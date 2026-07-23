مشروع نموذجييمكن العثور على الشيفرة الخاصة بهذا المثال في مستودع examples.
المتطلبات الأساسية
- ستحتاج إلى تثبيت
uv
- ستحتاج إلى الوصول إلى مساحة عمل في Slack
- ستحتاج إلى مفتاح API من Anthropic، أو مفتاح API من مزوّد LLM آخر
1
أنشئ تطبيق Slack
- انتقل إلى slack.com/apps وانقر على
Create New App.
- اختر الخيار
From scratchوامنح تطبيقك اسمًا.
- حدّد مساحة العمل الخاصة بك في Slack.
2
ثبّت التطبيق في مساحة العمل الخاصة بك
بعد ذلك، ستحتاج إلى إضافة التطبيق الذي أنشأته في الخطوة السابقة إلى مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك اتباع التعليمات الواردة في “Add apps to your Slack workspace” ضمن وثائق Slack.
3
اضبط إعدادات تطبيق Slack
- انتقل إلى
App Home
- ضمن
Show Tabs→
Messages Tab: فعّل
Allow users to send Slash commands and messages from the messages tab
- انتقل إلى
Socket Mode
- فعّل
Socket Mode
- دوّن قيمة
Socket Mode Handlerلمتغير البيئة
SLACK_APP_TOKEN
- فعّل
- انتقل إلى
OAuth & Permissions
- أضف عناصر
Bot Token Scopesالتالية:
app_mentions:read
assistant:write
chat:write
im:history
im:read
im:write
channels:history
-
- ثبّت التطبيق في مساحة العمل الخاصة بك، ودوّن قيمة
Bot User OAuth Tokenلمتغير البيئة
SLACK_BOT_TOKEN.
- أضف عناصر
- انتقل إلى
Event Subscriptions
- فعّل
Events
- ضمن
Subscribe to bot events، أضف:
app_mention
assistant_thread_started
message:im
-
- Save Changes
- فعّل
- ضمن
4
أضف متغيرات البيئة (
.env)
أنشئ ملف
.env في جذر المشروع باستخدام متغيرات البيئة التالية،
والتي ستسمح لتطبيقك بالاتصال بـ بيئة SQL التفاعلية الخاصة بـ ClickHouse.
يمكنك تعديل متغيرات ClickHouse لاستخدام ClickHouse server الخاص بك أو instance على Cloud، إذا كنت تفضّل ذلك.
SLACK_BOT_TOKEN=your-slack-bot-token
SLACK_APP_TOKEN=your-slack-app-level-token
ANTHROPIC_API_KEY=your-anthropic-api-key
CLICKHOUSE_HOST=sql-clickhouse.clickhouse.com
CLICKHOUSE_PORT=8443
CLICKHOUSE_USER=demo
CLICKHOUSE_PASSWORD=
CLICKHOUSE_SECURE=true
5
استخدام البوت
-
ابدأ تشغيل البوت:
uv run main.py
-
في Slack:
- اذكر البوت في قناة:
@yourbot Who are the top contributors to the ClickHouse git repo?
- ردّ داخل سلسلة الرسائل مع الإشارة إليه:
@yourbot how many contributions did these users make last week?
- أرسل رسالة مباشرة إلى البوت:
Show me all tables in the demo database.
- اذكر البوت في قناة: