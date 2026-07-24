​ التوسيع الأفقي اليدوي

يمكنك استخدام واجهات برمجة التطبيقات العامة في ClickHouse Cloud لتوسيع خدمتك من خلال تحديث إعدادات التوسيع الخاصة بالخدمة، أو تعديل عدد النسخ المتماثلة من Cloud Console.

كما تدعم الفئتَان Scale وEnterprise الخدمات ذات النسخة المتماثلة الواحدة. وبعد توسيع الخدمات أفقيًا، يمكن تقليصها مجددًا إلى حد أدنى يبلغ نسخة متماثلة واحدة. لاحظ أن الخدمات ذات النسخة المتماثلة الواحدة تكون أقل توافراً، ولا يُنصح باستخدامها في بيئات الإنتاج.

يمكن توسيع الخدمات أفقيًا حتى حد أقصى يبلغ 20 نسخة متماثلة. إذا كنت بحاجة إلى نسخ متماثلة إضافية، يُرجى التواصل مع فريق الدعم لدينا.

​ التوسيع الأفقي عبر API

لتوسيع عنقود أفقيًا، أرسل طلب PATCH عبر API لتعديل عدد النسخ المتماثلة. تُظهر لقطات الشاشة أدناه استدعاءً إلى API لتوسيع عنقود من 3 نسخ متماثلة إلى 6 نسخ متماثلة، بالإضافة إلى الاستجابة المقابلة.

طلب PATCH لتحديث numReplicas

الاستجابة لطلب PATCH

إذا أرسلت طلب توسع جديدًا، أو عدة طلبات متتالية، بينما يوجد طلب قيد التنفيذ بالفعل، فستتجاهل خدمة التوسع الحالات الوسيطة وتستقر على العدد النهائي للنسخ المتماثلة.

​ التوسيع الأفقي عبر UI

لتوسيع الخدمة أفقيًا من خلال UI، يمكنك تعديل عدد النُسخ المتماثلة للخدمة في صفحة الإعدادات.

إعدادات توسيع الخدمة من وحدة تحكم ClickHouse Cloud