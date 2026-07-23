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يأتي ClickStack مضمّنًا مباشرةً داخل الملف التنفيذي لخادم ClickHouse. وهذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى واجهة مستخدم ClickStack ‏(HyperDX) من خلال مثيل ClickHouse لديك من دون الحاجة إلى نشر أي مكوّنات إضافية. ويشبه هذا النشر العرض التوضيحي العام المتاح على play-clickstack.clickhouse.com، لكنه يعمل على مثيل ClickHouse وبياناتك الخاصة.

مناسب لـ

  • تجربة ClickStack بأقل قدر من الإعداد
  • استكشاف بيانات ClickHouse الخاصة بك باستخدام واجهة Observability
  • العروض التوضيحية والتقييمات

القيود

هذه النسخة المضمّنة غير مصممة للاستخدام في بيئات الإنتاج. الميزات التالية غير متاحة مقارنةً بـ عمليات نشر OSS الجاهزة للإنتاج:

خطوات النشر

1

ابدأ ClickHouse

اسحب صورة خادم ClickHouse وشغّلها مع تعيين كلمة مرور:
التشغيل من دون كلمة مرورإذا كنت تفضّل التشغيل من دون كلمة مرور، فيجب تمكين إدارة الوصول الافتراضية صراحةً:
2

افتح واجهة مستخدم ClickStack

افتح http://localhost:8123 في المتصفح وانقر على ClickStack.أدخل اسم المستخدم default وكلمة المرور password للاتصال بالمثيل المحلي.
3

أنشئ مصدرًا

إذا كانت لديك جداول OpenTelemetry موجودة، فسيكتشفها ClickStack وينشئ المصادر تلقائيًا.في التثبيت الجديد، سيُطلب منك إنشاء مصدر. املأ حقل Table باسم الجدول المناسب (مثل otel_logs) ثم انقر على Save New Source.إذا لم تكن لديك بيانات بعد، فراجع إدخال البيانات للاطلاع على الخيارات المتاحة.

الخطوات التالية

إذا كنت مستعدًا للانتقال إلى ما بعد مرحلة التقييم، ففكّر في نشر جاهز لبيئة الإنتاج:
  • الكل في واحد — حاوية واحدة تضم جميع المكونات، بما في ذلك التخزين الدائم والمصادقة
  • Docker Compose — مكونات منفصلة لمزيد من التحكم
  • Helm — موصى به لعمليات النشر على Kubernetes في بيئة الإنتاج
  • Managed ClickStack — مُدار بالكامل على ClickHouse Cloud
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦