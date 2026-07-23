list_databases- سرد جميع قواعد البيانات المتاحة في مثيل ClickHouse
list_tables_in_database- سرد جميع الجداول في قاعدة بيانات محددة
get_schema_for_table- الحصول على عبارة
CREATE TABLE (
مخطط) لجدول محدد
سنحتاج إلى إضافة مفتاح Anthropic أو OpenAI كمتغير بيئة:
المتطلبات الأساسية
بدلًا من ذلك، يمكنك تقديم ملف إعدادات.
export ANTHROPIC_API_KEY=your_api_key
export OPENAI_API_KEY=your_api_key
سنستكشف هذه الميزة من خلال ClickHouse SQL playground. يمكننا الاتصال بـ ClickHouse SQL playground باستخدام الأمر التالي:
الاتصال بـ ClickHouse SQL playground
clickhouse client -mn \
--host sql-clickhouse.clickhouse.com \
--secure \
--user demo --password ''
سنفترض أن ClickHouse مُثبَّت لديك، ولكن إن لم يكن الأمر كذلك، فارجع إلى دليل التثبيت
الآن حان وقت البدء بطرح بعض الأسئلة! تُعد ميزة تحويل النص إلى SQL في الأساس أداةً لتوليد الاستعلامات لمرة واحدة. ونظرًا لأنها لا تحتفظ بسجل المحادثة، فأدرِج أكبر قدر ممكن من السياق المفيد في سؤالك. كن محددًا بشأن: الفترات الزمنية أو نطاقات التاريخ نوع التحليل الذي تريده (المتوسطات، الإجماليات، الترتيب، وما إلى ذلك) أي معايير للتصفية
طرح أسئلة على ClickHouse باللغة الطبيعية
لنبدأ بطرح سؤال عن أسعار المنازل. تحتوي بيئة SQL التفاعلية على مجموعة بيانات لأسعار المنازل في المملكة المتحدة، وسيكتشفها الذكاء الاصطناعي تلقائيًا:
العثور على أسواق الإسكان الباهظة
بمجرد الضغط على Enter، سنرى مسار تفكير الذكاء الاصطناعي وهو يحاول الإجابة عن سؤالنا.
?? Can you tell me the most expensive place to buy a house in 2021?;
يتبع الذكاء الاصطناعي هذه الخطوات:
• Starting AI SQL generation with schema discovery...
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🧠 thinking...[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_01QpQd35ZD8HM9QSYFZuQ8Wh
🔧 Calling: list_databases [toolu_01...]
🧠 thinking✓ list_databases completed
└─ Found 37 databases: - amazon - bluesky - country - covid - default - dns - en...
🔧 Calling: list_databases [toolu_01...]
✓ list_databases completed
└─ Found 37 databases: - amazon - bluesky - country - covid - default - dns - en...
🧠 thinking[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_016DxK8SMVKGrUPfFwi43AzE
🔧 Calling: list_tables_in_database [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk"}
🧠 thinking.✓ list_tables_in_database completed
└─ Found 9 tables in database 'uk': - uk_codes - uk_postcode_to_iso - uk_price_p...
🔧 Calling: list_tables_in_database [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk"}
✓ list_tables_in_database completed
└─ Found 9 tables in database 'uk': - uk_codes - uk_postcode_to_iso - uk_price_p...
🧠 thinking.[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_015giF12wm619beNGC5aTrmw
🔧 Calling: get_schema_for_table [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk","table":"uk_price_paid"}
✓ get_schema_for_table completed
└─ Schema for uk.uk_price_paid: CREATE TABLE uk.uk_price_paid ( `price` UInt...
🔧 Calling: get_schema_for_table [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk","table":"uk_price_paid"}
🧠 thinking..✓ get_schema_for_table completed
└─ Schema for uk.uk_price_paid: CREATE TABLE uk.uk_price_paid ( `price` UInt...
🧠 thinking[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_01HxT1HKbaTT3165Wx5bDtY9
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• ✨ SQL query generated successfully!
:) SELECT town, district, county, round(avg(price), 2) as avg_price, count() as total_sales FROM uk.uk_price_paid WHERE date >= '2021-01-01' AND date <= '2021-12-31' GROUP BY town, district, county HAVING total_sales >= 10 ORDER BY avg_price DESC LIMIT 10
- اكتشاف المخطط - يستعرض قواعد البيانات والجداول المتاحة
- تحليل الجدول - يفحص بنية الجداول ذات الصلة
- إنشاء الاستعلام - ينشئ SQL استنادًا إلى سؤالك والمخطط المكتشف
uk_price_paid وأنشأ استعلامًا ليتم تشغيله.
إذا شغّلنا ذلك الاستعلام، فسنرى المخرجات التالية:
إذا أردنا طرح أسئلة متابعة، فعلينا إعادة طرح سؤالنا من الصفر.
┌─town───────────┬─district───────────────┬─county──────────┬──avg_price─┬─total_sales─┐
│ ILKLEY │ HARROGATE │ NORTH YORKSHIRE │ 4310200 │ 10 │
│ LONDON │ CITY OF LONDON │ GREATER LONDON │ 4008117.32 │ 311 │
│ LONDON │ CITY OF WESTMINSTER │ GREATER LONDON │ 2847409.81 │ 3984 │
│ LONDON │ KENSINGTON AND CHELSEA │ GREATER LONDON │ 2331433.1 │ 2594 │
│ EAST MOLESEY │ RICHMOND UPON THAMES │ GREATER LONDON │ 2244845.83 │ 12 │
│ LEATHERHEAD │ ELMBRIDGE │ SURREY │ 2051836.42 │ 102 │
│ VIRGINIA WATER │ RUNNYMEDE │ SURREY │ 1914137.53 │ 169 │
│ REIGATE │ MOLE VALLEY │ SURREY │ 1715780.89 │ 18 │
│ BROADWAY │ TEWKESBURY │ GLOUCESTERSHIRE │ 1633421.05 │ 19 │
│ OXFORD │ SOUTH OXFORDSHIRE │ OXFORDSHIRE │ 1628319.07 │ 405 │
└────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────┘
نظرًا لأن الميزة لا تحتفظ بسجل المحادثة، يجب أن يكون كل استعلام مستقلًا بذاته. وعند طرح أسئلة متابعة، عليك تقديم السياق الكامل بدلًا من الإشارة إلى الاستعلامات السابقة. على سبيل المثال، بعد الاطلاع على النتائج السابقة، قد نرغب في التركيز تحديدًا على عقارات لندن الكبرى. وبدلًا من أن نسأل “ماذا عن لندن الكبرى؟”، نحتاج إلى تضمين السياق الكامل:
العثور على العقارات مرتفعة الثمن في لندن الكبرى
لاحظ أن الذكاء الاصطناعي يمر بعملية الاستكشاف نفسها، رغم أنه اطّلع للتو على هذه البيانات:
?? Can you tell me the most expensive place to buy a house in Greater London across the years?;
ينشئ هذا استعلامًا أكثر تحديدًا يقتصر على لندن الكبرى ويقسّم النتائج حسب السنة. يظهر ناتج الاستعلام أدناه:
• Starting AI SQL generation with schema discovery...
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🧠 thinking[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_012m4ayaSHTYtX98gxrDy1rz
🔧 Calling: list_databases [toolu_01...]
✓ list_databases completed
└─ Found 37 databases: - amazon - bluesky - country - covid - default - dns - en...
🔧 Calling: list_databases [toolu_01...]
🧠 thinking.✓ list_databases completed
└─ Found 37 databases: - amazon - bluesky - country - covid - default - dns - en...
🧠 thinking.[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_01KU4SZRrJckutXUzfJ4NQtA
🔧 Calling: list_tables_in_database [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk"}
🧠 thinking..✓ list_tables_in_database completed
└─ Found 9 tables in database 'uk': - uk_codes - uk_postcode_to_iso - uk_price_p...
🔧 Calling: list_tables_in_database [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk"}
✓ list_tables_in_database completed
└─ Found 9 tables in database 'uk': - uk_codes - uk_postcode_to_iso - uk_price_p...
🧠 thinking[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_01X9CnxoBpbD2xj2UzuRy2is
🔧 Calling: get_schema_for_table [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk","table":"uk_price_paid"}
🧠 thinking.✓ get_schema_for_table completed
└─ Schema for uk.uk_price_paid: CREATE TABLE uk.uk_price_paid ( `price` UInt...
🔧 Calling: get_schema_for_table [toolu_01...]
└─ Args: {"database":"uk","table":"uk_price_paid"}
✓ get_schema_for_table completed
└─ Schema for uk.uk_price_paid: CREATE TABLE uk.uk_price_paid ( `price` UInt...
🧠 thinking...[INFO] Text generation successful - model: claude-3-5-sonnet-latest, response_id: msg_01QTMypS1XuhjgVpDir7N9wD
─────────────────────────────────────────────────
• ✨ SQL query generated successfully!
:) SELECT district, toYear(date) AS year, round(avg(price), 2) AS avg_price, count() AS total_sales FROM uk.uk_price_paid WHERE county = 'GREATER LONDON' GROUP BY district, year HAVING total_sales >= 10 ORDER BY avg_price DESC LIMIT 10;
تظهر City of London باستمرار باعتبارها المنطقة الأعلى تكلفة! ستلاحظ أن الذكاء الاصطناعي أنشأ استعلامًا معقولًا، لكن النتائج مرتبة حسب متوسط السعر بدلًا من ترتيبها زمنيًا. ولإجراء تحليل سنوي على أساس سنة بسنة، يمكننا تحسين سؤالك ليطلب تحديدًا “المنطقة الأعلى تكلفة في كل عام” للحصول على نتائج مجمّعة بشكل مختلف.
┌─district────────────┬─year─┬───avg_price─┬─total_sales─┐
│ CITY OF LONDON │ 2019 │ 14504772.73 │ 299 │
│ CITY OF LONDON │ 2017 │ 6351366.11 │ 367 │
│ CITY OF LONDON │ 2016 │ 5596348.25 │ 243 │
│ CITY OF LONDON │ 2023 │ 5576333.72 │ 252 │
│ CITY OF LONDON │ 2018 │ 4905094.54 │ 523 │
│ CITY OF LONDON │ 2021 │ 4008117.32 │ 311 │
│ CITY OF LONDON │ 2025 │ 3954212.39 │ 56 │
│ CITY OF LONDON │ 2014 │ 3914057.39 │ 416 │
│ CITY OF LONDON │ 2022 │ 3700867.19 │ 290 │
│ CITY OF WESTMINSTER │ 2018 │ 3562457.76 │ 3346 │
└─────────────────────┴──────┴─────────────┴─────────────┘