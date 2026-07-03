INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text , "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url ( 'https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/0.parquet' ) SETTINGS max_http_get_redirects = 5 ,enable_url_encoding = 0 ;

INSERT INTO dbpedia SELECT _id, title, text , "text-embedding-3-large-1536-embedding" FROM url ( 'https://huggingface.co/api/datasets/Qdrant/dbpedia-entities-openai3-text-embedding-3-large-1536-1M/parquet/default/train/1.parquet' ) SETTINGS max_http_get_redirects = 5 ,enable_url_encoding = 0 ;

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