- HTTP, que está documentada y es fácil de usar directamente.
- TCP nativo, que tiene menos sobrecarga.
- Protocolo gRPC, diseñado específicamente para ClickHouse.
- Apache Arrow Flight.
- UI de Play: abra
/playen el navegador;
- Advanced Dashboard: abra
/dashboarden el navegador;
- Visor de símbolos binarios para ingenieros de ClickHouse: abra
/binaryen el navegador;
- UI de ClickStack para observabilidad: abra
/clickstacken el navegador;
También hay una amplia variedad de bibliotecas de terceros para trabajar con ClickHouse:
ClickStackEsta versión de ClickStack es excelente para la depuración local y las investigaciones rápidas, pero no está pensada para entornos de producción. Para una versión de ClickStack lista para producción y con todas las funcionalidades, consulte Open Source ClickStack.