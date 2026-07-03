​ 20 ديسمبر 2022

يوفّر هذا الإصدار تسجيل دخول سلسًا للمسؤولين إلى وحدة تحكم SQL، وأداءً محسّنًا لعمليات القراءة الباردة، وموصل Metabase محسّنًا لـ ClickHouse Cloud.

​ تغييرات Console

إتاحة وصول سلس إلى وحدة تحكم SQL للمستخدمين المسؤولين

تغيير الدور الافتراضي للمدعوين الجدد إلى “Administrator”

إضافة استبيان الإعداد

​ الموثوقية والأداء

أُضيفت آلية إعادة المحاولة لاستعلامات إدراج طويلة التنفيذ للتعافي عند حدوث أعطال في الشبكة

تحسين أداء عمليات القراءة الباردة

​ تغييرات Integrations

حصلت إضافة Metabase على تحديث رئيسي طال انتظاره إلى الإصدار v0.9.1. وهي الآن متوافقة مع أحدث إصدار من Metabase، وقد خضعت لاختبارات مكثفة على ClickHouse Cloud.

​ 6 ديسمبر 2022 - التوافر العام

أصبح ClickHouse Cloud الآن جاهزًا لبيئات الإنتاج مع امتثال SOC2 Type II، واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) لزمن التشغيل لأعباء العمل في الإنتاج، وصفحة حالة عامة. يتضمن هذا الإصدار إمكانات رئيسية جديدة مثل التكامل مع AWS Marketplace، ووحدة تحكم SQL — وهي بيئة عمل لاستكشاف البيانات لمستخدمي ClickHouse، وClickHouse Academy — التعلّم الذاتي في ClickHouse Cloud. تعرّف على المزيد في هذه المدونة

​ جاهز لبيئات الإنتاج

امتثال SOC 2 Type II (التفاصيل في المدونة وTrust Center)

صفحة الحالة العامة لـ ClickHouse Cloud

تتوفر اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لزمن التشغيل لحالات الاستخدام الإنتاجية

متاح عبر AWS Marketplace

​ أبرز الإمكانات الجديدة

طرحنا وحدة تحكم SQL، وهي بيئة عمل لاستكشاف البيانات لمستخدمي ClickHouse

أطلقنا ClickHouse Academy، للتعلّم الذاتي في ClickHouse Cloud

​ تغييرات التسعير واحتساب الاستخدام

تم تمديد الفترة التجريبية إلى 30 يومًا

طرح خدمات Development بسعة ثابتة وتكلفة شهرية منخفضة، وهي مناسبة جدًا للمشاريع الناشئة وبيئات التطوير والاختبار قبل الإنتاج

طرح أسعار مخفّضة جديدة لخدمات الإنتاج، مع مواصلتنا تحسين طريقة تشغيل ClickHouse Cloud وتوسيع نطاقه

تحسين مستوى التفصيل والدقة عند احتساب موارد الحوسبة

​ تغييرات Integrations

أُتيح دعم محركات التكامل ClickHouse Postgres / MySQL

أُضيف دعم للدوال المعرفة من قبل المستخدم (UDFs) في SQL

تمت ترقية Kafka Connect Sink إلى حالة Beta

تم تحسين واجهة مستخدم Integrations بإضافة بيانات وصفية ثرية حول الإصدارات، وحالة التحديث، وغير ذلك

​ تغييرات Console

دعم المصادقة متعددة العوامل في Cloud Console

تحسين التنقّل في Cloud Console على الأجهزة المحمولة

​ تغييرات في التوثيق

أُضيف قسم التوثيق مخصص لـ ClickHouse Cloud

​ إصلاحات الأخطاء

تمت معالجة مشكلة معروفة كانت تؤدي إلى عدم عمل الاستعادة من النسخة الاحتياطية دائمًا بسبب حلّ التبعيات

​ 29 نوفمبر 2022

يقدّم هذا الإصدار امتثال SOC2 من النوع الثاني، ويحدّث إصدار ClickHouse إلى 22.11، ويُحسّن عددًا من برامج ClickHouse العميلة والتكاملات.

​ التغييرات العامة

الحصول على امتثال SOC2 من النوع II (التفاصيل في المدونة وTrust Center)

​ تغييرات Console

تمت إضافة مؤشر الحالة “Idle” للدلالة على أن الخدمة قد أُوقِفت مؤقتًا تلقائيًا

​ ترقية إصدار ClickHouse 22.11

أُضيف دعم لمحركات الجداول ودوال الجداول في Hudi وDeltaLake

جرى تحسين الاجتياز التكراري للدلائل في S3

أُضيف دعم لبنية الفواصل الزمنية المركبة

جرى تحسين موثوقية الإدراج مع إعادة المحاولة عند الإدراج

راجع سجل التغييرات المفصل للإصدار 22.11 للاطلاع على القائمة الكاملة للتغييرات

عميل بايثون: دعم v3.11، وتحسين أداء الإدراج

عميل Go: إصلاح دعم DateTime وInt64

عميل JS: دعم المصادقة المتبادلة عبر SSL

dbt-clickhouse: دعم DBT v1.3

​ إصلاحات للأخطاء

تم إصلاح خطأ كان يعرض إصدارًا قديمًا من ClickHouse بعد الترقية

لم يعد تغيير الأذونات لحساب “default” يؤدي إلى قطع الجلسات

لم تعد الحسابات الجديدة غير الإدارية تملك حق الوصول إلى جداول النظام افتراضيًا

​ المشكلات المعروفة في هذا الإصدار

قد لا تنجح الاستعادة من النسخة الاحتياطية بسبب حلّ التبعيات

​ 17 نوفمبر 2022

يتيح هذا الإصدار استخدام القواميس بالاعتماد على جداول ClickHouse المحلية ومصادر HTTP، ويضيف دعمًا لمنطقة مومباي، ويحسّن تجربة المستخدم في Cloud Console.

​ التغييرات العامة

تمت إضافة دعم للقواميس من جدول محلي في ClickHouse ومن مصادر HTTP

تمت إضافة دعم لمنطقة مومباي

​ تغييرات Console

تحسين تنسيق الفواتير

تبسيط واجهة المستخدم لإدخال طريقة الدفع

إضافة تسجيل نشاط أكثر تفصيلًا للنسخ الاحتياطية

تحسين معالجة الأخطاء أثناء رفع الملف

​ إصلاحات للأخطاء

تم إصلاح خلل كان قد يؤدي إلى فشل النسخ الاحتياطية إذا وُجدت ملفات كبيرة منفردة في بعض الأجزاء

تم إصلاح خلل كانت بسببه عمليات الاستعادة من النسخة الاحتياطية لا تنجح إذا طُبِّقت تغييرات على قائمة الوصول في الوقت نفسه

​ المشكلات المعروفة

قد لا تنجح الاستعادة من النسخة الاحتياطية بسبب مشكلات في حلّ التبعيات

​ 3 نوفمبر 2022

يلغي هذا الإصدار وحدات القراءة والكتابة من التسعير (راجع صفحة التسعير لمزيد من التفاصيل)، ويحدّث إصدار ClickHouse إلى 22.10، ويضيف دعمًا لمستويات أعلى من التوسّع الرأسي لعملاء الخدمة الذاتية، ويحسّن الموثوقية من خلال إعدادات افتراضية أفضل.

​ التغييرات العامة

أُزيلت وحدات القراءة والكتابة من نموذج التسعير

​ تغييرات الإعدادات

لم يعد بإمكان المستخدمين تغيير الإعدادات allow_suspicious_low_cardinality_types و allow_suspicious_fixed_string_types و allow_suspicious_codecs (القيمة الافتراضية هي false) لأسباب تتعلق بالاستقرار.

​ تغييرات Console

زيادة الحد الأقصى للخدمة الذاتية للتوسّع الرأسي إلى 720 جيجابايت من الذاكرة للعملاء المشتركين

تحسين سير عمل الاستعادة من النسخة الاحتياطية لإتاحة تعيين قواعد IP Access List وكلمة المرور

إضافة قوائم انتظار لـ GCP وAzure في مربع حوار إنشاء الخدمة

تحسين معالجة الأخطاء أثناء رفع الملفات

تحسين سير عمل إدارة الفوترة

​ ترقية إصدار ClickHouse 22.10

تحسين عمليات الدمج في مخازن الكائنات عبر تخفيف عتبة “وجود عدد كبير جدًا من الأجزاء” عند وجود عدد كبير من الأجزاء الضخمة (10 GiB على الأقل). يتيح ذلك الوصول إلى ما يصل إلى بيتابايتات من البيانات في partition واحدة ضمن table واحدة.

تحسين التحكم في عملية الدمج باستخدام الإعداد min_age_to_force_merge_seconds ، بحيث يتم الدمج بعد تجاوز عتبة زمنية معيّنة.

، بحيث يتم الدمج بعد تجاوز عتبة زمنية معيّنة. إضافة صياغة متوافقة مع MySQL لإعادة تعيين الإعدادات: SET setting_name = DEFAULT .

. إضافة دوال لترميز منحنى Morton، وتجزئة الأعداد الصحيحة في Java، وتوليد الأرقام العشوائية.

راجع سجل التغييرات التفصيلي للإصدار 22.10 للاطلاع على القائمة الكاملة بالتغييرات.

​ 25 أكتوبر 2022

يخفض هذا الإصدار بشكل ملحوظ استهلاك موارد المعالجة لأحمال العمل الصغيرة، ويخفض أسعار موارد المعالجة (راجع صفحة الأسعار للتفاصيل)، ويحسّن الاستقرار من خلال إعدادات افتراضية أفضل، كما يعزّز عرضَي Billing وUsage في وحدة تحكم ClickHouse Cloud.

​ التغييرات العامة

خُفِّض الحد الأدنى للذاكرة المخصصة للخدمة إلى 24G

خُفِّضت مهلة خمول الخدمة من 30 دقيقة إلى 5 دقائق

​ تغييرات الإعدادات

تم تقليل max_parts_in_total من 100k إلى 10k. تم خفض القيمة الافتراضية للإعداد max_parts_in_total في جداول MergeTree من 100,000 إلى 10,000. ويعود سبب هذا التغيير إلى أننا لاحظنا أن العدد الكبير من أجزاء البيانات يُرجَّح أن يؤدي إلى بطء وقت بدء تشغيل الخدمات في Cloud. وعادةً ما يشير العدد الكبير من الأجزاء إلى اختيار مفتاح partition شديد التفصيل، وهو ما يحدث غالبًا عن غير قصد ويجب تجنبه. وسيتيح تغيير القيمة الافتراضية اكتشاف هذه الحالات في وقت أبكر.

​ تغييرات Console

تحسين تفاصيل استخدام الرصيد في عرض Billing للمستخدمين في الفترة التجريبية

تحسين التلميحات والنصوص الإرشادية، وإضافة رابط إلى صفحة التسعير في عرض Usage

تحسين سير العمل عند التبديل بين خيارات تصفية عناوين IP

إضافة زر لإعادة إرسال رسالة تأكيد البريد الإلكتروني إلى Cloud Console

​ 4 أكتوبر 2022 - بيتا

بدأ ClickHouse Cloud الإصدار التجريبي العام في 4 أكتوبر 2022. تعرّف على المزيد في هذه المدونة