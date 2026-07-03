El combinador
Descripción
groupArrayDistinct
puede aplicarse a la función de agregado
groupArray para crear un array
de valores de argumento únicos.
Para este ejemplo, usaremos el conjunto de datos
Ejemplo de uso
hits disponible en nuestro playground de SQL.
Imagina que quieres averiguar, para cada dominio distinto de página de destino (
URLDomain)
de tu sitio web, cuáles son los códigos únicos de SO del User Agent (
OS) registrados para
los visitantes que llegan a ese dominio. Esto puede ayudarte a comprender la variedad de
sistemas operativos que interactúan con distintas partes de tu sitio.