|Name
|Description
|Suitable For
|Limitations
|Example Link
|All-in-One
|حاوية Docker واحدة تضم جميع مكونات ClickStack في حزمة واحدة.
|عمليات النشر غير الإنتاجية، والعروض التوضيحية، وإثباتات المفهوم
|غير موصى به لبيئات الإنتاج
|الكل في واحد
|Helm
|Helm chart رسمي لعمليات النشر المستندة إلى Kubernetes. يدعم ClickHouse Cloud والتوسّع في بيئات الإنتاج.
|عمليات النشر الإنتاجية على Kubernetes
|يتطلب معرفة بـ Kubernetes، مع إمكانية التخصيص عبر Helm
|Helm
|Docker Compose
|انشر كل مكوّن من مكونات ClickStack على حدة عبر Docker Compose.
|الاختبار المحلي، وإثباتات المفهوم، وبيئات الإنتاج على خادم واحد، وClickHouse الخاص بك
|لا يوفر تحمّلًا للأعطال، ويتطلب إدارة عدة حاويات
|Docker Compose
|HyperDX Only
|استخدم HyperDX بشكل مستقل مع ClickHouse والمخطط الخاصين بك.
|مستخدمو ClickHouse الحاليون، وخطوط أنابيب الأحداث المخصصة
|لا يتضمن ClickHouse، ويجب على المستخدم إدارة إدخال البيانات والمخطط
|HyperDX فقط
|Local Mode Only
|يعمل بالكامل داخل المتصفح مع تخزين محلي. من دون جهة خلفية أو تخزين دائم.
|العروض التوضيحية، وتصحيح الأخطاء، والتطوير باستخدام HyperDX
|لا توجد مصادقة، ولا تخزين دائم، ولا تنبيهات، ويدعم مستخدمًا واحدًا فقط
|الوضع المحلي فقط
|ClickHouse Embedded
|واجهة ClickStack UI مدمجة مباشرةً داخل الملف التنفيذي لخادم ClickHouse. لا حاجة إلى مكونات إضافية.
|تجربة ClickStack، واستكشاف بيانات ClickHouse الحالية، والعروض التوضيحية
|لا توجد تنبيهات، ولا حفظ دائم للوحات المعلومات/البحث، ولا إعدادات query قابلة للتخصيص، ولا Event patterns
|ClickHouse Embedded
خيارات النشر مفتوحة المصدر
نشر Open Source ClickStack - حزمة ClickHouse للرصد
يوفّر Open Source ClickStack عدة خيارات للنشر تناسب حالات استخدام مختلفة. يرد أدناه ملخص لكل خيار من خيارات النشر. ويعرض دليل البدء لـ Open Source الخيار الأول تحديدًا، وقد أُدرج هنا من باب الاكتمال.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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