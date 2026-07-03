avgIf . El combinador If puede aplicarse a la función avg para calcular la media aritmética de los valores de las filas en las que se cumple la condición, mediante la función de combinador de agregación

​ Ejemplo de uso

En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena datos de ventas con indicadores de éxito, y usaremos avgIf para calcular el importe promedio de venta de las transacciones correctas.

Query CREATE TABLE sales ( transaction_id UInt32, amount Decimal ( 10 , 2 ), is_successful UInt8 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (); INSERT INTO sales VALUES ( 1 , 100 . 50 , 1 ), ( 2 , 200 . 75 , 1 ), ( 3 , 150 . 25 , 0 ), ( 4 , 300 . 00 , 1 ), ( 5 , 250 . 50 , 0 ), ( 6 , 175 . 25 , 1 ); SELECT avgIf(amount, is_successful = 1 ) AS avg_successful_sale FROM sales;

La función avgIf calculará el importe medio solo para las filas en las que is_successful = 1 . En este caso, calculará la media de los importes: 100.50, 200.75, 300.00 y 175.25.

Response ┌─avg_successful_sale─┐ 1. │ 193.88 │ └─────────────────────┘