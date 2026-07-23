يشرح هذا الدليل كيفية إعداد AnythingLLM مع ClickHouse MCP server باستخدام Docker، وربطه بمجموعات بيانات ClickHouse التجريبية.
1
تثبيت Docker
ستحتاج إلى Docker لتشغيل LibreChat وMCP server. للحصول على Docker:
لمزيد من المعلومات، راجع وثائق Docker.
- انتقل إلى docker.com
- نزّل Docker Desktop لنظام التشغيل لديك
- ثبّت Docker باتباع التعليمات الخاصة بنظام التشغيل لديك
- افتح Docker Desktop وتأكد من أنه قيد التشغيل
لمزيد من المعلومات، راجع وثائق Docker.
2
سحب Docker image الخاصة بـ AnythingLLM
شغّل الأمر التالي لسحب Docker image الخاصة بـ AnythingLLM إلى جهازك:
docker pull anythingllm/anythingllm
3
إعداد موقع التخزين
أنشئ دليلاً للتخزين وهيّئ ملف البيئة:
export STORAGE_LOCATION=$PWD/anythingllm && \
mkdir -p $STORAGE_LOCATION && \
touch "$STORAGE_LOCATION/.env"
4
تهيئة MCP server config file
أنشئ دليلاً باسم
plugins:
أنشئ ملفًا باسم
mkdir -p "$STORAGE_LOCATION/plugins"
anythingllm_mcp_servers.json داخل الدليل
plugins وأضف المحتويات التالية:
إذا كنت تريد استكشاف بياناتك الخاصة، يمكنك القيام بذلك باستخدام المضيف واسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بخدمة ClickHouse Cloud لديك.
{
"mcpServers": {
"mcp-clickhouse": {
"command": "uv",
"args": [
"run",
"--with",
"mcp-clickhouse",
"--python",
"3.10",
"mcp-clickhouse"
],
"env": {
"CLICKHOUSE_HOST": "sql-clickhouse.clickhouse.com",
"CLICKHOUSE_USER": "demo",
"CLICKHOUSE_PASSWORD": ""
}
}
}
}
5
بدء Docker container الخاص بـ AnythingLLM
شغّل الأمر التالي لبدء Docker container الخاص بـ AnythingLLM:
بعد بدء التشغيل، انتقل إلى
docker run -p 3001:3001 \
--cap-add SYS_ADMIN \
-v ${STORAGE_LOCATION}:/app/server/storage \
-v ${STORAGE_LOCATION}/.env:/app/server/.env \
-e STORAGE_DIR="/app/server/storage" \
mintplexlabs/anythingllm
http://localhost:3001 في متصفحك.
اختر النموذج الذي تريد استخدامه وأدخل مفتاح API الخاص بك.
6
انتظر حتى تبدأ MCP servers
انقر على أيقونة الأداة في أسفل يسار واجهة المستخدم:انقر على
Agent Skills ثم انظر ضمن قسم
MCP servers.
انتظر حتى ترى
Mcp ClickHouse مضبوطًا على
On
7
الدردشة مع ClickHouse MCP server باستخدام AnythingLLM
أصبحنا الآن جاهزين لبدء دردشة. لإتاحة MCP servers للدردشة، ستحتاج إلى إضافة البادئة
@agent إلى الرسالة الأولى في المحادثة.