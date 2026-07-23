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يشرح هذا الدليل كيفية استخدام ClickHouse MCP server مع Ollama.
1

ثبّت Ollama

Ollama عبارة عن مكتبة لتشغيل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) على جهازك الخاص. وهي توفّر مجموعة واسعة من النماذج كما أنها سهلة الاستخدام.يمكنك تنزيل Ollama لنظام Mac أو Windows أو Linux من صفحة التنزيل.بمجرد تشغيل Ollama، سيُشغِّل خادمًا محليًا في الخلفية يمكنك استخدامه لتشغيل النماذج. كما يمكنك تشغيل الخادم يدويًا باستخدام ollama serve.بعد التثبيت، يمكنك تنزيل نموذج إلى جهازك كما يلي:
سيؤدي ذلك إلى تنزيل النموذج إلى جهازك المحلي إذا لم يكن موجودًا. وبمجرد تنزيله، يمكنك تشغيل النموذج على النحو التالي:
لن تعمل مع خوادم MCP إلا النماذج التي تدعم الأدوات.
يمكننا عرض النماذج التي نزّلناها كما يلي:
يمكننا استخدام الأمر التالي لمعرفة المزيد من المعلومات حول النموذج الذي نزّلناه:
يمكننا أن نرى من هذا الناتج أن نموذج qwen3 الافتراضي يحتوي على أكثر قليلًا من 8 مليارات مُعامِل.
2

تثبيت MCPHost

حتى وقت كتابة هذا النص (يوليو 2025)، لا تتوفر وظيفة مدمجة لاستخدام Ollama مع خوادم MCP. ومع ذلك، يمكننا استخدام MCPHost لتشغيل نماذج Ollama مع خوادم MCP.MCPHost هو تطبيق مكتوب بلغة Go، لذا ستحتاج إلى التأكد من تثبيت Go على جهازك. بعد ذلك، يمكنك تثبيت MCPHost بتشغيل الأمر التالي:
سيُثبَّت الملف التنفيذي ضمن ~/go/bin، لذا نحتاج إلى التأكد من أن هذا المجلد مُضاف إلى مسار PATH لدينا.
3

إعداد ClickHouse MCP server

يمكننا إعداد خوادم MCP باستخدام MCPHost في ملفات YAML أو JSON. سيبحث MCPHost عن ملفات التهيئة في دليلك الرئيسي بالترتيب التالي:
  1. .mcphost.yml أو .mcphost.json (مفضّل)
  2. .mcp.yml أو .mcp.json (للتوافق مع الإصدارات السابقة)
وهو يستخدم صياغة مشابهة لتلك المستخدمة في ملف تهيئة MCP القياسي. فيما يلي مثال على تهيئة ClickHouse MCP server، وسنحفظه في الملف ~/.mcphost.json:
الفرق الرئيسي عن ملف تهيئة MCP القياسي هو أننا نحتاج إلى تحديد type. ويُستخدم هذا النوع للإشارة إلى نوع النقل الذي يستخدمه خادم MCP.
  • local → نقل stdio
  • remote → نقل متدفق
  • builtin → نقل ضمن العملية
سنحتاج أيضًا إلى تهيئة متغيرات البيئة التالية:
من الناحية النظرية، يُفترض أن تتمكن من تحديد هذه المتغيرات تحت المفتاح environment في ملف تهيئة MCP، لكننا وجدنا أن ذلك لا ينجح.
4

تشغيل MCPHost

بمجرد تكوين ClickHouse MCP server، يمكنك تشغيل MCPHost بتنفيذ الأمر التالي:
أو، إذا أردتَ أن يستخدم ملف إعدادات محددًا:
إذا لم تُحدِّد --model، فسيبحث MCPHost في متغيرات البيئة عن ANTHROPIC_API_KEY وسيستخدم النموذج anthropic:claude-sonnet-4-20250514.
يُفترض أن تظهر المخرجات التالية:
يمكننا استخدام الأمر /servers لعرض خوادم MCP:
واستخدم /tools لعرض الأدوات المتاحة:
يمكننا بعد ذلك أن نطرح على النموذج أسئلة حول قواعد البيانات/الجداول المتاحة في ClickHouse SQL playground.ومن واقع خبرتنا، عند استخدام نماذج أصغر (يحتوي نموذج qwen3 الافتراضي على 8 مليارات معلمة)، ستحتاج إلى أن تكون أكثر تحديدًا بشأن ما تريد منه أن يفعله. فعلى سبيل المثال، ستحتاج إلى أن تطلب منه صراحةً إدراج قواعد البيانات والجداول، بدلًا من أن تطلب منه مباشرةً تنفيذ استعلام على جدول معيّن. ويمكنك التخفيف جزئيًا من هذه المشكلة باستخدام نموذج أكبر (مثل qwen3:14b)، لكن ذلك سيعمل ببطء أكبر على الأجهزة الاستهلاكية.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦