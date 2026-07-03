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Descripción

El combinador If puede aplicarse a la función avg para calcular la media aritmética de los valores de las filas en las que se cumple la condición, mediante la función de combinador de agregación avgIf.

Ejemplo de uso

En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena datos de ventas con indicadores de éxito, y usaremos avgIf para calcular el importe promedio de venta de las transacciones correctas.
Query
La función avgIf calculará el importe medio solo para las filas en las que is_successful = 1. En este caso, calculará la media de los importes: 100.50, 200.75, 300.00 y 175.25.
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026