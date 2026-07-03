Managed ClickStack استضافة ClickHouse وواجهة ClickStack UI ‏(HyperDX) على ClickHouse Cloud. عمليات النشر في بيئات production، والعروض التوضيحية، وإثباتات المفهوم لا شيء Managed

الكل في واحد حاوية Docker واحدة تضم جميع مكونات ClickStack. عمليات النشر خارج بيئات production، والعروض التوضيحية، وإثباتات المفهوم غير موصى به لبيئات production الكل في واحد

Helm مخطط Helm رسمي لعمليات النشر المستندة إلى Kubernetes. يدعم ClickHouse Cloud والتوسع لبيئات production. عمليات النشر في بيئات production على Kubernetes يتطلب معرفة بـ Kubernetes، مع التخصيص عبر Helm Helm

Docker Compose انشر كل مكون من مكونات ClickStack بشكل منفصل عبر Docker Compose. الاختبار المحلي، وإثباتات المفهوم، وبيئات production على خادم واحد، وBYO ClickHouse لا يدعم تحمل الأعطال، ويتطلب إدارة عدة حاويات Docker Compose

HyperDX فقط استخدم HyperDX بشكل مستقل مع ClickHouse والمخطط الخاص بك. مستخدمو ClickHouse الحاليون، وخطوط معالجة الأحداث المخصصة لا يتضمن ClickHouse، ويجب على المستخدم إدارة الاستيعاب والمخطط HyperDX فقط