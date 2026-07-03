بروتوكول سياق النموذج (MCP) هو معيار طوّرته Anthropic يتيح لمساعدي الذكاء الاصطناعي التكامل بسلاسة مع الأنظمة الخارجية. ويتيح هذا البروتوكول لمساعدي الذكاء الاصطناعي الاتصال بمصادر البيانات، وواجهات برمجة التطبيقات، وقواعد البيانات، وغيرها، بطريقة آمنة وموحّدة.

يوفّر MCP واجهة موحّدة بين نماذج الذكاء الاصطناعي ومختلف الخدمات، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أدوات مخصّصة لكل تكامل. ويمكنك اعتباره معيارًا موحّدًا لواجهات برمجة التطبيقات، صُمّم خصيصًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتكمن الميزة الأساسية لـ MCP في أن مكتبات الذكاء الاصطناعي لا تحتاج إلا إلى تنفيذ دعم هذا البروتوكول مرة واحدة. وبعد ذلك، تصبح جميع الخدمات المتوافقة مع MCP متاحة فورًا، مما يوفّر على القائمين على صيانة مكتبات الذكاء الاصطناعي الكثير من الوقت.

​ ما هي معمارية MCP؟

يتبع MCP معمارية العميل-الخادم:

تُنشئ التطبيقات العميلة (مثل Claude Desktop أو Cursor أو VS Code) اتصالات مع خوادم MCP. يمكنك الاطلاع على مجموعة من التطبيقات العميلة في مستودع GitHub ‏awesome-mcp-clients.

توفّر الخوادم الأدوات والإمكانات عبر واجهات موحّدة. يمكنك الاطلاع على مجموعة من الخوادم في مستودع GitHub ‏awesome-mcp-servers.

يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي بعد ذلك استخدام هذه الأدوات للوصول إلى البيانات والوظائف الخارجية عند الحاجة

يوضّح المخطط أدناه هذه المعمارية:

​ هل يتوفر لـ ClickHouse خادم MCP؟

run_select_query - نفّذ استعلامات SQL على عنقود ClickHouse لديك.

- نفّذ استعلامات SQL على عنقود ClickHouse لديك. list_databases - اعرض جميع قواعد البيانات على عنقود ClickHouse لديك.

- اعرض جميع قواعد البيانات على عنقود ClickHouse لديك. list_tables - اعرض جميع الجداول في قاعدة بيانات.

إذا كنت تبحث عن خادم MCP بعيد في ClickHouse Cloud، فراجع صفحة “خادم MCP البعيد في Cloud”

Agent Skills يوفّر مستودع ClickHouse Agent Skills حزمة تعليمات توسّع قدرات وكلاء البرمجة المعتمدين على الذكاء الاصطناعي (Claude Code وCursor وCopilot وغيرها) بخبرة متخصصة في المجال. ويوفّر هذا المستودع مهارات لقواعد بيانات ClickHouse، تشمل تصميم المخطط، وتحسين الاستعلامات، وأنماط إدخال البيانات.

​ أدلة استخدام ClickHouse MCP server

فيما يلي بعض الأدلة التي تشرح كيفية استخدام ClickHouse MCP server.