de negociación en función de la dirección del precio

En este ejemplo usaremos la tabla stock disponible en Playground de ClickHouse para calcular el volumen de negociación en función de la dirección del precio en la primera mitad del año 2002.
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Calcular el volumen de negociación por símbolo bursátil

En este ejemplo usaremos la tabla stock disponible en el Playground de ClickHouse para calcular el volumen de negociación por símbolo bursátil en 2006 de tres de las mayores empresas tecnológicas de la época.
Query
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026