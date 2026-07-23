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في هذا الدليل، ستتعلّم كيفية إنشاء AI Agent قائم على الويب باستخدام Streamlit، ويمكنه التفاعل مع SQL playground الخاصة بـ ClickHouse باستخدام خادم MCP الخاص بـ ClickHouse وAgno.
تطبيق توضيحيينشئ هذا المثال تطبيق ويب متكاملًا يوفّر واجهة دردشة للاستعلام عن بيانات ClickHouse. يمكنك العثور على الشفرة المصدرية لهذا المثال في مستودع الأمثلة.

المتطلبات الأساسية

  • ستحتاج إلى تثبيت بايثون على نظامك. وستحتاج أيضًا إلى تثبيت uv
  • ستحتاج إلى مفتاح API من Anthropic، أو مفتاح API من موفّر LLM آخر
يمكنك اتباع الخطوات التالية لإنشاء تطبيق Streamlit الخاص بك.
1

تثبيت المكتبات

ثبّت المكتبات المطلوبة بتشغيل الأوامر التالية:
2

أنشئ ملف الأدوات المساعدة

أنشئ ملف utils.py يتضمن دالتين مساعدتين. الأولى دالة مولِّد غير متزامنة للتعامل مع استجابات التدفق من وكيل Agno. والثانية دالة لتطبيق الأنماط على تطبيق Streamlit:
utils.py
3

إعداد بيانات الاعتماد

عيّن مفتاح واجهة برمجة تطبيقات Anthropic كمتغير بيئة:
استخدام موفّر LLM آخرإذا لم يكن لديك مفتاح API لـ Anthropic، وكنت ترغب في استخدام موفّر LLM آخر، فيمكنك العثور على تعليمات إعداد بيانات الاعتماد في وثائق Agno “Integrations”
4

استيراد المكتبات المطلوبة

ابدأ بإنشاء ملف تطبيق Streamlit الرئيسي (مثل app.py) ثم أضف تعليمات الاستيراد:
5

عرّف دالة البث الخاصة بـagent

أضف الدالة الرئيسية لـagent التي تتصل بـبيئة SQL التفاعلية الخاصة بـClickHouse وتبثّ الاستجابات:
6

أضف دوال غلاف متزامنة

أضف دوال مساعدة للتعامل مع التدفق غير المتزامن في Streamlit:
7

أنشئ واجهة Streamlit

أضف مكوّنات واجهة Streamlit ووظائف الدردشة:
8

تشغيل التطبيق

لبدء تطبيق الويب الخاص بـ ClickHouse AI Agent، يمكنك تشغيل الأمر التالي من الطرفية:
سيؤدي ذلك إلى فتح متصفح الويب لديك والانتقال إلى http://localhost:8501 حيث يمكنك التفاعل مع وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك وطرح أسئلة عليه حول مجموعات البيانات التجريبية المتاحة في بيئة SQL التفاعلية الخاصة بـ ClickHouse.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦