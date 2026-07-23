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في هذا الدليل، ستتعلّم كيفية إنشاء وكيل PydanticAI يمكنه التفاعل مع SQL playground الخاص بـ ClickHouse باستخدام ClickHouse MCP server.
دفتر ملاحظات المثاليمكن العثور على هذا المثال في صورة دفتر ملاحظات ضمن مستودع الأمثلة.

المتطلبات المسبقة

  • ستحتاج إلى تثبيت بايثون على نظامك.
  • ستحتاج إلى تثبيت pip على نظامك.
  • ستحتاج إلى مفتاح API من Anthropic، أو مفتاح API من مزود LLM آخر.
يمكنك تنفيذ الخطوات التالية إما من مفسّر بايثون التفاعلي (REPL) أو عبر برنامج نصي.
1

ثبّت المكتبات

ثبّت المكتبات المطلوبة بتشغيل الأوامر التالية:
2

إعداد بيانات الاعتماد

بعد ذلك، ستحتاج إلى توفير مفتاح API الخاص بـ Anthropic:
الاستجابة
استخدام مزود LLM آخرإذا لم يكن لديك مفتاح API من Anthropic، وأردت استخدام مزود LLM آخر، فيمكنك العثور على تعليمات إعداد بيانات الاعتماد في توثيق PydanticAI
بعد ذلك، عرّف بيانات الاعتماد اللازمة للاتصال بـ SQL playground الخاص بـ ClickHouse:
3

هيّئ خادم MCP ووكيل PydanticAI

الآن، اضبط ClickHouse MCP server بحيث يشير إلى SQL playground الخاص بـ ClickHouse:
4

اطرح سؤالًا على الوكيل

أخيرًا، يمكنك طرح سؤال على الوكيل:
ستحصل على استجابة مشابهة لما يلي:
الاستجابة
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦