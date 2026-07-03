يدعم مخطط Helm الخاص بـ ClickStack عدة إعدادات للنشر:
نظرة عامة
- المكدس الكامل (الافتراضي) — جميع المكوّنات مضمنة وتُدار بواسطة المشغّلات
- ClickHouse خارجي — استخدام عنقود ClickHouse موجود
- OTel collector خارجي — استخدام بنية OTel التحتية الحالية
- النشر بالحد الأدنى — HyperDX فقط، مع تبعيات خارجية
إذا كان لديك عنقود ClickHouse قائم بالفعل (بما في ذلك ClickHouse Cloud)، فيمكنك تعطيل ClickHouse المضمّن والاتصال بالمثيل الخارجي لديك.
ClickHouse خارجي
استخدم هذا الأسلوب للاختبار السريع أو في البيئات غير الإنتاجية. قدِّم تفاصيل الاتصال عبر
الخيار 1: إعداد مضمن (للتطوير/الاختبار)
hyperdx.config و
hyperdx.secrets:
ثبّت باستخدام هذا الإعداد:
# values-external-clickhouse.yaml
clickhouse:
enabled: false # Disable the operator-managed ClickHouse
hyperdx:
secrets:
CLICKHOUSE_PASSWORD: "your-password"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "your-password"
defaultConnections: |
[
{
"name": "External ClickHouse",
"host": "http://your-clickhouse-server:8123",
"port": 8123,
"username": "your-username",
"password": "your-password"
}
]
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse.yaml
في عمليات النشر في بيئات الإنتاج، إذا كنت تريد إبقاء بيانات الاعتماد منفصلة عن إعدادات Helm:
الخيار 2: Secret الخارجي (موصى به لبيئات الإنتاج)
أنشئ ملفات الإعداد الخاصة بك
# Create connections.json
cat <<EOF > connections.json
[
{
"name": "Production ClickHouse",
"host": "https://your-production-clickhouse.com",
"port": 8123,
"username": "hyperdx_user",
"password": "your-secure-password"
}
]
EOF
# Create sources.json
cat <<EOF > sources.json
[
{
"from": {
"databaseName": "default",
"tableName": "otel_logs"
},
"kind": "log",
"name": "Logs",
"connection": "Production ClickHouse",
"timestampValueExpression": "TimestampTime",
"displayedTimestampValueExpression": "Timestamp",
"implicitColumnExpression": "Body",
"serviceNameExpression": "ServiceName",
"bodyExpression": "Body",
"eventAttributesExpression": "LogAttributes",
"resourceAttributesExpression": "ResourceAttributes",
"severityTextExpression": "SeverityText",
"traceIdExpression": "TraceId",
"spanIdExpression": "SpanId"
},
{
"from": {
"databaseName": "default",
"tableName": "otel_traces"
},
"kind": "trace",
"name": "Traces",
"connection": "Production ClickHouse",
"timestampValueExpression": "Timestamp",
"displayedTimestampValueExpression": "Timestamp",
"implicitColumnExpression": "SpanName",
"serviceNameExpression": "ServiceName",
"traceIdExpression": "TraceId",
"spanIdExpression": "SpanId",
"durationExpression": "Duration"
}
]
EOF
أنشئ Kubernetes secret
kubectl create secret generic hyperdx-external-config \
--from-file=connections.json=connections.json \
--from-file=sources.json=sources.json
# Clean up local files
rm connections.json sources.json
تهيئة Helm لاستخدام Secret
# values-external-clickhouse-secret.yaml
clickhouse:
enabled: false
hyperdx:
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "hyperdx-external-config"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-clickhouse-secret.yaml
أما بالنسبة إلى ClickHouse Cloud تحديدًا:
استخدام ClickHouse Cloud
# values-clickhouse-cloud.yaml
clickhouse:
enabled: false
hyperdx:
secrets:
CLICKHOUSE_PASSWORD: "your-cloud-password"
CLICKHOUSE_APP_PASSWORD: "your-cloud-password"
useExistingConfigSecret: true
existingConfigSecret: "clickhouse-cloud-config"
existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
existingConfigSourcesKey: "sources.json"
إذا كانت لديك بنية تحتية حالية لـ OTel collector، فعطّل المخطط الفرعي:
OTel collector خارجي
# values-external-otel.yaml
otel-collector:
enabled: false # Disable the subchart OTEL collector
hyperdx:
otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"
للاطلاع على إتاحة نقاط نهاية OTEL collector عبر Ingress، راجع تهيئة Ingress.
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-external-otel.yaml
بالنسبة للمؤسسات التي لديها بنية تحتية قائمة، انشر HyperDX فقط:
النشر بالحد الأدنى
# values-minimal.yaml
clickhouse:
enabled: false
otel-collector:
enabled: false
hyperdx:
otelExporterEndpoint: "http://your-otel-collector:4318"
# Option 1: Inline (for testing)
defaultConnections: |
[
{
"name": "External ClickHouse",
"host": "http://your-clickhouse-server:8123",
"port": 8123,
"username": "your-username",
"password": "your-password"
}
]
# Option 2: External secret (production)
# useExistingConfigSecret: true
# existingConfigSecret: "my-external-config"
# existingConfigConnectionsKey: "connections.json"
# existingConfigSourcesKey: "sources.json"
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values-minimal.yaml
الخطوات التالية
- دليل الإعداد - مفاتيح API والأسرار وإعداد Ingress
- عمليات النشر على Cloud - إعدادات خاصة بـ GKE وEKS وAKS
- دليل الترقية - الترحيل من v1.x إلى v2.x
- ملفات manifest إضافية - كائنات Kubernetes مخصّصة
- دليل Helm الرئيسي - التثبيت الأساسي
- خيارات النشر (v1.x) - خيارات النشر للإصدار v1.x