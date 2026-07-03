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ClickHouse proporciona dos interfaces de red (que pueden protegerse opcionalmente con TLS para mayor seguridad):
  • HTTP, que está documentada y es fácil de usar directamente.
  • TCP nativo, que tiene menos sobrecarga.
En la mayoría de los casos, se recomienda usar una herramienta o biblioteca adecuada en lugar de interactuar directamente con ellas. Las siguientes cuentan con soporte oficial de ClickHouse: ClickHouse también admite dos protocolos RPC: ClickHouse server proporciona interfaces visuales integradas para usuarios avanzados:
  • UI de Play: abra /play en el navegador;
  • Advanced Dashboard: abra /dashboard en el navegador;
  • Visor de símbolos binarios para ingenieros de ClickHouse: abra /binary en el navegador;
  • UI de ClickStack para observabilidad: abra /clickstack en el navegador;
ClickStackEsta versión de ClickStack es excelente para la depuración local y las investigaciones rápidas, pero no está pensada para entornos de producción. Para una versión de ClickStack lista para producción y con todas las funcionalidades, consulte Open Source ClickStack.
También hay una amplia variedad de bibliotecas de terceros para trabajar con ClickHouse:
Última modificación el 3 de julio de 2026