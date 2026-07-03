Ejemplo de uso de la función de agregación sumForEach

El combinador ForEach puede aplicarse a la función de agregación sum para convertirla de una función de agregación que opera sobre valores de fila en una función de agregación que opera sobre columnas Array, aplicando la agregación a cada elemento del array en todas las filas.

​ Ejemplo de uso

hits disponible en nuestro Para este ejemplo, usaremos el conjunto de datosdisponible en nuestro SQL Playground

La tabla hits contiene una columna llamada isMobile de tipo UInt8 que puede ser 0 para escritorio o 1 para móvil:

Usaremos la función sumForEach , un combinador de agregación, para analizar cómo varía por hora del día el tráfico de escritorio frente al tráfico móvil. Haga clic en el botón de play de abajo para ejecutar la consulta de forma interactiva: