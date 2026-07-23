​ 18 ديسمبر 2023

يقدّم هذا الإصدار منطقة جديدة في GCP ‏(us-east1)، وإمكانية إعداد اتصالات آمنة بنقاط النهاية عبر الخدمة الذاتية، ودعمًا لتكاملات إضافية، بما في ذلك DBT 1.7، إلى جانب العديد من إصلاحات الأخطاء والتحسينات الأمنية.

​ التغييرات العامة

أصبح ClickHouse Cloud متاحًا الآن في منطقة GCP us-east1 ‏(ساوث كارولاينا)

أُتيحت الآن إمكانية إعداد AWS Private Link وGCP Private Service Connect عبر OpenAPI

​ تغييرات Console

إتاحة تسجيل دخول سلس إلى SQL Console إذا كان لديك دور المطوّر

تبسيط سير العمل لضبط عناصر التحكم في وضع الخمول أثناء الإعداد الأولي

​ تغييرات التكاملات

موصل DBT: تمت إضافة دعم لـ DBT حتى الإصدار v1.7

Metabase: تمت إضافة دعم لـ Metabase v0.48

PowerBI Connector: تمت إضافة إمكانية التشغيل على PowerBI Cloud

جعل أذونات المستخدم الداخلي في ClickPipes قابلة للتهيئة

Kafka Connect تحسين منطق إزالة التكرار وآلية استيعاب أنواع Nullable. إضافة دعم للتنسيقات النصية (CSV, TSV)

Apache Beam: إضافة دعم لأنواع Boolean وLowCardinality

عميل Nodejs: إضافة دعم لتنسيق Parquet

​ الإعلانات الأمنية

تم تصحيح 3 ثغرات أمنية - راجع سجل التغييرات الأمني للاطلاع على التفاصيل: CVE 2023-47118 (CVSS 7.0) - ثغرة تجاوز سعة المخزن المؤقت في الكومة تؤثر في الواجهة الأصلية التي تعمل افتراضيًا على المنفذ 9000/tcp CVE-2023-48704 (CVSS 7.0) - ثغرة تجاوز سعة المخزن المؤقت في الكومة تؤثر في الواجهة الأصلية التي تعمل افتراضيًا على المنفذ 9000/tcp CVE 2023-48298 (CVSS 5.9) - ثغرة underflow للأعداد الصحيحة في مرمز الضغط FPC



​ 22 نوفمبر 2023

يُحدِّث هذا الإصدار النسخة الأساسية من قاعدة البيانات، ويُحسِّن آلية تسجيل الدخول والمصادقة، ويضيف دعم الوكيل إلى Kafka Connect Sink.

​ ترقية إصدار ClickHouse

تحسّن أداء قراءة ملفات Parquet بشكل كبير. راجع مدونة إصدار 23.8 للتفاصيل.

أُضيف دعم استنتاج الأنواع لـ JSON. راجع مدونة إصدار 23.9 للتفاصيل.

قُدِّمت وظائف قوية موجّهة للمحللين مثل ArrayFold . راجع مدونة إصدار 23.10 للتفاصيل.

. راجع مدونة إصدار 23.10 للتفاصيل. تغيير موجّه للمستخدم وغير متوافق مع الإصدارات السابقة : جرى تعطيل الإعداد input_format_json_try_infer_numbers_from_strings افتراضيًا لتجنّب استنتاج الأرقام من السلاسل النصية في تنسيق JSON. وقد يؤدي ذلك إلى أخطاء في التحليل عندما تحتوي البيانات النموذجية على سلاسل نصية تشبه الأرقام.

: جرى تعطيل الإعداد افتراضيًا لتجنّب استنتاج الأرقام من السلاسل النصية في تنسيق JSON. وقد يؤدي ذلك إلى أخطاء في التحليل عندما تحتوي البيانات النموذجية على سلاسل نصية تشبه الأرقام. عشرات الميزات الجديدة، وتحسينات الأداء، وإصلاحات الأخطاء. راجع سجلات تغييرات قاعدة البيانات الأساسية للتفاصيل.

​ تغييرات Console

تحسين آلية تسجيل الدخول والمصادقة.

تحسين اقتراحات الاستعلام المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتوفير دعم أفضل للمخططات الكبيرة.

​ تغييرات التكاملات

Kafka Connect Sink: تمت إضافة دعم proxy ، وتعيين topic-tablename ، وإمكانية ضبط خصائص التسليم exactly-once في Keeper.

، وتعيين ، وإمكانية ضبط خصائص التسليم exactly-once في Keeper. Node.js client: تمت إضافة دعم تنسيق Parquet.

Metabase: تمت إضافة دعم الدالة datetimeDiff .

. عميل بايثون: تمت إضافة دعم الأحرف الخاصة في أسماء الأعمدة، وإصلاح ربط مَعلمة المنطقة الزمنية.

​ 2 نوفمبر 2023

يضيف هذا الإصدار مزيدًا من الدعم الإقليمي لخدمات فئة Development في آسيا، ويقدّم إمكانات تدوير المفاتيح لمفاتيح التشفير المُدارة من قِبل العميل، ويحسّن مستوى تفصيل إعدادات الضرائب في وحدة تحكم الفوترة، ويتضمن عددًا من إصلاحات الأخطاء في مختلف مكتبات العملاء المدعومة للغات البرمجة.

أصبحت الخدمات من فئة Development متاحة الآن في AWS للمنطقتين ap-south-1 (مومباي) و ap-southeast-1 (سنغافورة)

(مومباي) و (سنغافورة) أُضيف دعم لتدوير المفاتيح في مفاتيح التشفير التي يديرها العميل (CMEK)

​ تغييرات Console

أُضيفت إمكانية تهيئة إعدادات ضريبية تفصيلية عند إضافة بطاقة ائتمان

​ تغييرات التكاملات

MySQL تحسين دعم Tableau Online وQuickSight عبر MySQL

Kafka Connector تقديم StringConverter جديد لدعم التنسيقات النصية (CSV, TSV) إضافة دعم لنوعي البيانات Bytes وDecimal تعديل Retryable Exceptions بحيث تُعاد محاولتها دائمًا الآن (حتى عند errors.tolerance=all)

عميل Node.js إصلاح مشكلة في بث مجموعات البيانات الكبيرة كانت تؤدي إلى نتائج تالفة

عميل بايثون إصلاح حالات timeout في عمليات الإدراج الكبيرة إصلاح مشكلة في NumPy/Pandas Date32 ​​- عميل Golang إصلاح إدراج map فارغة في JSON column، وتنظيف buffer الضغط، وتهريب query، وحالة panic عند القيمة zero/nil في IPv4 وIPv6 إضافة watchdog إلى عمليات الإدراج المُلغاة

DBT تحسين دعم الجدول الموزع مع الاختبارات



​ 19 أكتوبر 2023

يتضمن هذا الإصدار تحسينات على سهولة الاستخدام والأداء في وحدة تحكم SQL، وتحسينًا في التعامل مع نوع بيانات IP في موصل Metabase، ووظائف جديدة في عميلَي Java وNode.js.

​ تغييرات Console

تحسين سهولة استخدام SQL Console (مثل الاحتفاظ بعرض العمود بين مرات تنفيذ الاستعلام)

تحسين أداء SQL Console

​ تغييرات التكاملات

Java client: جرى تبديل مكتبة الشبكة الافتراضية لتحسين الأداء وإعادة استخدام الاتصالات المفتوحة أُضيف دعم الوكيل أُضيف دعم للاتصالات الآمنة باستخدام مخزن الثقة

Node.js client: تم إصلاح سلوك keep-alive لاستعلامات insert

Metabase: تم إصلاح تسلسل أعمدة IPv4/IPv6

​ 28 سبتمبر 2023

يقدّم هذا الإصدار التوافر العام لـ ClickPipes for Kafka وConfluent Cloud وAmazon MSK وKafka Connect ClickHouse Sink، بالإضافة إلى مسار عمل الخدمة الذاتية لتأمين الوصول إلى Amazon S3 عبر أدوار IAM، واقتراحات للاستعلامات مدعومة بالذكاء الاصطناعي (معاينة خاصة).

​ تغييرات Console

أُضيفت آلية الخدمة الذاتية لتأمين الوصول إلى Amazon S3 عبر IAM roles

طُرحت اقتراحات الاستعلامات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن معاينة خاصة (يُرجى التواصل مع ClickHouse Cloud Support لتجربتها.)

​ تغييرات التكاملات

أُعلن عن الإتاحة العامة لـ ClickPipes — وهي خدمة جاهزة لاستيعاب البيانات — لكل من Kafka وConfluent Cloud وAmazon MSK (راجع مدونة الإصدار)

أصبح Kafka Connect ClickHouse Sink متاحًا بشكل عام توسيع دعم إعدادات ClickHouse المخصصة باستخدام الخاصية clickhouse.settings تحسين سلوك إزالة التكرار لمراعاة الحقول الديناميكية إضافة دعم tableRefreshInterval لإعادة جلب تغييرات الجدول من ClickHouse

إصلاح مشكلة في اتصال SSL ومواءمات الأنواع بين PowerBI وأنواع بيانات ClickHouse

​ 7 سبتمبر 2023

يقدّم هذا الإصدار النسخة التجريبية من الموصل الرسمي لـ PowerBI Desktop، وتحسينًا في معالجة مدفوعات بطاقات الائتمان في الهند، والعديد من التحسينات في مكتبات العملاء للغات البرمجة المدعومة.

​ تغييرات Console

أُضيفت الأرصدة المتبقية وإمكانية إعادة محاولة الدفع لدعم الرسوم من الهند

​ تغييرات التكاملات

Kafka Connector: أُضيف دعم لتكوين إعدادات ClickHouse، وأُضيف خيار التكوين error.tolerance

PowerBI Desktop: تم إصدار النسخة التجريبية من الموصل الرسمي

Grafana: أُضيف دعم للنوع الجغرافي Point، وتم إصلاح Panels في لوحة معلومات Data Analyst، وإصلاح ماكرو timeInterval

عميل بايثون: متوافق مع Pandas 2.1.0، وأُزيل دعم بايثون 3.7، وأُضيف دعم لنوع JSON القابل لـ NULL

Node.js client: أُضيف دعم للإعداد default_format

Golang client: تم إصلاح معالجة النوع bool، وأُزيلت قيود string

​ 24 أغسطس 2023

يضيف هذا الإصدار دعم واجهة MySQL إلى قاعدة بيانات ClickHouse، ويقدّم موصل PowerBI رسميًا جديدًا، ويضيف عرضًا جديدًا باسم “الاستعلامات قيد التشغيل” في Cloud Console، كما يحدّث إصدار ClickHouse إلى 23.7.

أُضيف دعم بروتوكول MySQL السلكي، مما يتيح، من بين حالات استخدام أخرى، التوافق مع العديد من أدوات BI الحالية. يُرجى التواصل مع فريق الدعم لتمكين هذه الميزة لمؤسستك.

طُرح موصل PowerBI رسمي جديد

​ تغييرات Console

تمت إضافة دعم لعرض “الاستعلامات قيد التشغيل” في SQL Console

​ ترقية إصدار ClickHouse 23.7

أُضيف دعم دالة الجدول Azure، وأصبحت أنواع بيانات Geo جاهزة للإنتاج، كما تحسّن أداء join — راجع المدونة الخاصة بالإصدار 23.5 للتفاصيل

— راجع المدونة الخاصة بالإصدار 23.5 للتفاصيل وُسِّع دعم تكامل MongoDB ليشمل الإصدار 6.0 — راجع المدونة الخاصة بالإصدار 23.6 للتفاصيل

تحسّن أداء الكتابة بتنسيق Parquet بمقدار 6 مرات، وأُضيف دعم لغة الاستعلام PRQL، كما تحسّن التوافق مع SQL — راجع العرض التقديمي الخاص بالإصدار 23.7 للتفاصيل

عشرات الميزات الجديدة، وتحسينات الأداء، وإصلاحات الأخطاء — راجع سجلات التغييرات التفصيلية للإصدارات 23.5 و23.6 و23.7

​ تغييرات التكاملات

Kafka Connector: أُضيف دعم لأنواع Avro ‏Date وTime

عميل JavaScript: صدر إصدار مستقر لبيئات الويب

Grafana: تم تحسين منطق التصفية، والتعامل مع اسم قاعدة البيانات، وإضافة دعم لـ TimeInteval بدقة أقل من الثانية

عميل Golang: أُصلحت عدة مشكلات في الدُفعات وتحميل البيانات غير المتزامن

Metabase: دعم الإصدار v0.47، وإضافة انتحال الهوية عند الاتصال، وإصلاح تعيينات أنواع البيانات

​ 27 يوليو 2023

يتيح هذا الإصدار المعاينة الخاصة لـ ClickPipes for Kafka، وتجربة جديدة لتحميل البيانات، وإمكانية تحميل ملف من عنوان URL باستخدام Cloud Console.

​ تغييرات التكاملات

طُرحت المعاينة الخاصة لـ ClickPipes لـ Kafka، وهو محرك تكامل مُصمَّم للسحابة يجعل إدخال كميات هائلة من البيانات من Kafka وConfluent Cloud أمرًا في غاية السهولة، ولا يتطلب سوى بضع نقرات. يُرجى التسجيل في قائمة الانتظار هنا.

JavaScript client: صدر دعم للبيئات المستندة إلى الويب (المتصفح، Cloudflare workers). وأُعيدت هيكلة الشيفرة البرمجية بما يتيح للمجتمع إنشاء موصلات لبيئات مخصصة.

Kafka Connector: أُضيف دعم للمخطط المضمّن مع نوعي Kafka: Timestamp وTime

عميل بايثون: أُصلحت مشكلات ضغط insert وقراءة LowCardinality

​ تغييرات Console

أُضيفت تجربة جديدة لتحميل البيانات، مع المزيد من خيارات تهيئة إنشاء الجداول

أُتيحت إمكانية تحميل ملف من عنوان URL باستخدام Cloud Console

جرى تحسين مسار الدعوات، مع خيارات إضافية للانضمام إلى مؤسسة مختلفة وعرض جميع الدعوات المعلّقة لديك

​ 14 يوليو 2023

يقدّم هذا الإصدار إمكانية إنشاء Dedicated Services، ومنطقة AWS جديدة في أستراليا، وإمكانية استخدام مفتاحك الخاص لتشفير البيانات المخزنة على القرص.

منطقة AWS جديدة في أستراليا: سيدني (ap-southeast-2)

خدمات ضمن فئة مخصصة لأحمال العمل كثيرة المتطلبات والحساسة لزمن الاستجابة (يُرجى التواصل مع الدعم لإعدادها)

استخدام مفتاحك الخاص (BYOK) لتشفير البيانات على القرص (يُرجى التواصل مع الدعم لإعداده)

​ تغييرات Console

تحسينات على لوحة معلومات مقاييس الأوبزيرفابيليتي لعمليات الإدراج غير المتزامنة

تحسين سلوك روبوت الدردشة عند التكامل مع الدعم

​ تغييرات التكاملات

عميل NodeJS: إصلاح خطأ يتسبب في فشل الاتصال بسبب انتهاء مهلة الـsocket

عميل بايثون: إضافة QuerySummary إلى استعلامات insert، مع دعم الأحرف الخاصة في اسم قاعدة البيانات

Metabase: تحديث إصدار برنامج تشغيل JDBC، وإضافة دعم DateTime64، وتحسينات في الأداء.

​ التغييرات الأساسية على قاعدة البيانات

يمكن تمكين ذاكرة التخزين المؤقت للاستعلامات في ClickHouse Cloud. وعند تفعيلها، تُخزَّن نتائج الاستعلامات الناجحة مؤقتًا لمدة دقيقة واحدة افتراضيًا، وتستخدم الاستعلامات اللاحقة النتيجة المخزَّنة مؤقتًا.

​ 20 يونيو 2023

يجعل هذا الإصدار ClickHouse Cloud on GCP متاحًا رسميًا، ويضيف موفّر Terraform لواجهة برمجة تطبيقات Cloud، ويحدّث إصدار ClickHouse إلى 23.4.

أصبح ClickHouse Cloud on GCP متاحًا الآن ضمن GA، مع تكامل GCP Marketplace، ودعم Private Service Connect، ونسخ احتياطية تلقائية (راجع المدونة والبيان الصحفي لمزيد من التفاصيل)

أصبح موفّر Terraform لـ واجهة برمجة تطبيقات Cloud متاحًا الآن

​ تغييرات Console

أُضيفت صفحة إعدادات موحّدة جديدة للخدمات

عُدِّلت دقة احتساب التخزين والحوسبة

​ تغييرات التكاملات

عميل بايثون: تحسين أداء الإدراج، وإعادة هيكلة التبعيات الداخلية لدعم تعدد العمليات

Kafka Connector: يمكن رفعه وتثبيته على Confluent Cloud، مع إضافة إعادة المحاولة عند حدوث مشكلات مؤقتة في الاتصال، وإعادة ضبط حالة الـconnector غير الصحيحة تلقائيًا

​ ترقية الإصدار 23.4 من ClickHouse

تمت إضافة دعم JOIN للنسخ المتماثلة المتوازية (يُرجى التواصل مع الدعم لإعداده)

تحسين أداء عمليات DELETE الخفيفة

تحسين التخزين المؤقت عند معالجة عمليات insert الكبيرة

​ تغييرات إدارية

توسيع إمكانية إنشاء القواميس المحلية للمستخدمين غير “default”

​ 30 مايو 2023

يأتي هذا الإصدار بالإطلاق العام لواجهة برمجة تطبيقات ClickHouse Cloud البرمجية لعمليات مستوى التحكم (راجع المدونة للتفاصيل)، وإمكانية الوصول إلى S3 باستخدام أدوار IAM، وخيارات إضافية للتوسّع.

​ التغييرات العامة

دعم واجهة برمجة التطبيقات لـ ClickHouse Cloud. مع واجهة برمجة تطبيقات Cloud الجديدة، يمكنك دمج إدارة الخدمات بسلاسة في مسار CI/CD الحالي لديك وإدارة خدماتك برمجيًا

الوصول إلى S3 باستخدام IAM roles. يمكنك الآن الاستفادة من IAM roles للوصول بأمان إلى حاويات S3 الخاصة بك (يُرجى التواصل مع فريق الدعم لإعداد ذلك)

​ تغييرات التوسيع

التوسيع الأفقي. يمكن الآن تهيئة أعباء العمل التي تتطلب مزيدًا من التوازي بما يصل إلى 10 نُسخ متماثلة (يرجى التواصل مع فريق الدعم لإعداد ذلك)

التوسيع التلقائي المستند إلى CPU. يمكن الآن لأعباء العمل المقيّدة بـ CPU الاستفادة من مُحفّزات إضافية لسياسات التوسيع التلقائي

​ تغييرات Console

ترحيل خدمة Dev إلى خدمة الإنتاج (يرجى التواصل مع الدعم لتمكين ذلك)

إضافة عناصر تحكم في إعدادات التوسعة أثناء خطوات إنشاء المثيل

إصلاح سلسلة الاتصال عندما لا تكون كلمة المرور الافتراضية موجودة في الذاكرة

​ تغييرات التكاملات

عميل Golang: أُصلحت مشكلة كانت تؤدي إلى عدم توازن الاتصالات في البروتوكول الأصلي، وأُضيف دعم للإعدادات المخصّصة في البروتوكول الأصلي

عميل NodeJS: أُوقِف دعم NodeJS v14، وأُضيف دعم v20

Kafka Connector: أُضيف دعم للنوع LowCardinality

Metabase: أُصلح التجميع حسب نطاق زمني، وأُصلح دعم الأعداد الصحيحة في أسئلة Metabase المدمجة

​ الأداء والموثوقية

تحسين الكفاءة والأداء لأحمال العمل كثيفة عمليات الكتابة

اعتماد استراتيجية النسخ الاحتياطي التزايدي لزيادة سرعة النسخ الاحتياطية وكفاءتها

​ 11 مايو 2023

يقدّم هذا الإصدار النسخة التجريبية العامة من ClickHouse Cloud on GCP (راجع المدونة للاطلاع على التفاصيل)، ويوسّع صلاحيات المسؤولين لمنح أذونات إنهاء الاستعلامات، ويتيح وضوحًا أكبر بشأن حالة مستخدمي MFA في Cloud Console.

تحديث أصبح ClickHouse Cloud on GCP الآن GA، راجع بند العشرين من يونيو أعلاه.

​ أصبح ClickHouse Cloud on GCP متاحًا الآن في الإصدار التجريبي العام

أصبح ClickHouse Cloud on GCP الآن في مرحلة GA، راجع إدخال 20 يونيو أعلاه.

يطرح ClickHouse عرضًا مُدارًا بالكامل يفصل بين التخزين والحوسبة، ويعمل فوق Google Compute وGoogle Cloud Storage

متاح في مناطق آيوا ‏(us-central1) وهولندا ‏(europe-west4) وسنغافورة ‏(asia-southeast1)

يدعم خدمتي Development وProduction في المناطق الثلاث الأولية كلها

يوفر افتراضيًا أمانًا قويًا: تشفيرًا شاملًا للبيانات أثناء النقل، وتشفير البيانات في حالة السكون، وقوائم السماح لعناوين IP

​ تغييرات التكاملات

عميل Golang: تمت إضافة دعم متغيرات بيئة الوكيل

Grafana: تمت إضافة إمكانية تحديد إعدادات ClickHouse المخصصة ومتغيرات بيئة الوكيل عند إعداد مصدر البيانات في Grafana

Kafka Connector: تم تحسين التعامل مع السجلات الفارغة

​ تغييرات Console

أُضيف مؤشر يوضح استخدام المصادقة متعددة العوامل (MFA) في قائمة المستخدمين

​ الأداء والموثوقية

أُضيفت عناصر تحكّم أكثر دقة في إذن إنهاء الاستعلام للمسؤولين

​ 4 مايو 2023

يأتي هذا الإصدار بنوع جديد من المخططات الحرارية، ويحسّن صفحة الاستخدام في قسم الفوترة، ويقلّص وقت بدء تشغيل الخدمة.

​ تغييرات Console

تمت إضافة نوع مخطط الخريطة الحرارية إلى SQL Console

تم تحسين صفحة Usage للفوترة لعرض الأرصدة المستهلكة ضمن كل بُعد من أبعاد الفوترة

​ تغييرات التكاملات

Kafka Connector: تمت إضافة آلية إعادة المحاولة لأخطاء الاتصال العابرة

عميل بايثون: تمت إضافة الإعداد max_connection_age لضمان عدم إعادة استخدام اتصالات HTTP بشكل دائم. يمكن أن يساعد ذلك في معالجة بعض مشكلات موازنة الحمل

لضمان عدم إعادة استخدام اتصالات HTTP بشكل دائم. يمكن أن يساعد ذلك في معالجة بعض مشكلات موازنة الحمل عميل Node.js: تمت إضافة دعم لـ Node.js v20

عميل Java: جرى تحسين دعم المصادقة باستخدام شهادة العميل، كما أُضيف دعم للأنواع المتداخلة Tuple/Map/Nested

​ الأداء والموثوقية

تحسين زمن بدء تشغيل الخدمة في حال وجود عدد كبير من الأجزاء

تحسين آلية إلغاء الاستعلامات طويلة التشغيل في SQL Console

​ إصلاحات الأخطاء

أُصلِح خلل كان يتسبب في فشل استيراد مجموعة البيانات النموذجية «أبراج الاتصالات الخلوية»

​ 20 أبريل 2023

يُحدِّث هذا الإصدار نسخة ClickHouse إلى 23.3، ويُحسِّن بشكل كبير سرعة عمليات القراءة الباردة، ويضيف دردشة فورية مع فريق الدعم.

​ تغييرات Console

تمت إضافة خيار للدردشة المباشرة مع الدعم

​ تغييرات التكاملات

Kafka connector: أُضيف دعم لأنواع Nullable

عميل Golang: أُضيف دعم للجداول الخارجية، وأُضيف دعم لارتباطات المعلمات من النوعين Boolean وpointer

​ تغييرات التهيئة

يضيف إمكانية حذف الجداول الكبيرة من خلال تجاوز إعدادَي max_table_size_to_drop و max_partition_size_to_drop

​ الأداء والموثوقية

تحسين سرعة عمليات القراءة الباردة من خلال الجلب المسبق من S3 عبر الإعداد allow_prefetched_read_pool_for_remote_filesystem

​ ترقية إصدار ClickHouse 23.3

أصبحت عمليات الحذف الخفيفة جاهزة للاستخدام في بيئات الإنتاج—راجع مدونة إصدار 23.3 للتفاصيل

أُضيف دعم PREWHERE متعدد المراحل—راجع مدونة إصدار 23.2 للتفاصيل

عشرات الميزات الجديدة، وتحسينات الأداء، وإصلاحات الأخطاء—راجع سجلات التغييرات المفصلة للإصدارين 23.3 و23.2

​ 6 أبريل 2023

يقدّم هذا الإصدار واجهة برمجة تطبيقات لاسترداد نقاط النهاية السحابية، وعنصر تحكّم متقدمًا في التوسّع لضبط الحد الأدنى لمهلة الخمول، ودعمًا للبيانات الخارجية في طرائق الاستعلام ضمن عميل بايثون.

​ تغييرات واجهة برمجة التطبيقات

أُضيفت إمكانية الاستعلام برمجيًا عن نقاط نهاية ClickHouse Cloud عبر واجهة برمجة تطبيقات Cloud Endpoints

​ تغييرات Console

تمت إضافة إعداد “الحد الأدنى لمهلة الخمول” إلى إعدادات التوسيع المتقدمة

تمت إضافة دعم اكتشاف التاريخ والوقت بأفضل جهد إلى استدلال المخطط في نافذة تحميل البيانات

​ تغييرات التكاملات

Metabase: تمت إضافة دعم لعدة مخططات

Go client: تم إصلاح فحص الحيوية للاتصالات الخاملة عبر TLS

عميل بايثون تمت إضافة دعم للبيانات الخارجية في طرائق الاستعلام تمت إضافة دعم للمنطقة الزمنية في نتائج الاستعلام تمت إضافة دعم لمتغير البيئة no_proxy / NO_PROXY تم إصلاح ربط المعلمات من جهة الخادم لقيمة NULL في الأنواع Nullable



​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح المشكلة التي كانت تؤدي إلى تطبيق حد الصفوف نفسه الخاص باستعلامات SELECT بشكل غير صحيح عند تشغيل INSERT INTO ... SELECT ... من وحدة تحكم SQL

​ 23 مارس 2023

يتضمن هذا الإصدار متطلبات لتعقيد كلمات مرور قاعدة البيانات، وتسريعًا كبيرًا لعملية استعادة النسخ الاحتياطية الكبيرة، ودعمًا لعرض التتبعات في Grafana Trace View.

​ الأمان والموثوقية

تفرض نقاط النهاية الأساسية لقاعدة البيانات الآن قواعد لتعقيد كلمة المرور

تحسين زمن استعادة النسخ الاحتياطية الكبيرة

​ تغييرات Console

تبسيط مسار الإعداد الأوّلي، مع تقديم إعدادات افتراضية جديدة وطرق عرض أكثر اختصارًا

تقليل زمن الاستجابة لعمليتَي التسجيل وتسجيل الدخول

​ تغييرات التكاملات

Grafana: أُضيف دعم لعرض بيانات التتبّع المخزّنة في ClickHouse ضمن Trace View حُسّنت فلاتر النطاق الزمني، وأُضيف دعم للأحرف الخاصة في أسماء الجداول

Superset: أُضيف دعم ClickHouse الأصلي

Kafka Connect Sink: أُضيف التحويل التلقائي للتاريخ ومعالجة أعمدة Null

Metabase: نُفِّذ التوافق مع الإصدار v0.46

عميل بايثون: أُصلحت عمليات الإدراج في الجداول المؤقتة، وأُضيف دعم لـ Pandas Null

Golang client: وُحِّدت أنواع Date مع timezone

Java client أُضيف دعم الكلمات المفتاحية compression و infile و outfile إلى محلل SQL أُضيف overload خاص ببيانات الاعتماد أُصلح دعم batch مع ON CLUSTER

Node.js client أُضيف دعم لتنسيقات JSONStrings و JSONCompact و JSONCompactStrings و JSONColumnsWithMetadata يمكن الآن تمرير query_id إلى جميع طرائق العميل الرئيسية



​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح خطأ كان يؤدي إلى بطء في التهيئة الأولية وأوقات بدء التشغيل للخدمات الجديدة

تم إصلاح خطأ كان يؤدي إلى تراجع أداء الاستعلامات بسبب سوء تهيئة التخزين المؤقت

​ 9 مارس 2023

يُحسّن هذا الإصدار لوحات معلومات observability، ويُسرّع إنشاء النسخ الاحتياطية الكبيرة، ويضيف التهيئة اللازمة لحذف الجداول والأقسام الكبيرة.

​ تغييرات Console

أُضيفت لوحات معلومات observability متقدمة (معاينة)

أُضيف مخطط لتخصيص الذاكرة إلى لوحات معلومات observability

تم تحسين التباعد والتعامل مع فواصل الأسطر في عرض جدول البيانات ضمن SQL Console

​ الموثوقية والأداء

تحسين جدولة النسخ الاحتياطية بحيث لا تُشغَّل إلا عند تعديل البيانات

تحسين الوقت المستغرق لإكمال النسخ الاحتياطية الكبيرة

​ تغييرات الإعدادات

أُضيفت إمكانية زيادة حد إسقاط الجداول والتقسيمات عبر تجاوز الإعدادين max_table_size_to_drop و max_partition_size_to_drop على مستوى الاستعلام أو الاتصال

و على مستوى الاستعلام أو الاتصال أُضيف عنوان IP للمصدر إلى سجل الاستعلام، لتمكين فرض الحصص والتحكم في الوصول استنادًا إلى عنوان IP للمصدر

عميل بايثون: تحسين دعم Pandas وإصلاح المشكلات المتعلقة بالمنطقة الزمنية

Metabase: التوافق مع Metabase 0.46.x ودعم SimpleAggregateFunction

Kafka-Connect: التحويل الضمني للتاريخ وتحسين التعامل مع أعمدة NULL

عميل Java: تحويل Nested إلى خرائط Java

​ 23 فبراير 2023

يُمكّن هذا الإصدار بعض الميزات في الإصدار الأساسي 23.1 من ClickHouse، ويوفّر توافقًا تشغيليًا مع Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK)، ويُظهر في سجل النشاط تعديلات متقدمة على التوسّع والخمول.

​ ترقية الإصدار ClickHouse 23.1

إضافة دعم لبعض الميزات في ClickHouse 23.1، على سبيل المثال:

ARRAY JOIN مع النوع Map

القيم الحرفية السداسية العشرية والثنائية القياسية في SQL

دوال جديدة، بما في ذلك age() , quantileInterpolatedWeighted() , quantilesInterpolatedWeighted()

, , إمكانية استخدام البنية من جدول الإدراج في generateRandom من دون وسيطات

من دون وسيطات تحسين منطق إنشاء قاعدة البيانات وإعادة التسمية بما يتيح إعادة استخدام الأسماء السابقة

راجع شرائح الندوة عبر الويب لإصدار 23.1 وسجل تغييرات إصدار 23.1 لمزيد من التفاصيل

​ تغييرات التكاملات

Kafka-Connect: أُضيف دعم لـ Amazon MSK

Metabase: أول إصدار مستقر 1.0.0 أصبح الموصّل متاحًا على Metabase Cloud أُضيفت ميزة لاستعراض جميع قواعد البيانات المتاحة تم إصلاح مزامنة قاعدة البيانات مع النوع AggregationFunction

DBT-clickhouse: أُضيف دعم لأحدث إصدار من DBT، وهو v1.4.1

عميل بايثون: تم تحسين دعم الوكيل وأنفاق SSH؛ وأُضيف عدد من الإصلاحات وتحسينات الأداء لـ Pandas DataFrames

عميل Nodejs: أُتيحت إمكانية إرفاق query_id بنتيجة الاستعلام، ويمكن استخدامه لاسترجاع مقاييس الاستعلام من system.query_log

بنتيجة الاستعلام، ويمكن استخدامه لاسترجاع مقاييس الاستعلام من عميل Golang: جرى تحسين الاتصال الشبكي مع ClickHouse Cloud

​ تغييرات Console

أُضيف إلى سجل النشاط تسجيلُ التعديلات على إعدادات التوسّع والخمول المتقدمة

أُضيفت معلومات user agent وعنوان IP إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بإعادة تعيين كلمة المرور

جرى تحسين آلية التسجيل باستخدام Google OAuth

​ الموثوقية والأداء

تسريع وقت استئناف الخدمات الكبيرة من حالة الخمول

تحسين زمن استجابة القراءة للخدمات التي تضم عددًا كبيرًا من الجداول والتقسيمات

​ إصلاحات الأخطاء

تم إصلاح مشكلة كانت تؤدي إلى عدم التزام إعادة تعيين كلمة مرور الخدمة بسياسة كلمة المرور

جُعل التحقق من صحة البريد الإلكتروني لدعوة المؤسسة غير حساس لحالة الأحرف

​ 2 فبراير 2023

يتضمن هذا الإصدار تكاملًا مع Metabase بدعم رسمي، وإصدارًا رئيسيًا من عميل Java / برنامج تشغيل JDBC، ودعمًا لطرق العرض وطرق العرض المادية في وحدة تحكم SQL.

​ تغييرات التكاملات

​ تغييرات Console

تمت إضافة دعم لطرق العرض وطرق العرض المادية في SQL Console

​ الأداء والموثوقية

تسريع إعادة تعيين كلمة المرور للمثيلات المتوقفة/الخاملة

تحسين سلوك خفض الموارد من خلال تتبّع النشاط بدقة أكبر

إصلاح خلل كان يؤدي إلى بتر تصدير CSV من وحدة تحكم SQL

إصلاح خلل كان يتسبب في فشل متقطع عند رفع بيانات العينة

​ 12 يناير 2023

يتضمن هذا الإصدار تحديث ClickHouse إلى الإصدار 22.12، وتفعيل القواميس للعديد من المصادر الجديدة، وتحسين أداء الاستعلامات.

​ التغييرات العامة

تم تفعيل القواميس لمصادر إضافية، بما في ذلك ClickHouse الخارجي وCassandra وMongoDB وMySQL وPostgreSQL وRedis

​ ترقية ClickHouse إلى الإصدار 22.12

توسيع دعم JOIN ليشمل Grace Hash Join

إضافة دعم Binary JSON ‏(BSON) لقراءة الملفات

إضافة دعم صياغة SQL القياسية GROUP BY ALL

دوال رياضية جديدة لعمليات Decimal ذات الدقة الثابتة

راجع مدونة الإصدار 22.12 وسجل التغييرات التفصيلي للإصدار 22.12 للاطلاع على القائمة الكاملة للتغييرات

​ تغييرات Console

تحسين ميزة الإكمال التلقائي في SQL Console

تراعي المنطقة الافتراضية الآن القرب الجغرافي على مستوى القارة

تحسين صفحة Billing Usage لعرض وحدات الفوترة ووحدات الموقع الإلكتروني معًا

​ تغييرات التكاملات

إصدار DBT v1.3.2 تمت إضافة دعم تجريبي لاستراتيجية incremental من نوع delete+insert ماكرو s3source جديد

عميل بايثون v0.4.8 دعم insert باستخدام File ربط المَعلمات في الاستعلامات على جانب الخادم

عميل Go v2.5.0 تقليل استخدام الذاكرة في الضغط ربط المَعلمات في الاستعلامات على جانب الخادم



​ الموثوقية والأداء

تحسين أداء القراءة للاستعلامات التي تجلب عددًا كبيرًا من الملفات الصغيرة من تخزين الكائنات

ضبط إعداد compatibility على الإصدار الذي تُشغَّل به الخدمة عند إطلاقها لأول مرة، وذلك للخدمات المُطلَقة حديثًا

​ إصلاحات الأخطاء

أصبح استخدام شريط تمرير التوسيع المتقدم لحجز الموارد ساريًا على الفور.