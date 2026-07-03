clickhouse-client a través de WebSocket. Está disponible en cualquier puerto HTTP de ClickHouse en la ruta
/webterminal.
Ve a
/webterminal en cualquier puerto HTTP de ClickHouse (por ejemplo,
http://localhost:8123/webterminal) para abrir el terminal.
El endpoint
Activar y desactivar la función
/webterminal está habilitado de forma predeterminada y se controla mediante la configuración del servidor
enable_webterminal. Para desactivarlo, establezca la configuración en
false; las solicitudes a
/webterminal devolverán el código de estado HTTP
403 Forbidden.
<clickhouse>
<enable_webterminal>false</enable_webterminal>
</clickhouse>
enable_webterminal sustituye a la antigua configuración
allow_experimental_webterminal. El nombre anterior sigue siendo válido por compatibilidad con versiones anteriores cuando no se ha configurado
enable_webterminal.
El terminal web autentica al usuario con las mismas comprobaciones de
Autenticación
Session y de control de acceso que el protocolo HTTP, pero las credenciales se intercambian por el propio canal a través de la conexión WebSocket ya establecida, en lugar de hacerlo mediante la solicitud HTTP de actualización. Una vez completado el handshake de WebSocket, el navegador envía el primer mensaje en formato JSON:
Esto evita poner credenciales en los parámetros de consulta de la URL o en los encabezados
{"type": "auth", "user": "<user>", "password": "<password>"}
Authorization enviados con la solicitud de actualización, donde podrían acabar en el historial del navegador, en los registros de acceso del servidor y en los registros del proxy inverso. Los parámetros de URL, HTTP Basic y los encabezados
X-ClickHouse-User/
X-ClickHouse-Key de la solicitud de actualización deliberadamente no se tienen en cuenta en
/webterminal.
Las credenciales no válidas hacen que el servidor cierre el WebSocket con el código
1008; la interfaz de usuario del navegador vuelve a solicitar las credenciales.
Una vez autenticado, el servidor ejecuta
Cómo es la sesión
clickhouse-client asociado a un pseudoterminal y canaliza su entrada y salida a través de WebSocket. La sesión ofrece toda la experiencia de
clickhouse-client, lo que incluye:
- Resaltado de sintaxis.
- Autocompletado.
- Consultas de varias líneas.
- Historial de comandos (almacenado en el servidor mientras dura la sesión).
La interfaz web SQL
Integración con
Integración con
/play
/play incorpora el terminal web como un panel acoplable. Actívalo con el icono del terminal en la barra lateral o pulsa la tecla
~ cuando el editor de consultas esté vacío. La página
/play detecta la disponibilidad de
/webterminal al cargarse y oculta los controles del terminal cuando el endpoint no está disponible (por ejemplo, cuando
enable_webterminal está configurado como
false).
El terminal web expone una sesión interactiva similar a un shell a cualquier persona que pueda autenticarse en el endpoint HTTP de ClickHouse, por lo que aquí se aplican las mismas advertencias que para el protocolo HTTP:
Consideraciones de seguridad
- Sirve siempre
/webterminalmediante HTTPS en entornos no confiables para proteger las credenciales y el tráfico de la sesión.
- Restringe el acceso a nivel de red (
firewall, proxy inverso o la configuración
listen_host) del mismo modo que restringes el acceso al protocolo HTTP.
- El endpoint valida el encabezado
Origincon
Hostpara mitigar el secuestro de WebSocket entre orígenes; configura los proxies inversos en consecuencia si terminas TLS de forma externa.
- Detrás de un proxy inverso que termina TLS, la conexión ascendente a ClickHouse usa
httpsin cifrar aunque el navegador use
https, por lo que la comprobación estricta del mismo origen rechazaría conexiones legítimas. Para estas implementaciones, establece
webterminal_allowed_originscomo una lista de orígenes completos separados por comas a los que se permite abrir sesiones de WebSocket; cuando esta configuración no está vacía, reemplaza la comprobación predeterminada del mismo origen. Ejemplo:
<webterminal_allowed_origins>https://example.com,https://app.example.com:8443</webterminal_allowed_origins>.
El controlador se compila en todas las plataformas compatibles con ClickHouse. La capa de seudoterminal utilizada por el ejecutor integrado de
Disponibilidad de la plataforma
clickhouse-client está implementada sobre primitivas POSIX portátiles (
posix_openpt/
grantpt/
unlockpt), con una implementación específica para Linux que utiliza
ptsname_r, que es seguro para hilos. Los enlaces a
/webterminal en la página de inicio de ClickHouse y en
/play se ocultan automáticamente cuando el endpoint no está disponible (por ejemplo, cuando
enable_webterminal se establece en
false).