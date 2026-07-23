تهيئة ClickHouse MCP server

لإعداد ClickHouse MCP server، سنحتاج إلى تحويل MCP server إلى نقاط نهاية Open API. لنبدأ أولًا بتعيين متغيرات البيئة التي ستمكننا من الاتصال بـ ClickHouse SQL playground:

export CLICKHOUSE_HOST = "sql-clickhouse.clickhouse.com" export CLICKHOUSE_USER = "demo" export CLICKHOUSE_PASSWORD = ""

وبعد ذلك، يمكننا تشغيل mcpo لإنشاء نقاط نهاية Open API:

uvx mcpo --port 8000 -- uv run --with mcp-clickhouse --python 3.10 mcp-clickhouse

يمكنك الاطلاع على قائمة بنقاط النهاية التي تم إنشاؤها بالانتقال إلى http://localhost:8000/docs

لاستخدام نقاط النهاية هذه مع Open WebUI، نحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات:

انقر على Tools :

أضف http://localhost:8000 باعتباره URL الأداة:

بمجرد الانتهاء من ذلك، ينبغي أن نرى 1 بجانب أيقونة الأداة في شريط الدردشة:

إذا نقرنا على أيقونة الأداة، يمكننا بعد ذلك عرض الأدوات المتاحة: