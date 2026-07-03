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Descripción

El combinador If se puede aplicar a la función count para contar el número de filas en las que se cumple la condición, mediante la función de combinador agregado countIf.

Ejemplo de uso

En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena los intentos de inicio de sesión de los usuarios y usaremos countIf para contar el número de inicios de sesión correctos.
Query
La función countIf contará únicamente las filas en las que is_successful = 1 para cada usuario.
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026