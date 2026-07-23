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في هذا الدليل، ستتعلّم كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام Claude Agent SDK يمكنه التفاعل مع ClickHouse SQL playground باستخدام ClickHouse MCP server.
دفتر ملاحظات توضيحييمكن العثور على هذا المثال كدفتر ملاحظات في مستودع examples.

المتطلبات الأساسية

  • ستحتاج إلى تثبيت بايثون على نظامك.
  • ستحتاج إلى تثبيت pip على نظامك.
  • ستحتاج إلى مفتاح API من Anthropic
يمكنك تنفيذ الخطوات التالية إما من مفسّر بايثون التفاعلي (REPL) أو عبر برنامج نصي.
1

تثبيت المكتبات

ثبّت مكتبة Claude Agent SDK بتشغيل الأوامر التالية:
2

إعداد بيانات الاعتماد

بعد ذلك، ستحتاج إلى إدخال مفتاح API الخاص بـ Anthropic:
الاستجابة
بعد ذلك، حدِّد بيانات الاعتماد اللازمة للاتصال بـ ClickHouse SQL playground:
3

تهيئة MCP server ووكيل Claude Agent SDK

الآن اضبط ClickHouse MCP server بحيث يشير إلى ClickHouse SQL playground ثم هيِّئ الوكيل واطرح عليه سؤالًا:
لاحظ أن الشيفرة داخل كتلة for تُصفّي المخرجات اختصارًا.
الاستجابة
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦