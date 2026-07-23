دفتر ملاحظات توضيحييمكن العثور على هذا المثال كدفتر ملاحظات في مستودع examples.
المتطلبات الأساسية
- ستحتاج إلى تثبيت بايثون على نظامك.
- ستحتاج إلى تثبيت
pipعلى نظامك.
- ستحتاج إلى مفتاح API من Anthropic
1
تثبيت المكتبات
ثبّت مكتبة Claude Agent SDK بتشغيل الأوامر التالية:
pip install -q --upgrade pip
pip install -q claude-agent-sdk
pip install -q ipywidgets
2
إعداد بيانات الاعتماد
بعد ذلك، ستحتاج إلى إدخال مفتاح API الخاص بـ Anthropic:
import os, getpass
os.environ["ANTHROPIC_API_KEY"] = getpass.getpass("Enter Anthropic API Key:")
بعد ذلك، حدِّد بيانات الاعتماد اللازمة للاتصال بـ ClickHouse SQL playground:
الاستجابة
Enter Anthropic API Key: ········
env = {
"CLICKHOUSE_HOST": "sql-clickhouse.clickhouse.com",
"CLICKHOUSE_PORT": "8443",
"CLICKHOUSE_USER": "demo",
"CLICKHOUSE_PASSWORD": "",
"CLICKHOUSE_SECURE": "true"
}
3
تهيئة MCP server ووكيل Claude Agent SDK
الآن اضبط ClickHouse MCP server بحيث يشير إلى ClickHouse SQL playground ثم هيِّئ الوكيل واطرح عليه سؤالًا:
from claude_agent_sdk import query, ClaudeAgentOptions, AssistantMessage, UserMessage, TextBlock, ToolUseBlock
لاحظ أن الشيفرة داخل كتلة
options = ClaudeAgentOptions(
allowed_tools=[
"mcp__mcp-clickhouse__list_databases",
"mcp__mcp-clickhouse__list_tables",
"mcp__mcp-clickhouse__run_select_query",
"mcp__mcp-clickhouse__run_chdb_select_query"
],
mcp_servers={
"mcp-clickhouse": {
"command": "uv",
"args": [
"run",
"--with", "mcp-clickhouse",
"--python", "3.10",
"mcp-clickhouse"
],
"env": env
}
}
)
async for message in query(prompt="Tell me something interesting about UK property sales", options=options):
if isinstance(message, AssistantMessage):
for block in message.content:
if isinstance(block, TextBlock):
print(f"🤖 {block.text}")
if isinstance(block, ToolUseBlock):
print(f"🛠️ {block.name} {block.input}")
elif isinstance(message, UserMessage):
for block in message.content:
if isinstance(block, TextBlock):
print(block.text)
for تُصفّي المخرجات اختصارًا.
الاستجابة
🤖 سأستعلم من قاعدة بيانات ClickHouse للعثور على معلومة مثيرة للاهتمام حول مبيعات العقارات في المملكة المتحدة.
دعني أولًا أرى قواعد البيانات المتاحة:
🛠️ mcp__mcp-clickhouse__list_databases {}
🤖 رائع! توجد قاعدة بيانات باسم "uk". دعني أرى الجداول المتاحة:
🛠️ mcp__mcp-clickhouse__list_tables {'database': 'uk'}
🤖 ممتاز! يحتوي الجدول `uk_price_paid` على أكثر من 30 مليون سجل لمبيعات العقارات. دعني أبحث عن شيء مثير للاهتمام:
🛠️ mcp__mcp-clickhouse__run_select_query {'query': "\nSELECT \n street,\n town,\n max(price) as max_price,\n min(price) as min_price,\n max(price) - min(price) as price_difference,\n count() as sales_count\nFROM uk.uk_price_paid\nWHERE street != ''\nGROUP BY street, town\nHAVING sales_count > 100\nORDER BY price_difference DESC\nLIMIT 1\n"}
🤖 إليك معلومة لافتة: **Baker Street في لندن** (نعم، شارع شيرلوك هولمز الشهير!) سجّل أكبر نطاق سعري بين جميع الشوارع التي شهدت أكثر من 100 عملية بيع؛ إذ بيعت فيه عقارات بأسعار منخفضة تصل إلى **£2,500** ومرتفعة تصل إلى **£594.3 million**، بفارق هائل يتجاوز £594 million!
وهذا منطقي، لأن Baker Street يُعد من أرقى العناوين في لندن، ويمر عبر مناطق ثرية مثل Marylebone، وقد سُجّلت فيه 541 عملية بيع في مجموعة البيانات هذه.