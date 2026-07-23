صُمِّم هذا الخيار للحالات التي يكون لديك فيها بالفعل مثيل ClickHouse قيد التشغيل ومملوء ببيانات observability أو بيانات الأحداث.

يمكن استخدام HyperDX بشكل مستقل عن بقية المكدس، وهو متوافق مع أي مخطط بيانات، وليس OpenTelemetry (OTel) فقط. وهذا يجعله مناسبًا لخطوط أنابيب observability المخصّصة المبنية مسبقًا على ClickHouse.

لتمكين الوظائف الكاملة، يجب عليك توفير مثيل MongoDB لتخزين حالة التطبيق، بما في ذلك لوحات المعلومات وعمليات البحث المحفوظة وإعدادات المستخدم والتنبيهات.

في هذا الوضع، تُترك عملية إدخال البيانات بالكامل للمستخدم. يمكنك إدخال البيانات إلى ClickHouse باستخدام OpenTelemetry Collector المستضاف لديك، أو عبر الإدخال المباشر من مكتبات العميل، أو محركات الجداول الأصلية في ClickHouse (مثل Kafka أو S3)، أو خطوط أنابيب ETL، أو خدمات الإدخال المُدارة مثل ClickPipes. يوفّر هذا النهج أقصى قدر من المرونة، وهو مناسب للفرق التي تُشغّل ClickHouse بالفعل وتريد إضافة HyperDX فوقه لأغراض التصور والبحث والتنبيه.

​ مناسب لـ

مستخدمو ClickHouse الحاليون

مسارات معالجة الأحداث المخصّصة

​ خطوات النشر

1 النشر باستخدام Docker شغّل الأمر التالي مع تعديل YOUR_MONGODB_URI حسب الحاجة. docker run -e MONGO_URI=mongodb://YOUR_MONGODB_URI -p 8080:8080 docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx 2 الانتقال إلى واجهة HyperDX انتقل إلى http://localhost:8080 للوصول إلى واجهة HyperDX. أنشئ مستخدمًا وأدخل اسم مستخدم وكلمة مرور يستوفيان المتطلبات. عند النقر على Create ، سيُطلب منك إدخال تفاصيل الاتصال. 3 إكمال تفاصيل الاتصال اتصل بـ ClickHouse cluster خارجي خاص بك، مثل ClickHouse Cloud. إذا طُلب منك إنشاء source، فاحتفظ بجميع القيم الافتراضية وأكمل الحقل Table بالقيمة otel_logs . ينبغي اكتشاف جميع الإعدادات الأخرى تلقائيًا، ما يتيح لك النقر على Save New Source . إنشاء source يتطلب إنشاء source وجود جداول في ClickHouse. إذا لم تكن لديك بيانات، فنوصي بنشر ClickStack OpenTelemetry collector لإنشاء الجداول.

​ استخدام Docker Compose

يمكنك تعديل إعداد Docker Compose لتحقيق النتيجة نفسها الواردة في هذا الدليل، مع إزالة OTel collector ومثيل ClickHouse من ملف الـmanifest.

​ ClickStack OpenTelemetry collector

حتى إذا كنت تدير OpenTelemetry Collector الخاص بك بصورة مستقلة عن بقية المكونات في المكدس، فإننا نوصي مع ذلك باستخدام توزيعة ClickStack من OpenTelemetry Collector. فهذا يضمن استخدام المخطط الافتراضي واتباع أفضل الممارسات لعملية إدخال البيانات.

للاطلاع على تفاصيل نشر OpenTelemetry Collector مستقل وتهيئته، راجع “استيعاب البيانات باستخدام OpenTelemetry”

​ اختيار المخطط: Map مقابل JSON

Map(LowCardinality(String), String) افتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع يخزّن ClickStack السمات في أعمدةافتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع تسلسل map المقسّم إلى buckets وفهارس النص على مفاتيح map وقيمه، فإنه يوفّر عمليات بحث انتقائية من دون الكلفة الإضافية لإدخال كل مفتاح على حدة كما في JSON subcolumns الديناميكية.