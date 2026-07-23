مناسب لـ
- تجربة ClickStack بأقل قدر من الإعداد
- استكشاف بيانات ClickHouse الخاصة بك باستخدام واجهة Observability
- العروض التوضيحية والتقييمات
هذه النسخة المضمّنة غير مصممة للاستخدام في بيئات الإنتاج. الميزات التالية غير متاحة مقارنةً بـ عمليات نشر OSS الجاهزة للإنتاج:
القيود
- التنبيهات
- استمرارية لوحة المعلومات والبحث — لا تُحفَظ لوحات المعلومات وعمليات البحث المحفوظة بين الجلسات
- إعدادات الاستعلام القابلة للتخصيص
- أنماط الأحداث
خطوات النشر
- Docker
- الملف التنفيذي
1
ابدأ ClickHouse
اسحب صورة خادم ClickHouse وشغّلها مع تعيين كلمة مرور:
docker run --rm -it -p 8123:8123 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=password clickhouse/clickhouse-server:head-alpine
2
افتح واجهة مستخدم ClickStack
افتح http://localhost:8123 في المتصفح وانقر على ClickStack.أدخل اسم المستخدم
default وكلمة المرور
password للاتصال بالمثيل المحلي.
3
أنشئ مصدرًا
إذا كانت لديك جداول OpenTelemetry موجودة، فسيكتشفها ClickStack وينشئ المصادر تلقائيًا.في التثبيت الجديد، سيُطلب منك إنشاء مصدر. املأ حقل Table باسم الجدول المناسب (مثل
otel_logs) ثم انقر على Save New Source.إذا لم تكن لديك بيانات بعد، فراجع إدخال البيانات للاطلاع على الخيارات المتاحة.
إذا كنت مستعدًا للانتقال إلى ما بعد مرحلة التقييم، ففكّر في نشر جاهز لبيئة الإنتاج:
الخطوات التالية
- الكل في واحد — حاوية واحدة تضم جميع المكونات، بما في ذلك التخزين الدائم والمصادقة
- Docker Compose — مكونات منفصلة لمزيد من التحكم
- Helm — موصى به لعمليات النشر على Kubernetes في بيئة الإنتاج
- Managed ClickStack — مُدار بالكامل على ClickHouse Cloud