المتطلبات الأساسية
- ستحتاج إلى مفتاح API من Anthropic
- ستحتاج إلى تثبيت
uv
يمكنك الاطلاع على مثال لتطبيق دردشة بسيط بتشغيل ما يلي:
تطبيق Chainlit بسيط
ثم انتقل إلى
uv run --with anthropic --with chainlit chainlit run chat_basic.py -w -h
http://localhost:8000
تصبح الأمور أكثر تشويقًا إذا أضفنا خادم ClickHouse MCP. ستحتاج إلى تحديث ملف
إضافة خادم ClickHouse MCP
.chainlit/config.toml للسماح
باستخدام الأمر
uv:
[features.mcp.stdio]
enabled = true
# Only the executables in the allow list can be used for MCP stdio server.
# Only need the base name of the executable, e.g. "npx", not "/usr/bin/npx".
# Please don't comment this line for now, we need it to parse the executable name.
allowed_executables = [ "npx", "uvx", "uv" ]
هناك بعض الشيفرات الوسيطة اللازمة لجعل خوادم MCP تعمل مع Chainlit، لذا سنحتاج إلى تشغيل هذا الأمر لتشغيل Chainlit بدلًا من ذلك:
config.tomlيمكنك العثور على ملف
config.toml الكامل في مستودع الأمثلة
لإضافة خادم MCP، انقر على أيقونة التوصيل في واجهة الدردشة، ثم أضِف الأمر التالي للاتصال بـ ClickHouse SQL Playground واستخدامه:
uv run --with anthropic --with chainlit chainlit run chat_mcp.py -w -h
إذا كنت تريد استخدام مثيل ClickHouse الخاص بك، يمكنك تعديل قيم متغيرات البيئة. بعد ذلك، يمكنك أن تطرح عليه أسئلة مثل:
CLICKHOUSE_HOST=sql-clickhouse.clickhouse.com CLICKHOUSE_USER=demo CLICKHOUSE_PASSWORD= CLICKHOUSE_SECURE=true uv run --with mcp-clickhouse --python 3.13 mcp-clickhouse
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