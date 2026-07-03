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clickhouse-cpp es la biblioteca cliente oficial de ClickHouse para C++, que proporciona una interfaz rápida y con seguridad de tipos para ClickHouse mediante su protocolo binario nativo. Las instrucciones de compilación, los ejemplos de uso y la documentación adicional están disponibles en el repositorio de GitHub del proyecto: https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp.
La biblioteca está en desarrollo activo. Aunque ya admite la funcionalidad principal de ClickHouse, es posible que algunas características y tipos de datos aún no estén completamente implementados o no sean compatibles.Sus comentarios son muy valiosos y ayudan a orientar la priorización de nuevas características y mejoras. Si encuentra limitaciones, funciones faltantes o un comportamiento inesperado, por favor comparta sus observaciones o solicitudes de nuevas características a través del rastreador de incidencias en  https://github.com/ClickHouse/clickhouse-cpp/issues

Incluir la biblioteca en tu proyecto

La forma más sencilla de incorporar la biblioteca a tu proyecto es usar el módulo FetchContent de CMake. Este enfoque te permite fijar una versión exacta de la biblioteca y compilarla como parte de tu flujo de trabajo habitual en CMake.
La opción WITH_OPENSSL habilita la compatibilidad con TLS en la biblioteca y es necesaria al conectarse a ClickHouse Cloud u otros despliegues de ClickHouse con SSL habilitado. Aunque puede omitirse para conexiones sin TLS, en general se recomienda habilitarla. Compilar con compatibilidad con SSL requiere que estén instalados los paquetes de desarrollo de OpenSSL. Instale libssl-dev en Debian, Ubuntu o sus derivados; openssl-devel en Fedora, Red Hat; o openssl en macOS, usando Homebrew. Una vez que la dependencia esté disponible, enlace su target con el target de biblioteca exportado:

Ejemplos

Configuración del objeto Client

Cree una instancia de Client para establecer una conexión con ClickHouse. El siguiente ejemplo muestra cómo conectarse a una instancia local de ClickHouse, donde no se requiere contraseña y SSL no está habilitado.
En configuraciones más avanzadas, se requiere una configuración adicional. El siguiente ejemplo muestra cómo conectarse a una instancia de ClickHouse Cloud usando varios parámetros adicionales:

Crear tablas y ejecutar consultas sin datos

Para ejecutar una consulta que no devuelva ningún dato, como crear tablas, use el método Execute. El mismo enfoque se aplica a otras sentencias como ALTER TABLE, DROP, etc.

Inserción de datos

Para insertar datos en una tabla, construya un Block y complételo con objetos de columna que coincidan con el esquema de la tabla. Los datos se agregan columna por columna y luego se insertan en una sola operación mediante el método Insert, que está optimizado para inserciones por lotes eficientes.

Seleccionar los datos

Para ejecutar una consulta que devuelva datos, use el método Select y proporcione una función de callback para procesar el resultado. Los resultados de la consulta se entregan como objetos Block, lo que refleja la representación de datos nativa orientada a columna de ClickHouse.

Tipos de datos compatibles

  • UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, Int8, Int16, Int32, Int64
  • UInt128, Int128
  • Decimal32, Decimal64, Decimal128
  • Float32, Float64
  • Date
  • DateTime, DateTime64
  • DateTime([timezone]), DateTime64(N, [timezone])
  • UUID
  • Enum8, Enum16
  • String
  • FixedString(N)
  • LowCardinality(String) y LowCardinality(FixedString(N))
  • Nullable(T)
  • Array(T)
  • Tuple
  • Map
  • IPv4, IPv6
  • Point, Ring, Polygon, MultiPolygon
Última modificación el 3 de julio de 2026