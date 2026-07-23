افتح LibreChat في متصفحك

بمجرد تشغيل جميع الخدمات، افتح متصفحك وانتقل إلى http://localhost:3080/

أنشئ حسابًا مجانيًا على LibreChat إذا لم يكن لديك حساب بعد، ثم سجّل الدخول. ينبغي أن تظهر لك الآن واجهة LibreChat متصلة بخادم ClickHouse MCP، وربما أيضًا بنموذج LLM المحلي لديك.

من واجهة الدردشة، حدّد clickhouse-playground بوصفه خادم MCP لديك:

يمكنك الآن مطالبة نموذج LLM باستكشاف مجموعات البيانات التجريبية في ClickHouse. جرّب ذلك: