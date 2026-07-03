El combinador
Descripción
Map puede aplicarse a la función
sum
para calcular la suma de los valores de un Map para cada clave, mediante la función de combinador de agregación
sumMap.
En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena códigos de estado y sus conteos para distintos intervalos de tiempo, donde cada fila contiene un Map de códigos de estado con sus conteos correspondientes. Usaremos
Ejemplo de uso
sumMap para calcular el conteo total de cada código de estado dentro de cada intervalo de tiempo.
La función
Query
CREATE TABLE metrics(
date Date,
timeslot DateTime,
status Map(String, UInt64)
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO metrics VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['a', 'b', 'c'], [15, 25, 35])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', (['c', 'd', 'e'], [45, 55, 65])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['d', 'e', 'f'], [75, 85, 95])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', (['f', 'g', 'g'], [105, 115, 125]));
SELECT
timeslot,
sumMap(status),
FROM metrics
GROUP BY timeslot;
sumMap calculará el recuento total de cada código de estado en cada intervalo de tiempo. Por ejemplo:
- En el intervalo de tiempo ‘2000-01-01 00:00:00’:
- Estado ‘a’: 15
- Estado ‘b’: 25
- Estado ‘c’: 35 + 45 = 80
- Estado ‘d’: 55
- Estado ‘e’: 65
- En el intervalo de tiempo ‘2000-01-01 00:01:00’:
- Estado ‘d’: 75
- Estado ‘e’: 85
- Estado ‘f’: 95 + 105 = 200
- Estado ‘g’: 115 + 125 = 240
Response
┌────────────timeslot─┬─sumMap(status)───────────────────────┐
1. │ 2000-01-01 00:01:00 │ {'d':75,'e':85,'f':200,'g':240} │
2. │ 2000-01-01 00:00:00 │ {'a':15,'b':25,'c':80,'d':55,'e':65} │
└─────────────────────┴──────────────────────────────────────┘