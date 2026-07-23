يشرح هذا الدليل كيفية استخدام خادم ClickHouse MCP مع Jan.ai.
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إضافة LLM إلى Jan.ai
يمكننا تمكين النماذج من خلال قائمة الإعدادات.لتمكين OpenAI، نحتاج إلى تقديم مفتاح API، كما هو موضح أدناه:
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تمكين خوادم MCP
وقت كتابة هذا الدليل، كانت خوادم MCP ميزة تجريبية في Jan.ai. ويمكننا تمكينها عبر تفعيل الميزات التجريبية:بمجرد الضغط على مفتاح التبديل هذا، سنرى
MCP servers في القائمة اليسرى.
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تهيئة خادم ClickHouse MCP
إذا نقرنا على قائمة
MCP servers، فسنرى قائمة بخوادم MCP التي يمكننا الاتصال بها:جميع هذه الخوادم تكون معطّلة افتراضيًا، لكن يمكننا تمكينها بالنقر على مفتاح التبديل.لتثبيت خادم ClickHouse MCP، نحتاج إلى النقر على الرمز
+ ثم ملء النموذج بما يلي:بعد إكمال ذلك، سنحتاج إلى تفعيل ClickHouse Server إذا لم يكن مفعّلًا بالفعل:ستظهر الآن أدوات خادم ClickHouse MCP في نافذة الدردشة:
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التحدث إلى خادم ClickHouse MCP باستخدام Jan.ai
حان الوقت لبدء محادثة حول بعض البيانات المخزنة في ClickHouse! لنطرح سؤالًا:سيطلب Jan.ai تأكيدًا قبل استدعاء أداة:ثم سيعرض لنا قائمة باستدعاءات الأدوات التي تم تنفيذها:وإذا نقرنا على استدعاء الأداة، يمكننا رؤية تفاصيله:ثم سنرى النتيجة في الأسفل: