@clickhouse/client- Node.js only
@clickhouse/client-web- المتصفحات (Chrome/Firefox)، Cloudflare workers
مهارات AI Agentيأتي عميل JS مزودًا بمهارات AI Agent يمكن أن تساعد وكلاء البرمجة على العمل مع العميل. ثبّتها باستخدام:
npm skills add ClickHouse/clickhouse-js
يجب أن يكون Node.js متاحًا في البيئة لتشغيل العميل. العميل متوافق مع جميع إصدارات Node.js التي لا تزال مدعومة. وبمجرد أن يقترب أحد إصدارات Node.js من نهاية دورة الدعم، يتوقف العميل عن دعمه لأنه يُعد قديمًا وغير آمن. يدعم العميل حاليًا إصدارات Node.js التالية:
متطلبات البيئة (node.js)
|إصدار Node.js
|مدعوم؟
|24.x
|✔
|22.x
|✔
|20.x
|✔
|18.x
|أفضل جهد
يُختبَر إصدار الويب من العميل رسميًا على أحدث إصدارات متصفحات Chrome وFirefox، ويمكن استخدامه كتبعية، على سبيل المثال، في تطبيقات React/Vue/Angular أو في Cloudflare workers.
متطلبات البيئة (الويب)
لتثبيت أحدث إصدار مستقر من عميل Node.js، شغّل:
التثبيت
تثبيت إصدار الويب:
npm i @clickhouse/client
npm i @clickhouse/client-web
التوافق مع ClickHouse
من المرجّح أن يعمل العميل أيضًا مع الإصدارات الأقدم؛ ومع ذلك، فهذا الدعم يُقدَّم على أساس بذل أفضل جهد وليس مضمونًا. إذا كان لديك إصدار من ClickHouse أقدم من 23.3، فيُرجى الرجوع إلى سياسة الأمان في ClickHouse والنظر في الترقية.
|إصدار العميل
|ClickHouse
|1.12.0
|24.8+
نسعى إلى تغطية سيناريوهات متنوعة لاستخدام العميل من خلال الأمثلة الموجودة في مستودع العميل. يمكن الاطلاع على النظرة العامة في README الخاص بالأمثلة. إذا كان هناك شيء غير واضح أو مفقود في الأمثلة أو في الوثائق التالية، فلا تتردد في التواصل معنا.
أمثلة
يجب أن تكون معظم الأمثلة متوافقة مع كلٍّ من إصدار Node.js وإصدار الويب من العميل، ما لم يُذكر صراحةً خلاف ذلك.
واجهة برمجة تطبيقات العميل
يمكنك إنشاء أي عدد تحتاج إليه من مثيلات العميل باستخدام دالة المصنع
إنشاء مثيل للعميل
createClient:
إذا كانت بيئتك لا تدعم وحدات ESM، يمكنك استخدام صيغة CJS بدلًا منها:
import { createClient } from '@clickhouse/client' // or '@clickhouse/client-web'
const client = createClient({
/* configuration */
})
يمكن تهيئة مثيل العميل مسبقًا عند إنشائه.
const { createClient } = require('@clickhouse/client');
const client = createClient({
/* configuration */
})
عند إنشاء مثيل عميل، يمكن تعديل إعدادات الاتصال التالية:
التهيئة
|الإعداد
|الوصف
|القيمة الافتراضية
|انظر أيضًا
|url?: string
|عنوان URL لمثيل ClickHouse.
http://localhost:8123
|وثائق تهيئة URL
|pathname?: string
|مسار اختياري يُضاف إلى عنوان URL الخاص بـ ClickHouse بعد أن يعالجه العميل.
''
|وثائق الوكيل مع pathname
|request_timeout?: number
|مهلة الطلب بالمللي ثانية.
30_000
|-
|compression?:
{ **response**?: boolean; **request**?: boolean }
|تفعيل الضغط.
|-
|وثائق الضغط
|username?: string
|اسم المستخدم الذي تُرسل الطلبات نيابةً عنه.
default
|-
|password?: string
|كلمة مرور المستخدم.
''
|-
|application?: string
|اسم التطبيق الذي يستخدم عميل Node.js.
clickhouse-js
|-
|database?: string
|اسم قاعدة البيانات المراد استخدامها.
default
|-
|clickhouse_settings?: ClickHouseSettings
|إعدادات ClickHouse التي تُطبَّق على جميع الطلبات.
{}
|-
|log?:
{ **LoggerClass**?: Logger, **level**?: ClickHouseLogLevel }
|إعدادات سجلات العميل الداخلية.
|-
|وثائق التسجيل
|session_id?: string
|معرّف جلسة ClickHouse اختياري يُرسل مع كل طلب.
|-
|-
|keep_alive?:
{ **enabled**?: boolean }
|مفعّل افتراضيًا في كلٍّ من إصداري Node.js والويب.
|-
|-
|http_headers?:
Record<string, string>
|رؤوس HTTP إضافية لطلبات ClickHouse الصادرة.
|-
|وثائق الوكيل العكسي مع المصادقة
|roles?: string
|string[]
|أسماء أدوار ClickHouse المطلوب إرفاقها بالطلبات الصادرة.
|-
|استخدام الأدوار مع واجهة HTTP
معلمات التكوين الخاصة بـ Node.js
|الإعداد
|الوصف
|القيمة الافتراضية
|راجع أيضًا
|max_open_connections?: number
|الحد الأقصى لعدد المقابس المتصلة المسموح به لكل مضيف.
10
|-
|tls?:
{ **ca_cert**: Buffer, **cert**?: Buffer, **key**?: Buffer }
|تكوين شهادات TLS.
|-
|وثائق TLS
|keep_alive?:
{ **enabled**?: boolean, **idle_socket_ttl**?: number }
|-
|-
|وثائق Keep Alive
|http_agent?: http.Agent
|https.Agent
تجريبي
|وكيل HTTP مخصص للعميل.
|-
|وثائق HTTP agent
|set_basic_auth_header?: boolean
تجريبي
|يعيّن ترويسة
Authorization باستخدام بيانات اعتماد المصادقة الأساسية.
true
|استخدام هذا الإعداد في وثائق HTTP agent
يمكن إعداد معظم معلمات مثيل العميل باستخدام URL. يكون تنسيق URL على النحو التالي:
إعداد URL
http[s]://[username:password@]hostname:port[/database][?param1=value1¶m2=value2]. في معظم الحالات، يعكس اسم معلمة معيّنة مسارها في واجهة خيارات
config، مع بعض الاستثناءات القليلة. المعلمات التالية مدعومة:
|المعلمة
|النوع
pathname
|سلسلة نصية اعتباطية.
application_id
|سلسلة نصية اعتباطية.
session_id
|سلسلة نصية اعتباطية.
request_timeout
|عدد غير سالب.
max_open_connections
|عدد غير سالب، أكبر من الصفر.
compression_request
|منطقي. انظر أدناه (1)
compression_response
|منطقي.
log_level
|القيم المسموح بها:
OFF,
TRACE,
DEBUG,
INFO,
WARN,
ERROR.
keep_alive_enabled
|منطقي.
clickhouse_setting_* or
ch_*
|انظر أدناه (2)
http_header_*
|انظر أدناه (3)
|(Node.js فقط)
keep_alive_idle_socket_ttl
|عدد غير سالب.
- (1) بالنسبة إلى القيم المنطقية، تكون القيم الصالحة
true/
1و
false/
0.
- (2) أي معلمة تبدأ بـ
clickhouse_setting_أو
ch_ستُزال منها هذه البادئة، وسيُضاف الباقي إلى
clickhouse_settingsالخاص بالعميل. على سبيل المثال،
?ch_async_insert=1&ch_wait_for_async_insert=1سيكون مماثلًا لما يلي:
ملاحظة: يجب تمرير القيم المنطقية لـ
createClient({
clickhouse_settings: {
async_insert: 1,
wait_for_async_insert: 1,
},
})
clickhouse_settings بصيغة
1/
0 في عنوان URL.
- (3) مماثل لـ (2)، ولكن لإعداد
http_header. على سبيل المثال، يُعد
?http_header_x-clickhouse-auth=foobarمكافئًا لـ:
createClient({
http_headers: {
'x-clickhouse-auth': 'foobar',
},
})
الاتصال
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
جهّز تفاصيل الاتصال الخاصة بك
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
يدعم العميل الاتصال عبر بروتوكول HTTP أو HTTPS. ويجري العمل حاليًا على دعم RowBinary، راجع المشكلة ذات الصلة. يوضح المثال التالي كيفية إعداد اتصال بـ ClickHouse Cloud. ويفترض أن قيمتَي
نظرة عامة على الاتصال
url (بما في
ذلك البروتوكول والمنفذ) و
password محددتان عبر متغيرات البيئة، وأن المستخدم
default هو المستخدم المعتمد.
مثال: إنشاء مثيل العميل في Node.js باستخدام متغيرات البيئة للتهيئة.
يحتوي مستودع العميل على أمثلة متعددة تستخدم متغيرات البيئة، مثل إنشاء جدول في ClickHouse Cloud، واستخدام عمليات الإدراج غير المتزامنة، وغيرها الكثير.
import { createClient } from '@clickhouse/client'
const client = createClient({
url: process.env.CLICKHOUSE_HOST ?? 'http://localhost:8123',
username: process.env.CLICKHOUSE_USER ?? 'default',
password: process.env.CLICKHOUSE_PASSWORD ?? '',
})
لتجنّب العبء الإضافي الناتج عن إنشاء اتصال مع كل طلب، ينشئ العميل مجمعًا من الاتصالات إلى ClickHouse لإعادة استخدامها، بالاستفادة من آلية Keep-Alive. تكون Keep-Alive مفعّلة افتراضيًا، ويُضبط حجم مجمع الاتصالات على
مجمع الاتصالات (لـ Node.js فقط)
10، ولكن يمكنك تغييره باستخدام خيار الإعداد
max_open_connections.
لا يوجد ما يضمن استخدام الاتصال نفسه من مجمع الاتصالات في الاستعلامات اللاحقة، ما لم يضبط المستخدم
max_open_connections: 1. نادرًا ما تكون هناك حاجة إلى ذلك، لكنه قد يكون مطلوبًا في الحالات التي يستخدم فيها المستخدمون الجداول المؤقتة.
انظر أيضًا: إعداد Keep-Alive.
ستوفّر كل طريقة تُرسل استعلامًا أو عبارة (
معرّف الاستعلام
command,
exec,
insert,
select) قيمة
query_id في النتيجة. يُسنِد العميل هذا المعرّف الفريد لكل استعلام، وقد يكون مفيدًا لاسترجاع البيانات من
system.query_log،
إذا كان ذلك مفعّلًا في إعدادات الخادم، أو لإلغاء الاستعلامات طويلة التشغيل (راجع المثال). وإذا لزم الأمر، يمكن للمستخدم تجاوز
query_id ضمن params لطرق
command/
query/
exec/
insert.
توجد عدة معلمات يمكن تطبيقها على جميع طرق العميل (query/command/insert/exec).
المعلمات الأساسية لجميع طرق العميل
interface BaseQueryParams {
// ClickHouse settings that can be applied on query level.
clickhouse_settings?: ClickHouseSettings
// Parameters for query binding.
query_params?: Record<string, unknown>
// AbortSignal instance to cancel a query in progress.
abort_signal?: AbortSignal
// query_id override; if not specified, a random identifier will be generated automatically.
query_id?: string
// session_id override; if not specified, the session id will be taken from the client configuration.
session_id?: string
// credentials override; if not specified, the client's credentials will be used.
auth?: { username: string, password: string }
// A specific list of roles to use for this query. Overrides the roles set in the client configuration.
role?: string | Array<string>
}
تُستخدم هذه الطريقة لمعظم العبارات التي يمكن أن تُرجع استجابة، مثل
طريقة الاستعلام
SELECT، أو لإرسال عبارات DDL مثل
CREATE TABLE، ويجب انتظار اكتمالها. ويُفترض أن يستهلك التطبيق مجموعة النتائج المُعادة.
راجع أيضًا: المعلمات الأساسية لجميع طُرق العميل.
interface QueryParams extends BaseQueryParams {
// Query to execute that might return some data.
query: string
// Format of the resulting dataset. Default: JSON.
format?: DataFormat
}
interface ClickHouseClient {
query(params: QueryParams): Promise<ResultSet>
}
يوفّر
تجريدات مجموعة النتائج والصفوف
ResultSet عدة طرق ميسّرة لمعالجة البيانات في تطبيقك.
يعتمد تنفيذ
ResultSet في Node.js على
Stream.Readable داخليًا، بينما يستخدم إصدار الويب واجهة Web API
ReadableStream.
يمكنك استهلاك
ResultSet باستدعاء الطريقة
text أو
json على
ResultSet، ما يحمّل مجموعة الصفوف كاملةً التي أعادها الاستعلام إلى الذاكرة.
يجب أن تبدأ في استهلاك
ResultSet في أسرع وقت ممكن، لأنه يُبقي تدفّق الاستجابة مفتوحًا، وبالتالي يُبقي الاتصال الأساسي مشغولًا. ولا يَخزّن العميل البيانات الواردة مؤقتًا، تجنبًا لاحتمال استهلاك التطبيق قدرًا مفرطًا من الذاكرة.
بدلًا من ذلك، إذا كانت البيانات كبيرة جدًا بحيث لا يمكن تحميلها في الذاكرة دفعةً واحدة، يمكنك استدعاء الطريقة
stream ومعالجة البيانات في وضع البث. في هذه الحالة، سيُحوَّل كل جزء من أجزاء الاستجابة إلى مصفوفات صغيرة نسبيًا من الصفوف، جزءًا تلو الآخر (ويعتمد حجم هذه المصفوفة على حجم الجزء الذي يستقبله العميل من الخادم، والذي قد يختلف، وكذلك على حجم الصف الواحد).
يُرجى الرجوع إلى قائمة تنسيقات البيانات المدعومة لتحديد أفضل تنسيق للبث في حالتك. على سبيل المثال، إذا كنت تريد بث كائنات JSON، فيمكنك اختيار JSONEachRow، وسيُحلَّل كل صف على أنه كائن JS، أو ربما التنسيق الأكثر إحكامًا JSONCompactColumns، الذي سيجعل كل صف مصفوفةً مضغوطة من القيم. انظر أيضًا: بث الملفات.
مثال: (Node.js/Web) استعلام يُرجع مجموعة بيانات بتنسيق
interface BaseResultSet<Stream> {
// See "Query ID" section above
query_id: string
// Consume the entire stream and get the contents as a string
// Can be used with any DataFormat
// Should be called only once
text(): Promise<string>
// Consume the entire stream and parse the contents as a JS object
// Can be used only with JSON formats
// Should be called only once
json<T>(): Promise<T>
// Returns a readable stream for responses that can be streamed
// Every iteration over the stream provides an array of Row[] in the selected DataFormat
// Should be called only once
stream(): Stream
}
interface Row {
// Get the content of the row as a plain string
text: string
// Parse the content of the row as a JS object
json<T>(): T
}
JSONEachRow، مع استهلاك التدفّق بالكامل وتحليل المحتويات على هيئة كائنات JavaScript.
الشيفرة المصدرية.
مثال: (Node.js فقط) نتيجة استعلام متدفقة بتنسيق
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT * FROM my_table',
format: 'JSONEachRow',
})
const dataset = await resultSet.json() // or `row.text` to avoid parsing JSON
JSONEachRow باستخدام النهج التقليدي
on('data'). ويمكن استخدامه بالتبادل مع صيغة
for await const. الشيفرة المصدرية.
مثال: (Node.js فقط) نتيجة استعلام متدفقة بتنسيق
const rows = await client.query({
query: 'SELECT number FROM system.numbers_mt LIMIT 5',
format: 'JSONEachRow', // or JSONCompactEachRow, JSONStringsEachRow, etc.
})
const stream = rows.stream()
stream.on('data', (rows: Row[]) => {
rows.forEach((row: Row) => {
console.log(row.json()) // or `row.text` to avoid parsing JSON
})
})
await new Promise((resolve, reject) => {
stream.on('end', () => {
console.log('Completed!')
resolve(0)
})
stream.on('error', reject)
})
CSV باستخدام الأسلوب التقليدي
on('data'). ويمكن استخدامه بالتبادل مع بنية
for await const.
الشيفرة المصدرية
مثال: (Node.js فقط) نتيجة استعلام متدفقة على شكل كائنات JavaScript بتنسيق
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT number FROM system.numbers_mt LIMIT 5',
format: 'CSV', // or TabSeparated, CustomSeparated, etc.
})
const stream = resultSet.stream()
stream.on('data', (rows: Row[]) => {
rows.forEach((row: Row) => {
console.log(row.text)
})
})
await new Promise((resolve, reject) => {
stream.on('end', () => {
console.log('Completed!')
resolve(0)
})
stream.on('error', reject)
})
JSONEachRow، ويُتعامل معها باستخدام صياغة
for await const. ويمكن استخدام ذلك بدلًا من الأسلوب التقليدي
on('data').
الشيفرة المصدرية.
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT number FROM system.numbers LIMIT 10',
format: 'JSONEachRow', // or JSONCompactEachRow, JSONStringsEachRow, etc.
})
for await (const rows of resultSet.stream()) {
rows.forEach(row => {
console.log(row.json())
})
}
مثال: (للويب فقط) التكرار عبر
تستخدم صياغة
for await const شيفرة أقل قليلًا من نهج
on('data')، لكنها قد تؤثر سلبًا في الأداء.
راجع هذه المشكلة في مستودع Node.js لمزيد من التفاصيل.
ReadableStream من الكائنات.
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT * FROM system.numbers LIMIT 10',
format: 'JSONEachRow'
})
const reader = resultSet.stream().getReader()
while (true) {
const { done, value: rows } = await reader.read()
if (done) { break }
rows.forEach(row => {
console.log(row.json())
})
}
هذه هي الطريقة الأساسية لإدراج البيانات.
طريقة insert
نوع الإرجاع مقتضب، لأننا لا نتوقع استرجاع أي بيانات من الخادم ونستهلك دفق الاستجابة فورًا. إذا جرى تمرير مصفوفة فارغة إلى الطريقة
export interface InsertResult {
query_id: string
executed: boolean
}
interface ClickHouseClient {
insert(params: InsertParams): Promise<InsertResult>
}
insert، فلن تُرسَل عبارة
insert إلى الخادم؛ وبدلًا من ذلك، ستُعاد الطريقة فورًا بالقيمة
{ query_id: '...', executed: false }. وإذا لم يُمرَّر
query_id ضمن معلمات الطريقة في هذه الحالة، فستكون قيمته في النتيجة سلسلة فارغة، لأن إرجاع معرّف UUID عشوائي يولّده العميل قد يكون مُربِكًا، إذ إن الاستعلام ذي
query_id هذا لن يكون موجودًا في جدول
system.query_log.
إذا أُرسلت عبارة
insert إلى الخادم، فستكون العلامة
executed هي
true.
يمكن أن تعمل هذه الطريقة إما مع
طريقة
طريقة
insert والدفق في Node.js
Stream.Readable أو مع
Array<T> عادي، وذلك بحسب تنسيق البيانات المحدد لطريقة
insert. راجع أيضًا هذا القسم حول دفق الملفات.
من المفترض استخدام
await مع طريقة
insert؛ ومع ذلك، يمكن تحديد دفق إدخال ثم انتظار عملية
insert لاحقًا، عند اكتمال الدفق فقط (وسيؤدي ذلك أيضًا إلى اكتمال الوعد الخاص بـ
insert). قد يكون هذا مفيدًا في بعض الحالات، مثل مستمعات الأحداث والسيناريوهات المشابهة، لكن معالجة الأخطاء قد تكون معقدة بسبب كثرة الحالات الطرفية في جهة العميل. بدلًا من ذلك، فكّر في استخدام عمليات insert غير المتزامنة كما هو موضح في هذا المثال.
انظر أيضًا: المعلمات الأساسية لجميع طرق العميل. مثال: (Node.js/Web) إدراج مصفوفة من القيم. الشيفرة المصدرية.
interface InsertParams<T> extends BaseQueryParams {
// Table name to insert the data into
table: string
// A dataset to insert.
values: ReadonlyArray<T> | Stream.Readable
// Format of the dataset to insert.
format?: DataFormat
// Allows to specify which columns the data will be inserted into.
// - An array such as `['a', 'b']` will generate: `INSERT INTO table (a, b) FORMAT DataFormat`
// - An object such as `{ except: ['a', 'b'] }` will generate: `INSERT INTO table (* EXCEPT (a, b)) FORMAT DataFormat`
// By default, the data is inserted into all columns of the table,
// and the generated statement will be: `INSERT INTO table FORMAT DataFormat`.
columns?: NonEmptyArray<string> | { except: NonEmptyArray<string> }
}
مثال: (Node.js فقط) إدراج دفق من ملف CSV. الشيفرة المصدرية. انظر أيضًا: بث الملفات.
await client.insert({
table: 'my_table',
// structure should match the desired format, JSONEachRow in this example
values: [
{ id: 42, name: 'foo' },
{ id: 42, name: 'bar' },
],
format: 'JSONEachRow',
})
مثال: استبعِد أعمدة معيّنة من عبارة insert. إذا كان لديك تعريف جدول كالتالي:
await client.insert({
table: 'my_table',
values: fs.createReadStream('./path/to/a/file.csv'),
format: 'CSV',
})
أدرِج عمودًا محددًا فقط:
CREATE OR REPLACE TABLE mytable
(id UInt32, message String)
ENGINE MergeTree()
ORDER BY (id)
استبعاد أعمدة معيّنة:
// Generated statement: INSERT INTO mytable (message) FORMAT JSONEachRow
await client.insert({
table: 'mytable',
values: [{ message: 'foo' }],
format: 'JSONEachRow',
// `id` column value for this row will be zero (default for UInt32)
columns: ['message'],
})
راجع الشيفرة المصدرية للاطلاع على مزيد من التفاصيل. مثال: الإدراج في قاعدة بيانات تختلف عن تلك المحددة في مثيل العميل. الشيفرة المصدرية.
// Generated statement: INSERT INTO mytable (* EXCEPT (message)) FORMAT JSONEachRow
await client.insert({
table: tableName,
values: [{ id: 144 }],
format: 'JSONEachRow',
// `message` column value for this row will be an empty string
columns: {
except: ['message'],
},
})
await client.insert({
table: 'mydb.mytable', // Fully qualified name including the database
values: [{ id: 42, message: 'foo' }],
format: 'JSONEachRow',
})
حاليًا، لا تعمل عمليات الإدراج في
قيود إصدار الويب
@clickhouse/client-web إلا مع التنسيقات
Array<T> و
JSON*.
ولا يزال إدراج التدفقات غير مدعوم في إصدار الويب بسبب ضعف التوافق مع المتصفحات.
وبناءً على ذلك، تبدو واجهة
InsertParams في إصدار الويب مختلفة قليلًا عن إصدار Node.js،
إذ تقتصر
values على النوع
ReadonlyArray<T> فقط:
هذا عرضة للتغيير مستقبلًا. انظر أيضًا: Base parameters for all client methods.
interface InsertParams<T> extends BaseQueryParams {
// Table name to insert the data into
table: string
// A dataset to insert.
values: ReadonlyArray<T>
// Format of the dataset to insert.
format?: DataFormat
// Allows to specify which columns the data will be inserted into.
// - An array such as `['a', 'b']` will generate: `INSERT INTO table (a, b) FORMAT DataFormat`
// - An object such as `{ except: ['a', 'b'] }` will generate: `INSERT INTO table (* EXCEPT (a, b)) FORMAT DataFormat`
// By default, the data is inserted into all columns of the table,
// and the generated statement will be: `INSERT INTO table FORMAT DataFormat`.
columns?: NonEmptyArray<string> | { except: NonEmptyArray<string> }
}
يمكن استخدامها مع العبارات التي لا تُرجع أي مخرجات، عندما لا تكون عبارة
طريقة command
format قابلة للتطبيق، أو عندما لا تكون مهتمًا بالاستجابة على الإطلاق. ومن أمثلة هذه العبارات
CREATE TABLE أو
ALTER TABLE.
يجب استخدام
await معها.
يتم إتلاف تدفق الاستجابة فورًا، ما يعني تحرير socket الأساسي.
انظر أيضًا: Base parameters for all client methods. مثال: (Node.js/Web) أنشئ جدولًا في ClickHouse Cloud. الشيفرة المصدرية.
interface CommandParams extends BaseQueryParams {
// Statement to execute.
query: string
}
interface CommandResult {
query_id: string
}
interface ClickHouseClient {
command(params: CommandParams): Promise<CommandResult>
}
مثال: (Node.js/Web) أنشئ جدولًا في مثيل ClickHouse ذاتي الاستضافة. الشيفرة المصدرية.
await client.command({
query: `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS my_cloud_table
(id UInt64, name String)
ORDER BY (id)
`,
// Recommended for cluster usage to avoid situations where a query processing error occurred after the response code,
// and HTTP headers were already sent to the client.
// See https://clickhouse.com/docs/interfaces/http/#response-buffering
clickhouse_settings: {
wait_end_of_query: 1,
},
})
مثال: (Node.js/الويب) INSERT FROM SELECT
await client.command({
query: `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS my_table
(id UInt64, name String)
ENGINE MergeTree()
ORDER BY (id)
`,
})
await client.command({
query: `INSERT INTO my_table SELECT '42'`,
})
إذا كان لديك استعلام مخصّص لا يندرج ضمن
طريقة
طريقة
Exec
query/
insert،
وكانت النتيجة تهمّك، فيمكنك استخدام
exec كبديل لـ
command.
تعيد
exec دفقًا قابلاً للقراءة ويجب استهلاكه أو إغلاقه من جانب التطبيق.
انظر أيضًا: Base parameters for all client methods. يختلف نوع القيمة المعادة للدفق بين Node.js وإصدار الويب. Node.js:
interface ExecParams extends BaseQueryParams {
// Statement to execute.
query: string
}
interface ClickHouseClient {
exec(params: ExecParams): Promise<QueryResult>
}
الويب:
export interface QueryResult {
stream: Stream.Readable
query_id: string
}
export interface QueryResult {
stream: ReadableStream
query_id: string
}
تُرجِع الطريقة
Ping
ping المخصّصة للتحقق من حالة الاتصال القيمة
true إذا أمكن الوصول إلى الخادم.
إذا تعذّر الوصول إلى الخادم، فستتضمن النتيجة أيضًا الخطأ الأساسي.
قد تكون
type PingResult =
| { success: true }
| { success: false; error: Error }
/** Parameters for the health-check request - using the built-in `/ping` endpoint.
* This is the default behavior for the Node.js version. */
export type PingParamsWithEndpoint = {
select: false
/** AbortSignal instance to cancel a request in progress. */
abort_signal?: AbortSignal
/** Additional HTTP headers to attach to this particular request. */
http_headers?: Record<string, string>
}
/** Parameters for the health-check request - using a SELECT query.
* This is the default behavior for the Web version, as the `/ping` endpoint does not support CORS.
* Most of the standard `query` method params, e.g., `query_id`, `abort_signal`, `http_headers`, etc. will work,
* except for `query_params`, which does not make sense to allow in this method. */
export type PingParamsWithSelectQuery = { select: true } & Omit<
BaseQueryParams,
'query_params'
>
export type PingParams = PingParamsWithEndpoint | PingParamsWithSelectQuery
interface ClickHouseClient {
ping(params?: PingParams): Promise<PingResult>
}
Ping أداة مفيدة للتحقق مما إذا كان الخادم متاحًا عند بدء تشغيل التطبيق، لا سيما مع ClickHouse Cloud، حيث قد يكون المثيل في وضع الخمول ويستيقظ بعد إجراء ping. في هذه الحالة، قد ترغب في إعادة المحاولة بضع مرات مع تأخير بين كل محاولة وأخرى.
لاحظ أنه افتراضيًا، يستخدم إصدار Node.js نقطة النهاية
/ping، بينما يستخدم إصدار الويب استعلام
SELECT 1 لتحقيق نتيجة مماثلة، لأن نقطة النهاية
/ping لا تدعم CORS.
مثال: (Node.js/Web) إجراء ping بسيط على مثيل خادم ClickHouse. ملاحظة: في إصدار الويب، ستكون الأخطاء التي يتم التقاطها مختلفة.
الشيفرة المصدرية.
مثال: إذا كنت تريد أيضًا التحقق من بيانات الاعتماد عند استدعاء الطريقة
const result = await client.ping();
if (!result.success) {
// process result.error
}
ping، أو تمرير معاملات إضافية مثل
query_id، فيمكنك استخدامها كما يلي:
ستدعم الطريقة ping معظم معلمات الطريقة
const result = await client.ping({ select: true, /* query_id, abort_signal, http_headers, or any other query params */ });
query القياسية - راجع تعريف النوع
PingParamsWithSelectQuery.
يُغلق جميع الاتصالات المفتوحة ويُحرِّر الموارد. لا يُحدث أي تأثير في إصدار الويب.
Close (Node.js فقط)
await client.close()
تتوفر عدة أمثلة على تدفّق الملفات باستخدام تنسيقات البيانات الشائعة (NDJSON وCSV وParquet) في مستودع العميل. يُفترض أن يكون تدفّق التنسيقات الأخرى إلى ملف مشابهًا لـ Parquet، وسيكون الاختلاف الوحيد في التنسيق المستخدم في استدعاء
تدفّق الملفات (Node.js فقط)
query (
JSONEachRow و
CSV وما إلى ذلك) واسم ملف الإخراج.
يتعامل العميل مع تنسيقات البيانات بصيغة JSON أو كنص. إذا حدّدت
تنسيقات البيانات المدعومة
format كأحد التنسيقات التابعة لعائلة JSON (
JSONEachRow و
JSONCompactEachRow وما إلى ذلك)، فسيقوم العميل بتسلسل البيانات وإلغاء تسلسلها أثناء نقلها عبر الشبكة.
تُرسل البيانات المقدَّمة بتنسيقات النص “الخام” (
CSV وعائلتا
TabSeparated و
CustomSeparated) عبر الشبكة كما هي، من دون أي تحويلات إضافية.
بالنسبة إلى Parquet، يُرجَّح أن تكون حالة الاستخدام الرئيسية لعمليات SELECT هي كتابة التدفق الناتج إلى ملف. راجع المثال في مستودع العميل.
|التنسيق
|الإدخال (مصفوفة)
|الإدخال (كائن)
|الإدخال/الإخراج (تدفق)
|الإخراج (JSON)
|الإخراج (نص)
|JSON
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONCompact
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONObjectEachRow
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONColumnsWithMetadata
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONStrings
|❌
|❌️
|❌
|✔️
|✔️
|JSONCompactStrings
|❌
|❌
|❌
|✔️
|✔️
|JSONEachRow
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONEachRowWithProgress
|❌️
|❌
|✔️ ❗- انظر أدناه
|✔️
|✔️
|JSONStringsEachRow
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactEachRow
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactStringsEachRow
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactEachRowWithNames
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactStringsEachRowWithNames
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes
|✔️
|❌
|✔️
|✔️
|✔️
|CSV
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CSVWithNames
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CSVWithNamesAndTypes
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|TabSeparated
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|TabSeparatedRaw
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|TabSeparatedWithNames
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|TabSeparatedWithNamesAndTypes
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CustomSeparated
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CustomSeparatedWithNames
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|CustomSeparatedWithNamesAndTypes
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️
|Parquet
|❌
|❌
|✔️
|❌
|✔️❗- انظر أدناه
JSONEachRowWithProgress هو تنسيق مخصّص للإخراج فقط ويدعم الإبلاغ عن التقدم ضمن التدفق. راجع هذا المثال لمزيد من التفاصيل.
تتوفر القائمة الكاملة لتنسيقات الإدخال والإخراج في ClickHouse
هنا.
أنواع بيانات ClickHouse المدعومة
ينطبق نوع JS المرتبط على أي تنسيقات
JSON*، باستثناء التنسيقات التي تمثل كل شيء كسلسلة نصية (مثل
JSONStringEachRow)
القائمة الكاملة لتنسيقات ClickHouse المدعومة متاحة هنا. انظر أيضًا:
|النوع
|الحالة
|نوع JS
|UInt8/16/32
|✔️
|number
|UInt64/128/256
|✔️ ❗- انظر أدناه
|string
|Int8/16/32
|✔️
|number
|Int64/128/256
|✔️ ❗- انظر أدناه
|string
|Float32/64
|✔️
|number
|Decimal
|✔️ ❗- انظر أدناه
|number
|Boolean
|✔️
|boolean
|String
|✔️
|string
|FixedString
|✔️
|string
|UUID
|✔️
|string
|Date32/64
|✔️
|string
|DateTime32/64
|✔️ ❗- انظر أدناه
|string
|Enum
|✔️
|string
|LowCardinality
|✔️
|string
|Array(T)
|✔️
|T[]
|(new) JSON
|✔️
|object
|Variant(T1, T2…)
|✔️
|T (بحسب النوع الفعلي)
|Dynamic
|✔️
|T (بحسب النوع الفعلي)
|Nested
|✔️
|T[]
|Tuple(T1, T2, …)
|✔️
|[T1, T2, …]
|Tuple(n1 T1, n2 T2…)
|✔️
|{ n1: T1; n2: T2; …}
|Nullable(T)
|✔️
|نوع JS لـ T أو null
|IPv4
|✔️
|string
|IPv6
|✔️
|string
|Point
|✔️
|[ number, number ]
|Ring
|✔️
|Array<Point>
|Polygon
|✔️
|Array<Ring>
|MultiPolygon
|✔️
|Array<Polygon>
|Map(K, V)
|✔️
|Record<K, V>
|Time/Time64
|✔️
|string
نظرًا لأن العميل يُدرج القيم من دون أي تحويل إضافي للنوع، فلا يمكن إدراج الأعمدة من النوع
محاذير أنواع Date/Date32
Date/
Date32 إلا
كسلاسل نصية.
مثال: أدرج قيمة من النوع
Date.
الشيفرة المصدرية
ومع ذلك، إذا كنت تستخدم أعمدة
await client.insert({
table: 'my_table',
values: [ { date: '2022-09-05' } ],
format: 'JSONEachRow',
})
DateTime أو
DateTime64، يمكنك استخدام كلٍّ من السلاسل النصية وكائنات JS Date. ويمكن تمرير كائنات JS Date إلى
insert كما هي مع ضبط
date_time_input_format على
best_effort. راجع هذا المثال لمزيد من التفاصيل.
يمكن إدراج قيم Decimal باستخدام تنسيقات من عائلة
محاذير أنواع Decimal*
JSON*. بافتراض أن لدينا جدولًا معرّفًا كما يلي:
يمكن إدراج القيم دون فقدان الدقة باستخدام التمثيل النصي:
CREATE TABLE my_table
(
id UInt32,
dec32 Decimal(9, 2),
dec64 Decimal(18, 3),
dec128 Decimal(38, 10),
dec256 Decimal(76, 20)
)
ENGINE MergeTree()
ORDER BY (id)
ومع ذلك، عند الاستعلام عن البيانات بتنسيقات
await client.insert({
table: 'my_table',
values: [{
id: 1,
dec32: '1234567.89',
dec64: '123456789123456.789',
dec128: '1234567891234567891234567891.1234567891',
dec256: '12345678912345678912345678911234567891234567891234567891.12345678911234567891',
}],
format: 'JSONEachRow',
})
JSON*، سيُرجع ClickHouse قيم Decimal على شكل أرقام افتراضيًا، مما قد يؤدي إلى فقدان الدقة. لتجنّب ذلك، يمكنك تحويل قيم Decimal إلى سلسلة نصية في الاستعلام:
راجع هذا المثال لمزيد من التفاصيل.
await client.query({
query: `
SELECT toString(dec32) AS decimal32,
toString(dec64) AS decimal64,
toString(dec128) AS decimal128,
toString(dec256) AS decimal256
FROM my_table
`,
format: 'JSONEachRow',
})
على الرغم من أن الخادم يمكنه قبولها كأرقام، فإنها تُعاد كسلاسل نصية في تنسيقات الإخراج من عائلة
الأنواع العددية الصحيحة: Int64, Int128, Int256, UInt64, UInt128, UInt256
JSON* لتجنب
overflow للأعداد الصحيحة، لأن القيم القصوى لهذه الأنواع أكبر من
Number.MAX_SAFE_INTEGER.
ومع ذلك، يمكن تعديل هذا السلوك
باستخدام إعداد
output_format_json_quote_64bit_integers
.
مثال: اضبط تنسيق إخراج JSON للأرقام ذات 64 بت.
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT * from system.numbers LIMIT 1',
format: 'JSONEachRow',
})
expect(await resultSet.json()).toEqual([ { number: '0' } ])
const resultSet = await client.query({
query: 'SELECT * from system.numbers LIMIT 1',
format: 'JSONEachRow',
clickhouse_settings: { output_format_json_quote_64bit_integers: 0 },
})
expect(await resultSet.json()).toEqual([ { number: 0 } ])
يمكن للعميل تعديل سلوك ClickHouse من خلال آلية الإعدادات. يمكن تعيين الإعدادات على مستوى مثيل العميل بحيث تُطبَّق على كل طلب يُرسَل إلى ClickHouse:
إعدادات ClickHouse
أو يمكن ضبط إعداد على مستوى الطلب:
const client = createClient({
clickhouse_settings: {}
})
يمكن العثور على ملف تعريف الأنواع الذي يضم جميع إعدادات ClickHouse المدعومة هنا.
client.query({
clickhouse_settings: {}
})
موضوعات متقدمة
يمكنك إنشاء استعلامٍ بمعلمات وتمرير قيَم إليها من تطبيق العميل. يتيح لك ذلك تجنب تنسيق الاستعلام بقيَم ديناميكية محددة على جهة العميل. نسّق الاستعلام كالمعتاد، ثم ضع القيَم التي تريد تمريرها من معلمات التطبيق إلى الاستعلام بين أقواس بالتنسيق التالي:
الاستعلامات ذات المعلمات
حيث:
{<name>: <data_type>}
name— معرّف العنصر النائب.
data_type- نوع البيانات لقيمة مَعلمة التطبيق.
اطّلع على https://clickhouse.com/docs/interfaces/cli#cli-queries-with-parameters-syntax لمزيد من التفاصيل.
await client.query({
query: 'SELECT plus({val1: Int32}, {val2: Int32})',
format: 'CSV',
query_params: {
val1: 10,
val2: 20,
},
})
ملاحظة: ضغط الطلبات غير متاح حاليًا في إصدار الويب. أما ضغط الاستجابات فيعمل بشكل طبيعي. ويدعم إصدار Node.js الاثنين معًا. يمكن أن تستفيد تطبيقات البيانات التي تعمل مع مجموعات بيانات كبيرة عبر الشبكة من تفعيل الضغط. حاليًا، لا يتوفر الدعم إلا لـ
الضغط
GZIP باستخدام zlib.
معلمات الإعداد هي:
createClient({
compression: {
response: true,
request: true
}
})
response: trueيوجّه ClickHouse server لإرسال جسم الاستجابة مضغوطًا. القيمة الافتراضية:
response: false
request: trueيفعّل الضغط في جسم طلب العميل. القيمة الافتراضية:
request: false
يقوم تنفيذ المُسجِّل الافتراضي بإخراج سجلات السجل إلى
التسجيل (Node.js فقط)
stdout عبر الطريقتين
console.debug/info، وإلى
stderr عبر الطريقتين
console.warn/error.
يمكنك تخصيص منطق التسجيل من خلال توفير
LoggerClass، واختيار مستوى السجل المطلوب عبر المعامل
level (القيمة الافتراضية هي
WARN):
حاليًا، سيسجّل العميل الأحداث التالية:
import type { Logger } from '@clickhouse/client'
// All three LogParams types are exported by the client
interface LogParams {
module: string
message: string
args?: Record<string, unknown>
}
type ErrorLogParams = LogParams & { err: Error }
type WarnLogParams = LogParams & { err?: Error }
class MyLogger implements Logger {
trace({ module, message, args }: LogParams) {
// ...
}
debug({ module, message, args }: LogParams) {
// ...
}
info({ module, message, args }: LogParams) {
// ...
}
warn({ module, message, args }: WarnLogParams) {
// ...
}
error({ module, message, args, err }: ErrorLogParams) {
// ...
}
}
const client = createClient({
log: {
LoggerClass: MyLogger,
level: ClickHouseLogLevel.DEBUG,
}
})
TRACE- معلومات منخفضة المستوى عن دورة حياة مقابس Keep-Alive
DEBUG- معلومات الاستجابة (من دون رؤوس التفويض ومعلومات المضيف)
INFO- غير مستخدم في الغالب، ويطبع مستوى السجل الحالي عند تهيئة العميل
WARN- أخطاء غير فادحة؛ يُسجَّل طلب
pingالفاشل كتحذير، لأن الخطأ الأساسي يكون مضمنًا في النتيجة المعادة
ERROR- أخطاء فادحة من الطرق
query/
insert/
exec/
command، مثل فشل الطلب
يوفّر عميل Node.js دعمًا اختياريًا لكلٍّ من TLS الأساسي (Certificate Authority فقط) وTLS المتبادل (Certificate Authority وشهادات العميل). مثال على تهيئة TLS الأساسية، بافتراض أن شهاداتك موجودة في المجلد
شهادات TLS (Node.js فقط)
certs
وأن اسم ملف CA هو
CA.pem:
مثال على تهيئة TLS المتبادل باستخدام شهادات العميل:
const client = createClient({
url: 'https://<hostname>:<port>',
username: '<username>',
password: '<password>', // if required
tls: {
ca_cert: fs.readFileSync('certs/CA.pem'),
},
})
اطّلع على الأمثلة الكاملة لـ TLS الأساسي والمتبادل في المستودع.
const client = createClient({
url: 'https://<hostname>:<port>',
username: '<username>',
tls: {
ca_cert: fs.readFileSync('certs/CA.pem'),
cert: fs.readFileSync(`certs/client.crt`),
key: fs.readFileSync(`certs/client.key`),
},
})
يُفعّل العميل Keep-Alive في وكيل HTTP الأساسي افتراضيًا، ما يعني إعادة استخدام المقابس المتصلة للطلبات اللاحقة، مع إرسال الترويسة
إعداد Keep-Alive (Node.js فقط)
Connection: keep-alive. وتبقى المقابس الخاملة ضمن مجموعة الاتصالات لمدة 2500 مللي ثانية افتراضيًا (راجع الملاحظات حول ضبط هذا الخيار).
يُفترض أن تكون قيمة
keep_alive.idle_socket_ttl أقل بفارق ملحوظ من إعدادات الخادم/موازن التحميل. والسبب الرئيسي هو أنه، نظرًا لأن HTTP/1.1 يسمح للخادم بإغلاق المقابس من دون إخطار العميل، فإذا أغلق الخادم أو موازن التحميل الاتصال قبل أن يغلقه العميل، فقد يحاول العميل إعادة استخدام مقبس مغلق، ما يؤدي إلى الخطأ
socket hang up.
إذا كنت تعدّل
keep_alive.idle_socket_ttl، فضع في اعتبارك أنه يجب أن يظل متوافقًا دائمًا مع إعدادات Keep-Alive الخاصة بالخادم/موازن التحميل، وأن يكون أقل منها دائمًا، بما يضمن ألا يغلق الخادم الاتصال المفتوح أولًا.
يضبط العميل
ضبط
ضبط
idle_socket_ttl
keep_alive.idle_socket_ttl على 2500 ملّي ثانية، إذ يمكن اعتبارها القيمة الافتراضية الأكثر أمانًا؛ وعلى جانب الخادم، قد يُضبط
keep_alive_timeout على قيمة منخفضة تصل إلى 3 ثوانٍ في إصدارات ClickHouse الأقدم من 23.11 من دون أي تعديلات على
config.xml.
يمكنك العثور على قيمة مهلة Keep-Alive الصحيحة في ترويسات استجابة الخادم بتشغيل الأمر التالي:
تحقق من قيم ترويستي
curl -is --data-binary "SELECT 1" <clickhouse_url>
Connection و
Keep-Alive في الاستجابة. على سبيل المثال:
في هذه الحالة، تكون قيمة
Connection: Keep-Alive
Keep-Alive: timeout=10
keep_alive_timeout 10 ثوانٍ، ويمكنك محاولة زيادة
keep_alive.idle_socket_ttl إلى 9000 أو حتى 9500 مللي ثانية للإبقاء على المقابس الخاملة مفتوحة لفترة أطول قليلًا من الوضع الافتراضي. راقب أي أخطاء محتملة من نوع “Socket hang-up”، إذ تشير إلى أن الخادم يغلق الاتصالات قبل أن يغلقها العميل، وخفِّض القيمة حتى تختفي الأخطاء.
إذا كنت تواجه أخطاء
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
socket hang up حتى عند استخدام أحدث إصدار من العميل، فهناك الخيارات التالية لحل هذه المشكلة:
-
فعِّل السجلات بمستوى
WARNعلى الأقل (وهو المستوى الافتراضي). يتيح ذلك التحقق مما إذا كان هناك دفق غير مستهلك أو دفق معلّق في شيفرة التطبيق؛ إذ ستسجّله طبقة النقل عند مستوى
WARN، لأن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق المقبس من جانب الخادم. يمكنك تفعيل التسجيل في إعدادات العميل كما يلي:
const client = createClient({ log: { level: ClickHouseLogLevel.WARN }, })
-
تأكد من أن الإعداد المطلوب مُطبَّق على مثيل العميل الصحيح. إذا كان لديك عدة مثيلات للعميل في تطبيقك، فتحقق مرة أخرى من أن المثيل الذي تستخدمه للاستعلامات لديه القيمة الصحيحة لـ
keep_alive.idle_socket_ttl.
-
خفِّض إعداد
keep_alive.idle_socket_ttlفي إعدادات العميل بمقدار 500 مللي ثانية. في بعض الحالات، مثل ارتفاع كمون الشبكة بين العميل والخادم، قد يكون هذا مفيدًا لتجنّب الحالة التي يحصل فيها طلب صادر على مقبس على وشك أن يغلقه الخادم.
-
إذا كان هذا الخطأ يحدث أثناء الاستعلامات طويلة التشغيل من دون وجود بيانات داخلة أو خارجة (على سبيل المثال،
INSERT FROM SELECTطويل التشغيل)، فقد يكون السبب موازن تحميل أو مكونات شبكة أخرى تغلق الاتصالات طويلة الأمد أو الطلبات طويلة التشغيل. يمكنك محاولة فرض وصول بعض البيانات أثناء الاستعلامات طويلة التشغيل باستخدام مجموعة إعدادات ClickHouse التالية:ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الحجم الإجمالي للترويسات المستلمة له حد أقصى قدره 16KB في الإصدارات الحديثة من Node.js؛ وبعد تلقّي عدد معيّن من ترويسات التقدم، وكان ذلك نحو 70-80 في اختباراتنا، سيجري إنشاء استثناء. ومن الممكن أيضًا استخدام نهج مختلف تمامًا، مع تجنّب وقت الانتظار في تنسيق النقل بالكامل؛ ويمكن فعل ذلك بالاستفادة من “الميزة” في واجهة HTTP التي تقضي بعدم إلغاء عمليات mutation عند فقدان الاتصال. راجع هذا المثال (الجزء 2) لمزيد من التفاصيل.
const client = createClient({ // هنا نفترض أن لدينا بعض الاستعلامات التي يزيد execution time الخاص بها عن 5 دقائق request_timeout: 400_000, /** تتيح هذه الإعدادات معًا تجنّب مشكلات timeout الخاصة بـ LB في حالة الاستعلامات طويلة التشغيل التي لا تدخل فيها بيانات أو تخرج منها، * مثل `INSERT FROM SELECT` وما شابهها، إذ قد يعتبر LB الاتصال خاملًا ويغلقه بشكل مفاجئ. * في هذه الحالة، نفترض أن لدى LB timeout لاتصال خامل مقداره 120s، لذا نضبط 110s كقيمة "آمنة". */ clickhouse_settings: { send_progress_in_http_headers: 1, http_headers_progress_interval_ms: '110000', // UInt64, should be passed as a string }, })
-
يمكن تعطيل ميزة Keep-Alive بالكامل. في هذه الحالة، سيضيف العميل أيضًا ترويسة
Connection: closeإلى كل طلب، ولن يعيد
HTTP agentالأساسي استخدام الاتصالات. سيتم تجاهل إعداد
keep_alive.idle_socket_ttl، إذ لن تكون هناك مقابس خاملة. سيؤدي هذا إلى كلفة إضافية، لأن اتصالًا جديدًا سيُنشأ لكل طلب.
const client = createClient({ keep_alive: { enabled: false, }, })
-
استبعد المشكلات المحتملة في بقية مكدس الشبكة، بما في ذلك Node.js نفسه، عن طريق تشغيل اختبار بسيط من سطر الأوامر باستخدام مثيل ClickHouse نفسه ومسار الشبكة نفسه (أي من الجهاز نفسه أو من مقطع الشبكة نفسه، مثل pod في Kubernetes)، على سبيل المثال باستخدام
curl:قد ترغب في تشغيله ضمن حلقة لعدة دقائق. إذا رأيت أخطاء مشابهة في
curl -is --user '<user>:<password>' --data-binary "SELECT 1" <clickhouse_url>
curl، فمن المرجح أن المشكلة لا تتعلق بإعدادات العميل، بل بمكدس الشبكة أو إعدادات الخادم.
-
لاختبار الاتصال باستخدام وظائف Node.js الأساسية، يمكنك محاولة إنشاء HTTP request بسيطة إلى ClickHouse server باستخدام واجهة
fetchAPI المدمجة:
const response = await fetch('<clickhouse_url>?query=SELECT+1', {
method: 'POST',
headers: {
'Authorization': 'Basic ' + Buffer.from('<user>:<password>').toString('base64'),
}
})
-
في بعض الحالات، قد تضيف شيفرة التطبيق أو موائمات إطار العمل
ping()استباقية قبل تنفيذ الاستعلام الفعلي، ما قد يؤدي إلى وضع ينجح فيه طلب
ping()، لكن يفشل طلب الاستعلام اللاحق بخطأ “socket hang up” بسبب المشكلة الأساسية نفسها المرتبطة بالاتصالات الخاملة. إذا لاحظت هذا النمط في السجلات، فحاول التحقق مما إذا كان هناك خيار لتعطيل عمليات
ping()الاستباقية في إطار العمل أو في شيفرة التطبيق. ومن المفترض أن يساعد ذلك أيضًا في تقليل احتمال التعرّض لتقييد المعدّل من أي من مكوّنات الشبكة الوسيطة.
- تأكد من أن التطبيق نفسه يحصل على وقت CPU كافٍ، وأن الشبكة لا يقيّد موفّر الاستضافة معدلها. وقد تكون أيضًا وسائل المراقبة المختلفة، مثل مقاييس توقّف GC المؤقت، ومقاييس تأخر حلقة الأحداث، وما شابهها، مفيدة في استبعاد المشكلات المحتملة الناتجة عن شحّ الموارد.
- جرّب فحص شيفرة التطبيق مع تفعيل قاعدة ESLint no-floating-promises، إذ يساعد ذلك في تحديد الوعود غير المُعالجة التي قد تؤدي إلى تدفقات ومقابس معلّقة.
عند استخدام العميل مع مستخدم
المستخدمون ذوو صلاحية القراءة فقط
readonly=1، لا يمكن تمكين ضغط الاستجابة، لأنه يتطلب الإعداد
enable_http_compression. سيؤدي التكوين التالي إلى حدوث خطأ:
اطّلع على المثال الذي يسلّط الضوء بشكل أكبر على القيود المفروضة على المستخدم ذي
const client = createClient({
compression: {
response: true, // won't work with a readonly=1 user
},
})
readonly=1.
إذا كان مثيل ClickHouse لديك خلف وكيل، وكانت هناك قيمة لاسم المسار ضمن عنوان URL، كما في المثال http://proxy:8123/clickhouse_server، فحدِّد
وكيل مع اسم مسار
clickhouse_server كخيار الإعداد
pathname (مع أو بدون شرطة مائلة في البداية)؛ وإلا، فإذا أُدرج مباشرةً في
url فسيُعامل على أنه الخيار
database. كما أن أسماء المسارات متعددة المقاطع مدعومة، مثل
/my_proxy/db.
const client = createClient({
url: 'http://proxy:8123',
pathname: '/clickhouse_server',
})
إذا كان لديك وكيل عكسي مع مصادقة أمام نشر ClickHouse لديك، فيمكنك استخدام الإعداد
وكيل عكسي مع المصادقة
http_headers لتوفير الترويسات اللازمة هناك:
const client = createClient({
http_headers: {
'My-Auth-Header': '...',
},
})
افتراضيًا، سيُهيّئ العميل وكيل HTTP أو HTTPS الأساسي باستخدام الإعدادات المحددة في تهيئة العميل (مثل
وكيل HTTP/HTTPS مخصص (تجريبي، Node.js فقط)
max_open_connections و
keep_alive.enabled و
tls)، ليتولى إدارة الاتصالات مع خادم ClickHouse. بالإضافة إلى ذلك، إذا استُخدمت شهادات TLS، فسيُهيَّأ الوكيل الأساسي بالشهادات اللازمة، وستُفرض ترويسات مصادقة TLS الصحيحة.
بعد الإصدار 1.2.0، أصبح من الممكن تزويد العميل بوكيل HTTP أو HTTPS مخصص ليحل محل الوكيل الأساسي الافتراضي. وقد يكون ذلك مفيدًا في حالات تهيئة الشبكة المعقدة. تنطبق الشروط التالية عند توفير وكيل مخصص:
- لن يكون للخيارين
max_open_connectionsو
tlsأي تأثير، وسيتجاهلهما العميل، لأنهما جزء من تهيئة الوكيل الأساسي.
- سيقتصر
keep_alive.enabledعلى تحديد القيمة الافتراضية لترويسة
Connection(
true->
Connection: keep-alive،
false->
Connection: close).
- مع أن إدارة مقابس keep-alive الخاملة ستستمر في العمل (لأنها لا ترتبط بالوكيل، بل بالمقبس نفسه)، فقد أصبح من الممكن الآن تعطيلها بالكامل بضبط قيمة
keep_alive.idle_socket_ttlعلى
0.
استخدام وكيل HTTP أو HTTPS مخصّص من دون شهادات:
أمثلة على استخدام وكيل مخصّص
استخدام HTTPS Agent مخصّص مع إعداد TLS أساسي وشهادة CA:
const agent = new http.Agent({ // or https.Agent
keepAlive: true,
keepAliveMsecs: 2500,
maxSockets: 10,
maxFreeSockets: 10,
})
const client = createClient({
http_agent: agent,
})
استخدام HTTPS Agent مخصّص مع TLS المتبادل:
const agent = new https.Agent({
keepAlive: true,
keepAliveMsecs: 2500,
maxSockets: 10,
maxFreeSockets: 10,
ca: fs.readFileSync('./ca.crt'),
})
const client = createClient({
url: 'https://myserver:8443',
http_agent: agent,
// With a custom HTTPS agent, the client won't use the default HTTPS connection implementation; the headers should be provided manually
http_headers: {
'X-ClickHouse-User': 'username',
'X-ClickHouse-Key': 'password',
},
// Important: authorization header conflicts with the TLS headers; disable it.
set_basic_auth_header: false,
})
عند استخدام الشهادات و وكيل HTTPS مخصّص، يُرجَّح أن يلزم تعطيل ترويسة التفويض الافتراضية عبر الإعداد
const agent = new https.Agent({
keepAlive: true,
keepAliveMsecs: 2500,
maxSockets: 10,
maxFreeSockets: 10,
ca: fs.readFileSync('./ca.crt'),
cert: fs.readFileSync('./client.crt'),
key: fs.readFileSync('./client.key'),
})
const client = createClient({
url: 'https://myserver:8443',
http_agent: agent,
// With a custom HTTPS agent, the client won't use the default HTTPS connection implementation; the headers should be provided manually
http_headers: {
'X-ClickHouse-User': 'username',
'X-ClickHouse-Key': 'password',
'X-ClickHouse-SSL-Certificate-Auth': 'on',
},
// Important: authorization header conflicts with the TLS headers; disable it.
set_basic_auth_header: false,
})
set_basic_auth_header (أُضيف في الإصدار 1.2.0)، لأنها تتعارض مع ترويسات TLS. ويجب توفير جميع ترويسات TLS يدويًا.
القيود المعروفة (Node.js/web)
- لا توجد مُحوِّلات بيانات لمجموعات النتائج، لذا لا تُستخدم سوى الأنواع البدائية في اللغة. ومن المخطط إضافة بعض مُحوِّلات أنواع البيانات مع دعم RowBinary format.
- توجد بعض الملاحظات المتعلقة بأنواع البيانات Decimal* وDate* / DateTime*.
- عند استخدام تنسيقات عائلة JSON*، تُمثَّل الأرقام الأكبر من Int32 كسلاسل نصية، لأن القيم القصوى لأنواع Int64+ أكبر من
Number.MAX_SAFE_INTEGER. راجع قسم Integral types لمزيد من التفاصيل.
القيود المعروفة (الويب)
- يعمل التدفّق مع استعلامات select، لكنه معطّل لعمليات insert (وعلى مستوى النوع أيضًا).
- ضغط الطلبات معطّل، ويتم تجاهل الإعدادات. أما ضغط الاستجابة فيعمل.
- لا يتوفر دعم للتسجيل حتى الآن.
نصائح لتحسين الأداء
- لتقليل استهلاك ذاكرة التطبيق، يُنصح باستخدام التدفقات في عمليات الإدراج الكبيرة (مثلًا من الملفات) واستعلامات
SELECTعند الحاجة. وبالنسبة إلى مستمعي الأحداث وحالات الاستخدام المشابهة، قد تكون الإدراجات غير المتزامنة خيارًا جيدًا آخر، إذ تتيح تقليل التجميع على جهة العميل أو حتى الاستغناء عنه تمامًا. تتوفر أمثلة على الإدراج غير المتزامن في مستودع العميل، حيث تأتي أسماء الملفات بالبادئة
async_insert_.
- لا يفعّل العميل ضغط الطلبات أو الاستجابات افتراضيًا. ومع ذلك، عند تنفيذ استعلامات
SELECTأو إدراج مجموعات بيانات كبيرة، يمكنك التفكير في تفعيله عبر
ClickHouseClientConfigOptions.compression(إما لـ
requestفقط أو
responseفقط أو لكليهما).
- يفرض الضغط أثرًا ملحوظًا على الأداء. فتفعيله لـ
requestأو
responseسيؤثر سلبًا في سرعة استعلامات
SELECTأو عمليات الإدراج، على التوالي، لكنه سيقلل حجم حركة مرور الشبكة التي ينقلها التطبيق.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو احتجت إلى مساعدة، فلا تتردد في التواصل معنا على Community Slack (قناة
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#clickhouse-js) أو عبر GitHub issues.