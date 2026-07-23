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إصدار المخطط 2.xتوثّق هذه الصفحة مخطط Helm v2.x القائم على المخططات الفرعية. إذا كنت لا تزال تستخدم مخطط v1.x ذي القوالب المضمّنة، فراجع دليل Helm للإصدار v1.x. وللاطلاع على خطوات الترحيل، راجع دليل الترقية.
يمكن العثور على مخطط Helm الخاص بـ ClickStack هنا، وهو الأسلوب الموصى به لعمليات النشر في بيئات الإنتاج. يعتمد مخطط v2.x على تثبيت من مرحلتين. تُثبَّت المشغّلات وتعريفات الموارد المخصّصة (CRDs) أولًا عبر مخطط clickstack-operators، ثم يأتي بعد ذلك مخطط clickstack الرئيسي الذي ينشئ موارد مخصّصة تُدار بواسطة المشغّلات لكل من ClickHouse وMongoDB وOpenTelemetry Collector. بشكل افتراضي، يوفّر مخطط Helm جميع المكوّنات الأساسية، بما في ذلك: ومع ذلك، يمكن تخصيصه بسهولة ليتكامل مع عملية نشر ClickHouse قائمة — على سبيل المثال، مستضافة على ClickHouse Cloud. يدعم المخطط أفضل ممارسات Kubernetes القياسية، بما في ذلك:
  • إعدادات خاصة بكل بيئة عبر values.yaml
  • حدود الموارد والتوسّع على مستوى الـ pod
  • إعدادات TLS وIngress
  • إدارة الـ secrets وإعدادات authentication
  • ملفات manifest إضافية لنشر كائنات Kubernetes عشوائية (NetworkPolicy وHPA وALB Ingress وغيرها) إلى جانب المخطط

مناسب لـ

  • حالات إثبات المفهوم
  • بيئات الإنتاج

خطوات النشر


1

المتطلبات الأساسية

  • Helm v3+
  • عنقود Kubernetes (يُوصى بالإصدار v1.20+)
  • kubectl مُعَدّ للتفاعل مع عنقودك
2

أضف مستودع Helm الخاص بـ ClickStack

أضف مستودع Helm الخاص بـ ClickStack:
3

ثبّت المشغِّلات

ثبّت مخطط Helm الخاص بالمشغِّل أولًا. سيؤدي ذلك إلى تسجيل تعريفات الموارد المخصّصة (CRDs) التي يتطلبها المخطط الرئيسي:
انتظر حتى تصبح وحدات المشغّل جاهزة قبل المتابعة:
4

تثبيت ClickStack

بمجرد أن تعمل المشغّلات، ثبّت حزمة Helm الرئيسية:
5

تحقّق من التثبيت

تحقّق من التثبيت:
عندما تصبح جميع وحدات التشغيل جاهزة، تابع.
6

إعادة توجيه المنافذ

تتيح إعادة توجيه المنافذ الوصول إلى HyperDX وإعداده. أمّا المستخدمون الذين ينشرون في بيئة الإنتاج، فينبغي لهم بدلًا من ذلك إتاحة الخدمة عبر مورد دخول Ingress أو موازن حمل، لضمان الوصول الشبكي المناسب، وإنهاء TLS، وقابلية التوسع. تُعد إعادة توجيه المنافذ الأنسب للتطوير المحلي أو للمهام الإدارية لمرة واحدة، وليست مناسبة للبيئات طويلة الأمد أو عالية التوافر.
إعداد نقطة الدخول لبيئة الإنتاجفي عمليات النشر المخصّصة لبيئة الإنتاج، اضبط نقطة الدخول مع TLS بدلًا من إعادة توجيه المنافذ. راجع دليل إعداد نقطة الدخول للحصول على إرشادات إعداد مفصّلة.
8

تخصيص القيم (اختياري)

يمكنك تخصيص الإعدادات باستخدام خيارات --set. على سبيل المثال:
بدلًا من ذلك، عدّل ملف values.yaml. لاسترجاع القيم الافتراضية:
مثال على التهيئة:
9

استخدام الأسرار (اختياري)

يستخدم مخطط الإصدار v2.x سرًا موحدًا (clickstack-secret) يُعبَّأ من hyperdx.secrets في values لديك. تمر جميع متغيرات البيئة الحساسة — بما في ذلك كلمات مرور ClickHouse وMongoDB ومفتاح API الخاص بـ HyperDX — عبر هذا السر الواحد.لتجاوز قيم السر:
لإدارة الأسرار الخارجية (مثلًا باستخدام مشغّل أسرار)، يمكنك الإشارة إلى Kubernetes secret موجود مسبقًا:
إدارة مفاتيح APIللاطلاع على إرشادات تفصيلية لإعداد مفتاح API، بما في ذلك عدة طرق للتهيئة وإجراءات إعادة تشغيل الحاوية، راجع دليل إعداد مفتاح API.

استخدام ClickHouse Cloud

إذا كنت تستخدم ClickHouse Cloud، فعطّل مثيل ClickHouse المدمج وأدخِل بيانات اعتماد Cloud:
أنشئ مورد secret للاتصال بشكل منفصل:
إعدادات خارجية متقدمةبالنسبة لعمليات النشر في بيئات الإنتاج التي تستخدم إعدادات قائمة على Secret، أو OTel collectors خارجية، أو إعدادات بسيطة، راجع دليل خيارات النشر.

ملاحظات خاصة ببيئة الإنتاج

بشكل افتراضي، يثبّت هذا الـ مخطط كلاً من ClickHouse وMongoDB وOTel collector. ويُوصى في بيئات production بإدارة ClickHouse وOTel collector بشكل منفصل. لتعطيل ClickHouse وOTel collector:
أفضل الممارسات لبيئة الإنتاجلعمليات النشر في بيئة الإنتاج، بما في ذلك إعداد التوافر العالي، وإدارة الموارد، وإعداد Ingress/TLS، والتهيئات الخاصة بالسحابة (GKE وEKS وAKS)، راجع:

تهيئة المهام

افتراضيًا، توجد مهمة واحدة في إعداد الحزمة على شكل cronjob، وهي مسؤولة عن التحقق مما إذا كان ينبغي إطلاق التنبيهات. في الإصدار v2.x، نُقلت تهيئة المهام إلى hyperdx.tasks:

ترقية مخطط Helm

للترقية إلى إصدار أحدث:
للتحقق من إصدارات المخطط المتاحة:
الترقية من v1.xإذا كنت تُجري الترقية من مخطط inline-template للإصدار v1.x، فراجِع دليل الترقية للحصول على إرشادات الترحيل. هذا تغيير غير متوافق — ولا يُدعَم تنفيذ helm upgrade مباشرةً على التثبيت الحالي.

إزالة تثبيت ClickStack

أزِل التثبيت بالترتيب العكسي:
ملاحظة: لا تتم إزالة PersistentVolumeClaims التي يُنشئها مشغّلا MongoDB وClickHouse عند تنفيذ helm uninstall. وهذا سلوك مقصود لتجنّب فقدان البيانات عن طريق الخطأ. لتنظيف PVCs، راجع:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فحص السجلات

استكشاف أخطاء التثبيت الفاشل وإصلاحها

التحقق من عملية النشر

موارد إضافية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحهاللاطلاع على مشكلات Ingress، أو مشكلات TLS، أو استكشاف أخطاء النشر على Cloud وإصلاحها، راجع:

اختيار المخطط: Map مقابل JSON

يخزّن ClickStack السمات في أعمدة Map(LowCardinality(String), String) افتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع تسلسل map المقسّم إلى buckets وفهارس النص على مفاتيح map وقيمه، فإنه يوفّر عمليات بحث انتقائية من دون الكلفة الإضافية لإدخال كل مفتاح على حدة كما في JSON subcolumns الديناميكية. يتوفر مخطط من النوع JSON في مرحلة بيتا للتقييم على أعباء العمل التي تتضمن مجموعة صغيرة ومستقرة من مفاتيح السمات. وهو غير موصى به كخيار افتراضي. راجع Map مقابل نوع JSON للاطلاع على المقارنة الكاملة ومتغيرات البيئة المطلوبة لتمكين دعم JSON.

أدلة النشر

وثائق v1.x

موارد إضافية

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦