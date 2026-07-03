Descripción general de las interfaces de red, drivers y herramientas para conectarse a ClickHouse

ClickHouse proporciona dos interfaces de red (que pueden protegerse opcionalmente con TLS para mayor seguridad):

HTTP, que está documentada y es fácil de usar directamente.

TCP nativo, que tiene menos sobrecarga.

En la mayoría de los casos, se recomienda usar una herramienta o biblioteca adecuada en lugar de interactuar directamente con ellas. Las siguientes cuentan con soporte oficial de ClickHouse:

ClickHouse también admite dos protocolos RPC:

ClickHouse server proporciona interfaces visuales integradas para usuarios avanzados:

UI de Play: abra /play en el navegador;

en el navegador; Advanced Dashboard: abra /dashboard en el navegador;

en el navegador; Visor de símbolos binarios para ingenieros de ClickHouse: abra /binary en el navegador;

en el navegador; UI de ClickStack para observabilidad: abra /clickstack en el navegador;

ClickStack Esta versión de ClickStack es excelente para la depuración local y las investigaciones rápidas, pero no está pensada para entornos de producción. Para una versión de ClickStack lista para producción y con todas las funcionalidades, consulte Open Source ClickStack

También hay una amplia variedad de bibliotecas de terceros para trabajar con ClickHouse: