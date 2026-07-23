- بايثون 3.8 أو أحدث
- بيئة افتراضية
- خدمة ClickHouse Cloud عاملة وتفاصيل الاتصال الخاصة بك
- الاتصال بـ ClickHouse Cloud من دفتر Marimo باستخدام chDB
- إجراء استعلامات على مجموعات البيانات البعيدة وتحويل النتائج إلى إطار بيانات Pandas
- تصور البيانات باستخدام Plotly في Marimo
- الاستفادة من نموذج التنفيذ التفاعلي في Marimo لاستكشاف البيانات بشكل تفاعلي
الإعداد
لإضافة مجموعة البيانات هذه إلى خدمة ClickHouse Cloud حالية، سجّل الدخول إلى console.clickhouse.cloud باستخدام تفاصيل حسابك. في القائمة على اليسار، انقر على
تحميل مجموعة البيانات
Data sources، ثم انقر على
Predefined sample data:
حدِّد
Get started في بطاقة بيانات أسعار العقارات المباعة في المملكة المتحدة (4GB):
ثم انقر على
Import dataset:
سينشئ ClickHouse تلقائيًا الجدول
pp_complete في قاعدة البيانات
default ويملأ الجدول بـ 28.92 مليون صف من بيانات نقاط الأسعار.
لتقليل احتمال كشف بيانات الاعتماد الخاصة بك، نوصي بإضافة اسم مستخدم Cloud وكلمة المرور كمتغيرات بيئة على جهازك المحلي.
ومن الطرفية، شغّل الأمر التالي لإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور كمتغيرات بيئة:
إعداد بيانات الاعتماد
export CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME=<HOSTNAME>
export CLICKHOUSE_CLOUD_USER=default
export CLICKHOUSE_CLOUD_PASSWORD=your_actual_password
تظل متغيرات البيئة المذكورة أعلاه سارية فقط ما دامت جلسة الطرفية مفتوحة. ولتعيينها بشكل دائم، أضِفها إلى ملف تهيئة الصدفة.
الآن فعِّل بيئتك الافتراضية. ومن داخلها، ثبّت الحزم التالية التي سنستخدمها في هذا الدليل:
تثبيت Marimo
أنشئ دفتر ملاحظات Marimo جديدًا باستخدام الأمر التالي:
pip install chdb pandas plotly marimo
يجب أن تُفتح نافذة متصفح جديدة تظهر فيها واجهة Marimo على localhost:2718: تُحفَظ دفاتر Marimo كملفات بايثون خالصة، مما يسهّل تتبّع إصداراتها ومشاركتها مع الآخرين.
marimo edit clickhouse_exploration.py
في خلية جديدة، استورد الحزم المطلوبة:
تثبيت التبعيات
إذا مرّرت مؤشر الفأرة فوق الخلية، فستظهر دائرتان تحملان الرمز ”+”. يمكنك النقر عليهما لإضافة خلايا جديدة. أضف خلية جديدة ونفّذ استعلامًا بسيطًا للتحقق من أن كل شيء مُعدّ على نحو صحيح:
import marimo as mo
import chdb
import pandas as pd
import os
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
يُفترض أن ترى النتيجة كما هي مبيّنة أسفل الخلية التي شغّلتها للتو:
result = chdb.query("SELECT 'Hello ClickHouse from Marimo!'", "DataFrame")
result
بعد إعداد مجموعة بيانات أسعار العقارات المدفوعة في المملكة المتحدة وتشغيل chDB في دفتر ملاحظات Marimo، يمكننا الآن البدء في استكشاف بياناتنا. لنفترض أننا نريد التحقق من كيفية تغيّر الأسعار بمرور الوقت في منطقة محددة في المملكة المتحدة، مثل العاصمة لندن. تتيح لك الدالة
استكشاف البيانات
remoteSecure في ClickHouse استرجاع البيانات بسهولة من ClickHouse Cloud.
يمكنك توجيه chDB لإرجاع هذه البيانات أثناء التنفيذ على هيئة إطار بيانات Pandas، وهي طريقة مريحة ومألوفة للعمل مع البيانات.
أنشئ خلية جديدة تتضمن الاستعلام التالي لجلب بيانات الأسعار المدفوعة في المملكة المتحدة من خدمة ClickHouse Cloud لديك وتحويلها إلى
الاستعلام عن بيانات ClickHouse Cloud
pandas.DataFrame:
في المقتطف أعلاه، ينفّذ
query = f"""
SELECT
toYear(date) AS year,
round(avg(price)) AS price,
bar(price, 0, 1000000, 80)
FROM remoteSecure(
'{os.environ.get("CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME")}',
'default.pp_complete',
'{os.environ.get("CLICKHOUSE_CLOUD_USER")}',
'{os.environ.get("CLICKHOUSE_CLOUD_PASSWORD")}'
)
WHERE town = 'LONDON'
GROUP BY year
ORDER BY year
"""
df = chdb.query(query, "DataFrame")
df.head()
chdb.query(query, "DataFrame") الاستعلام المحدد ويُخرج النتيجة على شكل إطار بيانات Pandas.
في هذا الاستعلام، نستخدم الدالة
remoteSecure للاتصال بـ ClickHouse Cloud.
تأخذ الدالة
remoteSecure المعلمات التالية:
- سلسلة اتصال
- اسم قاعدة البيانات والجدول المراد استخدامهما
- اسم المستخدم الخاص بك
- كلمة المرور الخاصة بك
remoteSecure بخدمة ClickHouse Cloud البعيدة، وتنفّذ الاستعلام ثم تعيد النتيجة.
وقد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ، بحسب حجم بياناتك.
في هذه الحالة، نعيد متوسط السعر لكل سنة، ونطبّق عامل التصفية
town='LONDON'.
ثم تُخزَّن النتيجة على شكل DataFrame في متغير يُسمى
df.
بعد أن أصبحت البيانات متاحة لنا بصيغة مألوفة، لنرَ كيف تغيّرت أسعار العقارات في لندن مع مرور الوقت. يعمل Marimo بكفاءة خاصة مع مكتبات الرسوم البيانية التفاعلية مثل Plotly. في خلية جديدة، أنشئ مخططًا تفاعليًا:
تصوّر البيانات
وربما ليس من المستغرب أن أسعار العقارات في لندن قد ارتفعت كثيرًا مع مرور الوقت. تتمثل إحدى نقاط قوة Marimo في نموذج التنفيذ التفاعلي الخاص به. لنُنشئ أداة تفاعلية تتيح اختيار مدن مختلفة بصورة ديناميكية.
fig = px.line(
df,
x='year',
y='price',
title='Average Property Prices in London Over Time',
labels={'price': 'Average Price (£)', 'year': 'Year'}
)
fig.update_traces(mode='lines+markers')
fig.update_layout(hovermode='x unified')
fig
في خلية جديدة، أنشئ قائمة منسدلة لاختيار بلدات مختلفة:
اختيار البلدة تفاعليًا
في خلية أخرى، أنشئ استعلامًا يتفاعل مع اختيار البلدة. عند تغيير القائمة المنسدلة، ستُعاد هذه الخلية تلقائيًا للتنفيذ:
town_selector = mo.ui.dropdown(
options=['LONDON', 'MANCHESTER', 'BIRMINGHAM', 'LEEDS', 'LIVERPOOL'],
value='LONDON',
label='Select a town:'
)
town_selector
أنشئ الآن مخططًا يُحدَّث تلقائيًا عند تغيير المدينة. يمكنك نقل المخطط إلى أعلى DataFrame الديناميكي بحيث يظهر أسفل الخلية ذات القائمة المنسدلة.
query_reactive = f"""
SELECT
toYear(date) AS year,
round(avg(price)) AS price
FROM remoteSecure(
'{os.environ.get("CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME")}',
'default.pp_complete',
'{os.environ.get("CLICKHOUSE_CLOUD_USER")}',
'{os.environ.get("CLICKHOUSE_CLOUD_PASSWORD")}'
)
WHERE town = '{town_selector.value}'
GROUP BY year
ORDER BY year
"""
df_reactive = chdb.query(query_reactive, "DataFrame")
df_reactive
الآن، عند اختيار بلدة من القائمة المنسدلة، سيتحدّث المخطط تلقائيًا:
fig_reactive = px.line(
df_reactive,
x='year',
y='price',
title=f'Average Property Prices in {town_selector.value} Over Time',
labels={'price': 'Average Price (£)', 'year': 'Year'}
)
fig_reactive.update_traces(mode='lines+markers')
fig_reactive.update_layout(hovermode='x unified')
fig_reactive
لنتعمق أكثر في البيانات من خلال فحص توزيع أسعار العقارات في لندن عبر سنوات مختلفة. سيُظهر لنا مخطط الصندوق والشوارب الوسيط والربيعات والقيم المتطرفة، مما يمنحنا فهمًا أفضل بكثير من الاكتفاء بمتوسط السعر. أولًا، لنُنشئ منزلقًا للسنوات يتيح لنا استكشاف السنوات المختلفة بشكل تفاعلي: في خلية جديدة، أضف ما يلي:
استكشاف توزيعات الأسعار باستخدام مخططات الصندوق والشوارب التفاعلية
الآن، لنستعلم عن أسعار كل عقار على حدة للسنة المحددة. لاحظ أننا لا نجري أي تجميع هنا، إذ نريد جميع المعاملات الفردية لبناء التوزيع:
year_slider = mo.ui.slider(
start=1995,
stop=2024,
value=2020,
step=1,
label='Select Year:',
show_value=True
)
year_slider
إذا نقرت على زر الخيارات في أعلى يمين الخلية، يمكنك إخفاء الشيفرة. وعند تحريك شريط التمرير، سيتحدّث المخطط تلقائيًا بفضل التنفيذ التفاعلي في Marimo:
query_distribution = f"""
SELECT
price,
toYear(date) AS year
FROM remoteSecure(
'{os.environ.get("CLICKHOUSE_CLOUD_HOSTNAME")}',
'default.pp_complete',
'{os.environ.get("CLICKHOUSE_CLOUD_USER")}',
'{os.environ.get("CLICKHOUSE_CLOUD_PASSWORD")}'
)
WHERE town = 'LONDON'
AND toYear(date) = {year_slider.value}
AND price > 0
AND price < 5000000
"""
df_distribution = chdb.query(query_distribution, "DataFrame")
# create an interactive box plot.
fig_box = go.Figure()
fig_box.add_trace(
go.Box(
y=df_distribution['price'],
name=f'London {year_slider.value}',
boxmean='sd', # Show mean and standard deviation
marker_color='lightblue',
boxpoints='outliers' # Show outlier points
)
)
fig_box.update_layout(
title=f'Distribution of Property Prices in London ({year_slider.value})',
yaxis=dict(
title='Price (£)',
tickformat=',.0f'
),
showlegend=False,
height=600
)
fig_box
عرض هذا الدليل كيفية استخدام chDB لاستكشاف بياناتك في ClickHouse Cloud باستخدام دفاتر Marimo. وباستخدام مجموعة بيانات أسعار العقارات في المملكة المتحدة، أوضحنا كيفية الاستعلام عن بيانات ClickHouse Cloud البعيدة باستخدام الدالة
الملخص
remoteSecure()، وتحويل النتائج مباشرةً إلى إطارات بيانات Pandas لأغراض التحليل والتصور.
ومن خلال chDB ونموذج التنفيذ التفاعلي في Marimo، يمكن لعلماء البيانات الاستفادة من إمكانات SQL القوية في ClickHouse إلى جانب أدوات بايثون المألوفة مثل Pandas وPlotly، مع ميزة إضافية تتمثل في عناصر واجهة المستخدم التفاعلية والتتبع التلقائي للتبعيات، مما يجعل التحليل الاستكشافي أكثر كفاءة وأسهل في إعادة الإنتاج.