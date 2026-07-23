يوضح هذا الدليل كيفية إعداد Claude Desktop مع ClickHouse MCP server باستخدام uv وتوصيله بمجموعات بيانات ClickHouse التجريبية.
1
تثبيت uv
ستحتاج إلى تثبيت uv لاتباع التعليمات الواردة في هذا الدليل. إذا كنت لا ترغب في استخدام uv، فستحتاج إلى تحديث إعدادات خادم MCP لاستخدام مدير حزم بديل.
2
تنزيل Claude Desktop
ستحتاج أيضًا إلى تثبيت تطبيق Claude Desktop، ويمكنك تنزيله من موقع Claude Desktop.
3
إعداد خادم ClickHouse MCP
بمجرد تثبيت Claude Desktop، يحين وقت إعداد خادم ClickHouse MCP. يمكننا القيام بذلك عبر ملف إعداد Claude Desktop.للعثور على هذا الملف، انتقل أولًا إلى صفحة الإعدادات (
Cmd+, على جهاز Mac)، ثم انقر على علامة التبويب
Developer في القائمة اليسرى.
بعد ذلك ستظهر لك الشاشة التالية، حيث ستحتاج إلى النقر على الزر
Edit config:سينقلك هذا إلى دليل يحتوي على ملف الإعداد (
claude_desktop_config.json).
وعند فتح هذا الملف لأول مرة، فمن المرجح أن يحتوي على المحتوى التالي:
يستخدم قاموس
{
"mcpServers": {}
}
mcpServers اسم خادم MCP كمفتاح، وقاموسًا لخيارات الإعداد كقيمة.
على سبيل المثال، سيبدو إعداد خادم ClickHouse MCP المتصل بـ ClickHouse Playground كما يلي:
بمجرد تحديث الإعداد، ستحتاج إلى إعادة تشغيل Claude Desktop حتى تصبح التغييرات سارية.
{
"mcpServers": {
"mcp-clickhouse": {
"command": "uv",
"args": [
"run",
"--with",
"mcp-clickhouse",
"--python",
"3.10",
"mcp-clickhouse"
],
"env": {
"CLICKHOUSE_HOST": "sql-clickhouse.clickhouse.com",
"CLICKHOUSE_PORT": "8443",
"CLICKHOUSE_USER": "demo",
"CLICKHOUSE_PASSWORD": "",
"CLICKHOUSE_SECURE": "true",
"CLICKHOUSE_VERIFY": "true",
"CLICKHOUSE_CONNECT_TIMEOUT": "30",
"CLICKHOUSE_SEND_RECEIVE_TIMEOUT": "30"
}
}
}
}
4
استخدام خادم ClickHouse MCP
بعد إعادة تشغيل Claude Desktop، يمكنك العثور على خادم ClickHouse MCP بالنقر على أيقونة
يمكنك بعد ذلك اختيار ما إذا كنت تريد تعطيل كل الأدوات أو بعضها.الآن أصبحنا جاهزين لطرح بعض الأسئلة على Claude، ما سيدفعه إلى استخدام خادم ClickHouse MCP. على سبيل المثال، يمكننا أن نسأله:
Search and tools:
يمكنك بعد ذلك اختيار ما إذا كنت تريد تعطيل كل الأدوات أو بعضها.الآن أصبحنا جاهزين لطرح بعض الأسئلة على Claude، ما سيدفعه إلى استخدام خادم ClickHouse MCP. على سبيل المثال، يمكننا أن نسأله:
What's the most interesting dataset in the SQL playground?.سيطلب Claude منا تأكيد استخدام كل أداة في خادم MCP عند استدعائها لأول مرة:فيما يلي يمكنك رؤية جزء من محادثة يتضمن بعض استدعاءات الأدوات إلى خادم ClickHouse MCP: