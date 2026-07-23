قبل المتابعة، تأكد من توفر ما يلي لديك:
المتطلبات المسبقة
- مفتاح API بالأذونات المناسبة
- دور Admin في Console
الحد الأدنى من الأذوناتللاستعلام عن نقطة نهاية API، يجب أن يكون لمفتاح API دور organization
Member مع إذن وصول الخدمة
Query Endpoints. يُهيَّأ دور قاعدة البيانات عند إنشاء نقطة النهاية.
1
أنشئ استعلامًا محفوظًا
إذا كان لديك استعلام محفوظ، فيمكنك تخطي هذه الخطوة.افتح علامة تبويب استعلام جديدة. لأغراض العرض التوضيحي، سنستخدم youtube dataset، التي تحتوي على نحو 4.5 مليار سجل. اتبع الخطوات الواردة في قسم “Create table” لإنشاء الجدول على خدمة Cloud الخاصة بك وإدراج البيانات فيه.كمثال على استعلام، سنعرض أفضل 10 uploaders حسب متوسط عدد المشاهدات لكل فيديو، ضمن query parameter باسم
year يُدخله المستخدم.
لاحظ أن هذا الاستعلام يحتوي على parameter (
WITH sum(view_count) AS view_sum,
round(view_sum / num_uploads, 2) AS per_upload
SELECT
uploader,
count() AS num_uploads,
formatReadableQuantity(view_sum) AS total_views,
formatReadableQuantity(per_upload) AS views_per_video
FROM
youtube
WHERE
toYear(upload_date) = {year: UInt16}
GROUP BY uploader
ORDER BY per_upload desc
LIMIT 10
year) مميز في المقتطف أعلاه.
يمكنك تحديد معلمات الاستعلام باستخدام
{ } مع نوع الـ parameter.
يكتشف محرر الاستعلام في SQL Console تلقائيًا تعبيرات query parameter في ClickHouse ويوفّر حقل إدخال لكل parameter.لنشغّل هذا الاستعلام سريعًا للتأكد من أنه يعمل، وذلك بتحديد السنة
2010 في مربع إدخال متغيرات الاستعلام على الجانب الأيمن من محرر SQL:بعد ذلك، احفظ الاستعلام:يمكن العثور على مزيد من الوثائق حول استعلام محفوظ في قسم “Saving a query”.
2
تهيئة نقطة النهاية لواجهة برمجة تطبيقات الاستعلام
يمكن تهيئة نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام مباشرةً من عرض الاستعلام بالنقر على الزر Share ثم اختيار
API Endpoint.
سيُطلب منك تحديد مفاتيح API التي يجب أن تتمكن من الوصول إلى نقطة النهاية:بعد اختيار مفتاح API، سيُطلب منك:
- تحديد دور قاعدة البيانات الذي سيُستخدم لتشغيل الاستعلام (
Full accessأو
Read onlyأو
Create a custom role)
- تحديد النطاقات المسموح بها لمشاركة الموارد عبر المصادر المختلفة (CORS)
curl حتى تتمكن من إرسال طلب اختبار:يرد أمر curl المعروض في الواجهة أدناه للتيسير:
curl -H "Content-Type: application/json" -s --user '<key_id>:<key_secret>' '<API-endpoint>?format=JSONEachRow¶m_year=<value>'
3
معاملات واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام
يمكن تحديد معلمات الاستعلام في الاستعلام باستخدام الصياغة
{parameter_name: type}. سيجري اكتشاف هذه المعاملات تلقائيًا، وستتضمن حمولة طلب المثال كائن
queryVariables يمكنك من خلاله تمرير هذه المعاملات.
4
الاختبار والمراقبة
بمجرد إنشاء نقطة النهاية لواجهة برمجة تطبيقات الاستعلام، يمكنك اختباره باستخدام
curl أو أي HTTP client آخر:بعد إرسال أول طلب، من المفترض أن يظهر زر جديد مباشرةً إلى يمين الزر Share. سيؤدي النقر عليه إلى فتح flyout يحتوي على بيانات المراقبة الخاصة بالاستعلام:
تُنفِّذ نقطة النهاية هذه الاستعلامات على نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام المحفوظة لديك. وهي تدعم إصدارات متعددة، وتنسيقات استجابة مرنة، واستعلامات ذات معلمات، واستجابات متدفقة اختيارية (الإصدار 2 فقط). نقطة النهاية:
تفاصيل التنفيذ
GET /query-endpoints/{queryEndpointId}/run
POST /query-endpoints/{queryEndpointId}/run
أساليب HTTP
متى تستخدم GET:
|الأسلوب
|حالة الاستخدام
|المعلمات
|GET
|استعلامات بسيطة مع معلمات
|مرّر متغيرات الاستعلام عبر معلمات URL (
?param_name=value)
|POST
|استعلامات معقدة أو عند استخدام محتوى الطلب
|مرّر متغيرات الاستعلام في محتوى الطلب (الكائن
queryVariables)
- استعلامات بسيطة من دون بيانات متداخلة معقدة
- يمكن ترميز المعلمات بسهولة في URL
- يستفيد التخزين المؤقت من دلالات HTTP GET
- متغيرات استعلام معقدة (مصفوفات، كائنات، سلاسل نصية كبيرة)
- عندما يكون محتوى الطلب مفضّلًا لأسباب تتعلق بالأمان أو الخصوصية
- تحميل الملفات المتدفّق أو البيانات الكبيرة
مطلوب: نعم الطريقة: مصادقة أساسية باستخدام مفتاح/سر OpenAPI الأذونات: الأذونات المناسبة لنقطة نهاية الاستعلام
المصادقة
تهيئة الطلب
معلمات عنوان URL
|المعلمة
|مطلوب
|الوصف
queryEndpointId
|نعم
|المعرّف الفريد لنقطة نهاية الاستعلام المطلوب تشغيلها
معلمات الاستعلام
|المعلمة
|مطلوب
|الوصف
|مثال
format
|لا
|تنسيق الاستجابة (يدعم جميع تنسيقات ClickHouse)
?format=JSONEachRow
param_:name
|لا
|متغيرات الاستعلام عندما يكون نص الطلب دفقًا. استبدل
:name باسم المتغير الخاص بك
?param_year=2024
request_timeout
|لا
|مهلة الاستعلام بالمللي ثانية (الافتراضي: 30000)
?request_timeout=60000
:clickhouse_setting
|لا
|أي إعداد في ClickHouse مدعوم
?max_threads=8
الترويسات
|الترويسة
|مطلوب
|الوصف
|القيم
x-clickhouse-endpoint-version
|لا
|يحدد إصدار نقطة النهاية
1 أو
2 (الإعداد الافتراضي: آخر إصدار محفوظ)
x-clickhouse-endpoint-upgrade
|لا
|يُفعّل ترقية إصدار نقطة النهاية (يُستخدم مع ترويسة الإصدار)
1 للترقية
جسم الطلب
المعلمات
|المعلمة
|النوع
|مطلوب
|الوصف
queryVariables
|كائن
|لا
|المتغيرات المستخدمة في الاستعلام
format
|سلسلة نصية
|لا
|تنسيق الاستجابة
التنسيقات المدعومة
|الإصدار
|التنسيقات المدعومة
|الإصدار 2
|جميع التنسيقات التي يدعمها ClickHouse
|الإصدار 1 (محدود)
|TabSeparated
TabSeparatedWithNames
TabSeparatedWithNamesAndTypes
JSON
JSONEachRow
CSV
CSVWithNames
CSVWithNamesAndTypes
الاستجابات
الحالة:
نجاح
200 OK
تم تنفيذ الاستعلام بنجاح.
رموز الخطأ
|رمز الحالة
|الوصف
400 Bad Request
|كان الطلب سيئ الصياغة
401 Unauthorized
|المصادقة مفقودة أو الأذونات غير كافية
404 Not Found
|لم يتم العثور على نقطة نهاية الاستعلام المحددة
أفضل الممارسات لمعالجة الأخطاء
- تأكد من تضمين بيانات اعتماد مصادقة صالحة في الطلب
- تحقّق من صحة
queryEndpointIdو
queryVariablesقبل الإرسال
- طبّق معالجة مناسبة للأخطاء مع رسائل خطأ ملائمة
للترقية من الإصدار 1 إلى الإصدار 2:
ترقية إصدارات endpoint
- أدرِج الترويسة
x-clickhouse-endpoint-upgradeمع تعيينها إلى
1
- أدرِج الترويسة
x-clickhouse-endpoint-versionمع تعيينها إلى
2
- دعم جميع تنسيقات ClickHouse
- إمكانات بث الاستجابة
- تحسينات في الأداء والوظائف
أمثلة
استعلام SQL الخاص بـ نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام:
طلب بسيط
SELECT database, name AS num_tables FROM system.tables LIMIT 3;
الإصدار 1
- cURL
- JavaScript
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ "format": "JSONEachRow" }'
الإصدار 2
- GET (cURL)
- POST (cURL)
- JavaScript
curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2'
الاستجابة
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"COLUMNS"}
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"KEY_COLUMN_USAGE"}
{"database":"INFORMATION_SCHEMA","num_tables":"REFERENTIAL_CONSTRAINTS"}
SQL الخاص بنقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام:
طلب مع متغيرات الاستعلام والإصدار 2 بتنسيق JSONCompactEachRow
SELECT name, database FROM system.tables WHERE match(name, {tableNameRegex: String}) AND database = {database: String};
- GET (cURL)
- POST (cURL)
- JavaScript
curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONCompactEachRow¶m_tableNameRegex=query.*¶m_database=system' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2'
الاستجابة
["query_cache", "system"]
["query_log", "system"]
["query_views_log", "system"]
تعليمة SQL للجدول:
طلب يستخدم مصفوفة في متغيرات الاستعلام لإدراج بيانات في جدول
SQL لنقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام:
CREATE TABLE default.t_arr
(
`arr` Array(Array(Array(UInt32)))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
INSERT INTO default.t_arr VALUES ({arr: Array(Array(Array(UInt32)))});
- cURL
- JavaScript
curl -X POST 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
-d '{
"queryVariables": {
"arr": [[[12, 13, 0, 1], [12]]]
}
}'
SQL الخاص بـ نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام:
طلب مع تعيين إعداد ClickHouse
طلب مع تعيين إعداد ClickHouse
max_threads إلى 8
SELECT * FROM system.tables;
- GET (cURL)
- POST (cURL)
- JavaScript
curl 'https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?max_threads=8' \
--user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2'
SQL الخاص بنقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام:
أرسل الطلب وحلّل الاستجابة كتدفق
SELECT name, database FROM system.tables;
- TypeScript
async function fetchAndLogChunks(
url: string,
openApiKeyId: string,
openApiKeySecret: string
) {
const auth = Buffer.from(`${openApiKeyId}:${openApiKeySecret}`).toString(
"base64"
);
const headers = {
Authorization: `Basic ${auth}`,
"x-clickhouse-endpoint-version": "2",
};
const response = await fetch(url, {
headers,
method: "POST",
body: JSON.stringify({ format: "JSONEachRow" }),
});
if (!response.ok) {
console.error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
return;
}
const reader = response.body as unknown as Readable;
reader.on("data", (chunk) => {
console.log(chunk.toString());
});
reader.on("end", () => {
console.log("Stream ended.");
});
reader.on("error", (err) => {
console.error("Stream error:", err);
});
}
const endpointUrl =
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=JSONEachRow";
const openApiKeyId = "<myOpenApiKeyId>";
const openApiKeySecret = "<myOpenApiKeySecret>";
// مثال للاستخدام
fetchAndLogChunks(endpointUrl, openApiKeyId, openApiKeySecret).catch((err) =>
console.error(err)
);
الناتج
> npx tsx index.ts
> {"name":"COLUMNS","database":"INFORMATION_SCHEMA"}
> {"name":"KEY_COLUMN_USAGE","database":"INFORMATION_SCHEMA"}
...
> Stream ended.
أنشئ ملفًا باسم
إدراج دفق من ملف في جدول
./samples/my_first_table_2024-07-11.csv بالمحتوى التالي:
صيغة SQL للأمر CREATE TABLE:
"user_id","json","name"
"1","{""name"":""John"",""age"":30}","John"
"2","{""name"":""Jane"",""age"":25}","Jane"
عبارة SQL الخاصة بـ نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات الاستعلام:
create table default.my_first_table
(
user_id String,
json String,
name String,
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY user_id;
INSERT INTO default.my_first_table
cat ./samples/my_first_table_2024-07-11.csv | curl --user '<openApiKeyId:openApiKeySecret>' \
-X POST \
-H 'Content-Type: application/octet-stream' \
-H 'x-clickhouse-endpoint-version: 2' \
"https://console-api.clickhouse.cloud/.api/query-endpoints/<endpoint id>/run?format=CSV" \
--data-binary @-