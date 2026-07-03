Ejemplo del uso del combinador countIf

countIf . El combinador If se puede aplicar a la función count para contar el número de filas en las que se cumple la condición, mediante la función de combinador agregado

​ Ejemplo de uso

En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena los intentos de inicio de sesión de los usuarios y usaremos countIf para contar el número de inicios de sesión correctos.

Query CREATE TABLE login_attempts ( user_id UInt32, timestamp DateTime , is_successful UInt8 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (); INSERT INTO login_attempts VALUES ( 1 , '2024-01-01 10:00:00' , 1 ), ( 1 , '2024-01-01 10:05:00' , 0 ), ( 1 , '2024-01-01 10:10:00' , 1 ), ( 2 , '2024-01-01 11:00:00' , 1 ), ( 2 , '2024-01-01 11:05:00' , 1 ), ( 2 , '2024-01-01 11:10:00' , 0 ); SELECT user_id, countIf(is_successful = 1 ) AS successful_logins FROM login_attempts GROUP BY user_id;

La función countIf contará únicamente las filas en las que is_successful = 1 para cada usuario.

Response ┌─user_id─┬─successful_logins─┐ 1. │ 1 │ 2 │ 2. │ 2 │ 2 │ └─────────┴───────────────────┘