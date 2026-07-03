|فئة العمل
|الموارد المقدّرة
|الإدخال
|1 vCPU لكل 10 MB/s من معدل نقل الإدخال المستدام
|الاستعلام
|1 vCPU لكل 1 QPS ولكل 10 MB/s من معدل نقل الإدخال المستدام
عزل الاستعلامات عن الإدخالفي معظم عمليات النشر المُدارة ذاتيًا، يشترك الإدخال والاستعلام في العُقد نفسها. في هذه الحالة، استخدم إجمالي وحدات CPU بوصفه خط الأساس. التوسعة المعزولة - حيث يتم تخصيص حوسبة الإدخال وحوسبة الاستعلام بشكل مستقل - مدعومة في ClickHouse Cloud عبر مجمّعات حوسبة منفصلة، والمعروفة أيضًا باسم Warehouses.
يوفّر الجدول التالي أمثلة على تقدير الموارد استنادًا إلى زيادة معدل نقل الإدخال بالميغابايت في الثانية، إلى جانب أحجام البيانات المقابلة بالتيرابايت في الشهر. ويفترض ذلك متوسطًا مستدامًا قدره 1 QPS من ClickStack عبر جميع أنواع الاستعلامات (البحث، لوحات المعلومات، والتنبيهات).
الافتراضات
الافتراضات
- نسبة ضغط 10x للتخزين - وهي عادةً تقدير متحفظ للسجلات والتتبعات.
- اتفاقيات مستوى الخدمة للاستعلامات عند P50 بمقدار 1.5 ثانية وعند P99 بمقدار 5 ثوانٍ.
- نفترض أن معظم الاستعلامات تُجرى على البيانات الحديثة، وفق توزيع لوغاريتمي طبيعي تبلغ ذروته عند نحو ساعة واحدة ويمتد حتى نحو ست ساعات. قد يرغب المستخدمون في تخصيص حوسبة مخصصة للاستعلام عن البيانات الأقدم. في ClickHouse Cloud يمكن أن تكون هذه الحوسبة خاملة (وبالتالي لا تترتب عليها تكاليف) عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- رغم أن حوسبة الاستعلام يمكن توسيعها بشكل مستقل عن حوسبة الإدخال، فإنها تظل مرتبطة جوهريًا بحجم الإدخال. ونفترض أنه مع زيادة الإدخال، تزداد كثافة البيانات، ما يؤدي إلى أحجام مسح أكبر وقت الاستعلام، وبالتالي إلى متطلبات أعلى لحوسبة الاستعلام.
|MB/s
|TB/month
|وحدات CPU للإدخال
|وحدات CPU للاستعلام
|إجمالي وحدات CPU
|إجمالي التخزين (شهريًا) (GB)
|10
|25.92
|1
|3
|4
|2,592
|20
|51.84
|2
|6
|8
|5,184
|50
|129.6
|5
|15
|20
|12,960
|100
|259.2
|10
|30
|40
|25,920
|200
|518.4
|20
|60
|80
|51,840
|500
|1,296
|50
|150
|200
|129,600
|1000
|2,592
|100
|300
|400
|259,200
يفترض هذا النموذج متوسطًا مستدامًا قدره 1 QPS في ClickStack، مع احتساب جميع أنواع الاستعلامات، بما في ذلك البحث، ولوحات المعلومات، والتنبيهات. عند ارتفاع حجم الاستعلامات، زِد متطلبات CPU خطيًا عبر ضربها في قيمة QPS المستهدفة. على سبيل المثال، فإن عملية نشر تستوعب البيانات بمعدل 100 MB/s مع هدف يبلغ 9 QPS ستتطلب 90 CPU للاستعلامات (10 × 9) بدلًا من القيمة الأساسية البالغة 10، ليصبح الإجمالي المعدَّل 100 CPU (10 للاستيعاب + 90 للاستعلامات). تفترض تقديرات التخزين نسبة ضغط متحفظة قدرها 10x. عمليًا، غالبًا ما تحقق السجلات، والتتبعات، والمقاييس نسب ضغط أعلى. نوصي بإجراء اختبار على عينة من البيانات لتحديد نسبة الضغط ومتطلبات التخزين مسبقًا قبل الانتقال إلى بيئة الإنتاج. ولحساب سعة التخزين المطلوبة لفترات احتفاظ أطول، اضرب سعة التخزين الشهرية في عدد الأشهر المطلوب الاحتفاظ خلالها بالبيانات. ويفترض ذلك أيضًا توزيعًا متوازنًا نسبيًا للاستعلامات. وقد تختلف متطلبات الحوسبة بشكل كبير في أعباء العمل التي يغلب عليها الاستعلامات التاريخية أو الأرشيفية الأثقل، لذا ينبغي التحقق منها عبر اختبارات التحميل. ونخطط إلى طرح نموذج تحجيم أكثر مرونة يتيح استقراء حوسبة الاستعلامات استنادًا إلى أنماط مختلفة لتوزيع الاستعلامات.
تحسين افتراضات التحجيم لبيئتك
المتطلبات: استيعاب 1.5 PB/شهريًا، و5 QPS، ومدة احتفاظ 3 أشهر. التحويل إلى MB/s يُعبَّر عن نموذج التحجيم بوحدة MB/s. ولتحويل 1.5 PB/شهريًا (1,500 TB) إلى معدل نقل مستمر:
مثال تطبيقي
- 1,500 TB = 1,500,000,000 MB
- عدد الثواني في الشهر (30 يومًا): 30 × 24 × 60 × 60 = 2,592,000
- MB/s = 1,500,000,000 ÷ 2,592,000 ≈ 579 MB/s
- الحجم المضغوط شهريًا: 1,500 TB ÷ 10 = 150 TB/شهريًا
- لمدة احتفاظ 3 أشهر: 150 TB × 3 = 450 TB إجمالًا
|المورد
|القيمة
|موارد حوسبة الاستيعاب
|58 vCPUs
|موارد حوسبة الاستعلام
|290 vCPUs
|إجمالي موارد الحوسبة
|348 vCPUs
|التخزين شهريًا (مضغوط)
|150 TB
|التخزين لمدة احتفاظ 3 أشهر
|450 TB
إذا كنت تضيف ClickStack إلى خدمة ClickHouse Cloud حالية تدعم بالفعل أعباء عمل أخرى، مثل تحليلات التطبيقات في الوقت الفعلي، فمن المُوصى به بشدة عزل حركة مرور observability. استخدم المستودعات المُدارة لإنشاء خدمة فرعية مخصّصة لـ ClickStack. يتيح لك ذلك ما يلي:
عزل أعباء عمل observability
- عزل حمل الاستيعاب والاستعلامات عن التطبيقات الحالية
- توسيع أعباء عمل observability بشكل مستقل
- منع استعلامات observability من التأثير على تحليلات بيئة الإنتاج
- مشاركة مجموعات البيانات الأساسية نفسها عبر الخدمات عند الحاجة