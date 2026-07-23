تهيئة خادم ClickHouse MCP

إذا نقرنا على قائمة MCP servers ، فسنرى قائمة بخوادم MCP التي يمكننا الاتصال بها: جميع هذه الخوادم تكون معطّلة افتراضيًا، لكن يمكننا تمكينها بالنقر على مفتاح التبديل. لتثبيت خادم ClickHouse MCP، نحتاج إلى النقر على الرمز + ثم ملء النموذج بما يلي: بعد إكمال ذلك، سنحتاج إلى تفعيل ClickHouse Server إذا لم يكن مفعّلًا بالفعل: ستظهر الآن أدوات خادم ClickHouse MCP في نافذة الدردشة: