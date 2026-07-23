استنادًا إلى بيانات مستودع ClickHouse على GitHub، إليك أبرز المساهمين بحسب عدد طلبات السحب التي أنشؤوها:

**أبرز المساهمين في ClickHouse بحسب عدد طلبات السحب المفتوحة:**

1. **alexey-milovidov** - فتح 3,370 طلب سحب

2. **azat** - فتح 1,905 طلبات سحب

3. **rschu1ze** - فتح 979 طلب سحب

4. **alesapin** - فتح 947 طلب سحب

5. **tavplubix** - فتح 896 طلب سحب

6. **kssenii** - فتح 871 طلب سحب

7. **Avogar** - فتح 805 طلبات سحب

8. **KochetovNicolai** - فتح 700 طلب سحب

9. **Algunenano** - فتح 658 طلب سحب

10. **kitaisreal** - فتح 630 طلب سحب

يبرز **Alexey Milovidov** باعتباره المساهم الأكثر نشاطًا بفارق كبير، إذ فتح أكثر من 3,370 طلب سحب، وهو عدد يفوق بكثير ما فتحه أي مساهم آخر. وهذا منطقي، لأن Alexey Milovidov أحد مؤسسي ClickHouse وأحد مطوّريه الرئيسيين.

وتُظهر البيانات أيضًا أن alexey-milovidov كان نشطًا جدًا في إدارة طلبات السحب، مع 12,818 حدث "إغلاق" (يرجّح أنها مراجعة طلبات السحب الخاصة بمساهمين آخرين وإغلاقها) بالإضافة إلى إنشاء طلبات السحب الخاصة به.