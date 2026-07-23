تطبيق توضيحيينشئ هذا المثال تطبيق ويب متكاملًا يوفّر واجهة دردشة للاستعلام عن بيانات ClickHouse. يمكنك العثور على الشفرة المصدرية لهذا المثال في مستودع الأمثلة.
المتطلبات الأساسية
- ستحتاج إلى تثبيت بايثون على نظامك.
وستحتاج أيضًا إلى تثبيت
uv
- ستحتاج إلى مفتاح API من Anthropic، أو مفتاح API من موفّر LLM آخر
1
تثبيت المكتبات
ثبّت المكتبات المطلوبة بتشغيل الأوامر التالية:
pip install streamlit agno ipywidgets
2
أنشئ ملف الأدوات المساعدة
أنشئ ملف
utils.py يتضمن دالتين مساعدتين. الأولى دالة مولِّد غير متزامنة للتعامل مع
استجابات التدفق من وكيل Agno. والثانية دالة لتطبيق الأنماط على تطبيق
Streamlit:
utils.py
import streamlit as st
from agno.run.response import RunEvent, RunResponse
async def as_stream(response):
async for chunk in response:
if isinstance(chunk, RunResponse) and isinstance(chunk.content, str):
if chunk.event == RunEvent.run_response:
yield chunk.content
def apply_styles():
st.markdown("""
<style>
hr.divider {
background-color: white;
margin: 0;
}
</style>
<hr class='divider' />""", unsafe_allow_html=True)
3
إعداد بيانات الاعتماد
عيّن مفتاح واجهة برمجة تطبيقات Anthropic كمتغير بيئة:
export ANTHROPIC_API_KEY="your_api_key_here"
استخدام موفّر LLM آخرإذا لم يكن لديك مفتاح API لـ Anthropic، وكنت ترغب في استخدام موفّر LLM آخر، فيمكنك العثور على تعليمات إعداد بيانات الاعتماد في وثائق Agno “Integrations”
4
استيراد المكتبات المطلوبة
ابدأ بإنشاء ملف تطبيق Streamlit الرئيسي (مثل
app.py) ثم أضف تعليمات الاستيراد:
from utils import apply_styles
import streamlit as st
from textwrap import dedent
from agno.models.anthropic import Claude
from agno.agent import Agent
from agno.tools.mcp import MCPTools
from agno.storage.json import JsonStorage
from agno.run.response import RunEvent, RunResponse
from mcp.client.stdio import stdio_client, StdioServerParameters
from mcp import ClientSession
import asyncio
import threading
from queue import Queue
5
عرّف دالة البث الخاصة بـagent
أضف الدالة الرئيسية لـagent التي تتصل بـبيئة SQL التفاعلية الخاصة بـClickHouse وتبثّ الاستجابات:
async def stream_clickhouse_agent(message):
env = {
"CLICKHOUSE_HOST": "sql-clickhouse.clickhouse.com",
"CLICKHOUSE_PORT": "8443",
"CLICKHOUSE_USER": "demo",
"CLICKHOUSE_PASSWORD": "",
"CLICKHOUSE_SECURE": "true"
}
server_params = StdioServerParameters(
command="uv",
args=[
'run',
'--with', 'mcp-clickhouse',
'--python', '3.13',
'mcp-clickhouse'
],
env=env
)
async with stdio_client(server_params) as (read, write):
async with ClientSession(read, write) as session:
mcp_tools = MCPTools(timeout_seconds=60, session=session)
await mcp_tools.initialize()
agent = Agent(
model=Claude(id="claude-3-5-sonnet-20240620"),
tools=[mcp_tools],
instructions=dedent("""\
You are a ClickHouse assistant. Help users query and understand data using ClickHouse.
- Run SQL queries using the ClickHouse MCP tool
- Present results in markdown tables when relevant
- Keep output concise, useful, and well-formatted
"""),
markdown=True,
show_tool_calls=True,
storage=JsonStorage(dir_path="tmp/team_sessions_json"),
add_datetime_to_instructions=True,
add_history_to_messages=True,
)
chunks = await agent.arun(message, stream=True)
async for chunk in chunks:
if isinstance(chunk, RunResponse) and chunk.event == RunEvent.run_response:
yield chunk.content
6
أضف دوال غلاف متزامنة
أضف دوال مساعدة للتعامل مع التدفق غير المتزامن في Streamlit:
def run_agent_query_sync(message):
queue = Queue()
def run():
asyncio.run(_agent_stream_to_queue(message, queue))
queue.put(None) # Sentinel to end stream
threading.Thread(target=run, daemon=True).start()
while True:
chunk = queue.get()
if chunk is None:
break
yield chunk
async def _agent_stream_to_queue(message, queue):
async for chunk in stream_clickhouse_agent(message):
queue.put(chunk)
7
أنشئ واجهة Streamlit
أضف مكوّنات واجهة Streamlit ووظائف الدردشة:
st.title("A ClickHouse-backed AI agent")
if st.button("💬 New Chat"):
st.session_state.messages = []
st.rerun()
apply_styles()
if "messages" not in st.session_state:
st.session_state.messages = []
for message in st.session_state.messages:
with st.chat_message(message["role"]):
st.markdown(message["content"])
if prompt := st.chat_input("What is up?"):
st.session_state.messages.append({"role": "user", "content": prompt})
with st.chat_message("user"):
st.markdown(prompt)
with st.chat_message("assistant"):
response = st.write_stream(run_agent_query_sync(prompt))
st.session_state.messages.append({"role": "assistant", "content": response})
8
تشغيل التطبيق
لبدء تطبيق الويب الخاص بـ ClickHouse AI Agent، يمكنك تشغيل الأمر التالي من الطرفية:
سيؤدي ذلك إلى فتح متصفح الويب لديك والانتقال إلى
uv run \
--with streamlit \
--with agno \
--with anthropic \
--with mcp \
streamlit run app.py --server.headless true
http://localhost:8501 حيث يمكنك
التفاعل مع وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك وطرح أسئلة عليه حول مجموعات البيانات التجريبية
المتاحة في بيئة SQL التفاعلية الخاصة بـ ClickHouse.