Skip to main content
إصدار مخطط Helm 2.xتوثّق هذه الصفحة مخطط Helm المستند إلى المخططات الفرعية بالإصدار v2.x. إذا كنت لا تزال تستخدم مخطط v1.x ذي القوالب المضمّنة، فراجع خيارات النشر باستخدام Helm (v1.x). للاطلاع على خطوات الترحيل، راجع دليل الترقية.
يغطي هذا الدليل خيارات النشر المتقدمة لـ ClickStack باستخدام Helm. وللتثبيت الأساسي، راجع دليل النشر الرئيسي باستخدام Helm.

نظرة عامة

يدعم مخطط Helm الخاص بـ ClickStack عدة إعدادات للنشر:
  • المكدس الكامل (الافتراضي) — جميع المكوّنات مضمنة وتُدار بواسطة المشغّلات
  • ClickHouse خارجي — استخدام عنقود ClickHouse موجود
  • OTel collector خارجي — استخدام بنية OTel التحتية الحالية
  • النشر بالحد الأدنى — HyperDX فقط، مع تبعيات خارجية

ClickHouse خارجي

إذا كان لديك عنقود ClickHouse قائم بالفعل (بما في ذلك ClickHouse Cloud)، فيمكنك تعطيل ClickHouse المضمّن والاتصال بالمثيل الخارجي لديك.

الخيار 1: إعداد مضمن (للتطوير/الاختبار)

استخدم هذا الأسلوب للاختبار السريع أو في البيئات غير الإنتاجية. قدِّم تفاصيل الاتصال عبر hyperdx.config وhyperdx.secrets:
ثبّت باستخدام هذا الإعداد:

الخيار 2: Secret الخارجي (موصى به لبيئات الإنتاج)

في عمليات النشر في بيئات الإنتاج، إذا كنت تريد إبقاء بيانات الاعتماد منفصلة عن إعدادات Helm:

أنشئ ملفات الإعداد الخاصة بك

أنشئ Kubernetes secret

تهيئة Helm لاستخدام Secret

استخدام ClickHouse Cloud

أما بالنسبة إلى ClickHouse Cloud تحديدًا:

OTel collector خارجي

إذا كانت لديك بنية تحتية حالية لـ OTel collector، فعطّل المخطط الفرعي:
للاطلاع على إتاحة نقاط نهاية OTEL collector عبر Ingress، راجع تهيئة Ingress.

النشر بالحد الأدنى

بالنسبة للمؤسسات التي لديها بنية تحتية قائمة، انشر HyperDX فقط:

الخطوات التالية

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦