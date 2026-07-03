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يستعرض هذا الدليل كيفية الجمع بين إطار العمل القوي لواجهات الدردشة في Chainlit وخادم ClickHouse لبروتوكول Model Context Protocol ‏(MCP) لإنشاء تطبيقات بيانات تفاعلية. يتيح لك Chainlit بناء واجهات محادثة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من الشيفرة، بينما يوفّر خادم ClickHouse MCP تكاملًا سلسًا مع قاعدة البيانات العمودية عالية الأداء من ClickHouse.

المتطلبات الأساسية

  • ستحتاج إلى مفتاح API من Anthropic
  • ستحتاج إلى تثبيت uv

تطبيق Chainlit بسيط

يمكنك الاطلاع على مثال لتطبيق دردشة بسيط بتشغيل ما يلي:
ثم انتقل إلى http://localhost:8000

إضافة خادم ClickHouse MCP

تصبح الأمور أكثر تشويقًا إذا أضفنا خادم ClickHouse MCP. ستحتاج إلى تحديث ملف .chainlit/config.toml للسماح باستخدام الأمر uv:
config.tomlيمكنك العثور على ملف config.toml الكامل في مستودع الأمثلة
هناك بعض الشيفرات الوسيطة اللازمة لجعل خوادم MCP تعمل مع Chainlit، لذا سنحتاج إلى تشغيل هذا الأمر لتشغيل Chainlit بدلًا من ذلك:
لإضافة خادم MCP، انقر على أيقونة التوصيل في واجهة الدردشة، ثم أضِف الأمر التالي للاتصال بـ ClickHouse SQL Playground واستخدامه:
إذا كنت تريد استخدام مثيل ClickHouse الخاص بك، يمكنك تعديل قيم متغيرات البيئة. بعد ذلك، يمكنك أن تطرح عليه أسئلة مثل:
  • أخبرني عن الجداول المتاحة للاستعلام
  • ما الأمر المثير للاهتمام بشأن سيارات الأجرة في نيويورك؟
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦