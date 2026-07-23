يشرح هذا الدليل كيفية إعداد LibreChat مع خادم ClickHouse MCP باستخدام Docker وربطه بمجموعات البيانات النموذجية في ClickHouse.
1
تثبيت Docker
ستحتاج إلى Docker لتشغيل LibreChat وخادم MCP. للحصول على Docker:
لمزيد من المعلومات، راجع وثائق Docker.
- انتقل إلى docker.com
- نزّل Docker Desktop لنظام التشغيل الذي تستخدمه
- ثبّت Docker باتباع الإرشادات الخاصة بنظام التشغيل لديك
- افتح Docker Desktop وتأكد من أنه قيد التشغيل
لمزيد من المعلومات، راجع وثائق Docker.
2
استنسخ مستودع LibreChat
افتح الطرفية (موجّه الأوامر أو Terminal أو PowerShell) واستنسخ مستودع LibreChat باستخدام الأمر التالي:
git clone https://github.com/danny-avila/LibreChat.git
cd LibreChat
3
أنشئ وعدّل ملف .env
انسخ ملف التهيئة النموذجي من
.env.example إلى
.env:
افتح ملف
cp .env.example .env
.env في محرر النصوص المفضل لديك. سترى أقسامًا للعديد من
مزودي خدمات LLM الشائعين، بما في ذلك OpenAI وAnthropic وAWS bedrock وغيرها،
مثل:
استبدل
.venv
#============#
# Anthropic #
#============#
ANTHROPIC_API_KEY=user_provided
# ANTHROPIC_MODELS=claude-opus-4-20250514,claude-sonnet-4-20250514,claude-3-7-sonnet-20250219,claude-3-5-sonnet-20241022,claude-3-5-haiku-20241022,claude-3-opus-20240229,claude-3-sonnet-20240229,claude-3-haiku-20240307
# ANTHROPIC_REVERSE_PROXY=
user_provided بمفتاح واجهة برمجة التطبيقات الخاص بك لموفّر LLM الذي تريد استخدامه.
استخدام LLM محليإذا لم يكن لديك مفتاح واجهة برمجة تطبيقات، يمكنك استخدام LLM محلي مثل Ollama. سترى كيفية القيام بذلك لاحقًا في الخطوة “تثبيت Ollama”. في الوقت الحالي، لا تُعدّل ملف .env وتابع الخطوات التالية.
4
أنشئ ملف librechat.yaml
نفّذ الأمر التالي لإنشاء ملف
librechat.yaml جديد:
يؤدي هذا إلى إنشاء ملف التهيئة الرئيسي لـ LibreChat.
cp librechat.example.yaml librechat.yaml
5
أضِف ClickHouse MCP server إلى Docker Compose
بعد ذلك، سنضيف ClickHouse MCP server إلى ملف Docker Compose الخاص بـ LibreChat حتى يتمكن نموذج اللغة الكبير من التفاعل مع ClickHouse SQL playground.أنشئ ملفًا باسم
docker-compose.override.yml وأضِف إليه التكوين التالي:
إذا كنت تريد استكشاف بياناتك الخاصة، فيمكنك القيام بذلك باستخدام المضيف واسم المستخدم وكلمة المرور لخدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك.
docker-compose.override.yml
services:
api:
volumes:
- ./librechat.yaml:/app/librechat.yaml
mcp-clickhouse:
image: mcp/clickhouse
container_name: mcp-clickhouse
ports:
- 8001:8000
extra_hosts:
- "host.docker.internal:host-gateway"
environment:
- CLICKHOUSE_HOST=sql-clickhouse.clickhouse.com
- CLICKHOUSE_USER=demo
- CLICKHOUSE_PASSWORD=
- CLICKHOUSE_MCP_SERVER_TRANSPORT=sse
- CLICKHOUSE_MCP_BIND_HOST=0.0.0.0
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6
تهيئة خادم MCP في librechat.yaml
افتح
librechat.yaml وأضف التكوين التالي في نهاية الملف:
يؤدي ذلك إلى تهيئة LibreChat للاتصال بخادم MCP الذي يعمل على Docker.اعثر على السطر التالي:
mcpServers:
clickhouse-playground:
type: sse
url: http://host.docker.internal:8001/sse
للتبسيط، سنلغي الحاجة إلى المصادقة في الوقت الحالي:
librechat.yaml
socialLogins: ['github', 'google', 'discord', 'openid', 'facebook', 'apple', 'saml']
librechat.yaml
socialLogins: []
7
أضِف نموذج LLM محليًا باستخدام Ollama (اختياري)
ثبّت Ollamaانتقل إلى موقع Ollama وثبّت Ollama على نظامك.بعد التثبيت، يمكنك تشغيل نموذج على النحو التالي:
سيؤدي ذلك إلى تنزيل النموذج إلى جهازك المحلي إذا لم يكن موجودًا.للاطلاع على قائمة بالنماذج، راجع مكتبة Ollama
ollama run qwen3:32b
إعداد Ollama في librechat.yamlبمجرد تنزيل النموذج، اضبطه في
librechat.yaml:
librechat.yaml
custom:
- name: "Ollama"
apiKey: "ollama"
baseURL: "http://host.docker.internal:11434/v1/"
models:
default:
[
"qwen3:32b"
]
fetch: false
titleConvo: true
titleModel: "current_model"
summarize: false
summaryModel: "current_model"
forcePrompt: false
modelDisplayLabel: "Ollama"
8
ابدأ جميع الخدمات
من المجلد الجذر لمشروع LibreChat، شغّل الأمر التالي لبدء الخدمات:
انتظر حتى تعمل جميع الخدمات بالكامل.
docker compose up
9
افتح LibreChat في متصفحك
بمجرد تشغيل جميع الخدمات، افتح متصفحك وانتقل إلى
http://localhost:3080/أنشئ حسابًا مجانيًا على LibreChat إذا لم يكن لديك حساب بعد، ثم سجّل الدخول. ينبغي أن
تظهر لك الآن واجهة LibreChat متصلة بخادم ClickHouse MCP، وربما أيضًا
بنموذج LLM المحلي لديك.من واجهة الدردشة، حدّد
clickhouse-playground بوصفه خادم MCP لديك:يمكنك الآن مطالبة نموذج LLM باستكشاف مجموعات البيانات التجريبية في ClickHouse. جرّب ذلك:
Prompt
What datasets do you have access to?
إذا كانت قيمة
إذا لم يظهر خيار خادم MCP في واجهة مستخدم LibreChat، فتحقّق من ضبط الأذونات المناسبة في ملف
librechat.yaml.
use مضبوطة على
false في قسم
mcpServers ضمن
interface، فلن تظهر القائمة المنسدلة لاختيار MCP في الدردشة:
librechat.yaml
interface:
mcpServers:
use: true
share: false
create: false
public: false