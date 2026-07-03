El combinador
Descripción
If puede aplicarse a la función
avg
para calcular la media aritmética de los valores de las filas en las que se cumple la condición,
mediante la función de combinador de agregación
avgIf.
En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena datos de ventas con indicadores de éxito, y usaremos
Ejemplo de uso
avgIf para calcular el importe promedio de venta de las transacciones correctas.
La función
Query
CREATE TABLE sales(
transaction_id UInt32,
amount Decimal(10,2),
is_successful UInt8
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO sales VALUES
(1, 100.50, 1),
(2, 200.75, 1),
(3, 150.25, 0),
(4, 300.00, 1),
(5, 250.50, 0),
(6, 175.25, 1);
SELECT
avgIf(amount, is_successful = 1) AS avg_successful_sale
FROM sales;
avgIf calculará el importe medio solo para las filas en las que
is_successful = 1.
En este caso, calculará la media de los importes: 100.50, 200.75, 300.00 y 175.25.
Response
┌─avg_successful_sale─┐
1. │ 193.88 │
└─────────────────────┘