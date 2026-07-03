يوفّر هذا الإصدار تسجيل دخول سلسًا للمسؤولين إلى وحدة تحكم SQL، وأداءً محسّنًا لعمليات القراءة الباردة، وموصل Metabase محسّنًا لـ ClickHouse Cloud.
20 ديسمبر 2022
- إتاحة وصول سلس إلى وحدة تحكم SQL للمستخدمين المسؤولين
- تغيير الدور الافتراضي للمدعوين الجدد إلى “Administrator”
- إضافة استبيان الإعداد
الموثوقية والأداء
- أُضيفت آلية إعادة المحاولة لاستعلامات إدراج طويلة التنفيذ للتعافي عند حدوث أعطال في الشبكة
- تحسين أداء عمليات القراءة الباردة
تغييرات Integrations
- حصلت إضافة Metabase على تحديث رئيسي طال انتظاره إلى الإصدار v0.9.1. وهي الآن متوافقة مع أحدث إصدار من Metabase، وقد خضعت لاختبارات مكثفة على ClickHouse Cloud.
أصبح ClickHouse Cloud الآن جاهزًا لبيئات الإنتاج مع امتثال SOC2 Type II، واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لزمن التشغيل لأعباء العمل في الإنتاج، وصفحة حالة عامة. يتضمن هذا الإصدار إمكانات رئيسية جديدة مثل التكامل مع AWS Marketplace، ووحدة تحكم SQL — وهي بيئة عمل لاستكشاف البيانات لمستخدمي ClickHouse، وClickHouse Academy — التعلّم الذاتي في ClickHouse Cloud. تعرّف على المزيد في هذه المدونة.
6 ديسمبر 2022 - التوافر العام
جاهز لبيئات الإنتاج
- امتثال SOC 2 Type II (التفاصيل في المدونة وTrust Center)
- صفحة الحالة العامة لـ ClickHouse Cloud
- تتوفر اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لزمن التشغيل لحالات الاستخدام الإنتاجية
- متاح عبر AWS Marketplace
أبرز الإمكانات الجديدة
- طرحنا وحدة تحكم SQL، وهي بيئة عمل لاستكشاف البيانات لمستخدمي ClickHouse
- أطلقنا ClickHouse Academy، للتعلّم الذاتي في ClickHouse Cloud
تغييرات التسعير واحتساب الاستخدام
- تم تمديد الفترة التجريبية إلى 30 يومًا
- طرح خدمات Development بسعة ثابتة وتكلفة شهرية منخفضة، وهي مناسبة جدًا للمشاريع الناشئة وبيئات التطوير والاختبار قبل الإنتاج
- طرح أسعار مخفّضة جديدة لخدمات الإنتاج، مع مواصلتنا تحسين طريقة تشغيل ClickHouse Cloud وتوسيع نطاقه
- تحسين مستوى التفصيل والدقة عند احتساب موارد الحوسبة
تغييرات Integrations
- أُتيح دعم محركات التكامل ClickHouse Postgres / MySQL
- أُضيف دعم للدوال المعرفة من قبل المستخدم (UDFs) في SQL
- تمت ترقية Kafka Connect Sink إلى حالة Beta
- تم تحسين واجهة مستخدم Integrations بإضافة بيانات وصفية ثرية حول الإصدارات، وحالة التحديث، وغير ذلك
- دعم المصادقة متعددة العوامل في Cloud Console
- تحسين التنقّل في Cloud Console على الأجهزة المحمولة
تغييرات في التوثيق
- أُضيف قسم التوثيق مخصص لـ ClickHouse Cloud
إصلاحات الأخطاء
- تمت معالجة مشكلة معروفة كانت تؤدي إلى عدم عمل الاستعادة من النسخة الاحتياطية دائمًا بسبب حلّ التبعيات
يقدّم هذا الإصدار امتثال SOC2 من النوع الثاني، ويحدّث إصدار ClickHouse إلى 22.11، ويُحسّن عددًا من برامج ClickHouse العميلة والتكاملات.
29 نوفمبر 2022
- الحصول على امتثال SOC2 من النوع II (التفاصيل في المدونة وTrust Center)
- تمت إضافة مؤشر الحالة “Idle” للدلالة على أن الخدمة قد أُوقِفت مؤقتًا تلقائيًا
ترقية إصدار ClickHouse 22.11
- أُضيف دعم لمحركات الجداول ودوال الجداول في Hudi وDeltaLake
- جرى تحسين الاجتياز التكراري للدلائل في S3
- أُضيف دعم لبنية الفواصل الزمنية المركبة
- جرى تحسين موثوقية الإدراج مع إعادة المحاولة عند الإدراج
- راجع سجل التغييرات المفصل للإصدار 22.11 للاطلاع على القائمة الكاملة للتغييرات
التكاملات
- عميل بايثون: دعم v3.11، وتحسين أداء الإدراج
- عميل Go: إصلاح دعم DateTime وInt64
- عميل JS: دعم المصادقة المتبادلة عبر SSL
- dbt-clickhouse: دعم DBT v1.3
إصلاحات للأخطاء
- تم إصلاح خطأ كان يعرض إصدارًا قديمًا من ClickHouse بعد الترقية
- لم يعد تغيير الأذونات لحساب “default” يؤدي إلى قطع الجلسات
- لم تعد الحسابات الجديدة غير الإدارية تملك حق الوصول إلى جداول النظام افتراضيًا
المشكلات المعروفة في هذا الإصدار
- قد لا تنجح الاستعادة من النسخة الاحتياطية بسبب حلّ التبعيات
يتيح هذا الإصدار استخدام القواميس بالاعتماد على جداول ClickHouse المحلية ومصادر HTTP، ويضيف دعمًا لمنطقة مومباي، ويحسّن تجربة المستخدم في Cloud Console.
17 نوفمبر 2022
- تحسين تنسيق الفواتير
- تبسيط واجهة المستخدم لإدخال طريقة الدفع
- إضافة تسجيل نشاط أكثر تفصيلًا للنسخ الاحتياطية
- تحسين معالجة الأخطاء أثناء رفع الملف
إصلاحات للأخطاء
- تم إصلاح خلل كان قد يؤدي إلى فشل النسخ الاحتياطية إذا وُجدت ملفات كبيرة منفردة في بعض الأجزاء
- تم إصلاح خلل كانت بسببه عمليات الاستعادة من النسخة الاحتياطية لا تنجح إذا طُبِّقت تغييرات على قائمة الوصول في الوقت نفسه
المشكلات المعروفة
- قد لا تنجح الاستعادة من النسخة الاحتياطية بسبب مشكلات في حلّ التبعيات
يلغي هذا الإصدار وحدات القراءة والكتابة من التسعير (راجع صفحة التسعير لمزيد من التفاصيل)، ويحدّث إصدار ClickHouse إلى 22.10، ويضيف دعمًا لمستويات أعلى من التوسّع الرأسي لعملاء الخدمة الذاتية، ويحسّن الموثوقية من خلال إعدادات افتراضية أفضل.
3 نوفمبر 2022
- أُزيلت وحدات القراءة والكتابة من نموذج التسعير
تغييرات الإعدادات
- لم يعد بإمكان المستخدمين تغيير الإعدادات
allow_suspicious_low_cardinality_typesو
allow_suspicious_fixed_string_typesو
allow_suspicious_codecs(القيمة الافتراضية هي false) لأسباب تتعلق بالاستقرار.
- زيادة الحد الأقصى للخدمة الذاتية للتوسّع الرأسي إلى 720 جيجابايت من الذاكرة للعملاء المشتركين
- تحسين سير عمل الاستعادة من النسخة الاحتياطية لإتاحة تعيين قواعد IP Access List وكلمة المرور
- إضافة قوائم انتظار لـ GCP وAzure في مربع حوار إنشاء الخدمة
- تحسين معالجة الأخطاء أثناء رفع الملفات
- تحسين سير عمل إدارة الفوترة
ترقية إصدار ClickHouse 22.10
- تحسين عمليات الدمج في مخازن الكائنات عبر تخفيف عتبة “وجود عدد كبير جدًا من الأجزاء” عند وجود عدد كبير من الأجزاء الضخمة (10 GiB على الأقل). يتيح ذلك الوصول إلى ما يصل إلى بيتابايتات من البيانات في partition واحدة ضمن table واحدة.
- تحسين التحكم في عملية الدمج باستخدام الإعداد
min_age_to_force_merge_seconds، بحيث يتم الدمج بعد تجاوز عتبة زمنية معيّنة.
- إضافة صياغة متوافقة مع MySQL لإعادة تعيين الإعدادات:
SET setting_name = DEFAULT.
- إضافة دوال لترميز منحنى Morton، وتجزئة الأعداد الصحيحة في Java، وتوليد الأرقام العشوائية.
- راجع سجل التغييرات التفصيلي للإصدار 22.10 للاطلاع على القائمة الكاملة بالتغييرات.
يخفض هذا الإصدار بشكل ملحوظ استهلاك موارد المعالجة لأحمال العمل الصغيرة، ويخفض أسعار موارد المعالجة (راجع صفحة الأسعار للتفاصيل)، ويحسّن الاستقرار من خلال إعدادات افتراضية أفضل، كما يعزّز عرضَي Billing وUsage في وحدة تحكم ClickHouse Cloud.
25 أكتوبر 2022
- خُفِّض الحد الأدنى للذاكرة المخصصة للخدمة إلى 24G
- خُفِّضت مهلة خمول الخدمة من 30 دقيقة إلى 5 دقائق
تغييرات الإعدادات
- تم تقليل
max_parts_in_totalمن 100k إلى 10k. تم خفض القيمة الافتراضية للإعداد
max_parts_in_totalفي جداول MergeTree من 100,000 إلى 10,000. ويعود سبب هذا التغيير إلى أننا لاحظنا أن العدد الكبير من أجزاء البيانات يُرجَّح أن يؤدي إلى بطء وقت بدء تشغيل الخدمات في Cloud. وعادةً ما يشير العدد الكبير من الأجزاء إلى اختيار مفتاح partition شديد التفصيل، وهو ما يحدث غالبًا عن غير قصد ويجب تجنبه. وسيتيح تغيير القيمة الافتراضية اكتشاف هذه الحالات في وقت أبكر.
- تحسين تفاصيل استخدام الرصيد في عرض Billing للمستخدمين في الفترة التجريبية
- تحسين التلميحات والنصوص الإرشادية، وإضافة رابط إلى صفحة التسعير في عرض Usage
- تحسين سير العمل عند التبديل بين خيارات تصفية عناوين IP
- إضافة زر لإعادة إرسال رسالة تأكيد البريد الإلكتروني إلى Cloud Console
بدأ ClickHouse Cloud الإصدار التجريبي العام في 4 أكتوبر 2022. تعرّف على المزيد في هذه المدونة. يعتمد إصدار ClickHouse Cloud على ClickHouse core v22.10. للاطلاع على قائمة الميزات المتوافقة، راجع دليل توافق Cloud.