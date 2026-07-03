Skip to main content

Descripción

El Resample combinador se puede aplicar a la función de agregación count para contar los valores de una columna clave específica en un número fijo de intervalos (N).

Ejemplo de uso

Ejemplo básico

Veamos un ejemplo. Crearemos una tabla que contiene name, age y wage de los empleados, e insertaremos algunos datos en ella:
Obtengamos el salario promedio de las personas cuya edad se encuentra en los intervalos [30,60) y [60,75) ([ es exclusivo y ) es inclusivo). Como usamos una representación entera para la edad, obtenemos edades en los intervalos [30, 59] y [60,74]. Para ello, aplicamos el combinador Resample a la función de agregación avg.

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026