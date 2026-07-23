ثبّت Ollama

Ollama عبارة عن مكتبة لتشغيل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) على جهازك الخاص. وهي توفّر مجموعة واسعة من النماذج كما أنها سهلة الاستخدام.

يمكنك تنزيل Ollama لنظام Mac أو Windows أو Linux من صفحة التنزيل

بمجرد تشغيل Ollama، سيُشغِّل خادمًا محليًا في الخلفية يمكنك استخدامه لتشغيل النماذج. كما يمكنك تشغيل الخادم يدويًا باستخدام ollama serve .

بعد التثبيت، يمكنك تنزيل نموذج إلى جهازك كما يلي:

ollama pull qwen3:8b

سيؤدي ذلك إلى تنزيل النموذج إلى جهازك المحلي إذا لم يكن موجودًا. وبمجرد تنزيله، يمكنك تشغيل النموذج على النحو التالي:

ollama run qwen3:8b

لن تعمل مع خوادم MCP إلا النماذج التي تدعم الأدوات

يمكننا عرض النماذج التي نزّلناها كما يلي:

ollama ls

NAME ID SIZE MODIFIED qwen3:latest 500a1f067a9f 5.2 GB 3 days ago

يمكننا استخدام الأمر التالي لمعرفة المزيد من المعلومات حول النموذج الذي نزّلناه:

ollama show qwen3

Model architecture qwen3 parameters 8.2B context length 40960 embedding length 4096 quantization Q4_K_M Capabilities completion tools Parameters repeat_penalty 1 stop "<|im_start|>" stop "<|im_end|>" temperature 0.6 top_k 20 top_p 0.95 License Apache License Version 2.0, January 2004

يمكننا أن نرى من هذا الناتج أن نموذج qwen3 الافتراضي يحتوي على أكثر قليلًا من 8 مليارات مُعامِل.