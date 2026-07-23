Configurar nodos de ClickHouse

​ Configuración del servidor

Ahora modifique cada archivo de configuración vacío config.xml ubicado en fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/config.d . Las líneas resaltadas a continuación deben cambiarse para que sean específicas de cada nodo:

< clickhouse replace = "true" > < logger > < level > debug </ level > < log > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log </ log > < errorlog > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log </ errorlog > < size > 1000M </ size > < count > 3 </ count > </ logger > < display_name > cluster_2S_1R node 1 </ display_name > < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > < http_port > 8123 </ http_port > < tcp_port > 9000 </ tcp_port > < user_directories > < users_xml > < path > users.xml </ path > </ users_xml > < local_directory > < path > /var/lib/clickhouse/access/ </ path > </ local_directory > </ user_directories > < distributed_ddl > < path > /clickhouse/task_queue/ddl </ path > </ distributed_ddl > < remote_servers > < cluster_2S_1R > < shard > < replica > < host > clickhouse-01 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > < shard > < replica > < host > clickhouse-02 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > </ cluster_2S_1R > </ remote_servers > < zookeeper > < node > < host > clickhouse-keeper-01 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > clickhouse-keeper-02 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > clickhouse-keeper-03 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper > < macros > < shard > 01 </ shard > < replica > 01 </ replica > </ macros > </ clickhouse >

Cada sección del archivo de configuración anterior se explica con más detalle a continuación.

​ Redes y registro

La comunicación externa a través de la interfaz de red se habilita al activar la configuración de listen host. Esto garantiza que el host del servidor ClickHouse sea accesible desde otros hosts:

< listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host >

El puerto de la API HTTP está configurado como 8123 :

< http_port > 8123 </ http_port >

El puerto TCP para la comunicación mediante el protocolo nativo de ClickHouse entre clickhouse-client y otras herramientas nativas de ClickHouse, y clickhouse-server y otros clickhouse-servers está configurado en 9000 :

< tcp_port > 9000 </ tcp_port >

El registro se define en el bloque <logger> . Esta configuración de ejemplo genera un log de depuración que rotará cada 1000M un máximo de tres veces:

< logger > < level > debug </ level > < log > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log </ log > < errorlog > /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log </ errorlog > < size > 1000M </ size > < count > 3 </ count > </ logger >

Para obtener más información sobre la configuración de logging, consulte los comentarios incluidos en el archivo de configuración predeterminado de ClickHouse.

​ Configuración del clúster

La configuración del clúster se establece en el bloque <remote_servers> . Aquí se define el nombre del clúster cluster_2S_1R .

El bloque <cluster_2S_1R></cluster_2S_1R> define el layout del clúster mediante las configuraciones <shard></shard> y <replica></replica> , y actúa como plantilla para las consultas de DDL distribuido, es decir, consultas que se ejecutan en todo el clúster mediante la cláusula ON CLUSTER . De forma predeterminada, las consultas de DDL distribuido están permitidas, pero también pueden desactivarse con la configuración allow_distributed_ddl_queries .

internal_replication se deja en false de forma predeterminada, ya que solo hay una réplica por segmento.

< remote_servers > < cluster_2S_1R > < shard > < replica > < host > clickhouse-01 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > < shard > < replica > < host > clickhouse-02 </ host > < port > 9000 </ port > </ replica > </ shard > </ cluster_2S_1R > </ remote_servers >

Para cada servidor, se especifican los siguientes parámetros:

Parámetro Descripción Valor predeterminado host La dirección del servidor remoto. Puede usar el nombre de dominio o la dirección IPv4 o IPv6. Si especifica el dominio, el servidor realiza una consulta DNS al iniciarse y el resultado se almacena mientras el servidor esté en ejecución. Si la consulta DNS falla, el servidor no se inicia. Si cambia el registro DNS, debe reiniciar el servidor. - port El puerto TCP para la comunicación de mensajería ( tcp_port en la configuración, normalmente establecido en 9000). No debe confundirse con http_port . -

​ Configuración de Keeper

La sección <ZooKeeper> indica a ClickHouse dónde se está ejecutando ClickHouse Keeper (o ZooKeeper). Como estamos utilizando un cluster de ClickHouse Keeper, es necesario especificar cada <node> del cluster, junto con su hostname y número de puerto mediante las etiquetas <host> y <port> respectivamente.

La configuración de ClickHouse Keeper se explica en el siguiente paso del tutorial.

< zookeeper > < node > < host > clickhouse-keeper-01 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > clickhouse-keeper-02 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > clickhouse-keeper-03 </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper >

Aunque es posible ejecutar ClickHouse Keeper en el mismo servidor que ClickHouse Server, en entornos de producción recomendamos encarecidamente que ClickHouse Keeper se ejecute en servidores dedicados.

​ Configuración de macros

Además, la sección <macros> se utiliza para definir sustituciones de parámetros para tablas replicadas. Estas se listan en system.macros y permiten usar sustituciones como {shard} y {replica} en las consultas.

< macros > < shard > 01 </ shard > < replica > 01 </ replica > </ macros >

Estos se definirán específicamente según la configuración del clúster.

​ Configuración de usuario

Ahora modifique cada archivo de configuración vacío users.xml ubicado en fs/volumes/clickhouse-{}/etc/clickhouse-server/users.d con el siguiente contenido:

/users.d/users.xml <? xml version = "1.0" ?> < clickhouse replace = "true" > < profiles > < default > < max_memory_usage > 10000000000 </ max_memory_usage > < use_uncompressed_cache > 0 </ use_uncompressed_cache > < load_balancing > in_order </ load_balancing > < log_queries > 1 </ log_queries > </ default > </ profiles > < users > < default > < access_management > 1 </ access_management > < profile > default </ profile > < networks > < ip > ::/0 </ ip > </ networks > < quota > default </ quota > < access_management > 1 </ access_management > < named_collection_control > 1 </ named_collection_control > < show_named_collections > 1 </ show_named_collections > < show_named_collections_secrets > 1 </ show_named_collections_secrets > </ default > </ users > < quotas > < default > < interval > < duration > 3600 </ duration > < queries > 0 </ queries > < errors > 0 </ errors > < result_rows > 0 </ result_rows > < read_rows > 0 </ read_rows > < execution_time > 0 </ execution_time > </ interval > </ default > </ quotas > </ clickhouse >

En este ejemplo, el usuario default se configura sin contraseña por motivos de simplicidad. En la práctica, esto no es recomendable.