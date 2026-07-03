El combinador
Descripción
State
puede aplicarse a la función
avg
para generar un estado intermedio de tipo
AggregateFunction(avg, T), donde
T es el tipo especificado para el promedio.
En este ejemplo, veremos cómo usar el tipo
Ejemplo de uso
AggregateFunction,
junto con la función
avgState para agregar datos de tráfico de sitios web.
Primero, cree la tabla de origen para los datos de tráfico del sitio web:
Cree la tabla de agregación que almacenará los tiempos de respuesta promedio. Tenga en cuenta que
CREATE TABLE raw_page_views
(
page_id UInt32,
page_name String,
response_time_ms UInt32, -- Tiempo de respuesta de la página en milisegundos
viewed_at DateTime DEFAULT now()
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (page_id, viewed_at);
avg no puede usar el tipo
SimpleAggregateFunction, ya que requiere un estado complejo
(una suma y un recuento). Por ello, se utiliza el tipo
AggregateFunction:
Crea una vista materializada incremental que actuará como disparador de inserción para los nuevos datos y almacenará el estado intermedio en la tabla de destino definida anteriormente:
CREATE TABLE page_performance
(
page_id UInt32,
page_name String,
avg_response_time AggregateFunction(avg, UInt32) -- Almacena el estado necesario para el cálculo del promedio
)
ENGINE = AggregatingMergeTree()
ORDER BY page_id;
Inserte algunos datos iniciales en la tabla de origen para crear una parte en disco:
CREATE MATERIALIZED VIEW page_performance_mv
TO page_performance
AS SELECT
page_id,
page_name,
avgState(response_time_ms) AS avg_response_time -- Usando el combinador -State
FROM raw_page_views
GROUP BY page_id, page_name;
Inserta más datos para crear una segunda parte en disco:
INSERT INTO raw_page_views (page_id, page_name, response_time_ms) VALUES
(1, 'Homepage', 120),
(1, 'Homepage', 135),
(2, 'Products', 95),
(2, 'Products', 105),
(3, 'About', 80),
(3, 'About', 90);
Examine la tabla de destino
INSERT INTO raw_page_views (page_id, page_name, response_time_ms) VALUES
(1, 'Homepage', 150),
(2, 'Products', 110),
(3, 'About', 70),
(4, 'Contact', 60),
(4, 'Contact', 65);
page_performance:
SELECT
page_id,
page_name,
avg_response_time,
toTypeName(avg_response_time)
FROM page_performance
Observe que la columna
┌─page_id─┬─page_name─┬─avg_response_time─┬─toTypeName(avg_response_time)──┐
│ 1 │ Homepage │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 2 │ Products │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 3 │ About │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 1 │ Homepage │ � │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 2 │ Products │ n │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 3 │ About │ F │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
│ 4 │ Contact │ } │ AggregateFunction(avg, UInt32) │
└─────────┴───────────┴───────────────────┴────────────────────────────────┘
avg_response_time es de tipo
AggregateFunction(avg, UInt32)
y almacena información de estado intermedio. Observe también que los datos de la fila para
avg_response_time no son de utilidad y que aparecen caracteres extraños como
�, n, F, }. Esto se debe a que el terminal intenta mostrar datos binarios como texto.
El motivo es que los tipos
AggregateFunction almacenan su estado en un
formato binario optimizado para un almacenamiento y procesamiento eficientes, no para
ser legible por humanos. Este estado binario contiene toda la información necesaria para
calcular el promedio.
Para utilizarlo, use el combinador
Merge:
Ahora vemos los promedios correctos:
SELECT
page_id,
page_name,
avgMerge(avg_response_time) AS average_response_time_ms
FROM page_performance
GROUP BY page_id, page_name
ORDER BY page_id;
┌─page_id─┬─page_name─┬─average_response_time_ms─┐
│ 1 │ Homepage │ 135 │
│ 2 │ Products │ 103.33333333333333 │
│ 3 │ About │ 80 │
│ 4 │ Contact │ 62.5 │
└─────────┴───────────┴──────────────────────────┘