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يوفّر Open Source ClickStack عدة خيارات للنشر تناسب حالات استخدام مختلفة. يرد أدناه ملخص لكل خيار من خيارات النشر. ويعرض دليل البدء لـ Open Source الخيار الأول تحديدًا، وقد أُدرج هنا من باب الاكتمال.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦