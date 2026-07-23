مناسب لـ
- مستخدمو ClickHouse الحاليون
- مسارات معالجة الأحداث المخصّصة
خطوات النشر
1
النشر باستخدام Docker
شغّل الأمر التالي مع تعديل
YOUR_MONGODB_URI حسب الحاجة.
docker run -e MONGO_URI=mongodb://YOUR_MONGODB_URI -p 8080:8080 docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx
3
إكمال تفاصيل الاتصال
اتصل بـ ClickHouse cluster خارجي خاص بك، مثل ClickHouse Cloud.إذا طُلب منك إنشاء source، فاحتفظ بجميع القيم الافتراضية وأكمل الحقل
Table بالقيمة
otel_logs. ينبغي اكتشاف جميع الإعدادات الأخرى تلقائيًا، ما يتيح لك النقر على
Save New Source.
إنشاء sourceيتطلب إنشاء source وجود جداول في ClickHouse. إذا لم تكن لديك بيانات، فنوصي بنشر ClickStack OpenTelemetry collector لإنشاء الجداول.
يمكنك تعديل إعداد Docker Compose لتحقيق النتيجة نفسها الواردة في هذا الدليل، مع إزالة OTel collector ومثيل ClickHouse من ملف الـmanifest.
استخدام Docker Compose
حتى إذا كنت تدير OpenTelemetry Collector الخاص بك بصورة مستقلة عن بقية المكونات في المكدس، فإننا نوصي مع ذلك باستخدام توزيعة ClickStack من OpenTelemetry Collector. فهذا يضمن استخدام المخطط الافتراضي واتباع أفضل الممارسات لعملية إدخال البيانات. للاطلاع على تفاصيل نشر OpenTelemetry Collector مستقل وتهيئته، راجع “استيعاب البيانات باستخدام OpenTelemetry”.
ClickStack OpenTelemetry collector
يخزّن ClickStack السمات في أعمدة
اختيار المخطط: Map مقابل JSON
Map(LowCardinality(String), String) افتراضيًا. هذا هو المخطط الموصى به لأعباء عمل Observability. وعند دمجه مع تسلسل map المقسّم إلى buckets وفهارس النص على مفاتيح map وقيمه، فإنه يوفّر عمليات بحث انتقائية من دون الكلفة الإضافية لإدخال كل مفتاح على حدة كما في JSON subcolumns الديناميكية.
يتوفر مخطط من النوع
JSON في مرحلة بيتا للتقييم على أعباء العمل التي تتضمن مجموعة صغيرة ومستقرة من مفاتيح السمات. وهو غير موصى به كخيار افتراضي. راجع Map مقابل نوع JSON للاطلاع على المقارنة الكاملة ومتغيرات البيئة المطلوبة لتمكين دعم JSON.