يتبع MCP معمارية العميل-الخادم:
ما هي معمارية MCP؟
- تُنشئ التطبيقات العميلة (مثل Claude Desktop أو Cursor أو VS Code) اتصالات مع خوادم MCP. يمكنك الاطلاع على مجموعة من التطبيقات العميلة في مستودع GitHub awesome-mcp-clients.
- توفّر الخوادم الأدوات والإمكانات عبر واجهات موحّدة. يمكنك الاطلاع على مجموعة من الخوادم في مستودع GitHub awesome-mcp-servers.
- يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي بعد ذلك استخدام هذه الأدوات للوصول إلى البيانات والوظائف الخارجية عند الحاجة
نعم! يوفّر ClickHouse MCP server الأدوات التالية:
هل يتوفر لـ ClickHouse خادم MCP؟
run_select_query- نفّذ استعلامات SQL على عنقود ClickHouse لديك.
list_databases- اعرض جميع قواعد البيانات على عنقود ClickHouse لديك.
list_tables- اعرض جميع الجداول في قاعدة بيانات.
فيما يلي بعض الأدلة التي تشرح كيفية استخدام ClickHouse MCP server.
أدلة استخدام ClickHouse MCP server
|الصفحة
|الوصف
|كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مدعوم بـ ClickHouse باستخدام Streamlit
|تعرّف على كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي قائم على الويب باستخدام Streamlit وClickHouse MCP server
|كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام LangChain/LangGraph وClickHouse MCP server.
|تعرّف على كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام LangChain/LangGraph يمكنه التفاعل مع SQL playground في ClickHouse باستخدام ClickHouse MCP server.
|كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام LlamaIndex عبر ClickHouse MCP server.
|تعرّف على كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام LlamaIndex يمكنه التفاعل مع ClickHouse MCP server.
|كيفية بناء وكيل PydanticAI باستخدام ClickHouse MCP server.
|تعرّف على كيفية بناء وكيل PydanticAI يمكنه التفاعل مع ClickHouse MCP server.
|كيفية بناء وكيل SlackBot باستخدام ClickHouse MCP server.
|تعرّف على كيفية إنشاء وكيل SlackBot يمكنه التفاعل مع خادم ClickHouse MCP.
|كيفية إنشاء AI Agent باستخدام Agno وخادم ClickHouse MCP
|تعرّف على كيفية إنشاء AI Agent باستخدام Agno وخادم ClickHouse MCP
|كيفية إنشاء AI Agent باستخدام Chainlit وClickHouse MCP server
|تعرّف على كيفية استخدام Chainlit لإنشاء تطبيقات دردشة قائمة على نماذج لغوية كبيرة بالتكامل مع ClickHouse MCP server
|كيفية إنشاء AI Agent باستخدام Claude Agent SDK وخادم ClickHouse MCP
|تعرّف على كيفية إنشاء AI Agent باستخدام Claude Agent SDK وخادم ClickHouse MCP
|كيفية إنشاء AI Agent باستخدام CopilotKit وخادم ClickHouse MCP
|تعرّف على كيفية إنشاء تطبيق يعتمد على AI Agent باستخدام البيانات المخزّنة في ClickHouse مع ClickHouse MCP وCopilotKit
|كيفية بناء AI Agent باستخدام CrewAI وخادم ClickHouse MCP
|تعرّف على كيفية بناء AI Agent باستخدام CrewAI وخادم ClickHouse MCP
|كيفية بناء AI Agent باستخدام DSPy وخادم ClickHouse MCP
|تعرّف على كيفية بناء AI Agent باستخدام DSPy وClickHouse MCP server
|كيفية بناء AI Agent باستخدام mcp-agent وClickHouse MCP server
|تعرّف على كيفية بناء AI Agent باستخدام mcp-agent وClickHouse MCP server
|كيفية بناء AI Agent باستخدام إطار عمل Microsoft Agent وخادم ClickHouse MCP
|تعرّف على كيفية بناء AI Agent باستخدام إطار عمل Microsoft Agent وخادم ClickHouse MCP
|كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام Upsonic وخادم ClickHouse MCP
|تعرّف على كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام Upsonic وخادم ClickHouse MCP
|كيفية إنشاء وكيل OpenAI باستخدام خادم ClickHouse MCP.
|تعرّف على كيفية إنشاء وكيل OpenAI يمكنه التفاعل مع ClickHouse MCP server.
|إعداد ClickHouse MCP server باستخدام Ollama
|يوضح هذا الدليل كيفية إعداد Ollama مع ClickHouse MCP server.
|استخدام خادم ClickHouse MCP مع AnythingLLM
|يوضح هذا الدليل كيفية إعداد AnythingLLM مع خادم ClickHouse MCP باستخدام Docker.
|استخدام خادم ClickHouse MCP مع Claude Desktop
|يشرح هذا الدليل كيفية إعداد Claude Desktop للعمل مع ClickHouse MCP server.
|استخدام ClickHouse MCP server مع Jan.ai
|يشرح هذا الدليل كيفية إعداد Jan.ai للعمل مع ClickHouse MCP server.
|استخدام خادم ClickHouse MCP مع LibreChat
|يوضح هذا الدليل كيفية إعداد LibreChat مع خادم ClickHouse MCP باستخدام Docker.
|استخدام خادم ClickHouse MCP مع Open WebUI
|يوضح هذا الدليل كيفية إعداد Open WebUI مع ClickHouse MCP server باستخدام Docker.