تتيح لك ميزة نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام إنشاء نقطة نهاية API مباشرةً من أي استعلام SQL محفوظ في وحدة تحكم ClickHouse Cloud. وستتمكن من الوصول إلى نقاط نهاية API عبر HTTP لتنفيذ استعلاماتك المحفوظة دون الحاجة إلى الاتصال بخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك باستخدام برنامج تشغيل أصلي.

​ المتطلبات المسبقة

قبل المتابعة، تأكد من توفر ما يلي لديك:

مفتاح API بالأذونات المناسبة

دور Admin في Console

يمكنك اتباع هذا الدليل لإنشاء مفتاح API إذا لم يكن لديك مفتاح بعد.

الحد الأدنى من الأذونات للاستعلام عن نقطة نهاية API، يجب أن يكون لمفتاح API دور organization Member مع إذن وصول الخدمة Query Endpoints . يُهيَّأ دور قاعدة البيانات عند إنشاء نقطة النهاية.

1 أنشئ استعلامًا محفوظًا إذا كان لديك استعلام محفوظ، فيمكنك تخطي هذه الخطوة. افتح علامة تبويب استعلام جديدة. لأغراض العرض التوضيحي، سنستخدم youtube dataset ، التي تحتوي على نحو 4.5 مليار سجل. اتبع الخطوات الواردة في قسم “Create table” لإنشاء الجدول على خدمة Cloud الخاصة بك وإدراج البيانات فيه. استخدم LIMIT لتحديد عدد الصفوف يُدرج شرح مجموعة بيانات المثال كمية كبيرة من البيانات — 4.65 مليار صف، وقد يستغرق إدراجها بعض الوقت. ولهذا الدليل، نوصي باستخدام العبارة LIMIT لإدراج كمية أصغر من البيانات، مثلًا 10 ملايين صف. كمثال على استعلام، سنعرض أفضل 10 uploaders حسب متوسط عدد المشاهدات لكل فيديو، ضمن query parameter باسم year يُدخله المستخدم. WITH sum (view_count) AS view_sum, round (view_sum / num_uploads, 2 ) AS per_upload SELECT uploader, count () AS num_uploads, formatReadableQuantity(view_sum) AS total_views, formatReadableQuantity(per_upload) AS views_per_video FROM youtube WHERE toYear(upload_date) = { year : UInt16} GROUP BY uploader ORDER BY per_upload desc LIMIT 10 لاحظ أن هذا الاستعلام يحتوي على parameter ( year ) مميز في المقتطف أعلاه. يمكنك تحديد معلمات الاستعلام باستخدام { } مع نوع الـ parameter. يكتشف محرر الاستعلام في SQL Console تلقائيًا تعبيرات query parameter في ClickHouse ويوفّر حقل إدخال لكل parameter. لنشغّل هذا الاستعلام سريعًا للتأكد من أنه يعمل، وذلك بتحديد السنة 2010 في مربع إدخال متغيرات الاستعلام على الجانب الأيمن من محرر SQL: بعد ذلك، احفظ الاستعلام: يمكن العثور على مزيد من الوثائق حول استعلام محفوظ في قسم “Saving a query” 2 تهيئة نقطة النهاية لواجهة برمجة تطبيقات الاستعلام يمكن تهيئة نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام مباشرةً من عرض الاستعلام بالنقر على الزر Share ثم اختيار API Endpoint . سيُطلب منك تحديد مفاتيح API التي يجب أن تتمكن من الوصول إلى نقطة النهاية: بعد اختيار مفتاح API، سيُطلب منك: تحديد دور قاعدة البيانات الذي سيُستخدم لتشغيل الاستعلام ( Full access أو Read only أو Create a custom role )

أو أو ) تحديد النطاقات المسموح بها لمشاركة الموارد عبر المصادر المختلفة (CORS) بعد اختيار هذه الخيارات، سيتم provision نقطة النهاية لواجهة برمجة تطبيقات الاستعلام تلقائيًا. سيُعرض مثال لأمر curl حتى تتمكن من إرسال طلب اختبار: يرد أمر curl المعروض في الواجهة أدناه للتيسير: curl -H "Content-Type: application/json" -s --user '<key_id>:<key_secret>' '<API-endpoint>?format=JSONEachRow¶m_year=<value>' 3 معاملات واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام يمكن تحديد معلمات الاستعلام في الاستعلام باستخدام الصياغة {parameter_name: type} . سيجري اكتشاف هذه المعاملات تلقائيًا، وستتضمن حمولة طلب المثال كائن queryVariables يمكنك من خلاله تمرير هذه المعاملات. 4 الاختبار والمراقبة بمجرد إنشاء نقطة النهاية لواجهة برمجة تطبيقات الاستعلام، يمكنك اختباره باستخدام curl أو أي HTTP client آخر: بعد إرسال أول طلب، من المفترض أن يظهر زر جديد مباشرةً إلى يمين الزر Share. سيؤدي النقر عليه إلى فتح flyout يحتوي على بيانات المراقبة الخاصة بالاستعلام:

​ تفاصيل التنفيذ

تُنفِّذ نقطة النهاية هذه الاستعلامات على نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام المحفوظة لديك. وهي تدعم إصدارات متعددة، وتنسيقات استجابة مرنة، واستعلامات ذات معلمات، واستجابات متدفقة اختيارية (الإصدار 2 فقط).

نقطة النهاية:

GET /query-endpoints/{queryEndpointId}/run POST /query-endpoints/{queryEndpointId}/run

​ أساليب HTTP

الأسلوب حالة الاستخدام المعلمات GET استعلامات بسيطة مع معلمات مرّر متغيرات الاستعلام عبر معلمات URL ( ?param_name=value ) POST استعلامات معقدة أو عند استخدام محتوى الطلب مرّر متغيرات الاستعلام في محتوى الطلب (الكائن queryVariables )

متى تستخدم GET:

استعلامات بسيطة من دون بيانات متداخلة معقدة

يمكن ترميز المعلمات بسهولة في URL

يستفيد التخزين المؤقت من دلالات HTTP GET

متى تستخدم POST:

متغيرات استعلام معقدة (مصفوفات، كائنات، سلاسل نصية كبيرة)

عندما يكون محتوى الطلب مفضّلًا لأسباب تتعلق بالأمان أو الخصوصية

تحميل الملفات المتدفّق أو البيانات الكبيرة

مطلوب: نعم الطريقة: مصادقة أساسية باستخدام مفتاح/سر OpenAPI الأذونات: الأذونات المناسبة لنقطة نهاية الاستعلام

​ تهيئة الطلب

​ معلمات عنوان URL

المعلمة مطلوب الوصف queryEndpointId نعم المعرّف الفريد لنقطة نهاية الاستعلام المطلوب تشغيلها

​ معلمات الاستعلام

المعلمة مطلوب الوصف مثال format لا تنسيق الاستجابة (يدعم جميع تنسيقات ClickHouse) ?format=JSONEachRow param_:name لا متغيرات الاستعلام عندما يكون نص الطلب دفقًا. استبدل :name باسم المتغير الخاص بك ?param_year=2024 request_timeout لا مهلة الاستعلام بالمللي ثانية (الافتراضي: 30000) ?request_timeout=60000 :clickhouse_setting لا أي إعداد في ClickHouse مدعوم ?max_threads=8

الترويسة مطلوب الوصف القيم x-clickhouse-endpoint-version لا يحدد إصدار نقطة النهاية 1 أو 2 (الإعداد الافتراضي: آخر إصدار محفوظ) x-clickhouse-endpoint-upgrade لا يُفعّل ترقية إصدار نقطة النهاية (يُستخدم مع ترويسة الإصدار) 1 للترقية

​ جسم الطلب

المعلمة النوع مطلوب الوصف queryVariables كائن لا المتغيرات المستخدمة في الاستعلام format سلسلة نصية لا تنسيق الاستجابة

​ التنسيقات المدعومة

الإصدار التنسيقات المدعومة الإصدار 2 جميع التنسيقات التي يدعمها ClickHouse الإصدار 1 (محدود) TabSeparated

TabSeparatedWithNames

TabSeparatedWithNamesAndTypes

JSON

JSONEachRow

CSV

CSVWithNames

CSVWithNamesAndTypes

الحالة: 200 OK تم تنفيذ الاستعلام بنجاح.

​ رموز الخطأ

رمز الحالة الوصف 400 Bad Request كان الطلب سيئ الصياغة 401 Unauthorized المصادقة مفقودة أو الأذونات غير كافية 404 Not Found لم يتم العثور على نقطة نهاية الاستعلام المحددة

​ أفضل الممارسات لمعالجة الأخطاء

تأكد من تضمين بيانات اعتماد مصادقة صالحة في الطلب

تحقّق من صحة queryEndpointId و queryVariables قبل الإرسال

و قبل الإرسال طبّق معالجة مناسبة للأخطاء مع رسائل خطأ ملائمة

​ ترقية إصدارات endpoint

للترقية من الإصدار 1 إلى الإصدار 2:

أدرِج الترويسة x-clickhouse-endpoint-upgrade مع تعيينها إلى 1 أدرِج الترويسة x-clickhouse-endpoint-version مع تعيينها إلى 2

يؤدي ذلك إلى إتاحة الوصول إلى ميزات الإصدار 2، بما في ذلك:

دعم جميع تنسيقات ClickHouse

إمكانات بث الاستجابة

تحسينات في الأداء والوظائف

​ طلب بسيط

استعلام SQL الخاص بـ نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام:

SELECT database , name AS num_tables FROM system . tables LIMIT 3 ;

​ الإصدار 1

cURL

JavaScript curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "format": "JSONEachRow" }' fetch ( "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run" , { method: "POST" , headers: { Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>" , "Content-Type" : "application/json" , }, body: JSON . stringify ({ format: "JSONEachRow" , }), } ) . then (( response ) => response . json ()) . then (( data ) => console . log ( data )) . catch (( error ) => console . error ( "Error:" , error )); الاستجابة { "data" : { "columns" : [ { "name" : "database" , "type" : "String" }, { "name" : "num_tables" , "type" : "String" } ], "rows" : [ [ "INFORMATION_SCHEMA" , "COLUMNS" ], [ "INFORMATION_SCHEMA" , "KEY_COLUMN_USAGE" ], [ "INFORMATION_SCHEMA" , "REFERENTIAL_CONSTRAINTS" ] ] } }

​ الإصدار 2

GET (cURL)

POST (cURL)

JavaScript curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' الاستجابة {"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"COLUMNS"} {"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"KEY_COLUMN_USAGE"} {"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"REFERENTIAL_CONSTRAINTS"} curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' fetch ( "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow" , { method: "POST" , headers: { Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>" , "Content-Type" : "application/json" , "x-clickhouse-endpoint-version" : "2" , }, } ) . then (( response ) => response . json ()) . then (( data ) => console . log ( data )) . catch (( error ) => console . error ( "Error:" , error )); الاستجابة {"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"COLUMNS"} {"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"KEY_COLUMN_USAGE"} {"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"REFERENTIAL_CONSTRAINTS"}

​ طلب مع متغيرات الاستعلام والإصدار 2 بتنسيق JSONCompactEachRow

SQL الخاص بنقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام:

SELECT name , database FROM system . tables WHERE match ( name , {tableNameRegex: String}) AND database = { database : String};

GET (cURL)

POST (cURL)

JavaScript curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow¶m_tableNameRegex=query.*¶m_database=system' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' الاستجابة ["query_cache", "system"] ["query_log", "system"] ["query_views_log", "system"] curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \ -d '{ "queryVariables": { "tableNameRegex": "query.*", "database": "system" } }' fetch ( "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow" , { method: "POST" , headers: { Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>" , "Content-Type" : "application/json" , "x-clickhouse-endpoint-version" : "2" , }, body: JSON . stringify ({ queryVariables: { tableNameRegex: "query.*" , database: "system" , }, }), } ) . then (( response ) => response . json ()) . then (( data ) => console . log ( data )) . catch (( error ) => console . error ( "Error:" , error )); الاستجابة ["query_cache", "system"] ["query_log", "system"] ["query_views_log", "system"]

​ طلب يستخدم مصفوفة في متغيرات الاستعلام لإدراج بيانات في جدول

تعليمة SQL للجدول:

CREATE TABLE default .t_arr ( `arr` Array ( Array ( Array (UInt32))) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple()

‏SQL لنقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام:

INSERT INTO default .t_arr VALUES ({arr: Array ( Array ( Array (UInt32)))});

cURL

JavaScript curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \ -d '{ "queryVariables": { "arr": [[[12, 13, 0, 1], [12]]] } }' fetch ( "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run" , { method: "POST" , headers: { Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>" , "Content-Type" : "application/json" , "x-clickhouse-endpoint-version" : "2" , }, body: JSON . stringify ({ queryVariables: { arr: [[[ 12 , 13 , 0 , 1 ], [ 12 ]]], }, }), } ) . then (( response ) => response . json ()) . then (( data ) => console . log ( data )) . catch (( error ) => console . error ( "Error:" , error )); الاستجابة OK

​ طلب مع تعيين إعداد ClickHouse max_threads إلى 8

SQL الخاص بـ نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام:

SELECT * FROM system . tables ;

GET (cURL)

POST (cURL)

JavaScript curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8,' \ --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \ fetch ( "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8" , { method: "POST" , headers: { Authorization: "Basic <base64_encoded_credentials>" , "Content-Type" : "application/json" , "x-clickhouse-endpoint-version" : "2" , }, } ) . then (( response ) => response . json ()) . then (( data ) => console . log ( data )) . catch (( error ) => console . error ( "Error:" , error ));

​ أرسل الطلب وحلّل الاستجابة كتدفق

SQL الخاص بنقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام:

SELECT name , database FROM system . tables ;

TypeScript async function fetchAndLogChunks ( url : string , openApiKeyId : string , openApiKeySecret : string ) { const auth = Buffer . from ( ` ${ openApiKeyId } : ${ openApiKeySecret } ` ). toString ( "base64" ); const headers = { Authorization: `Basic ${ auth } ` , "x-clickhouse-endpoint-version" : "2" , }; const response = await fetch ( url , { headers , method: "POST" , body: JSON . stringify ({ format: "JSONEachRow" }), }); if ( ! response . ok ) { console . error ( `HTTP error! Status: ${ response . status } ` ); return ; } const reader = response . body as unknown as Readable ; reader . on ( "data" , ( chunk ) => { console . log ( chunk . toString ()); }); reader . on ( "end" , () => { console . log ( "Stream ended." ); }); reader . on ( "error" , ( err ) => { console . error ( "Stream error:" , err ); }); } const endpointUrl = "https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow" ; const openApiKeyId = "<myOpenApiKeyId>" ; const openApiKeySecret = "<myOpenApiKeySecret>" ; // مثال للاستخدام fetchAndLogChunks ( endpointUrl , openApiKeyId , openApiKeySecret ). catch (( err ) => console . error ( err ) ); الناتج > npx tsx index.ts > { "name" : "COLUMNS" , "database" : "INFORMATION_SCHEMA" } > { "name" : "KEY_COLUMN_USAGE" , "database" : "INFORMATION_SCHEMA" } ... > Stream ended.

​ إدراج دفق من ملف في جدول

أنشئ ملفًا باسم ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv بالمحتوى التالي:

"user_id", "json", "name" "1", "{""name"":""John"",""age"":30}", "John" "2", "{""name"":""Jane"",""age"":25}", "Jane"

صيغة SQL للأمر CREATE TABLE:

create table default .my_first_table ( user_id String, json String, name String, ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY user_id;

عبارة SQL الخاصة بـ نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام:

INSERT INTO default .my_first_table