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مهمل — مخطط v1.xتوثّق هذه الصفحة عمليات النشر السحابية لمخطط Helm v1.x ذي القوالب المضمّنة، وهو الآن في وضع الصيانة. للاطلاع على مخطط v2.x، راجع عمليات النشر السحابية عبر Helm. وللترحيل، راجع دليل الترقية.
يغطي هذا الدليل الإعدادات الخاصة بالسحابة لنشر ClickStack على خدمات Kubernetes المُدارة. للتثبيت الأساسي، راجع دليل النشر الأساسي باستخدام Helm.

Google Kubernetes Engine (GKE)

عند النشر على GKE، قد تحتاج إلى تعديل بعض القيم بسبب سلوك الشبكات الخاص بالسحابة.

مشكلة في حل أسماء DNS لـ LoadBalancer

قد تتسبب خدمة LoadBalancer في GKE في حدوث مشكلات داخلية في حل أسماء DNS، بحيث يُوجَّه الاتصال بين الكبسولات إلى عناوين IP خارجية بدلًا من أن يبقى داخل شبكة العنقود. يؤثر ذلك تحديدًا في اتصال OTel collector بـ OpAMP server. الأعراض:
  • سجلات OTel collector تعرض أخطاء “connection refused” مع عناوين IP الخاصة بالعنقود
  • حالات فشل في اتصال OpAMP مثل: dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused
الحل: استخدم الاسم المؤهل بالكامل للنطاق (FQDN) في عنوان URL الخاص بـ OpAMP server:

اعتبارات أخرى تتعلق بـ GKE

Amazon EKS

في عمليات نشر EKS، راعِ هذه التكوينات الشائعة:

Azure AKS

بالنسبة إلى عمليات النشر على AKS:

قائمة التحقق لنشر Cloud في بيئة الإنتاج

قبل نشر ClickStack في بيئة الإنتاج على أي موفّر سحابي:
  • اضبط frontendUrl بشكل صحيح باستخدام نطاقك أو عنوان IP الخارجي
  • أعدّ مورد Ingress مع TLS للوصول عبر HTTPS
  • استبدل قيمة otel.opampServerUrl باستخدام FQDN إذا واجهت مشاكل في الاتصال (خصوصًا على GKE)
  • عدّل clickhouse.config.clusterCidrs ليتوافق مع CIDR الخاص بشبكة الـpod لديك
  • اضبط التخزين الدائم لأعباء العمل في بيئة الإنتاج
  • عيّن طلبات الموارد وحدودها بما يناسب
  • فعّل المراقبة والتنبيهات
  • اضبط النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث
  • طبّق إدارة الأسرار بالشكل المناسب

أفضل الممارسات لبيئة الإنتاج

إدارة الموارد

الإتاحة العالية

التخزين الدائم

تأكّد من تهيئة وحدات التخزين الدائمة للاحتفاظ بالبيانات:
فئات التخزين الخاصة بكل بيئة سحابية:
  • GKE: pd-ssd أو pd-balanced
  • EKS: gp3 أو io2
  • AKS: managed-premium أو managed-csi

ملاحظات حول توافق المتصفحات

في عمليات النشر التي تستخدم HTTP فقط (للتطوير/الاختبار)، قد تظهر بعض المتصفحات أخطاء في crypto API بسبب متطلبات السياق الآمن. أما في عمليات النشر في بيئة الإنتاج، فاستخدم دائمًا HTTPS مع شهادات TLS مناسبة من خلال إعداد Ingress. راجع إعداد Ingress للحصول على إرشادات إعداد TLS.

الخطوات التالية

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦