Documentación de los modos de codificación por colores por columna en la Web SQL UI integrada ( /play )

play.html , disponible en la ruta La Web SQL UI integrada (, disponible en la ruta /play de cualquier puerto HTTP de ClickHouse) puede colorear las celdas de los resultados para que sea más fácil detectar de un vistazo los patrones de una columna. Cada columna tiene su propio modo de codificación por colores, que se puede activar o desactivar de forma independiente.

​ Cambiar de modo

A la derecha del encabezado de cada columna aparece un icono 🌈. Haz clic en él para ir alternando entre los modos disponibles de la columna. En los dispositivos con un puntero que permite pasar por encima (un ratón), el icono solo se muestra al pasar el puntero sobre el encabezado, por lo que no estorba el resto del tiempo; en los dispositivos táctiles y otros con punteros menos precisos, que no tienen hover, el icono se muestra siempre para poder tocarlo directamente.

El conjunto de modos que ofrece una columna depende de su tipo:

Las columnas numéricas y las columnas Date / DateTime / Date32 / DateTime64 alternan cíclicamente entre bar → heatmap → categorical → none .

/ / / alternan cíclicamente entre → → → . Todas las demás columnas alternan entre none y categorical .

El modo predeterminado es bar para las columnas numéricas y none para todas las demás columnas, incluidas las columnas de fecha y hora.

bar — dibuja una barra horizontal en la celda proporcional al valor. En las columnas numéricas, la barra crece a partir de una línea base de cero; en las columnas Date / DateTime , en cambio, abarca el rango min .. max de la columna, ya que una línea base de cero no tiene sentido para las marcas de tiempo.

— dibuja una barra horizontal en la celda proporcional al valor. En las columnas numéricas, la barra crece a partir de una línea base de cero; en las columnas / , en cambio, abarca el rango .. de la columna, ya que una línea base de cero no tiene sentido para las marcas de tiempo. heatmap — rellena todo el fondo de la celda con un color que codifica el valor escalado entre el mínimo y el máximo de la columna.

— rellena todo el fondo de la celda con un color que codifica el valor escalado entre el mínimo y el máximo de la columna. categorical — rellena el fondo de la celda con un color derivado del hash del valor de la celda, de modo que los valores iguales reciben el mismo color y los valores distintos reciben colores diferentes. Esto funciona con cualquier tipo de columna.

— rellena el fondo de la celda con un color derivado del hash del valor de la celda, de modo que los valores iguales reciben el mismo color y los valores distintos reciben colores diferentes. Esto funciona con cualquier tipo de columna. none — sin codificación por colores.

Las columnas Date , DateTime , Date32 y DateTime64 se colorean según su valor temporal, interpretado en UTC para que la escala sea independiente de la zona horaria del navegador del usuario.

Los colores de fondo de heatmap y categorical usan el espacio de color oklch , variando solo el tono mientras mantienen fijos la luminosidad y el croma según el tema, para que el texto de la celda siga siendo legible tanto en el tema claro como en el oscuro. El fondo rellena toda la celda incluso cuando una fila ocupa más de una línea.

​ Énfasis categórico en la selección

En el modo categorical , al seleccionar una celda se destacan las demás celdas que comparten el mismo valor, mostrándose con una tipografía más gruesa y un color de texto de máximo contraste (blanco puro en el tema oscuro y negro puro en el tema claro). La propia celda seleccionada no se destaca. Esto facilita ver en qué otros puntos de la columna aparece un valor concreto.

Los modos seleccionados se guardan para cada columna en la URL de la página y en el historial del navegador, de modo que al recargar la página, compartir el enlace o retroceder y avanzar en la navegación, se conservan. Solo se almacenan las opciones no predeterminadas para mantener compactos la URL y el estado del historial.