All-in-One حاوية Docker واحدة تضم جميع مكونات ClickStack في حزمة واحدة. عمليات النشر غير الإنتاجية، والعروض التوضيحية، وإثباتات المفهوم غير موصى به لبيئات الإنتاج الكل في واحد

Helm Helm chart رسمي لعمليات النشر المستندة إلى Kubernetes. يدعم ClickHouse Cloud والتوسّع في بيئات الإنتاج. عمليات النشر الإنتاجية على Kubernetes يتطلب معرفة بـ Kubernetes، مع إمكانية التخصيص عبر Helm Helm

Docker Compose انشر كل مكوّن من مكونات ClickStack على حدة عبر Docker Compose. الاختبار المحلي، وإثباتات المفهوم، وبيئات الإنتاج على خادم واحد، وClickHouse الخاص بك لا يوفر تحمّلًا للأعطال، ويتطلب إدارة عدة حاويات Docker Compose

HyperDX Only استخدم HyperDX بشكل مستقل مع ClickHouse والمخطط الخاصين بك. مستخدمو ClickHouse الحاليون، وخطوط أنابيب الأحداث المخصصة لا يتضمن ClickHouse، ويجب على المستخدم إدارة إدخال البيانات والمخطط HyperDX فقط

Local Mode Only يعمل بالكامل داخل المتصفح مع تخزين محلي. من دون جهة خلفية أو تخزين دائم. العروض التوضيحية، وتصحيح الأخطاء، والتطوير باستخدام HyperDX لا توجد مصادقة، ولا تخزين دائم، ولا تنبيهات، ويدعم مستخدمًا واحدًا فقط الوضع المحلي فقط