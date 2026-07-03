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Descripción

El combinador groupArrayDistinct puede aplicarse a la función de agregado groupArray para crear un array de valores de argumento únicos.

Ejemplo de uso

Para este ejemplo, usaremos el conjunto de datos hits disponible en nuestro playground de SQL. Imagina que quieres averiguar, para cada dominio distinto de página de destino (URLDomain) de tu sitio web, cuáles son los códigos únicos de SO del User Agent (OS) registrados para los visitantes que llegan a ese dominio. Esto puede ayudarte a comprender la variedad de sistemas operativos que interactúan con distintas partes de tu sitio.

Vea también

Última modificación el 3 de julio de 2026