إعداد خادم ClickHouse MCP

للعثور على هذا الملف، انتقل أولًا إلى صفحة الإعدادات ( Cmd+, على جهاز Mac)، ثم انقر على علامة التبويب Developer في القائمة اليسرى. بعد ذلك ستظهر لك الشاشة التالية، حيث ستحتاج إلى النقر على الزر Edit config :

سينقلك هذا إلى دليل يحتوي على ملف الإعداد ( claude_desktop_config.json ). وعند فتح هذا الملف لأول مرة، فمن المرجح أن يحتوي على المحتوى التالي:

{ "mcpServers" : {} }

يستخدم قاموس mcpServers اسم خادم MCP كمفتاح، وقاموسًا لخيارات الإعداد كقيمة. على سبيل المثال، سيبدو إعداد خادم ClickHouse MCP المتصل بـ ClickHouse Playground كما يلي:

{ "mcpServers" : { "mcp-clickhouse" : { "command" : "uv" , "args" : [ "run" , "--with" , "mcp-clickhouse" , "--python" , "3.10" , "mcp-clickhouse" ], "env" : { "CLICKHOUSE_HOST" : "sql-clickhouse.clickhouse.com" , "CLICKHOUSE_PORT" : "8443" , "CLICKHOUSE_USER" : "demo" , "CLICKHOUSE_PASSWORD" : "" , "CLICKHOUSE_SECURE" : "true" , "CLICKHOUSE_VERIFY" : "true" , "CLICKHOUSE_CONNECT_TIMEOUT" : "30" , "CLICKHOUSE_SEND_RECEIVE_TIMEOUT" : "30" } } } }

بمجرد تحديث الإعداد، ستحتاج إلى إعادة تشغيل Claude Desktop حتى تصبح التغييرات سارية.