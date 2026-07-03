|الاسم
|الوصف
|مناسب لـ
|القيود
|رابط المثال
|Managed ClickStack
|استضافة ClickHouse وواجهة ClickStack UI (HyperDX) على ClickHouse Cloud.
|عمليات النشر في بيئات production، والعروض التوضيحية، وإثباتات المفهوم
|لا شيء
|Managed
|الكل في واحد
|حاوية Docker واحدة تضم جميع مكونات ClickStack.
|عمليات النشر خارج بيئات production، والعروض التوضيحية، وإثباتات المفهوم
|غير موصى به لبيئات production
|الكل في واحد
|Helm
|مخطط Helm رسمي لعمليات النشر المستندة إلى Kubernetes. يدعم ClickHouse Cloud والتوسع لبيئات production.
|عمليات النشر في بيئات production على Kubernetes
|يتطلب معرفة بـ Kubernetes، مع التخصيص عبر Helm
|Helm
|Docker Compose
|انشر كل مكون من مكونات ClickStack بشكل منفصل عبر Docker Compose.
|الاختبار المحلي، وإثباتات المفهوم، وبيئات production على خادم واحد، وBYO ClickHouse
|لا يدعم تحمل الأعطال، ويتطلب إدارة عدة حاويات
|Docker Compose
|HyperDX فقط
|استخدم HyperDX بشكل مستقل مع ClickHouse والمخطط الخاص بك.
|مستخدمو ClickHouse الحاليون، وخطوط معالجة الأحداث المخصصة
|لا يتضمن ClickHouse، ويجب على المستخدم إدارة الاستيعاب والمخطط
|HyperDX فقط
|الوضع المحلي فقط
|يعمل بالكامل داخل المتصفح مع تخزين محلي. بلا backend أو استمرارية.
|العروض التوضيحية، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتطوير باستخدام HyperDX
|لا توجد مصادقة، ولا استمرارية، ولا تنبيهات، ولمستخدم واحد فقط
|الوضع المحلي فقط
خيارات النشر
نشر ClickStack - حزمة المراقبة القائمة على ClickHouse
يوفّر ClickStack عدة خيارات للنشر تناسب مختلف حالات الاستخدام. فيما يلي ملخص لكل خيار من خيارات النشر. ويوضح دليل البدء تحديدًا الخيارين 1 و2. وقد أُدرجا هنا لاستكمال الصورة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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