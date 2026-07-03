تعرّف على كيفية بناء تطبيق قائم على الوكلاء باستخدام البيانات المخزنة في ClickHouse مع ClickHouse MCP وCopilotKit

هذا مثال على كيفية بناء تطبيق قائم على الوكلاء باستخدام البيانات المخزنة في ClickHouse. ويستخدم ClickHouse MCP server للاستعلام عن البيانات من ClickHouse وإنشاء مخططات بيانية استنادًا إليها.

يُستخدم CopilotKit لبناء واجهة المستخدم وتوفير واجهة دردشة للمستخدم.

مثال على الشيفرة يمكن العثور على الشيفرة الخاصة بهذا المثال في مستودع examples

​ المتطلبات الأساسية

Node.js >= 20.14.0

uv >= 0.1.0

​ تثبيت التبعيات

استنسخ المشروع محليًا: git clone https://github.com/ClickHouse/examples ثم انتقل إلى المجلد ai/mcp/copilotkit .

يمكنك تخطي هذا القسم وتشغيل البرنامج النصي ./install.sh لتثبيت التبعيات. وإذا كنت تريد تثبيت التبعيات يدويًا، فاتبع الإرشادات أدناه.

​ تثبيت التبعيات يدويًا

ثبّت التبعيات:

شغّل npm install لتثبيت تبعيات Node.js.

ثبّت mcp-clickhouse:

أنشئ مجلدًا جديدًا باسم external ثم استنسخ إليه مستودع mcp-clickhouse.

mkdir -p external git clone https://github.com/ClickHouse/mcp-clickhouse external/mcp-clickhouse

ثبّت تبعيات بايثون وأضف أداة fastmcp لسطر الأوامر.

cd external/mcp-clickhouse uv sync uv add fastmcp

​ إعداد التطبيق

انسخ ملف env.example إلى .env ثم عدِّله لإضافة ANTHROPIC_API_KEY الخاص بك.

​ استخدم LLM الخاص بك

إذا كنت تفضّل استخدام موفّر LLM آخر غير Anthropic، يمكنك تعديل بيئة تشغيل Copilotkit لاستخدام مهايئ LLM مختلف. هنا ستجد قائمة بالموفّرين المدعومين.

​ استخدم عنقود ClickHouse الخاص بك

افتراضيًا، جرى إعداد المثال للاتصال بـ عنقود ClickHouse التجريبي . يمكنك أيضًا استخدام عنقود ClickHouse الخاص بك عبر تعيين متغيرات البيئة التالية:

CLICKHOUSE_HOST

CLICKHOUSE_PORT

CLICKHOUSE_USER

CLICKHOUSE_PASSWORD

CLICKHOUSE_SECURE

شغّل npm run dev لبدء خادم التطوير.

يمكنك اختبار الوكيل باستخدام موجّه مثل:

“أرني تطور الأسعار في Manchester خلال السنوات العشر الماضية.”