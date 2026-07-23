En este ejemplo, aprenderás a configurar un clúster sencillo de ClickHouse que puede escalar. Hay cinco servidores configurados. Dos se utilizan para segmentar los datos. Los otros tres servidores se utilizan para la coordinación.La arquitectura del clúster que configurarás se muestra a continuación:
Aunque es posible ejecutar ClickHouse Server y ClickHouse Keeper juntos en el mismo servidor, recomendamos encarecidamente usar hosts dedicados para ClickHouse Keeper en entornos de producción, que es el enfoque que mostraremos en este ejemplo.Los servidores Keeper pueden ser más pequeños, y 4 GB de RAM suele ser suficiente para cada servidor Keeper hasta que los servidores ClickHouse alcancen un tamaño considerable.
Requisitos previos
- Ya has configurado antes un servidor local de ClickHouse
- Estás familiarizado con los conceptos básicos de configuración de ClickHouse, como los archivos de configuración
- Tienes Docker instalado en tu equipo
1
Configurar la estructura de directorios y el entorno de prueba
En este tutorial, utilizará Docker compose para configurar el clúster de ClickHouse. Esta configuración puede adaptarse para funcionar también con máquinas locales independientes, máquinas virtuales o instancias en la nube.Ejecute los siguientes comandos para configurar la estructura de directorios de este ejemplo:
Añade el siguiente archivo
mkdir cluster_2S_1R
cd cluster_2S_1R
# Create clickhouse-keeper directories
for i in {01..03}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-keeper-${i}/etc/clickhouse-keeper
done
# Create clickhouse-server directories
for i in {01..02}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server
done
docker-compose.yml al directorio
cluster_2S_1R:
Cree los siguientes subdirectorios y archivos:
docker-compose.yml
version: '3.8'
services:
clickhouse-01:
image: "clickhouse/clickhouse-server:latest"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-01
hostname: clickhouse-01
networks:
cluster_2S_1R:
ipv4_address: 192.168.7.1
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml:/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
ports:
- "127.0.0.1:8123:8123"
- "127.0.0.1:9000:9000"
depends_on:
- clickhouse-keeper-01
- clickhouse-keeper-02
- clickhouse-keeper-03
clickhouse-02:
image: "clickhouse/clickhouse-server:latest"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-02
hostname: clickhouse-02
networks:
cluster_2S_1R:
ipv4_address: 192.168.7.2
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml:/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
ports:
- "127.0.0.1:8124:8123"
- "127.0.0.1:9001:9000"
depends_on:
- clickhouse-keeper-01
- clickhouse-keeper-02
- clickhouse-keeper-03
clickhouse-keeper-01:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-01
hostname: clickhouse-keeper-01
networks:
cluster_2S_1R:
ipv4_address: 192.168.7.5
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-01/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9181:9181"
clickhouse-keeper-02:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-02
hostname: clickhouse-keeper-02
networks:
cluster_2S_1R:
ipv4_address: 192.168.7.6
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-02/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9182:9181"
clickhouse-keeper-03:
image: "clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine"
user: "101:101"
container_name: clickhouse-keeper-03
hostname: clickhouse-keeper-03
networks:
cluster_2S_1R:
ipv4_address: 192.168.7.7
volumes:
- ${PWD}/fs/volumes/clickhouse-keeper-03/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml:/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
ports:
- "127.0.0.1:9183:9181"
networks:
cluster_2S_1R:
driver: bridge
ipam:
config:
- subnet: 192.168.7.0/24
gateway: 192.168.7.254
for i in {01..02}; do
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/config.d
mkdir -p fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/users.d
touch fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/config.d/config.xml
touch fs/volumes/clickhouse-${i}/etc/clickhouse-server/users.d/users.xml
done
- El directorio
config.dcontiene el archivo de configuración del servidor ClickHouse
config.xml, en el que se define la configuración personalizada de cada nodo de ClickHouse. Esta configuración se combina con el archivo de configuración predeterminado
config.xmlde ClickHouse, incluido en cada instalación de ClickHouse.
- El directorio
users.dcontiene el archivo de configuración de usuarios
users.xml, en el que se define la configuración personalizada para los usuarios. Esta configuración se combina con el archivo de configuración predeterminado
users.xmlde ClickHouse, incluido en cada instalación de ClickHouse.
2
Configurar nodos de ClickHouse
Configuración del servidorAhora modifique cada archivo de configuración vacío
config.xml ubicado en
fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/config.d. Las líneas resaltadas
a continuación deben cambiarse para que sean específicas de cada nodo:
<clickhouse replace="true">
<logger>
<level>debug</level>
<log>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
<display_name>cluster_2S_1R node 1</display_name>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<http_port>8123</http_port>
<tcp_port>9000</tcp_port>
<user_directories>
<users_xml>
<path>users.xml</path>
</users_xml>
<local_directory>
<path>/var/lib/clickhouse/access/</path>
</local_directory>
</user_directories>
<distributed_ddl>
<path>/clickhouse/task_queue/ddl</path>
</distributed_ddl>
<remote_servers>
<cluster_2S_1R>
<shard>
<replica>
<host>clickhouse-01</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
<shard>
<replica>
<host>clickhouse-02</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_2S_1R>
</remote_servers>
<zookeeper>
<node>
<host>clickhouse-keeper-01</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-02</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-03</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
<macros>
<shard>01</shard>
<replica>01</replica>
</macros>
</clickhouse>
Cada sección del archivo de configuración anterior se explica con más detalle a continuación.
|Directorio
|File
fs/volumes/clickhouse-01/etc/clickhouse-server/config.d
config.xml
fs/volumes/clickhouse-02/etc/clickhouse-server/config.d
config.xml
Redes y registroLa comunicación externa a través de la interfaz de red se habilita al activar la configuración de listen host. Esto garantiza que el host del servidor ClickHouse sea accesible desde otros hosts:
El puerto de la API HTTP está configurado como
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
8123:
El puerto TCP para la comunicación mediante el protocolo nativo de ClickHouse entre clickhouse-client y otras herramientas nativas de ClickHouse, y clickhouse-server y otros clickhouse-servers está configurado en
<http_port>8123</http_port>
9000:
El registro se define en el bloque
<tcp_port>9000</tcp_port>
<logger>. Esta configuración de ejemplo
genera un log de depuración que rotará cada 1000M un máximo de tres veces:
Para obtener más información sobre la configuración de logging, consulte los comentarios incluidos en el archivo de configuración predeterminado de ClickHouse.
<logger>
<level>debug</level>
<log>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
Configuración del clústerLa configuración del clúster se establece en el bloque
<remote_servers>.
Aquí se define el nombre del clúster
cluster_2S_1R.El bloque
<cluster_2S_1R></cluster_2S_1R> define el layout del clúster
mediante las configuraciones
<shard></shard> y
<replica></replica>, y actúa como
plantilla para las consultas de DDL distribuido, es decir, consultas que se ejecutan en todo el
clúster mediante la cláusula
ON CLUSTER. De forma predeterminada, las consultas de DDL distribuido
están permitidas, pero también pueden desactivarse con la configuración
allow_distributed_ddl_queries.
internal_replication se deja en false de forma predeterminada, ya que solo hay una réplica por segmento.
Para cada servidor, se especifican los siguientes parámetros:
<remote_servers>
<cluster_2S_1R>
<shard>
<replica>
<host>clickhouse-01</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
<shard>
<replica>
<host>clickhouse-02</host>
<port>9000</port>
</replica>
</shard>
</cluster_2S_1R>
</remote_servers>
|Parámetro
|Descripción
|Valor predeterminado
host
|La dirección del servidor remoto. Puede usar el nombre de dominio o la dirección IPv4 o IPv6. Si especifica el dominio, el servidor realiza una consulta DNS al iniciarse y el resultado se almacena mientras el servidor esté en ejecución. Si la consulta DNS falla, el servidor no se inicia. Si cambia el registro DNS, debe reiniciar el servidor.
|-
port
|El puerto TCP para la comunicación de mensajería (
tcp_port en la configuración, normalmente establecido en 9000). No debe confundirse con
http_port.
|-
Configuración de KeeperLa sección
<ZooKeeper> indica a ClickHouse dónde se está ejecutando ClickHouse Keeper (o ZooKeeper).
Como estamos utilizando un cluster de ClickHouse Keeper, es necesario especificar cada
<node> del cluster,
junto con su hostname y número de puerto mediante las etiquetas
<host> y
<port> respectivamente.La configuración de ClickHouse Keeper se explica en el siguiente paso del tutorial.
<zookeeper>
<node>
<host>clickhouse-keeper-01</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-02</host>
<port>9181</port>
</node>
<node>
<host>clickhouse-keeper-03</host>
<port>9181</port>
</node>
</zookeeper>
Aunque es posible ejecutar ClickHouse Keeper en el mismo servidor que ClickHouse Server, en entornos de producción recomendamos encarecidamente que ClickHouse Keeper se ejecute en servidores dedicados.
Configuración de macrosAdemás, la sección
<macros> se utiliza para definir sustituciones de parámetros para
tablas replicadas. Estas se listan en
system.macros y permiten usar sustituciones
como
{shard} y
{replica} en las consultas.
<macros>
<shard>01</shard>
<replica>01</replica>
</macros>
Estos se definirán específicamente según la configuración del clúster.
Configuración de usuarioAhora modifique cada archivo de configuración vacío
users.xml ubicado en
fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/users.d con el siguiente contenido:
/users.d/users.xml
<?xml version="1.0"?>
<clickhouse replace="true">
<profiles>
<default>
<max_memory_usage>10000000000</max_memory_usage>
<use_uncompressed_cache>0</use_uncompressed_cache>
<load_balancing>in_order</load_balancing>
<log_queries>1</log_queries>
</default>
</profiles>
<users>
<default>
<access_management>1</access_management>
<profile>default</profile>
<networks>
<ip>::/0</ip>
</networks>
<quota>default</quota>
<access_management>1</access_management>
<named_collection_control>1</named_collection_control>
<show_named_collections>1</show_named_collections>
<show_named_collections_secrets>1</show_named_collections_secrets>
</default>
</users>
<quotas>
<default>
<interval>
<duration>3600</duration>
<queries>0</queries>
<errors>0</errors>
<result_rows>0</result_rows>
<read_rows>0</read_rows>
<execution_time>0</execution_time>
</interval>
</default>
</quotas>
</clickhouse>
En este ejemplo, el usuario
default se configura sin contraseña por motivos de simplicidad.
En la práctica, esto no es recomendable.
En este ejemplo, cada archivo
users.xml es idéntico para todos los nodos del clúster.
3
Configurar ClickHouse Keeper
Configuración de ClickHouse KeeperPara que la replicación funcione, es necesario configurar un clúster de ClickHouse Keeper. ClickHouse Keeper proporciona el sistema de coordinación para la replicación de datos y actúa como reemplazo directo de ZooKeeper, que también podría utilizarse. No obstante, se recomienda ClickHouse Keeper, ya que ofrece mejores garantías y fiabilidad, además de utilizar menos recursos que ZooKeeper. Para lograr alta disponibilidad y mantener el quorum, se recomienda ejecutar al menos tres nodos de ClickHouse Keeper.
Cree los archivos
ClickHouse Keeper puede ejecutarse en cualquier nodo del clúster junto con ClickHouse, aunque se recomienda hacerlo en un nodo dedicado, lo que permite escalar y administrar el clúster de ClickHouse Keeper de forma independiente del clúster de base de datos.
keeper_config.xml para cada nodo de ClickHouse Keeper
con el siguiente comando desde la raíz de la carpeta de ejemplo:
Modifique los archivos de configuración vacíos que se crearon en el directorio de cada nodo
for i in {01..03}; do
touch fs/volumes/clickhouse-keeper-${i}/etc/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
done
fs/volumes/clickhouse-keeper-{}/etc/clickhouse-keeper. Las
líneas resaltadas a continuación deben modificarse para que sean específicas de cada nodo:
/clickhouse-keeper/keeper_config.xml
<clickhouse replace="true">
<logger>
<level>information</level>
<log>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.log</log>
<errorlog>/var/log/clickhouse-keeper/clickhouse-keeper.err.log</errorlog>
<size>1000M</size>
<count>3</count>
</logger>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<keeper_server>
<tcp_port>9181</tcp_port>
<server_id>1</server_id>
<log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
<snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>
<coordination_settings>
<operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
<session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
<raft_logs_level>information</raft_logs_level>
</coordination_settings>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>clickhouse-keeper-01</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>clickhouse-keeper-02</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>clickhouse-keeper-03</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
</keeper_server>
</clickhouse>
Cada archivo de configuración contendrá la siguiente configuración única (que se muestra a continuación). El
|Directorio
|Archivo
fs/volumes/clickhouse-keeper-01/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
fs/volumes/clickhouse-keeper-02/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
fs/volumes/clickhouse-keeper-03/etc/clickhouse-keeper
keeper_config.xml
server_id utilizado debe ser único para ese nodo específico de ClickHouse Keeper
en el clúster y coincidir con el
<id> del servidor definido en la sección
<raft_configuration>.
tcp_port es el puerto que utilizan los clientes de ClickHouse Keeper.
La siguiente sección se utiliza para configurar los servidores que participan en el quórum del algoritmo de consenso Raft:
<tcp_port>9181</tcp_port>
<server_id>{id}</server_id>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>clickhouse-keeper-01</hostname>
<!-- Puerto TCP utilizado para la comunicación entre nodos de ClickHouse Keeper -->
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>clickhouse-keeper-02</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>clickhouse-keeper-03</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
4
Prueba la configuración
Asegúrate de que Docker se esté ejecutando en tu máquina. Inicia el clúster con el comando
docker-compose up desde la raíz del directorio
cluster_2S_1R:
Deberías ver que Docker empieza a descargar las imágenes de ClickHouse y Keeper, y luego inicia los contenedores:
docker-compose up -d
Para verificar que el clúster esté en ejecución, conéctese a
[+] Running 6/6
✔ Network cluster_2s_1r_default Created
✔ Container clickhouse-keeper-03 Started
✔ Container clickhouse-keeper-02 Started
✔ Container clickhouse-keeper-01 Started
✔ Container clickhouse-01 Started
✔ Container clickhouse-02 Started
clickhouse-01 o
clickhouse-02 y ejecute la
siguiente consulta. A continuación, se muestra el comando para conectarse al primer nodo:
Si todo ha ido bien, verás el prompt del cliente de ClickHouse:
# Connect to any node
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client
Ejecute la siguiente consulta para comprobar qué topologías de clúster están definidas en qué hosts:
cluster_2S_1R node 1 :)
Query
SELECT
cluster,
shard_num,
replica_num,
host_name,
port
FROM system.clusters;
Ejecute la siguiente consulta para comprobar el estado del cluster de ClickHouse Keeper:
Response
┌─cluster───────┬─shard_num─┬─replica_num─┬─host_name─────┬─port─┐
1. │ cluster_2S_1R │ 1 │ 1 │ clickhouse-01 │ 9000 │
2. │ cluster_2S_1R │ 2 │ 1 │ clickhouse-02 │ 9000 │
3. │ default │ 1 │ 1 │ localhost │ 9000 │
└───────────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴──────┘
Query
SELECT *
FROM system.zookeeper
WHERE path IN ('/', '/clickhouse')
El comando
Response
┌─name───────┬─value─┬─path────────┐
1. │ task_queue │ │ /clickhouse │
2. │ sessions │ │ /clickhouse │
3. │ clickhouse │ │ / │
4. │ keeper │ │ / │
└────────────┴───────┴─────────────┘
mntr también se usa habitualmente para verificar que ClickHouse Keeper
está en ejecución y para obtener información sobre el estado de la relación entre los tres nodos de Keeper.
En la configuración utilizada en este ejemplo, hay tres nodos que trabajan juntos.
Los nodos elegirán un líder y los nodos restantes serán followers.El comando
mntr proporciona información relacionada con el rendimiento y con si un nodo
determinado es follower o leader.Ejecute el siguiente comando desde un shell en
clickhouse-keeper-01,
clickhouse-keeper-02 y
clickhouse-keeper-03 para comprobar el estado de cada nodo de Keeper. El comando
para
clickhouse-keeper-01 se muestra a continuación:
A continuación se muestra un ejemplo de respuesta de un nodo seguidor:
docker exec -it clickhouse-keeper-01 /bin/sh -c 'echo mntr | nc 127.0.0.1 9181'
A continuación se muestra un ejemplo de respuesta de un nodo líder:
Response
zk_version v23.3.1.2823-testing-46e85357ce2da2a99f56ee83a079e892d7ec3726
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 0
zk_min_latency 0
zk_packets_received 0
zk_packets_sent 0
zk_num_alive_connections 0
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state follower
zk_znode_count 6
zk_watch_count 0
zk_ephemerals_count 0
zk_approximate_data_size 1271
zk_key_arena_size 4096
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count 46
zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615
Con esto, has configurado correctamente un clúster de ClickHouse con dos segmentos y una réplica por segmento. En el siguiente paso, crearás una tabla en el clúster.
Response
zk_version v23.3.1.2823-testing-46e85357ce2da2a99f56ee83a079e892d7ec3726
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 0
zk_min_latency 0
zk_packets_received 0
zk_packets_sent 0
zk_num_alive_connections 0
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 6
zk_watch_count 0
zk_ephemerals_count 0
zk_approximate_data_size 1271
zk_key_arena_size 4096
zk_latest_snapshot_size 0
zk_open_file_descriptor_count 48
zk_max_file_descriptor_count 18446744073709551615
zk_followers 2
zk_synced_followers 2
5
Crear una base de datos
Ahora que ha verificado que el clúster está correctamente configurado y en ejecución, volverá a crear la misma tabla que se utiliza en el tutorial del conjunto de datos de ejemplo UK property prices. Consta de alrededor de 30 millones de filas con precios pagados por propiedades inmobiliarias en Inglaterra y Gales desde 1995.Conéctese al cliente de cada host ejecutando cada uno de los siguientes comandos en pestañas o ventanas de terminal independientes:
Puede ejecutar la consulta siguiente desde
docker exec -it clickhouse-01 clickhouse-client
docker exec -it clickhouse-02 clickhouse-client
clickhouse-client en cada host para confirmar que
aún no se ha creado ninguna base de datos, aparte de las predeterminadas:
Query
SHOW DATABASES;
Desde el cliente
Response
┌─name───────────────┐
1. │ INFORMATION_SCHEMA │
2. │ default │
3. │ information_schema │
4. │ system │
└────────────────────┘
clickhouse-01, ejecute la siguiente consulta DDL distribuida con la
cláusula
ON CLUSTER para crear una nueva base de datos llamada
uk:
Puedes volver a ejecutar la misma consulta que antes desde el cliente de cada host para confirmar que la base de datos se ha creado en todo el clúster, a pesar de haber ejecutado la consulta solo en
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS uk
ON CLUSTER cluster_2S_1R;
clickhouse-01:
SHOW DATABASES;
┌─name───────────────┐
1. │ INFORMATION_SCHEMA │
2. │ default │
3. │ information_schema │
4. │ system │
5. │ uk │
└────────────────────┘
6
Crear una tabla en el clúster
Ahora que ya se ha creado la base de datos, cree una tabla. Ejecute la siguiente consulta desde cualquiera de los clientes del host:
Tenga en cuenta que es idéntica a la consulta utilizada en la sentencia
CREATE TABLE IF NOT EXISTS uk.uk_price_paid_local
ON CLUSTER cluster_2S_1R
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4, 'other' = 0),
is_new UInt8,
duration Enum8('freehold' = 1, 'leasehold' = 2, 'unknown' = 0),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);
CREATE original del
tutorial del conjunto de datos de ejemplo
UK property prices,
excepto por la cláusula
ON CLUSTER.La cláusula
ON CLUSTER está diseñada para la ejecución distribuida de consultas DDL (Data Definition Language)
como
CREATE,
DROP,
ALTER y
RENAME, lo que garantiza que estos
cambios de esquema se apliquen en todos los nodos de un clúster.Puede ejecutar la siguiente consulta desde el cliente de cada host para confirmar que la tabla se ha creado en todo el clúster:
Query
SHOW TABLES IN uk;
Antes de insertar los datos de precios pagados del Reino Unido, hagamos un experimento rápido para ver qué ocurre cuando insertamos datos en una tabla normal desde cualquiera de los hosts.Cree una base de datos y una tabla de prueba con la siguiente consulta desde cualquiera de los hosts:
Response
┌─name────────────────┐
1. │ uk_price_paid_local │
└─────────────────────┘
Ahora, ejecute desde
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test ON CLUSTER cluster_2S_1R;
CREATE TABLE test.test_table ON CLUSTER cluster_2S_1R
(
`id` UInt64,
`name` String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id;
clickhouse-01 la siguiente consulta
INSERT:
Pasa a
INSERT INTO test.test_table (id, name) VALUES (1, 'Clicky McClickface');
clickhouse-02 y ejecuta la siguiente consulta
INSERT:
Ahora, desde
Query
INSERT INTO test.test_table (id, name) VALUES (1, 'Alexey Milovidov');
clickhouse-01 o
clickhouse-02, ejecute la siguiente consulta:
Notarás que, a diferencia de una tabla
-- from clickhouse-01
SELECT * FROM test.test_table;
-- ┌─id─┬─name───────────────┐
-- 1.│ 1 │ Clicky McClickface │
-- └────┴────────────────────┘
--from clickhouse-02
SELECT * FROM test.test_table;
-- ┌─id─┬─name───────────────┐
-- 1.│ 1 │ Alexey Milovidov │
-- └────┴────────────────────┘
ReplicatedMergeTree, solo se devuelve la fila que se insertó en la tabla de ese
host concreto, y no ambas filas.Para leer los datos de los dos segmentos, necesitamos una interfaz que pueda gestionar consultas
en todos los segmentos, combinando los datos de ambos segmentos cuando ejecutamos consultas SELECT
sobre ella o insertando datos en ambos segmentos cuando ejecutamos consultas INSERT.En ClickHouse, esta interfaz se denomina tabla distribuida, y la creamos con
el motor de tabla
Distributed. Veamos cómo funciona.
7
Crear una tabla distribuida
Cree una tabla distribuida con la consulta siguiente:
En este ejemplo, se usa la función
CREATE TABLE test.test_table_dist ON CLUSTER cluster_2S_1R AS test.test_table
ENGINE = Distributed('cluster_2S_1R', 'test', 'test_table', rand())
rand() como clave de sharding para que
las inserciones se distribuyan aleatoriamente entre los segmentos.Ahora consulta la tabla distribuida desde cualquiera de los hosts y obtendrás
ambas filas insertadas en los dos hosts, a diferencia del ejemplo anterior:
SELECT * FROM test.test_table_dist;
Hagamos lo mismo con nuestros datos de precios de propiedades del Reino Unido. Desde cualquiera de los hosts cliente, ejecute la siguiente consulta para crear una tabla distribuida usando la tabla existente que creamos previamente con
┌─id─┬─name───────────────┐
1. │ 1 │ Alexey Milovidov │
2. │ 1 │ Clicky McClickface │
└────┴────────────────────┘
ON CLUSTER:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS uk.uk_price_paid_distributed
ON CLUSTER cluster_2S_1R
ENGINE = Distributed('cluster_2S_1R', 'uk', 'uk_price_paid_local', rand());
8
Insertar datos en una tabla distribuida
Ahora conéctese a cualquiera de los hosts e inserte los datos:
Una vez insertados los datos, puede verificar el número de filas usando la tabla distribuida:
INSERT INTO uk.uk_price_paid_distributed
SELECT
toUInt32(price_string) AS price,
parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date,
splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1,
splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2,
transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,
b = 'Y' AS is_new,
transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,
addr1,
addr2,
street,
locality,
town,
district,
county
FROM url(
'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv',
'CSV',
'uuid_string String,
price_string String,
time String,
postcode String,
a String,
b String,
c String,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String,
d String,
e String'
) SETTINGS max_http_get_redirects=10;
Query
SELECT count(*)
FROM uk.uk_price_paid_distributed
Si ejecuta la siguiente consulta en cualquiera de los hosts, verá que los datos se han distribuido de forma más o menos uniforme entre los segmentos (tenga en cuenta que el segmento de destino se determinó con
Response
┌──count()─┐
1. │ 30212555 │ -- 30.21 million
└──────────┘
rand(), por lo que los resultados pueden variar):
¿Qué ocurrirá si uno de los hosts falla? Simulemos esto apagando
-- from clickhouse-01
SELECT count(*)
FROM uk.uk_price_paid_local
-- ┌──count()─┐
-- 1. │ 15107353 │ -- 15.11 million
-- └──────────┘
--from clickhouse-02
SELECT count(*)
FROM uk.uk_price_paid_local
-- ┌──count()─┐
-- 1. │ 15105202 │ -- 15.11 million
-- └──────────┘
clickhouse-01:
Verifique que el host está caído ejecutando:
docker stop clickhouse-01
docker-compose ps
Ahora desde
Response
NAME IMAGE COMMAND SERVICE CREATED STATUS PORTS
clickhouse-02 clickhouse/clickhouse-server:latest "/entrypoint.sh" clickhouse-02 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:8124->8123/tcp, 127.0.0.1:9001->9000/tcp
clickhouse-keeper-01 clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine "/entrypoint.sh" clickhouse-keeper-01 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:9181->9181/tcp
clickhouse-keeper-02 clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine "/entrypoint.sh" clickhouse-keeper-02 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:9182->9181/tcp
clickhouse-keeper-03 clickhouse/clickhouse-keeper:latest-alpine "/entrypoint.sh" clickhouse-keeper-03 X minutes ago Up X minutes 127.0.0.1:9183->9181/tcp
clickhouse-02, ejecuta la misma consulta SELECT que ejecutamos antes en la tabla
distribuida:
SELECT count(*)
FROM uk.uk_price_paid_distributed
Lamentablemente, nuestro clúster no es tolerante a fallos. Si uno de los hosts falla, el clúster se considera no saludable y la consulta falla, a diferencia de la tabla replicada que vimos en el ejemplo anterior, con la que pudimos insertar datos incluso cuando uno de los hosts falló.
Response
Received exception from server (version 25.5.2):
Code: 279. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: All connection tries failed. Log:
Code: 32. DB::Exception: Attempt to read after eof. (ATTEMPT_TO_READ_AFTER_EOF) (version 25.5.2.47 (official build))
Code: 209. DB::NetException: Timeout: connect timed out: 192.168.7.1:9000 (clickhouse-01:9000, 192.168.7.1, local address: 192.168.7.2:37484, connection timeout 1000 ms). (SOCKET_TIMEOUT) (version 25.5.2.47 (official build))
Code: 198. DB::NetException: Not found address of host: clickhouse-01: (clickhouse-01:9000, 192.168.7.1, local address: 192.168.7.2:37484). (DNS_ERROR) (version 25.5.2.47 (official build))
: While executing Remote. (ALL_CONNECTION_TRIES_FAILED)
La ventaja de esta topología de clúster es que los datos se distribuyen entre hosts independientes y utilizan la mitad del almacenamiento por nodo. Más importante aún, las consultas se procesan en ambos segmentos, lo que mejora la eficiencia en el uso de la memoria y reduce la E/S por host. La principal desventaja de esta topología de clúster es, por supuesto, que la pérdida de uno de los hosts nos impide atender consultas. En el siguiente ejemplo, veremos cómo configurar un clúster con dos segmentos y dos réplicas que ofrece tanto escalabilidad como tolerancia a fallos.