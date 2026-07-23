Documentación de la interfaz web SQL (Play), la interfaz de consulta integrada en el navegador disponible en /play

La interfaz web SQL (Play) es la interfaz de consulta integrada en el navegador de ClickHouse. Está disponible en cualquier puerto HTTP de ClickHouse en la ruta /play (por ejemplo, http://localhost:8123/play ). Le permite escribir y ejecutar consultas, ver los resultados como tabla o gráfico, y compartir una consulta copiando su URL.

Toda la interfaz se encuentra en programs/server/play.html , una única página autocontenida que se sirve directamente desde el binario de ClickHouse, sin frameworks ni proceso de compilación. La única excepción es la renderización de gráficos: la biblioteca de gráficos uPlot se carga de forma diferida desde una CDN de terceros la primera vez que un resultado se muestra como gráfico, por lo que los gráficos no están disponibles en implementaciones sin conexión o con restricciones de salida.

​ Pestañas de consulta

Las pestañas te permiten mantener varias consultas abiertas una junto a la otra, en lugar de tener que alternar entre ellas en un solo editor o depender del historial del navegador.

Cada pestaña tiene su propio texto de la consulta, título, parámetros de consulta y último resultado. La configuración de conexión (URL, usuario, contraseña) es global y se comparte entre todas las pestañas.

​ Cuándo aparece la barra de pestañas

La barra de pestañas aparece una vez que se ha ejecutado una consulta o cuando hay más de una pestaña. Una sola pestaña sin resultados se ve exactamente igual que la página antes de que existieran las pestañas, así que no habrá ninguna barra de pestañas visible hasta que la necesites.

La pestaña activa se integra visualmente en la página: su fondo adopta el color hash de cada consulta (el mismo color que ya usa el fondo de la página), con un degradado más saturado en la parte superior en el tema claro y más brillante en la parte superior en el tema oscuro. Las pestañas inactivas se tiñen según el hash del texto de su propia consulta, de modo que las distintas pestañas se distinguen automáticamente por color.

​ Crear, cerrar y cambiar el nombre de las pestañas

Cree una nueva pestaña con el botón [+] situado a la derecha de las pestañas.

situado a la derecha de las pestañas. Cierre una pestaña con el icono x de la pestaña.

de la pestaña. Las pestañas nuevas reciben nombres predeterminados como Query A , Query B , etc.

, , etc. Haga clic en el título de la pestaña activa para editarlo directamente; el campo de edición se expande para ajustarse al texto.

​ Cambiar entre pestañas

Haz clic en una pestaña inactiva para ir a ella.

Desplaza la rueda del ratón sobre el panel de pestañas para cambiar entre ellas: al desplazarte hacia arriba pasas a la pestaña de la izquierda y, al desplazarte hacia abajo, a la pestaña de la derecha (si existen). Funcionan tanto el desplazamiento vertical como el horizontal de la rueda.

La barra de pestañas permanece fija horizontalmente — se mantiene a la izquierda durante el desplazamiento horizontal de la página, como el logotipo de ClickHouse en la parte inferior — y se desplaza verticalmente junto con el resto de la página.

​ Persistencia e historial del navegador

El espacio de trabajo —las pestañas, sus títulos, la pestaña activa, su orden y pequeñas instantáneas de resultados— se guarda en IndexedDB y se restaura al recargar. La persistencia se realiza en la medida de lo posible: si IndexedDB no está disponible, el espacio de trabajo pasa a un estado en memoria durante la sesión actual.

Las pestañas también se integran con la History API del navegador y la URL:

El estado del historial incluye la pestaña activa, por lo que los botones de retroceso y avance del navegador cambian entre pestañas.

La URL incorpora un parámetro tab=<name> . Al cargar, la consulta de la URL y el parámetro tab se sincronizan con las pestañas guardadas: se reutiliza una pestaña existente con ese nombre (y se sustituye su consulta), o se crea una nueva pestaña cuando no se encuentra el nombre o la pestaña no tenía nombre. Esto permite abrir una URL con una consulta nueva y, al mismo tiempo, conservar tus propias pestañas guardadas.

Cambiar de pestaña mientras una consulta está en ejecución descarta el estado de ejecución de esa consulta.

Solo se crean instantáneas de los resultados pequeños para poder restaurarlos. Un resultado grande (que supera el límite de tamaño de la instantánea) o un resultado de imagen no se conserva: después de cambiar de pestaña o recargarla, la pestaña mantiene su consulta, pero no el resultado mostrado, y al volver a ejecutar la consulta se vuelve a generar. Esto se aplica tanto a los resultados de una sola consulta como a la salida combinada de una ejecución de “Run all” (multiconsulta).