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يشرح هذا الدليل كيفية إعداد AnythingLLM مع ClickHouse MCP server باستخدام Docker، وربطه بمجموعات بيانات ClickHouse التجريبية.
1

تثبيت Docker

ستحتاج إلى Docker لتشغيل LibreChat وMCP server. للحصول على Docker:
  1. انتقل إلى docker.com
  2. نزّل Docker Desktop لنظام التشغيل لديك
  3. ثبّت Docker باتباع التعليمات الخاصة بنظام التشغيل لديك
  4. افتح Docker Desktop وتأكد من أنه قيد التشغيل

لمزيد من المعلومات، راجع وثائق Docker.
2

سحب Docker image الخاصة بـ AnythingLLM

شغّل الأمر التالي لسحب Docker image الخاصة بـ AnythingLLM إلى جهازك:
3

إعداد موقع التخزين

أنشئ دليلاً للتخزين وهيّئ ملف البيئة:
4

تهيئة MCP server config file

أنشئ دليلاً باسم plugins:
أنشئ ملفًا باسم anythingllm_mcp_servers.json داخل الدليل plugins وأضف المحتويات التالية:
إذا كنت تريد استكشاف بياناتك الخاصة، يمكنك القيام بذلك باستخدام المضيف واسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة ClickHouse Cloud لديك.
5

بدء Docker container الخاص بـ AnythingLLM

شغّل الأمر التالي لبدء Docker container الخاص بـ AnythingLLM:
بعد بدء التشغيل، انتقل إلى http://localhost:3001 في متصفحك. اختر النموذج الذي تريد استخدامه وأدخل مفتاح API الخاص بك.
6

انتظر حتى تبدأ MCP servers

انقر على أيقونة الأداة في أسفل يسار واجهة المستخدم:انقر على Agent Skills ثم انظر ضمن قسم MCP servers. انتظر حتى ترى Mcp ClickHouse مضبوطًا على On
7

الدردشة مع ClickHouse MCP server باستخدام AnythingLLM

أصبحنا الآن جاهزين لبدء دردشة. لإتاحة MCP servers للدردشة، ستحتاج إلى إضافة البادئة @agent إلى الرسالة الأولى في المحادثة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦