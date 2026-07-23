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ClickHouse Cloud

Empieza a crear al instante sin tener que dimensionar ni escalar tu clúster. ClickHouse Cloud se encarga del dimensionamiento, el escalado , la seguridad, la fiabilidad y las actualizaciones.

Si prefieres gestionarlo por tu cuenta, selecciona una de las opciones open-source de ClickHouse que aparecen a continuación. Usa el script de instalación rápida o la CLI clickhousectl para una configuración local, o instala ClickHouse Server desde paquetes o binarios para un despliegue en producción.

Desarrollo local

Ejecuta ClickHouse en tu propio equipo para desarrollar, probar y experimentar. La instalación rápida te proporciona un único binario enseguida, o usa clickhousectl para instalar y gestionar versiones y servidores locales.

Instalación rápida

clickhousectl (CLI)

Docker

Compilación desde código fuente

Servidor de producción

Instala ClickHouse Server desde paquetes o binarios para una implementación de larga duración en tu propia infraestructura.

Debian/Ubuntu

Redhat

NixOS

Otros Linux

Última modificación el 23 de julio de 2026