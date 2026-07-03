عند النشر على GKE، قد تحتاج إلى تعديل بعض القيم بسبب سلوك الشبكات الخاص بالسحابة.
Google Kubernetes Engine (GKE)
قد تتسبب خدمة LoadBalancer في GKE في حدوث مشكلات داخلية في حل أسماء DNS، بحيث يُوجَّه الاتصال بين الكبسولات إلى عناوين IP خارجية بدلًا من أن يبقى داخل شبكة العنقود. يؤثر ذلك تحديدًا في اتصال OTel collector بـ OpAMP server. الأعراض:
مشكلة في حل أسماء DNS لـ LoadBalancer
- سجلات OTel collector تعرض أخطاء “connection refused” مع عناوين IP الخاصة بالعنقود
- حالات فشل في اتصال OpAMP مثل:
dial tcp 34.118.227.30:4320: connect: connection refused
helm install my-clickstack clickstack/clickstack \
--set hyperdx.frontendUrl="http://your-external-ip-or-domain.com" \
--set otel.opampServerUrl="http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"
اعتبارات أخرى تتعلق بـ GKE
# values-gke.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "http://34.123.61.99" # Use your LoadBalancer external IP
otel:
opampServerUrl: "http://my-clickstack-clickstack-app.default.svc.cluster.local:4320"
# Adjust for GKE pod networking if needed
clickhouse:
config:
clusterCidrs:
- "10.8.0.0/16" # GKE commonly uses this range
- "10.0.0.0/8" # Fallback for other configurations
في عمليات نشر EKS، راعِ هذه التكوينات الشائعة:
Amazon EKS
# values-eks.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "http://your-alb-domain.com"
# EKS typically uses these pod CIDRs
clickhouse:
config:
clusterCidrs:
- "192.168.0.0/16"
- "10.0.0.0/8"
# Enable ingress for production
hyperdx:
ingress:
enabled: true
host: "hyperdx.yourdomain.com"
tls:
enabled: true
بالنسبة إلى عمليات النشر على AKS:
Azure AKS
# values-aks.yaml
hyperdx:
frontendUrl: "http://your-azure-lb.com"
# AKS pod networking
clickhouse:
config:
clusterCidrs:
- "10.244.0.0/16" # Common AKS pod CIDR
- "10.0.0.0/8"
قبل نشر ClickStack في بيئة الإنتاج على أي موفّر سحابي:
قائمة التحقق لنشر Cloud في بيئة الإنتاج
- اضبط
frontendUrlبشكل صحيح باستخدام نطاقك أو عنوان IP الخارجي
- أعدّ مورد Ingress مع TLS للوصول عبر HTTPS
- استبدل قيمة
otel.opampServerUrlباستخدام FQDN إذا واجهت مشاكل في الاتصال (خصوصًا على GKE)
- عدّل
clickhouse.config.clusterCidrsليتوافق مع CIDR الخاص بشبكة الـpod لديك
- اضبط التخزين الدائم لأعباء العمل في بيئة الإنتاج
- عيّن طلبات الموارد وحدودها بما يناسب
- فعّل المراقبة والتنبيهات
- اضبط النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث
- طبّق إدارة الأسرار بالشكل المناسب
أفضل الممارسات لبيئة الإنتاج
إدارة الموارد
hyperdx:
resources:
requests:
cpu: 500m
memory: 1Gi
limits:
cpu: 2000m
memory: 4Gi
الإتاحة العالية
hyperdx:
replicaCount: 3
affinity:
podAntiAffinity:
preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
- weight: 100
podAffinityTerm:
labelSelector:
matchExpressions:
- key: app.kubernetes.io/name
operator: In
values:
- clickstack
topologyKey: kubernetes.io/hostname
تأكّد من تهيئة وحدات التخزين الدائمة للاحتفاظ بالبيانات:
التخزين الدائم
فئات التخزين الخاصة بكل بيئة سحابية:
clickhouse:
persistence:
enabled: true
size: 100Gi
storageClass: "fast-ssd" # Use cloud-specific storage class
- GKE:
pd-ssdأو
pd-balanced
- EKS:
gp3أو
io2
- AKS:
managed-premiumأو
managed-csi
في عمليات النشر التي تستخدم HTTP فقط (للتطوير/الاختبار)، قد تظهر بعض المتصفحات أخطاء في crypto API بسبب متطلبات السياق الآمن. أما في عمليات النشر في بيئة الإنتاج، فاستخدم دائمًا HTTPS مع شهادات TLS مناسبة من خلال إعداد Ingress. راجع إعداد Ingress للحصول على إرشادات إعداد TLS.
ملاحظات حول توافق المتصفحات
الخطوات التالية
- دليل التهيئة (v1.x) - مفاتيح API، والأسرار، وIngress
- خيارات النشر (v1.x) - تهيئة الأنظمة الخارجية
- دليل Helm الأساسي (v1.x) - التثبيت الأساسي
- عمليات النشر السحابية (v2.x) - دليل السحابة للإصدار v2.x
- دليل الترقية - الترحيل من v1.x إلى v2.x