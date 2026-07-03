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Descripción

El combinador Map puede aplicarse a la función sum para calcular la suma de los valores de un Map para cada clave, mediante la función de combinador de agregación sumMap.

Ejemplo de uso

En este ejemplo, crearemos una tabla que almacena códigos de estado y sus conteos para distintos intervalos de tiempo, donde cada fila contiene un Map de códigos de estado con sus conteos correspondientes. Usaremos sumMap para calcular el conteo total de cada código de estado dentro de cada intervalo de tiempo.
Query
La función sumMap calculará el recuento total de cada código de estado en cada intervalo de tiempo. Por ejemplo:
  • En el intervalo de tiempo ‘2000-01-01 00:00:00’:
    • Estado ‘a’: 15
    • Estado ‘b’: 25
    • Estado ‘c’: 35 + 45 = 80
    • Estado ‘d’: 55
    • Estado ‘e’: 65
  • En el intervalo de tiempo ‘2000-01-01 00:01:00’:
    • Estado ‘d’: 75
    • Estado ‘e’: 85
    • Estado ‘f’: 95 + 105 = 200
    • Estado ‘g’: 115 + 125 = 240
Response

Véase también

Última modificación el 3 de julio de 2026