El combinador
Descripción
ForEach
puede aplicarse a la función de agregación
sum para convertirla de una función de agregación
que opera sobre valores de fila en una función de agregación que opera sobre
columnas Array, aplicando la agregación a cada elemento del array en todas las filas.
Para este ejemplo, usaremos el conjunto de datos
Ejemplo de uso
hits disponible en nuestro SQL Playground.
La tabla
hits contiene una columna llamada
isMobile de tipo UInt8 que puede ser
0 para escritorio o
1 para móvil:
Usaremos la función
sumForEach, un combinador de agregación, para analizar cómo
varía por hora del día el tráfico de escritorio frente al tráfico móvil. Haga clic en el botón de play
de abajo para ejecutar la consulta de forma interactiva: