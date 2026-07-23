clickstack-operators، ثم يأتي بعد ذلك مخطط
clickstack الرئيسي الذي ينشئ موارد مخصّصة تُدار بواسطة المشغّلات لكل من ClickHouse وMongoDB وOpenTelemetry Collector.
بشكل افتراضي، يوفّر مخطط Helm جميع المكوّنات الأساسية، بما في ذلك:
- ClickHouse — يُدار بواسطة ClickHouse Operator عبر الموردين المخصّصين
ClickHouseClusterو
KeeperCluster
- HyperDX — واجهة observability وواجهة API
- OpenTelemetry (OTel) collector — يُنشر عبر مخطط Helm الرسمي لـ OpenTelemetry Collector كمخطط فرعي
- MongoDB — يُدار بواسطة MongoDB Kubernetes Operator (MCK) عبر مورد مخصّص
MongoDBCommunity
- إعدادات خاصة بكل بيئة عبر
values.yaml
- حدود الموارد والتوسّع على مستوى الـ pod
- إعدادات TLS وIngress
- إدارة الـ secrets وإعدادات authentication
- ملفات manifest إضافية لنشر كائنات Kubernetes عشوائية (NetworkPolicy وHPA وALB Ingress وغيرها) إلى جانب المخطط
مناسب لـ
- حالات إثبات المفهوم
- بيئات الإنتاج
خطوات النشر
1
المتطلبات الأساسية
- Helm v3+
- عنقود Kubernetes (يُوصى بالإصدار v1.20+)
kubectlمُعَدّ للتفاعل مع عنقودك
2
أضف مستودع Helm الخاص بـ ClickStack
أضف مستودع Helm الخاص بـ ClickStack:
helm repo add clickstack https://clickhouse.github.io/ClickStack-helm-charts
helm repo update
3
ثبّت المشغِّلات
ثبّت مخطط Helm الخاص بالمشغِّل أولًا. سيؤدي ذلك إلى تسجيل تعريفات الموارد المخصّصة (CRDs) التي يتطلبها المخطط الرئيسي:
انتظر حتى تصبح وحدات المشغّل جاهزة قبل المتابعة:
helm install clickstack-operators clickstack/clickstack-operators
kubectl get pods -l app.kubernetes.io/instance=clickstack-operators
4
تثبيت ClickStack
بمجرد أن تعمل المشغّلات، ثبّت حزمة Helm الرئيسية:
helm install my-clickstack clickstack/clickstack
5
تحقّق من التثبيت
تحقّق من التثبيت:
عندما تصبح جميع وحدات التشغيل جاهزة، تابع.
kubectl get pods -l "app.kubernetes.io/name=clickstack"
6
إعادة توجيه المنافذ
تتيح إعادة توجيه المنافذ الوصول إلى HyperDX وإعداده. أمّا المستخدمون الذين ينشرون في بيئة الإنتاج، فينبغي لهم بدلًا من ذلك إتاحة الخدمة عبر مورد دخول Ingress أو موازن حمل، لضمان الوصول الشبكي المناسب، وإنهاء TLS، وقابلية التوسع. تُعد إعادة توجيه المنافذ الأنسب للتطوير المحلي أو للمهام الإدارية لمرة واحدة، وليست مناسبة للبيئات طويلة الأمد أو عالية التوافر.
kubectl port-forward \
pod/$(kubectl get pod -l app.kubernetes.io/name=clickstack -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') \
8080:3000
8
تخصيص القيم (اختياري)
يمكنك تخصيص الإعدادات باستخدام خيارات
--set. على سبيل المثال:
بدلًا من ذلك، عدّل ملف
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
values.yaml. لاسترجاع القيم الافتراضية:
مثال على التهيئة:
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.example.com"
deployment:
replicas: 2
resources:
limits:
cpu: "2"
memory: 4Gi
requests:
cpu: 500m
memory: 1Gi
ingress:
enabled: true
host: hyperdx.example.com
tls:
enabled: true
tlsSecretName: "hyperdx-tls"
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
9
استخدام الأسرار (اختياري)
يستخدم مخطط الإصدار v2.x سرًا موحدًا (
clickstack-secret) يُعبَّأ من
hyperdx.secrets في
values لديك. تمر جميع متغيرات البيئة الحساسة — بما في ذلك كلمات مرور ClickHouse وMongoDB ومفتاح API الخاص بـ HyperDX — عبر هذا السر الواحد.لتجاوز قيم السر:
لإدارة الأسرار الخارجية (مثلًا باستخدام مشغّل أسرار)، يمكنك الإشارة إلى Kubernetes secret موجود مسبقًا:
hyperdx:
secrets:
HYPERDX_API_KEY: "your-api-key"
CLICKHOUSE_PASSWORD: "your-clickhouse-password"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "your-app-password"
MONGODB_PASSWORD: "your-mongodb-password"
hyperdx:
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "my-external-secret"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
إذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud، فعطّل مثيل ClickHouse المدمج وأدخِل بيانات اعتماد Cloud:
استخدام ClickHouse Cloud
أنشئ مورد
# values-clickhouse-cloud.yaml
clickhouse:
enabled: false
hyperdx:
secrets:
CLICKHOUSE_PASSWORD: "your-cloud-password"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "your-cloud-password"
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "clickhouse-cloud-config"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
secret للاتصال بشكل منفصل:
cat <<EOF > connections.json
[
{
"name": "ClickHouse Cloud",
"host": "https://your-cloud-instance.clickhouse.cloud",
"port": 8443,
"username": "default",
"password": "your-cloud-password"
}
]
EOF
kubectl create secret generic clickhouse-cloud-config \
--from-file=connections.json=connections.json
rm connections.json
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-clickhouse-cloud.yaml
بشكل افتراضي، يثبّت هذا الـ مخطط كلاً من ClickHouse وMongoDB وOTel collector. ويُوصى في بيئات production بإدارة ClickHouse وOTel collector بشكل منفصل. لتعطيل ClickHouse وOTel collector:
ملاحظات خاصة ببيئة الإنتاج
clickhouse:
enabled: false
otel-collector:
enabled: false
افتراضيًا، توجد مهمة واحدة في إعداد الحزمة على شكل cronjob، وهي مسؤولة عن التحقق مما إذا كان ينبغي إطلاق التنبيهات. في الإصدار v2.x، نُقلت تهيئة المهام إلى
تهيئة المهام
hyperdx.tasks:
|المَعلمة
|الوصف
|الافتراضي
hyperdx.tasks.enabled
|تمكين/تعطيل مهام cron في العنقود. افتراضيًا، ستشغّل صورة HyperDX مهام cron ضمن العملية نفسها. غيّرها إلى true إذا كنت تفضّل استخدام مهمة cron منفصلة في العنقود.
false
hyperdx.tasks.checkAlerts.schedule
|جدول cron لمهمة check-alerts
*/1 * * * *
hyperdx.tasks.checkAlerts.resources
|طلبات الموارد والحدود لمهمة check-alerts
|راجع
values.yaml
للترقية إلى إصدار أحدث:
ترقية مخطط Helm
للتحقق من إصدارات المخطط المتاحة:
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
helm search repo clickstack
الترقية من v1.xإذا كنت تُجري الترقية من مخطط inline-template للإصدار v1.x، فراجِع دليل الترقية للحصول على إرشادات الترحيل. هذا تغيير غير متوافق — ولا يُدعَم تنفيذ
helm upgrade مباشرةً على التثبيت الحالي.
أزِل التثبيت بالترتيب العكسي:
إزالة تثبيت ClickStack
ملاحظة: لا تتم إزالة PersistentVolumeClaims التي يُنشئها مشغّلا MongoDB وClickHouse عند تنفيذ
helm uninstall my-clickstack # Remove app + CRs first
helm uninstall clickstack-operators # Remove operators + CRDs
helm uninstall. وهذا سلوك مقصود لتجنّب فقدان البيانات عن طريق الخطأ. لتنظيف PVCs، راجع:
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
فحص السجلات
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=clickstack
استكشاف أخطاء التثبيت الفاشل وإصلاحها
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --debug --dry-run
التحقق من عملية النشر
kubectl get pods -l app.kubernetes.io/name=clickstack
يخزّن ClickStack السمات في أعمدة
اختيار المخطط: Map مقابل JSON
Map(LowCardinality(String), String) افتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع تسلسل map المقسّم إلى buckets وفهارس النص على مفاتيح map وقيمه، فإنه يوفّر عمليات بحث انتقائية من دون الكلفة الإضافية لإدخال كل مفتاح على حدة كما في JSON subcolumns الديناميكية.
يتوفر مخطط من النوع
JSON في مرحلة بيتا للتقييم على أعباء العمل التي تتضمن مجموعة صغيرة ومستقرة من مفاتيح السمات. وهو غير موصى به كخيار افتراضي. راجع Map مقابل نوع JSON للاطلاع على المقارنة الكاملة ومتغيرات البيئة المطلوبة لتمكين دعم JSON.
أدلة النشر
- خيارات النشر - ClickHouse خارجي، وOTel collector، وعمليات النشر بالحد الأدنى
- دليل التهيئة - مفاتيح API، وsecrets، وإعداد Ingress
- عمليات النشر السحابية - إعدادات GKE وEKS وAKS، وأفضل الممارسات لبيئات الإنتاج
- دليل الترقية - الترحيل من v1.x إلى v2.x
- ملفات manifest إضافية - نشر كائنات Kubernetes مخصصة إلى جانب مخطط
وثائق v1.x
- Helm (v1.x) - دليل نشر v1.x
- التهيئة (v1.x) - تهيئة v1.x
- خيارات النشر (v1.x) - خيارات نشر v1.x
- عمليات النشر السحابية (v1.x) - تهيئات Cloud لـ v1.x
موارد إضافية
- دليل البدء في ClickStack - مقدمة إلى ClickStack
- مستودع مخططات Helm الخاص بـ ClickStack - الشفرة المصدرية للمخططات ومرجع القيم
- وثائق Kubernetes - مرجع Kubernetes
- وثائق Helm - مرجع Helm