async def stream_clickhouse_agent ( message ): env = { "CLICKHOUSE_HOST" : "sql-clickhouse.clickhouse.com" , "CLICKHOUSE_PORT" : "8443" , "CLICKHOUSE_USER" : "demo" , "CLICKHOUSE_PASSWORD" : "" , "CLICKHOUSE_SECURE" : "true" } server_params = StdioServerParameters( command = "uv" , args = [ 'run' , '--with' , 'mcp-clickhouse' , '--python' , '3.13' , 'mcp-clickhouse' ], env = env ) async with stdio_client(server_params) as (read, write): async with ClientSession(read, write) as session: mcp_tools = MCPTools( timeout_seconds = 60 , session = session) await mcp_tools.initialize() agent = Agent( model = Claude( id = "claude-3-5-sonnet-20240620" ), tools = [mcp_tools], instructions = dedent( """ \ You are a ClickHouse assistant. Help users query and understand data using ClickHouse. - Run SQL queries using the ClickHouse MCP tool - Present results in markdown tables when relevant - Keep output concise, useful, and well-formatted """ ), markdown = True , show_tool_calls = True , storage = JsonStorage( dir_path = "tmp/team_sessions_json" ), add_datetime_to_instructions = True , add_history_to_messages = True , ) chunks = await agent.arun(message, stream = True ) async for chunk in chunks: if isinstance (chunk, RunResponse) and chunk.event == RunEvent.run_response: yield chunk.content