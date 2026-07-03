مثال على الشيفرةيمكن العثور على الشيفرة الخاصة بهذا المثال في مستودع examples.
المتطلبات الأساسية
Node.js >= 20.14.0
uv >= 0.1.0
استنسخ المشروع محليًا:
تثبيت التبعيات
git clone https://github.com/ClickHouse/examples ثم
انتقل إلى المجلد
ai/mcp/copilotkit.
يمكنك تخطي هذا القسم وتشغيل البرنامج النصي
./install.sh لتثبيت التبعيات. وإذا
كنت تريد تثبيت التبعيات يدويًا، فاتبع الإرشادات أدناه.
تثبيت التبعيات يدويًا
- ثبّت التبعيات:
npm install لتثبيت تبعيات Node.js.
- ثبّت mcp-clickhouse:
external ثم استنسخ إليه مستودع mcp-clickhouse.
ثبّت تبعيات بايثون وأضف أداة fastmcp لسطر الأوامر.
mkdir -p external
git clone https://github.com/ClickHouse/mcp-clickhouse external/mcp-clickhouse
cd external/mcp-clickhouse
uv sync
uv add fastmcp
انسخ ملف
إعداد التطبيق
env.example إلى
.env ثم عدِّله لإضافة
ANTHROPIC_API_KEY الخاص بك.
إذا كنت تفضّل استخدام موفّر LLM آخر غير Anthropic، يمكنك تعديل بيئة تشغيل Copilotkit لاستخدام مهايئ LLM مختلف. هنا ستجد قائمة بالموفّرين المدعومين.
استخدم LLM الخاص بك
افتراضيًا، جرى إعداد المثال للاتصال بـ عنقود ClickHouse التجريبي. يمكنك أيضًا استخدام عنقود ClickHouse الخاص بك عبر تعيين متغيرات البيئة التالية:
استخدم عنقود ClickHouse الخاص بك
CLICKHOUSE_HOST
CLICKHOUSE_PORT
CLICKHOUSE_USER
CLICKHOUSE_PASSWORD
CLICKHOUSE_SECURE
شغّل
شغّل التطبيق
npm run dev لبدء خادم التطوير.
يمكنك اختبار الوكيل باستخدام موجّه مثل:
“أرني تطور الأسعار في Manchester خلال السنوات العشر الماضية.”افتح http://localhost:3000 في متصفحك لمشاهدة النتيجة.