يوفّر ما يلي نموذجًا لتقدير موارد الحوسبة والتخزين المطلوبة لنشر ClickStack استنادًا إلى حجم الإدخال المتوقع. القيم الناتجة هي تقديرات فقط ويجب استخدامها بوصفها خط أساس أوليًا - وليست إجابة مُلزِمة. تعتمد المتطلبات الفعلية على تعقيد الاستعلامات، والتزامن، وسياسات الاحتفاظ، والتفاوت في معدل نقل الإدخال. راقب استخدام الموارد دائمًا وقم بالتوسعة حسب الحاجة.

جميع الأرقام تستند إلى الإدخال الخام غير المضغوط كل رقم في هذه الصفحة - معدل النقل (MB/s، TB/month)، وتقدير CPU، والتخزين - مُعبَّر عنه من حيث حجم الإدخال الخام غير المضغوط، أي حجم البيانات كما تنتجها تطبيقاتك وتُرسَل إلى OpenTelemetry Collector قبل تطبيق أي ضغط. هذا هو الرقم الذي ينبغي تقديره استنادًا إلى مسارات السجلات والتتبعات والمقاييس الحالية لديك. أرقام التخزين في الجدول أدناه مطبَّق عليها بالفعل نسبة ضغط 10x المفترضة لهذا الحجم الخام.

عند نشر ClickStack، خصّص موارد حوسبة لتغطية فئتَي عمل مستقلتين: الإدخال والاستعلام.

فئة العمل الموارد المقدّرة الإدخال 1 vCPU لكل 10 MB/s من معدل نقل الإدخال المستدام الاستعلام 1 vCPU لكل 1 QPS ولكل 10 MB/s من معدل نقل الإدخال المستدام

عزل الاستعلامات عن الإدخال إجمالي وحدات CPU بوصفه خط الأساس. التوسعة المعزولة - حيث يتم تخصيص حوسبة الإدخال وحوسبة الاستعلام بشكل مستقل - مدعومة في ClickHouse Cloud عبر في معظم عمليات النشر المُدارة ذاتيًا، يشترك الإدخال والاستعلام في العُقد نفسها. في هذه الحالة، استخدمبوصفه خط الأساس. التوسعة المعزولة - حيث يتم تخصيص حوسبة الإدخال وحوسبة الاستعلام بشكل مستقل - مدعومة في ClickHouse Cloud عبر مجمّعات حوسبة منفصلة، والمعروفة أيضًا باسم Warehouses

الافتراضات نسبة ضغط 10x للتخزين - وهي عادةً تقدير متحفظ للسجلات والتتبعات.

للتخزين - وهي عادةً تقدير متحفظ للسجلات والتتبعات. اتفاقيات مستوى الخدمة للاستعلامات عند P50 بمقدار 1.5 ثانية وعند P99 بمقدار 5 ثوانٍ.

نفترض أن معظم الاستعلامات تُجرى على البيانات الحديثة، وفق توزيع لوغاريتمي طبيعي تبلغ ذروته عند نحو ساعة واحدة ويمتد حتى نحو ست ساعات. قد يرغب المستخدمون في تخصيص حوسبة مخصصة للاستعلام عن البيانات الأقدم. في ClickHouse Cloud يمكن أن تكون هذه الحوسبة خاملة (وبالتالي لا تترتب عليها تكاليف) عندما لا تكون قيد الاستخدام.

رغم أن حوسبة الاستعلام يمكن توسيعها بشكل مستقل عن حوسبة الإدخال، فإنها تظل مرتبطة جوهريًا بحجم الإدخال. ونفترض أنه مع زيادة الإدخال، تزداد كثافة البيانات، ما يؤدي إلى أحجام مسح أكبر وقت الاستعلام، وبالتالي إلى متطلبات أعلى لحوسبة الاستعلام.

يوفّر الجدول التالي أمثلة على تقدير الموارد استنادًا إلى زيادة معدل نقل الإدخال بالميغابايت في الثانية، إلى جانب أحجام البيانات المقابلة بالتيرابايت في الشهر. ويفترض ذلك متوسطًا مستدامًا قدره 1 QPS من ClickStack عبر جميع أنواع الاستعلامات (البحث، لوحات المعلومات، والتنبيهات).

MB/s TB/month وحدات CPU للإدخال وحدات CPU للاستعلام إجمالي وحدات CPU إجمالي التخزين (شهريًا) (GB) 10 25.92 1 3 4 2,592 20 51.84 2 6 8 5,184 50 129.6 5 15 20 12,960 100 259.2 10 30 40 25,920 200 518.4 20 60 80 51,840 500 1,296 50 150 200 129,600 1000 2,592 100 300 400 259,200

​ تحسين افتراضات التحجيم لبيئتك

يفترض هذا النموذج متوسطًا مستدامًا قدره 1 QPS في ClickStack، مع احتساب جميع أنواع الاستعلامات، بما في ذلك البحث، ولوحات المعلومات، والتنبيهات.

عند ارتفاع حجم الاستعلامات، زِد متطلبات CPU خطيًا عبر ضربها في قيمة QPS المستهدفة. على سبيل المثال، فإن عملية نشر تستوعب البيانات بمعدل 100 MB/s مع هدف يبلغ 9 QPS ستتطلب 90 CPU للاستعلامات (10 × 9) بدلًا من القيمة الأساسية البالغة 10، ليصبح الإجمالي المعدَّل 100 CPU (10 للاستيعاب + 90 للاستعلامات).

تفترض تقديرات التخزين نسبة ضغط متحفظة قدرها 10x. عمليًا، غالبًا ما تحقق السجلات، والتتبعات، والمقاييس نسب ضغط أعلى. نوصي بإجراء اختبار على عينة من البيانات لتحديد نسبة الضغط ومتطلبات التخزين مسبقًا قبل الانتقال إلى بيئة الإنتاج. ولحساب سعة التخزين المطلوبة لفترات احتفاظ أطول، اضرب سعة التخزين الشهرية في عدد الأشهر المطلوب الاحتفاظ خلالها بالبيانات.

ويفترض ذلك أيضًا توزيعًا متوازنًا نسبيًا للاستعلامات. وقد تختلف متطلبات الحوسبة بشكل كبير في أعباء العمل التي يغلب عليها الاستعلامات التاريخية أو الأرشيفية الأثقل، لذا ينبغي التحقق منها عبر اختبارات التحميل. ونخطط إلى طرح نموذج تحجيم أكثر مرونة يتيح استقراء حوسبة الاستعلامات استنادًا إلى أنماط مختلفة لتوزيع الاستعلامات.

​ مثال تطبيقي

المتطلبات: استيعاب 1.5 PB/شهريًا، و5 QPS، ومدة احتفاظ 3 أشهر.

التحويل إلى MB/s

يُعبَّر عن نموذج التحجيم بوحدة MB/s. ولتحويل 1.5 PB/شهريًا (1,500 TB) إلى معدل نقل مستمر:

1,500 TB = 1,500,000,000 MB

عدد الثواني في الشهر (30 يومًا): 30 × 24 × 60 × 60 = 2,592,000

MB/s = 1,500,000,000 ÷ 2,592,000 ≈ 579 MB/s

موارد حوسبة الاستيعاب

بمعدل 1 vCPU لكل 10 MB/s من الاستيعاب المستمر:

579 ÷ 10 = ~58 vCPUs للاستيعاب

موارد حوسبة الاستعلام

تتدرج موارد حوسبة الاستعلام بحسب كلٍّ من معدل نقل الاستيعاب وQPS. وعند 5 QPS:

(579 ÷ 10) × 5 = 58 × 5 = 290 vCPUs للاستعلام

التخزين

عند 579 MB/s بشكل مستمر على مدار 30 يومًا، يكون حجم الاستيعاب الخام مساويًا لـ 1,500 TB/شهريًا. وبافتراض نسبة ضغط تبلغ 10x:

الحجم المضغوط شهريًا: 1,500 TB ÷ 10 = 150 TB/شهريًا

لمدة احتفاظ 3 أشهر: 150 TB × 3 = 450 TB إجمالًا

الملخص

المورد القيمة موارد حوسبة الاستيعاب 58 vCPUs موارد حوسبة الاستعلام 290 vCPUs إجمالي موارد الحوسبة 348 vCPUs التخزين شهريًا (مضغوط) 150 TB التخزين لمدة احتفاظ 3 أشهر 450 TB

​ عزل أعباء عمل observability

إذا كنت تضيف ClickStack إلى خدمة ClickHouse Cloud حالية تدعم بالفعل أعباء عمل أخرى، مثل تحليلات التطبيقات في الوقت الفعلي، فمن المُوصى به بشدة عزل حركة مرور observability.

خدمة فرعية مخصّصة لـ ClickStack. يتيح لك ذلك ما يلي: استخدم المستودعات المُدارة لإنشاءمخصّصة لـ ClickStack. يتيح لك ذلك ما يلي:

عزل حمل الاستيعاب والاستعلامات عن التطبيقات الحالية

توسيع أعباء عمل observability بشكل مستقل

منع استعلامات observability من التأثير على تحليلات بيئة الإنتاج

مشاركة مجموعات البيانات الأساسية نفسها عبر الخدمات عند الحاجة

يضمن هذا النهج بقاء أعباء العمل الحالية دون تأثر، مع إتاحة المجال أمام ClickStack للتوسع بشكل مستقل مع نمو بيانات observability.

بالنسبة إلى عمليات النشر الأكبر أو إرشادات تحجيم مخصّصة، يُرجى التواصل مع فريق الدعم للحصول على تقدير أكثر دقة.