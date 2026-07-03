بعد نشر ClickStack بنجاح، قم بتهيئة مفتاح API لتمكين جمع بيانات القياس عن بُعد:
إعداد مفتاح API
- الوصول إلى مثيل HyperDX الخاص بك عبر مورد الدخول المُعَدّ أو نقطة نهاية الخدمة
- سجّل الدخول إلى لوحة معلومات HyperDX وانتقل إلى إعدادات الفريق لإنشاء مفتاح API أو استعادته
- حدّث الـ Deployment الخاص بك باستخدام مفتاح API بإحدى الطرق التالية:
أضف مفتاح API إلى ملف
الطريقة 1: التحديث باستخدام Helm upgrade مع ملف values
values.yaml:
ثم قم بترقية عملية النشر الخاصة بك:
hyperdx:
apiKey: "your-api-key-here"
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
الطريقة 2: التحديث باستخدام Helm upgrade مع الخيار —set
helm upgrade my-clickstack clickstack/clickstack --set hyperdx.apiKey="your-api-key-here"
بعد تحديث مفتاح الـAPI، أعد تشغيل الكبسولات لتحميل التهيئة الجديدة:
أعد تشغيل الكبسولات لتطبيق التغييرات
kubectl rollout restart deployment my-clickstack-clickstack-app my-clickstack-clickstack-otel-collector
ينشئ المخطط تلقائيًا Kubernetes secret (
<release-name>-app-secrets) يتضمّن مفتاح API الخاص بك. ولا يلزم أي إعداد إضافي لهذا الـ secret إلا إذا كنت تريد استخدام secret خارجي.
للتعامل مع بيانات حساسة مثل مفاتيح API أو بيانات اعتماد قاعدة البيانات، استخدم كائنات secrets في Kubernetes.
إدارة الأسرار
يتضمّن مخطط Helm قالب Secret افتراضيًا موجودًا في
استخدام الأسرار المُهيّأة مسبقًا
charts/clickstack/templates/secrets.yaml. يوفّر هذا الملف بنية أساسية لإدارة الأسرار.
إذا كنت بحاجة إلى تطبيق كائن Secret يدويًا، فعدّل قالب
secrets.yaml المتوفّر ثم طبّقه:
طبّق كائن Secret على العنقود:
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: hyperdx-secret
annotations:
"helm.sh/resource-policy": keep
type: Opaque
data:
API_KEY: <base64-encoded-api-key>
kubectl apply -f secrets.yaml
أنشئ سرّ Kubernetes مخصّصًا يدويًا:
إنشاء سرّ Kubernetes مخصّص
kubectl create secret generic hyperdx-secret \
--from-literal=API_KEY=my-secret-api-key
الإشارة إلى secret في ملف values.yaml
hyperdx:
apiKey:
valueFrom:
secretKeyRef:
name: hyperdx-secret
key: API_KEY
لإتاحة واجهة HyperDX وواجهة برمجة التطبيقات عبر اسم نطاق، فعِّل الدخول الوارد في ملف
إعداد الدخول الوارد
values.yaml.
التهيئة العامة للوصول
hyperdx:
frontendUrl: "https://hyperdx.yourdomain.com" # Must match ingress host
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
ملاحظة مهمة حول الإعداديجب أن يتطابق
hyperdx.frontendUrl مع مضيف مورد الدخول وأن يتضمن البروتوكول (على سبيل المثال:
https://hyperdx.yourdomain.com). وهذا يضمن عمل جميع الروابط وملفات تعريف الارتباط وعمليات إعادة التوجيه المُنشأة بشكل صحيح.
لتأمين عملية النشر باستخدام HTTPS: 1. أنشئ سر TLS باستخدام شهادتك ومفتاحك الخاص:
تمكين TLS (HTTPS)
2. فعّل TLS في تكوين الـIngress لديك:
kubectl create secret tls hyperdx-tls \
--cert=path/to/tls.crt \
--key=path/to/tls.key
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
tls:
enabled: true
tlsSecretName: "hyperdx-tls"
للمرجع، إليك كيف يبدو مورد الإدخال الذي تم إنشاؤه:
مثال على تهيئة مورد الإدخال
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
name: hyperdx-app-ingress
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /$1
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
spec:
ingressClassName: nginx
rules:
- host: hyperdx.yourdomain.com
http:
paths:
- path: /(.*)
pathType: ImplementationSpecific
backend:
service:
name: my-clickstack-clickstack-app
port:
number: 3000
tls:
- hosts:
- hyperdx.yourdomain.com
secretName: hyperdx-tls
إعدادات المسار وإعادة الكتابة:
المشكلات الشائعة في مورد الدخول
- بالنسبة إلى Next.js وغيرها من التطبيقات أحادية الصفحة، استخدم دائمًا مسار regex وتعليمة إعادة الكتابة كما هو موضّح أعلاه
- لا تستخدم فقط
path: /من دون إعادة كتابة، لأن ذلك سيؤدي إلى تعطّل تقديم الملفات الثابتة
frontendUrl و
ingress.host:
- إذا لم يتطابقا، فقد تواجه مشكلات في ملفات تعريف الارتباط وعمليات إعادة التوجيه وتحميل الملفات الثابتة
- تأكّد من أن كائن Secret الخاص بـ TLS صالح ويُشار إليه بشكل صحيح في مورد الدخول
- قد تحظر المتصفحات المحتوى غير الآمن إذا وصلت إلى التطبيق عبر HTTP عندما يكون TLS مفعّلًا
- تتطلّب بعض الميزات (مثل مسارات regex وعمليات إعادة الكتابة) إصدارات حديثة من متحكّم nginx Ingress
- تحقّق من إصدارك باستخدام:
kubectl -n ingress-nginx get pods -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -o jsonpath="{.items[0].spec.containers[0].image}"
إذا كنت بحاجة إلى إتاحة endpoints الخاصة بـ OTEL collector (للـ traces والـ metrics والـ logs) عبر الولوج، فاستخدم إعداد
ولوج OTEL collector
additionalIngresses. ويكون ذلك مفيدًا لإرسال telemetry data من خارج الـ cluster أو لاستخدام domain مخصص لـ collector.
hyperdx:
ingress:
enabled: true
additionalIngresses:
- name: otel-collector
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false"
nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"
ingressClassName: nginx
hosts:
- host: collector.yourdomain.com
paths:
- path: /v1/(traces|metrics|logs)
pathType: Prefix
port: 4318
name: otel-collector
tls:
- hosts:
- collector.yourdomain.com
secretName: collector-tls
- يؤدي ذلك إلى إنشاء مورد إدخال منفصل لنقاط نهاية OTel collector
- يمكنك استخدام نطاق مختلف، وتهيئة إعدادات TLS محددة، وتطبيق تعليقات توضيحية مخصصة
- تتيح لك قاعدة مسار Regex توجيه جميع إشارات OTLP (التتبعات والمقاييس والسجلات) عبر قاعدة واحدة
إذا لم تكن بحاجة إلى إتاحة OTel collector خارجيًا، فيمكنك تخطي هذا الإعداد. وبالنسبة إلى معظم المستخدمين، يكون إعداد الإدخال العام كافيًا.
تحقق من مورد الإدخال:
استكشاف أخطاء الإدخال وإصلاحها
تحقق من سجلات متحكّم الدخول:
kubectl get ingress -A
kubectl describe ingress <ingress-name>
اختبار عناوين URL للملفات: استخدم
kubectl logs -l app.kubernetes.io/name=ingress-nginx -n ingress-nginx
curl للتحقّق من أن الملفات الثابتة تُعرَض بصيغة JS لا HTML:
أدوات المطوّر في المتصفح:
curl -I https://hyperdx.yourdomain.com/_next/static/chunks/main-xxxx.js
# Should return Content-Type: application/javascript
- تحقّق من علامة التبويب Network بحثًا عن حالات 404 أو الأصول التي تُرجِع HTML بدلًا من JS
- ابحث عن أخطاء مثل
Unexpected token <في وحدة التحكّم (وهذا يشير إلى أنّ HTML يُرجَع بدلًا من JS)
- تأكّد من أنّ مورد الإدخال لا يزيل مسارات الأصول أو يعيد كتابتها على نحو غير صحيح
- بعد إجراء التغييرات، امسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح وأي ذاكرة تخزين مؤقت لـ CDN/الوكيل لتجنّب استخدام أصول قديمة
يمكنك تخصيص الإعدادات باستخدام وسيطات
تخصيص القيم
--set:
بدلًا من ذلك، أنشئ ملف
helm install my-clickstack clickstack/clickstack --set key=value
values.yaml مخصصًا. لاسترجاع القيم الافتراضية:
مثال على التهيئة:
helm show values clickstack/clickstack > values.yaml
طبّق قيمك المخصّصة:
replicaCount: 2
resources:
limits:
cpu: 500m
memory: 512Mi
requests:
cpu: 250m
memory: 256Mi
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: hyperdx.example.com
helm install my-clickstack clickstack/clickstack -f values.yaml
الخطوات التالية
- خيارات النشر (v1.x) - الأنظمة الخارجية وعمليات النشر الدنيا
- عمليات النشر على Cloud (v1.x) - تهيئات GKE وEKS وAKS
- دليل Helm الأساسي (v1.x) - التثبيت الأساسي
- تهيئة Helm (v2.x) - دليل تهيئة v2.x
- دليل الترقية - الترحيل من v1.x إلى v2.x